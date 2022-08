https://www.middleeasteye.net/opinion/how-long-will-i-go-being-number-1124052



Salah Hamouri wird im Oktober 2020 in Ramallah im besetzten Westjordanland fotografiert (AFP)



Wie lange werde ich noch die Nummer 1124052 bleiben?



Von Salah Hamouri



20. August 2022

Aus einer Gefängniszelle in Israel berichtet der französische palästinensische Anwalt Salah Hamouri über die Strapazen der Haft, seine zerbrochenen Träume und seine unerschütterliche Liebe zu seinem Heimatland Palästina

Ofer-Gefängnis, Israel, Juli 2022

Wann werden wir aufhören, Nummern zu sein? Seit 21 Jahren bin ich die Nummer 1124052. Die israelischen “Strafvollzugsdienste” verwenden diese Nummer, um mich zu definieren, auch heute noch. Die Nummer haftet an mir, seit ich 2001 zum ersten Mal inhaftiert wurde, obwohl ich noch ein Kind war.

Für Menschen wie mich, die immer wieder inhaftiert wurden, ist sie eine Art Strichcode; eine Zahlenreihe, die einen nur als Gefängnisfutter kennzeichnet, eine menschliche Ware, die bei jedem neuen Verhör in jedem neuen Haftzentrum verbraucht wird, in Zeiten des Krieges und des Friedens, während der Osloer Verhandlungen und im Gefolge der Intifada.

Für Gefangene wie uns kommt die Welt in dem Moment zum Stillstand, in dem wir inhaftiert werden.

Dies ist ein fester Bestandteil der israelischen Besatzung, die uns weder als Menschen mit denselben Freiheitsrechten wie jeden anderen freien Menschen sieht noch behandelt. Stattdessen tut sie ihr Möglichstes, um unser Pseudoleben in Schach zu halten, wenn wir Palästinenser nicht hinter Gefängnismauern festgehalten werden.

Zwischen den Gefängnisaufenthalten sind wir gezwungen, kleine Momente des Glücks zu erhaschen, während wir uns vor der Unbeständigkeit der Freuden des Lebens fürchten. Wir wagen es nicht mehr, für eine immer weiter entfernte Zukunft zu planen, aus Angst vor Enttäuschungen, vor dem nächsten Schlag, der kommen wird. Angst und Ungewissheit belasten uns und auch die Menschen, die uns am nächsten stehen.

Eine Realität, die aus Träumen besteht

Durch eine ironische Fügung des Schicksals gewinnen unsere Träume an Schwung und Kraft, sobald wir das Gefängnis betreten. Zunächst trauern wir um die Momente der Freude und des Glücks, die wir in der Freiheit nicht zu schätzen wussten.

Französisch-palästinensischer Anwalt ist das jüngste Ziel der israelischen Politik des Aufenthaltsentzugs in Jerusalem

Später beginnen sich unsere Träume mit den Erinnerungen an die zurückgelassene Welt zu überschneiden, und wir stellen uns vor, dass sich die Wachträume, die uns bevölkern, nach unserer Entlassung mit der realen Welt draußen vermischen werden. Die einzige mögliche Erklärung dafür ist, dass für Gefangene wie uns die Welt in dem Moment zum Stillstand kommt, in dem wir inhaftiert werden. Deshalb bauen wir diese imaginären Welten auf – eine Realität aus Träumen.

Aber am meisten schmerzt es, zu wissen, dass unsere Träume, egal wie groß sie sind, immer kleiner werden. Unsere Träume von Freiheit – von Ehepartnern, Familien und Freunden – stoßen auf diese bittere Wahrheit.

Das ist der Moment, in dem uns die Realität einholt: Das Einzige, worauf ein Gefangener sich freuen kann, ist, um 18.00 Uhr für ein paar Minuten von der Wache vergessen zu werden oder im Radio einen Fetzen eines Liedes zu hören, das uns an glücklichere Tage jenseits der Gefängnismauern erinnert.

