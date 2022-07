Während Biden Israel besucht, plant Netanjahu seine Rückkehr an die Macht     Von Miko Peled, Mintpress News.

“Palästina war ein blühendes Land mit einer reichen Geschichte und spektakulärer Schönheit. Es muss den Frühling genießen dürfen, ohne Angst vor dem Schlächter.”

Während Biden Israel besucht, plant Netanjahu seine Rückkehr an die Macht

Von Mike Pelod

12. Juli 2022

Washington, D.C. – Es gibt eine Zeile in einem berühmten hebräischen Gedicht, das 1903 von einem der bedeutendsten jüdischen Dichter Haim Nachman Bialik geschrieben wurde, die lautet (frei übersetzt):

כִּי-קָרָא אֲדֹנָי לָאָבִיב וְלַטֶּבַח גַּם-יָחַד

הַשֶּׁמֶשׁ זָרְחָה, הַשִּׁטָּה פָּרְחָה וְהַשּׁוֹחֵט שָׁחַט

Gott hat den Frühling und das Schlachten zusammen befohlen. Die Sonne ist aufgegangen, der Baum hat geblüht und der Schlachter hat geschlachtet.”

Dieser Satz kommt mir in den Sinn, wenn ich die Vorbereitungen und Analysen rund um den bevorstehenden Besuch von US-Präsident Joe Biden in Israel und Saudi-Arabien verfolge. Die Fanfare geht weiter und gleichzeitig geht das Töten von Palästinensern ununterbrochen weiter.

Die israelischen Zeitungen berichten ausführlich über die Länge des roten Teppichs (75 Meter) und über die enormen Anstrengungen der israelischen Polizei und anderer Sicherheitsbehörden, um einen reibungslosen Ablauf des Besuchs zu gewährleisten.

Ebenso wird analysiert, was von dieser Reise zu erwarten ist. Der jüngste Star in der israelischen Politik ist General a.D. Gadi Eizenkot, ehemaliger Stabschef der israelischen Armee (IDF). Wie bei jedem pensionierten Armeechef wird über seine politische Karriere und die Versprechungen, die er mitbringen wird, schon spekuliert, bevor er 2019 tatsächlich in den Ruhestand geht und seine “Abkühlungsphase” beginnt.

In einer viel beachteten Veranstaltung auf einem israelischen Forum für nationale Sicherheit riet Eizenkot dazu, die Erwartungen an den bevorstehenden Biden-Besuch “herunterzuschrauben”. Man täte gut daran, die Erwartungen an diesen pensionierten General und Armeechef, der einer von vielen ist, und an das, was er in die Politik einbringen könnte, zu dämpfen. Derzeit wird erwartet, dass er sich einem anderen General im Ruhestand und ehemaligen IDF-Chef, Benny Gantz, anschließt, der derzeit israelischer Verteidigungsminister ist.

Der große Boss ist zurück

Während all dies geschieht, plant Benjamin Netanjahu, der “Big Boss” der israelischen Politik, der als einziger Erwachsener in einem Raum voller bockiger Kinder gesehen wird, seine Rückkehr in großem Stil ins Amt des Ministerpräsidenten. In seiner derzeitigen Rolle als Oppositionsführer wird Netanjahu während seines Besuchs im besetzten Jerusalem mit Biden zusammentreffen.

In der Zwischenzeit sagte Netanjahu in einer Erklärung, dass er im Falle seiner Wahl einen Friedensvertrag mit Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterzeichnen werde, der “uns das Ende des israelisch-arabischen Konflikts bringen wird”. Er fügte hinzu, dass die arabischen Führer, die noch nicht Teil des Abraham-Abkommens sind, darauf warten, dass er den Weg anführt. Damit, so Netanjahu, werde er den Neinsagern in der Welt beweisen, dass das Abraham-Abkommen (das in seiner vorherigen Amtszeit als Premierminister unterzeichnet wurde) erfolgreich und die palästinensische Ablehnung unwirksam gewesen sei.

