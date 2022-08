https://www.972mag.com/edition/why-benny-gantz-is-one-of-israels-most-dangerous-leaders/



Warum Benny Gantz einer der gefährlichsten Führer Israels ist

Von Amjad Iraqi



23. August 2022

Benny Gantz ist zweifellos einer der gefährlichsten Beamten in der jüngeren Geschichte Israels. Der jüngste Beweis dafür war am Donnerstag in Ramallah zu sehen, als die israelische Armee – die als Verteidigungsminister in den Zuständigkeitsbereich von Gantz fällt – die Büros von sieben führenden palästinensischen Menschenrechtsgruppen stürmte, ihre Türen zuschweißte und sie für “illegal” erklärte. Kurz darauf bedrohte der Shin Bet zwei palästinensische Direktoren der Organisationen mit dem Versprechen, sie würden “den Preis zahlen”, wenn sie ihre Arbeit fortsetzten. Die Soldaten, die die Büros stürmten, und die Geheimdienstler, die die Drohungen aussprachen, folgten einer vor einem Jahr erlassenen Anordnung, die die NRO als “terroristische Organisationen” bezeichnete – eine Anordnung, die von Gantz selbst unterzeichnet wurde.

Wie alle Institutionen können auch die politischen und militärischen Strukturen Israels nicht auf eine einzelne Person zurückgeführt werden. Und insbesondere für die Palästinenser haben diese Institutionen mit großer Beständigkeit gehandelt, unabhängig davon, wer an der Macht ist. Dennoch ist es schwer zu bestreiten, dass Gantz in den letzten zehn Jahren einen besonderen Platz in dieser Gewaltmaschinerie eingenommen hat. Ob in einer Armeeuniform oder in einem dunklen Anzug, er stand im Mittelpunkt einiger der ungeheuerlichsten Unterdrückungsmaßnahmen gegen Palästinenser in den letzten Jahren, von denen das Verbot führender zivilgesellschaftlicher Gruppen nur die Spitze des Eisbergs ist.

Nachdem er in verschiedenen Positionen von der israelischen Luftwaffe bis zur Libanon-Syrien-Front gedient hatte, wurde Gantz 2011 vom damaligen Verteidigungsminister Ehud Barak zum Generalstabschef der Armee ernannt und war bis 2015 der oberste Befehlshaber des Militärs. Im Sommer 2014, mit Benjamin Netanjahu als Premierminister, leitete Gantz den berüchtigten 50-tägigen Angriff auf den Gazastreifen, der als “Operation Protective Edge” bezeichnet wurde und zu einem der zerstörerischsten und tödlichsten militärischen Unternehmungen der letzten Jahre wurde. Gantz prahlte später während seiner Wahlkampagne mit dieser “Errungenschaft” und lobte in einem Video seine Arbeit, mit der er Teile des Gazastreifens “zurück in die Steinzeit” geschickt hatte.

Gantz’ Amtszeit in der Regierung war nicht weniger brutal. Als Verteidigungsminister in zwei verschiedenen Koalitionen in ebenso vielen Jahren hat er zwei weitere militärische Angriffe auf den blockierten Streifen beaufsichtigt: “Guardian of the Walls” im Mai 2021 und “Breaking Dawn” Anfang dieses Monats. In dem Jahr, in dem die Bennett-Lapid-Koalition an der Macht war, töteten israelische Streitkräfte und Siedler unter Gantz’ Aufsicht mehr als 90 Palästinenser im besetzten Westjordanland – ein Anstieg um 60 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr von Netanjahus Regierungszeit – und verstärkten ihre Übergriffe auf palästinensische Städte. Darüber hinaus hat der Verteidigungsminister den alarmierenden Schritt unternommen, die bekanntesten palästinensischen Nichtregierungsorganisationen mit einem Schlag zu kriminalisieren – ein Schritt, den selbst Netanjahu nicht gewagt hätte.

Diese Gewaltbilanz wird von vielen Beobachtern, die Gantz einst als würdigen Kandidaten für die Nachfolge Netanjahus als Premierminister sahen, weitgehend ausgeblendet. Seitdem er seine Blau-Weiße Partei 2019 auf den Wahlzettel gesetzt hat, versucht der zum General gewordene Politiker, sich als Staatsmann darzustellen und den Israelis ein Modell zu bieten, das knallharten Militarismus und säkularen Chauvinismus ohne die Dramen und Exzentrizitäten seiner Vorgänger vereint. Diese Haltung kommt bei vielen israelischen Wählern und ausländischen Würdenträgern gut an, und einige bejubeln Gantz sogar als “zentristisches” Gegengewicht zu rechtsextremen Parteien.

Doch hinter all seinem Getue verbergen sich tiefere Wahrheiten über diesen Mann. Die erste ist, dass Gantz’ Politik, wie die der breiteren israelischen “Mitte”, viele der rechtsgerichteten Politiken des Likud nur dem Namen nach nachahmt; sein neues Bündnis mit Gideon Sa’ar, einem ehemaligen Rivalen Netanjahus innerhalb des Likud, bekräftigt diese ideologische Verwandtschaft. Und wenn es um die Palästinenser geht, hat Gantz – wie sein Koalitionspartner Yair Lapid – versprochen, mehr vom Gleichen zu liefern: ein Regime, das keine Skrupel hat, ständige Gewalt anzuwenden, um die Palästinenser unter israelischer Kontrolle zu halten, von Kampfjets über Khan Younis bis zu Bulldozern in Masafer Yatta.

Die zweite Wahrheit ist, dass der Verteidigungsminister zwar durch seine Straffreiheit ermutigt wird, aber auch von Unsicherheiten geplagt ist. Es ist kein Zufall, dass die palästinensischen Nichtregierungsorganisationen, die von Gantz’ Befehl betroffen sind, seinen Namen als Hauptverdächtigen für eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs als Kriegsverbrecher aufgeführt haben und an vorderster Front daran arbeiten, seine Verbrechen aufzudecken und die internationale Meinung gegen die israelische Apartheid zu wenden. Selbst während Gantz auf seinem Machttrip reitet, kämpfen die Palästinenser und ihre Verbündeten weiter dafür, dass er nachts nicht ruhig schlafen kann. Übersetzt mit Deepl.com

Amjad Iraqi ist Redakteur und Autor beim Magazin +972. Er ist außerdem politischer Analyst bei der Denkfabrik Al-Shabaka und war zuvor Advocacy-Koordinator beim Rechtszentrum Adalah. Neben +972 sind seine Artikel unter anderem in der London Review of Books, The Nation, The Guardian und Le Monde Diplomatique erschienen. Er ist palästinensischer Staatsbürger in Israel und lebt in Haifa.



Dieser Artikel erschien ursprünglich in “The Landline”, dem wöchentlichen Newsletter von +972.