Für einen Menschen ist das Gefängnis ein Ort wie kein anderer. Es bricht den Geist und zerquetscht die Träume, Hoffnungen und Wünsche, so wie die Oliven in der Olivenpresse zerquetscht werden.

Die ultimative Abscheulichkeit des Gefängnisses ist der ständige Zustand des Wartens, der durch die Gefängnismauern noch verstärkt wird. Nach und nach zermürbt das Warten den Geist, so wie die Auswirkungen der globalen Erwärmung die Ressourcen des Planeten in der Außenwelt erschöpfen.

Und doch stellt sich mir in diesen Tagen die Frage: Wenn das Warten hier so schwer auf mir lastet, wo doch meine Heimat, meine Freiheit und meine Geburtsstadt Jerusalem nur wenige Kilometer entfernt sind, wie würde es sich dann anfühlen, wenn ich weit weg von zu Hause ins Exil gezwungen wäre?

Im wirklichen Leben geht es nicht darum, am Bahnhof darauf zu warten, dass der Freiheitszug einfährt. Es geht darum, selbst im Zug zu sein, ungeachtet der Opfer, die man bringen muss.

Ich weiß, dass die Liebe zum eigenen Land eine einseitige Angelegenheit ist; eine Liebe, die nichts als Schmerz, Leid und Verlust mit sich bringt. Sie hat mich der besten Jahre meines Lebens beraubt. Sie hat mich meiner Jugend und meines jungen Lebens beraubt und mich gezwungen, viel zu früh alt zu werden. Trotzdem liebe ich mein Land und habe ihm alles gegeben, was ich habe. Und doch wird es mich fragen: “Was kannst du noch geben?”

Die meisten Menschen denken, dass dies ein schlechtes Geschäft ist, und das vielleicht zu Recht. Aber für mich besteht das wahre Leben nicht darin, am Bahnhof darauf zu warten, dass der Freiheitszug einfährt. Es geht darum, selbst im Zug zu sein, ungeachtet der Opfer, die man bringen muss.

Dieser Artikel wurde aus der französischen Ausgabe von MEE übersetzt.

Anmerkung der Redaktion:

Salah Hamouri ist ein französisch-palästinensischer Anwalt, Menschenrechtsverteidiger und Forscher bei der Nichtregierungsorganisation für die Rechte palästinensischer Gefangener Addameer. Er wird seit dem 7. März von den israelischen Behörden festgehalten, als er in seinem Haus im Stadtteil Kufr Aqab im besetzten Ostjerusalem verhaftet wurde. Am 5. Juni wurde seine Inhaftierung um drei Monate verlängert, obwohl keine formelle Anklage gegen ihn erhoben wurde. Seine Akte ist geheim.

Hamouri befindet sich in Verwaltungshaft, einer Politik, die es Israel erlaubt, eine Person ohne Gerichtsverfahren oder Anklage auf unbestimmte Zeit festzuhalten. Hamouri hatte bereits 2017-18 längere Zeit in Verwaltungshaft verbracht und war zuvor von 2005-11 inhaftiert, nachdem er von einem israelischen Gericht wegen der Planung eines Attentats auf einen israelischen politischen und religiösen Führer verurteilt worden war.

Seit September 2020 haben die israelischen Behörden Schritte unternommen, um ihm wegen seiner angeblichen Mitgliedschaft in der Volksfront für die Befreiung Palästinas seinen ständigen Aufenthaltsstatus in Jerusalem wegen “Treuebruchs” gegenüber dem Staat Israel zu entziehen.

Das französische Außenministerium erklärt, dass es die Situation von Hamouri aufmerksam verfolgt und fordert, dass er in Jerusalem, seinem Geburts- und Heimatort, frei leben darf und Besuche von seiner Frau und seinen Kindern empfangen kann.

Salah Hamouri ist Rechtsanwalt, Menschenrechtsverteidiger und französisch-palästinensischer Forscher. Er wurde mehrfach von Israel unter dem Regime der Verwaltungshaft inhaftiert. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...