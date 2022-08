Connecting Toxic Memories: Hiroshima and Nuremberg NATO’s insistence early in the Ukraine War on making Russia pay for its invasion by being again reduced to the normalcies of territorial sovereignty was undoubtedly intended to be a master class for the benefit of Russia, and especially China, in the geopolitics of the post-Cold War world.

Toxische Erinnerungen verbinden: Hiroshima und Nürnberg

von Richard Falk

12. August 2022

77 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki

Friedensaktivisten auf der ganzen Welt nehmen jedes Jahr den 6. und 9. August zum Anlass, um erneut das menschliche Leid und die Verwüstung zu betrauern, die durch die Atombombenabwürfe auf die unverteidigten japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki verursacht wurden, die keine militärische Bedeutung hatten. Diese Atombombenabwürfe waren unter anderem “geopolitische Verbrechen” des ultimativen Terrors, für die es kaum eine kämpferische Rechtfertigung gab und die vor allem als Warnung an die sowjetische Führung gedacht waren, sich in der Friedensdiplomatie am Ende des Zweiten Weltkriegs nicht gegen den Westen zu stellen.

Diese Daten im August, die die völlige Zerstörung dieser beiden Städte markieren, werden als Ereignisse behandelt, die den Beginn dessen einleiteten, was allgemein als Atomzeitalter bezeichnet wird. Dieser schreckliche Beginn kann niemals vergessen oder wieder gutgemacht werden, obwohl die Feierlichkeit dieser Anlässe seit den Explosionen im Jahr 1945 außerhalb Japans von der weit verbreiteten Angst überschattet wird, dass es irgendwann zu einem Atomkrieg kommen könnte, und sich weltweit eine stille Wut darüber aufbaut, dass die Atomwaffenstaaten, allen voran die USA, sich hartnäckig weigern, Schritte zu unternehmen, um die Zusagen zu erfüllen, in gutem Glauben einen verlässlichen Weg zur nuklearen Abrüstung zu suchen.

Dieses moralische und politische Versprechen wurde in Artikel VI des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (1970) rechtlich verbindlich, eine Verpflichtung, die 1996 in einem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs einstimmig bekräftigt wurde. Es ist klar geworden, dass diese Abrüstungsverpflichtung für die Sicherheitsinstitutionen der “NATO-Drei” (USA, Frankreich, Vereinigtes Königreich) nie mehr als eine “nützliche Fiktion” war, die das Gefühl vermittelte, dass die nicht-nuklearen Staaten etwas Wertvolles und Angemessenes für die Bereitschaft erhielten, ihre bedingte Option aufzugeben, ihre nationale Sicherheit durch den Erwerb von Atomwaffen zu untermauern (wie es Russland und China sowie Israel, Indien, Pakistan und Nordkorea im Laufe der Jahrzehnte getan haben). Die nicht-nuklearen Vertragsparteien des NVV sind nicht formell verpflichtet, auf die Option des Erwerbs von Kernwaffen bedingungslos zu verzichten. Artikel 10 räumt allen Vertragsparteien des NVV ein Rücktrittsrecht ein, wenn “außergewöhnliche Ereignisse … die obersten Interessen ihres Landes gefährdet haben”. In der Praxis, so erfährt der Iran, weicht dieses Rücktrittsrecht den geopolitischen Prioritäten eines Durchsetzungsregimes unter dem Vorsitz der Vereinigten Staaten. Die so genannte Jerusalemer Erklärung, die im Juli von führenden Politikern der USA und Israels unterzeichnet wurde, verpflichtet zum Einsatz jeglicher militärischer Gewalt, die notwendig ist, um den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern.