Netanjahus Timing ist kein Zufall, denn er will sicherstellen, dass jeder Verdienst, den Trump für das Abraham-Abkommen beanspruchen könnte – oder den Biden beanspruchen könnte, wenn Saudi-Arabien es unterzeichnet – auf ihn zurückfällt. Netanjahu wird nicht tatenlos zusehen, wie andere Politiker die Lorbeeren ernten oder das Rampenlicht genießen, während er im Schatten der Opposition wartet. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass ein eventuelles Abkommen mit Saudi-Arabien von der Knesset – dem israelischen Repräsentantenhaus – vor den nächsten Wahlen im November 2022 ratifiziert wird.

Der Schlächter metzelt

Sieht man einmal von der Politik, den Vorbereitungen und dem diplomatischen Protokoll ab, so wird nichts von alledem den Palästinensern auch nur ein Jota Erleichterung verschaffen. Keine einzige Hauszerstörung in der Naqab wird verhindert werden, kein einziges Kind in Gaza wird besseren Zugang zu lebensrettenden Medikamenten erhalten, und kein einziger palästinensischer Gefangener wird das Licht der Welt erblicken. Außerdem wird Palästina der Freiheit, die es verdient und nach der es sich seit Jahrzehnten sehnt, keinen Schritt näher kommen.

Vielmehr wird das israelische Schlachthaus mit all seiner Macht weiterhin unterdrücken, verhaften, foltern, demolieren, zerstören, töten und auch sonst das brutale Apartheidsystem, das es Palästina auferlegt, weiterführen. Während die Fanfare des Präsidentenbesuchs als Erfolg verkündet wird – ein Scheitern ist keine Option – und sowohl Biden als auch der neue israelische Ministerpräsident Yair Lapid Bilder ihres gemeinsamen Besuchs für ihre kommenden Kampagnen nutzen werden, werden die Palästinenser weiterhin bluten, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

Strategie

Es ist sicher, dass jeder Palästinenser sein Land frei sehen möchte. Man kann auch sagen, dass die Palästinenser, wenn sie an ihr Land denken, nicht nur an einen kleinen Teil davon denken, sondern an das gesamte historische Palästina, unabhängig davon, was sie für politisch realistisch halten. Wir würden auch nicht übertreiben, wenn wir sagen, dass alle palästinensischen Eltern in ihrem Land sicher leben und ihre Kinder in einem fairen, gleichberechtigten und wohlhabenden Palästina großziehen wollen.

Die Vision eines freien, demokratischen und wohlhabenden Palästinas ist der Wunsch und die Vision sowohl der politisch als auch der nicht politisch aktiven Palästinenser. Es stimmt, dass es in Palästina Widerstand gibt. Wie aktiv jemand politisch sein mag, ist also kein Maßstab für sein Engagement für ein freies Land.

Palästinensische Aktivisten vor Ort, von der Naqab im Süden bis zum Galiläa im Norden, teilen eine Vision und riskieren jeden Tag ihr Leben, um diesen Traum zu verwirklichen. Bidens Vision und die bevorstehenden israelischen Wahlen wollen sowohl die Ziele als auch die heldenhafte Arbeit der Palästinenser vor Ort in den Schatten stellen. Israelische Politiker haben immer wieder erklärt, dass sie die Palästinenser und ihre Träume von einer Zukunft zerstören müssen.

Frühling

Der Frühling in Palästina ist spektakulär, und es ist wahr, dass, wie der Dichter sagte, der Frühling kommt, wenn der Schlächter schlachtet, und der Anblick dieser beiden Ereignisse nebeneinander ist ein schrecklicher Anblick. Biden und Zionisten wie er, die an die Apartheid glauben und die Ungerechtigkeit, den Mangel an Toleranz, den Hass und das Töten, die Israel verübt, unterstützen, dürfen nicht gewinnen.

Palästina war ein blühendes Land mit einer reichen Geschichte und spektakulärer Schönheit. Es muss den Frühling genießen dürfen, ohne Angst vor dem Schlächter. Übersetzt mit Deepl.com

