Weißes Haus sagt, die USA werden die Ukraine nicht zu Verhandlungen mit Russland drängen Von Dave DeCamp / Antiwar.com

USA sind auf Kriegskurs und der deutsche SPD Ampel Vasall Kanzler Scholz sagt der Ukraine

06. Juli: 13.45 Uhr: Olaf Scholz sagt der Ukraine ein Flugabwehrsystem zu. Der Kanzler verspricht der Ukraine die Lieferung von Deutschlands modernstem Luftabwehrsystem Iris-T. Zudem werde dem Land ein Ortungsradar zur Verfügung gestellt, um selbstständig Städte vor Luftangriffen schützen zu können”.



Friedensverhandlungen sind nicht auf der Tagesordnung. Es wird “nachhaltig” kalt und düster und frugal für deutsche Bürger, ganz nach grün-roten Vorstellungen…



Evelyn Hecht-Galinski

“Die Regierung Biden hat kein Interesse an Friedensgesprächen zur Beendigung der Kämpfe gezeigt und hat weiterhin Waffen im Wert von Milliarden von Dollar in das Kriegsgebiet geliefert. Auch die Diplomatie mit Moskau hat die Regierung gänzlich aufgegeben. Außenminister Antony Blinken hat seit dem 15. Februar nicht mehr mit seinem russischen Amtskollegen, Sergej Lawrow, gesprochen.”

The US hasn’t shown any interest in pursuing negotiations to end the war. By Dave DeCamp / Antiwar.com John Kirby, the National Security Council’s coordinator for strategic communications, said Sunday that the US will not push Ukraine to reach a negotiated settlement with Russia even if the Biden administration thinks it’s the right thing to do.