NVV-Überprüfungskonferenz bei der UN

Bei der derzeit im UN-Hauptquartier in New York City stattfindenden Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags (NPT), die wegen der COVID seit 2020 verschoben wurde, beherrschten zwei wichtige, widersprüchliche Entwicklungen die Szene. Es war das erste Treffen der NVV-Vertragsparteien seit dem Inkrafttreten des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) Anfang 2021. Dieser Vertrag, ein Projekt von Regierungen aus dem globalen Süden in aktiver Zusammenarbeit mit der globalen Zivilgesellschaft, hat eine klare Trennlinie zwischen den Mehrheitsmeinungen der Völker der Welt und den Sicherheitseliten dieser neun Atomwaffenstaaten gezogen. Die drei NATO-Staaten hatten sogar die Kühnheit, eine gemeinsame Erklärung abzugeben, in der sie ihre totale Ablehnung des Ansatzes des so genannten Verbotsvertrags zum Ausdruck brachten und erklärten, dass sie weiterhin auf Atomwaffen zurückgreifen wollen, um ihre weitreichenden Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen, die im weitesten Sinne auch die geopolitische Abschreckung einschließen. Gegenwärtig zeigt sich dieses Bekenntnis zum Atomprogramm in der Haltung der USA als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Zukunft Taiwans sowie in der offenkundigen Weigerung, auch nur einen No-First-Use-Rahmen zur Zurückhaltung zu akzeptieren. Diese ausweglose Situation zwischen den nuklearen Besitzern und den Besitzlosen kommt einer existenziellen Bestätigung der “nuklearen Apartheid” als prekäre und eigennützige Grundlage der globalen Sicherheit gleich, solange die Befürworter des Nuklearen Bündnisses TPNW nicht genügend Kraft und Willen aufbringen, um eine echte Herausforderung für eine solche hegemoniale und bedrohliche Konzentration von unverantwortlicher Macht und Ermessensbefugnis zu schaffen.

Neue Muster der geopolitischen Rivalität erhöhen das Risiko eines Atomkriegs

Die zweite bemerkenswerte Entwicklung auf der Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags, die dem 77 Jahre nach Hiroshima eher abstrakten Thema ein Gefühl der Unmittelbarkeit und Dringlichkeit verlieh, ist der Ukraine-Krieg und sein geopolitischer Spillover-Effekt, der die wahrgenommenen Risiken des Einsatzes von Atomwaffen und sogar die Gefahr eines Atomkriegs erhöht. Die USA haben beschlossen, dass es sich lohnt, Russlands Angriff auf die Ukraine ausreichend herauszufordern, um ihre strategische Logik aufrechtzuerhalten, wonach die Welt seit dem Ende des Kalten Krieges politischen Raum für einen extraterritorialen Staat bietet, der zum alleinigen Lieferanten der Global Governance wurde, wenn es um die internationale Sicherheitsagenda geht. Die Unipolarität bedeutete unter anderem, dass die gegenseitige Achtung der territorialen Einflusssphären an den Grenzen der Großmächte aus der Zeit des Kalten Krieges keine Säulen einer stabilen geopolitischen Koexistenz mehr sind. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1992 haben die USA so getan, als ob sie das Recht hätten, eine Monroe-Doktrin für die Welt einzuführen. Um eine solch grandiose hegemoniale politische Bestimmung glaubwürdig zu machen, haben sie die immensen wirtschaftlichen und strategischen Lasten auf sich genommen, die mit dieser Rolle einhergehen, und Hunderte von ausländischen Militärstützpunkten und Flotten in allen Ozeanen unterhalten.

Das Beharren der NATO zu Beginn des Ukraine-Krieges darauf, Russland für seine Invasion bezahlen zu lassen, indem es erneut auf die Normalität der territorialen Souveränität reduziert wird, war zweifellos als Meisterkurs in der Geopolitik der Welt nach dem Kalten Krieg gedacht, von dem Russland und insbesondere China profitieren sollten. Sie bot auch die Gelegenheit, China, dem derzeit stärksten Gegner des Westens, die mit dem Blut ukrainischer Soldaten geschriebene Botschaft zu übermitteln, dass jede Machtdemonstration zur Wiedererlangung der Kontrolle über Taiwan mit noch härteren Strafen geahndet werden wird, einschließlich kaum verhüllter Drohungen, die den Einsatz von Atomwaffen ausdrücklich nicht ausschließen. Kriegsspiele des Pentagons haben vor einigen Monaten auf bedrohliche Weise gezeigt, dass China in jeder militärischen Auseinandersetzung im Südchinesischen Meer die Oberhand gewinnen würde, wenn die USA nicht bereit wären, die nukleare Schwelle zu überschreiten. Diese Einschätzung sollte die erneute strategische Bedeutung von Atomwaffen bekräftigen. Sie hat sich als hilfreich erwiesen, wenn es darum ging, vom Kongress noch mehr Mittel für militärische Zwecke zu erhalten.

Die amerikanische Diplomatie gegenüber China hat in den letzten Monaten durch einige unerklärliche Provokationen die ohnehin schon angespannte Lage noch verschlimmert. Erstens erklärte Biden im Mai letzten Jahres während eines Asienbesuchs grundlos öffentlich, dass er im Falle eines Angriffs durch China jede erdenkliche militärische Unterstützung zum Schutz Taiwans leisten werde. Und zweitens ein völlig destabilisierender Besuch von Nancy Pelosi im August in Taiwan zu einer Zeit, in der die Spannungen bereits hoch waren. Diese Provokationen verstießen gegen den Geist des Shanghaier Kommuniqués, das 1972 von China und den USA veröffentlicht wurde. Dieses Dokument, das das Ergebnis eines diplomatischen Durchbruchs vor einem halben Jahrhundert ist, hat einen einigermaßen stabilen Status quo zwischen diesen großen geopolitischen Gegnern aufrechterhalten, der auf dem beruht, was Henry Kissinger als “strategische Zweideutigkeit” lobte. Diese Machenschaften von Biden und Pelosi scheinen ein weiterer Ausdruck des amerikanischen Dilettantismus in der Außenpolitik während der Präsidentschaft Bidens zu sein, oder schlimmer noch, sie sind bewusste Versuche, Xi Jinping zu provozieren, damit er Maßnahmen ergreift, die eine amerikanische Strafaktion rechtfertigen. Dieser angeblich national ehrgeizige Autokrat wird in China bereits der Schwäche bezichtigt und im eigenen Land als Rückzieher bei dem zentralen politischen Ziel der Wiedervereinigung von China und Taiwan dargestellt. Ob diese Krise Ausdruck von Inkompetenz oder Böswilligkeit ist, ist eine Frage der Beurteilung. Beides ist inakzeptabel unvorsichtig, wenn es darum geht, dass die nuklearen Gefahren wieder an die Oberfläche kommen, das genaue Gegenteil von dem, was man angesichts der Risiken des Nuklearzeitalters von einer verantwortungsvollen Staatsführung erwartet. .

Tatsächlich wird das Gedenken an Hiroshima und Nagasaki im Jahr 2022 von dieser doppelten Realität der andauernden ‘geopolitischen Kriege’ überschattet. Es ist auch eine Erinnerung daran, dass ein Atomkrieg in der Kubakrise 1962 durch das, was Martin Sherwin, ein maßgeblicher Interpret des nuklearen Risikos, als “dummes Glück” bezeichnete, nur knapp abgewendet werden konnte. [Gambling with Armageddon (2020); siehe auch Daniel Ellsberg, The Doomsday Machine (2017)]. Es könnte auch der Moment sein, in dem eine aufkommende Friedensbewegung im Globalen Norden aufwacht und auf die Übernahme des TPNW-Ansatzes drängt, als wäre dies ein wichtiges politisches Ziel des Globalen Südens.

Geopolitische Moralische Taubheit im Jahr 1945

“Wenn bestimmte Handlungen, die gegen Verträge verstoßen, Verbrechen sind, dann sind sie Verbrechen, ob die Vereinigten Staaten sie tun oder ob Deutschland sie tut, und wir sind nicht bereit, eine Regel für kriminelles Verhalten gegen andere aufzustellen, die wir nicht bereit wären, auch gegen uns geltend zu machen.”

– Robert H. Jackson, Chefankläger der Vereinigten Staaten in Nürnberg.

Vor kurzem habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass die Unterzeichnung des Londoner Abkommens durch die USA, die Sowjetunion, Frankreich und das Vereinigte Königreich im Jahr 1945, mit dem die Einrichtung eines Tribunals in Nürnberg zur Verfolgung der Hauptkriegsverbrecher der Nazis vereinbart wurde, am 8. August 1945 stattfand, also genau zwischen den Tagen, an denen die Atombomben abgeworfen wurden. Ein paralleles Tribunal in Tokio wurde einige Monate später eingerichtet, um japanische Kriegsverbrecher zu verurteilen. Unabhängige Kommentatoren haben vor allem in den letzten Jahren häufig festgestellt, dass diese Initiativen so einseitig waren, dass sie die Bedeutung des Strafrechts bis zur Unkenntlichkeit ausdehnten. Das aussagekräftigste Zeichen für einen legitimen Rechtsprozess ist die Gleichbehandlung von Gleichen. Doch die Arbeit dieser selbstgerechten Tribunale war von Ungleichheit geprägt, von der Auswahl der Richter bis hin zur Straffreiheit für diejenigen, die sich auf der Gewinnerseite der Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Trotz dieser grundlegenden Ungleichheiten ist es richtig, dass die in Nürnberg und Tokio vorgelegten Beweise eindeutig belegen, dass die angeklagten Deutschen und Japaner abscheuliche Formen der Kriminalität begangen haben. Was an den Prozessen am meisten umstritten war, war das Versäumnis, die Verstöße gegen das Völkerstrafrecht durch die Siegermächte zu untersuchen, weshalb diese Tribunale, so gewissenhaft sie auch gearbeitet haben, im Laufe der Jahre als eklatante Fälle von “Siegerjustiz” verspottet worden sind.

Mein Interesse an den Verbindungen zwischen Hiroshima und Nürnberg ist ein anderes. Die Unsensibilität einer so hochkarätigen Unterzeichnung dieses Abkommens am 8. August zur Gründung des Nürnberger Tribunals ist erschreckend. Sie fand genau in den Tagen der Atombombenabwürfe statt, dem wohl schlimmsten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, das dem Holocaust mindestens ebenbürtig ist. Es ist mehr als Gefühllosigkeit, es ist moralische Gefühllosigkeit, die die politischen Akteure, ob Staaten, Imperien oder Führer, darauf vorbereitet, vergangene Verbrechen zu akzeptieren und künftige Verbrechen zu begehen. Sie führt direkt zu solchen Merkmalen der Weltordnung wie einem geopolitischen Ausnahmerecht in der UNO durch das Veto und Straffreiheit in Bezug auf Rechenschaftsverfahren. Die UNO ist im wahrsten Sinne des Wortes so konzipiert, dass die gefährlichsten Staaten seit 1945 zumindest innerhalb des UN-Systems juristisch für immer vor jeder negativen Entscheidung des Sicherheitsrats in Bezug auf kriminelle Handlungen geschützt sind.

Was vermittelt dieses leicht verdeckte Merkmal der Legalität und Legitimität dem neugierigen Beobachter? Dass Recht und Rechenschaftspflicht für die Propaganda und Bestrafung von Gegnern der Großmächte von Bedeutung sind und dass das Unrecht der Sieger in großen Kriegen nicht überprüft werden kann, während das Unrecht der Besiegten und Schwachen aufgrund dieses grundlegenden Versäumnisses, Gleiches gleich zu behandeln, in so genannten “Schauprozessen” abgeurteilt werden soll.

Es gibt noch etwas anderes, worüber wir nachdenken sollten. Wäre der 8. August ein anderer Tag der Schande gewesen, weil eine englische oder amerikanische Stadt von einer deutschen Atombombe getroffen worden wäre und Deutschland trotzdem den Krieg verloren hätte, wären die Tat und die Waffe in Nürnberg und durch nachfolgende internationale Maßnahmen kriminalisiert worden. Wir würden vielleicht nicht immer noch mit diesen Waffen leben, wenn die Verursacher jener schrecklichen Ereignisse vom 6. und 9. August die Verlierer des Zweiten Weltkriegs gewesen wären, was die zu Recht gefeierte Niederlage des Faschismus unter dem Strich zu einem etwas fragwürdigen langfristigen Sieg für die Menschheit macht.

77 Jahre später scheint es lohnenswert, über diese lange verdrängte Beziehung zwischen Hiroshima und Nürnberg im Zusammenhang mit der jüngsten unverantwortlichen Verschärfung der geopolitischen Spannungen mit Russland und China nachzudenken.

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank-Professor für internationales Recht an der Princeton University, Inhaber des Lehrstuhls für globales Recht an der Queen Mary University London und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orfalea Center of Global Studies, UCSB.

