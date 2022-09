“Die Redefreiheit ist keine “Kriegswaffe”. Sie ist eine freie Rede. Entweder lassen Sie sie uns, oder hören Sie auf, so zu tun, als ob Sie sie uns wertschätzen.”

New Zealand’s PM Wants More Online Censorship For The War In Ukraine ❖ New Zealand’s prime minister Jacinda Ardern continued her crusade for the expansion of internet censorship during a speech at the United Nations General Assembly on Friday, this time using the war in Ukraine.

Neuseelands Premierministerin wünscht sich mehr Online-Zensur für den Krieg in der Ukraine



Von Caitlin Johnstone



29. September 2022

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat am Freitag in einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen ihren Kreuzzug für die Ausweitung der Internetzensur fortgesetzt, dieses Mal am Beispiel des Krieges in der Ukraine.

“Ob es um Klima, Handel, Gesundheitskrisen oder die Suche nach friedlichen Lösungen für Kriege und Konflikte geht, Neuseeland hat immer an multilaterale Instrumente geglaubt”, sagte Ardern vor der Versammlung und fügte hinzu, dass “wir ohne Reformen Gefahr laufen, irrelevant zu werden”.

“Es gibt vielleicht kein besseres Beispiel dafür als Russlands Invasion in der Ukraine”, sagte Ardern. “Wir sollten uns alle im Klaren sein: Russlands Krieg ist illegal. Er ist unmoralisch. Er ist ein direkter Angriff auf die Charta der Vereinten Nationen, auf das internationale, auf Regeln basierende System und auf alles, wofür diese Gemeinschaft stehen sollte. Putins Andeutung, dass es jederzeit weitere Waffen einsetzen könnte, über die es verfügt, offenbart das falsche Narrativ, auf das es seine Invasion gestützt hat. Welches Land, das behauptet, ein Befreier zu sein, droht damit, genau die Zivilisten zu vernichten, die es zu befreien vorgibt? Dieser Krieg basiert auf einer Lüge”.

Später in ihrer Rede kehrt Ardern zu dem Thema zurück, dass Russlands Krieg “auf einer Lüge beruht”, um für die Zensur von Online-Reden zu plädieren, die die Idee unterstützen, dass Russland aus legitimen Gründen in der Ukraine kämpft.

Mit dem Terroranschlag in Christchurch 2019 als Überleitung, um über die Gefahren der Online-Radikalisierung zu sprechen, geht Ardern dann nahtlos zum Thema “Fehlinformation und Desinformation” im Internet über.

“Dies wird auch wichtig sein, um mehr über Fehlinformationen und Desinformation im Internet zu erfahren: eine Herausforderung, der wir uns als führende Politiker stellen müssen”, so Ardern.

“Als Staats- und Regierungschefs sind wir zu Recht besorgt, dass selbst die leichtesten Ansätze zur Bekämpfung von Desinformation als feindselig gegenüber den Werten der freien Meinungsäußerung, die wir so hoch schätzen, missverstanden werden könnten”, fügte Ardern hinzu und räumte damit ein, dass die Beteiligung von Staats- und Regierungschefs an der Regulierung der öffentlichen Meinungsäußerung mit schwerwiegenden Menschenrechtsproblemen verbunden ist. “Ich kann Ihnen heute zwar nicht sagen, wie die Antwort auf diese Herausforderung lautet, aber ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass wir sie nicht ignorieren können. Wenn wir das tun, gefährden wir gleichermaßen die Normen, die wir alle schätzen.

Dann wird es noch unheimlicher.

“Wie kann man einen Krieg erfolgreich beenden, wenn den Menschen vorgegaukelt wird, dass der Grund für seine Existenz nicht nur legal, sondern auch edel ist”, fragt der Premierminister. “Wie kann man den Klimawandel bekämpfen, wenn die Menschen nicht glauben, dass er existiert? Wie kann man sicherstellen, dass die Menschenrechte anderer Menschen gewahrt werden, wenn sie hasserfüllter und gefährlicher Rhetorik und Ideologie ausgesetzt sind? Die Waffen mögen unterschiedlich sein, aber die Ziele derer, die sie einsetzen, sind oft dieselben. Sie wollen Chaos verursachen und die Fähigkeit anderer, sich zu verteidigen, einschränken. Gemeinschaften aufzulösen. Die kollektive Stärke von Ländern, die zusammenarbeiten, soll zerstört werden. Aber wir haben hier die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass diese besonderen Kriegswaffen nicht zu einem festen Bestandteil der Kriegsführung werden.”

Arderns Äußerungen werden derzeit in rechten Kreisen stark kritisiert, vor allem wegen ihres Vorschlags, dass der Online-Diskurs über den Klimawandel reguliert werden müsse, damit das Thema angemessen behandelt werden könne. Ich glaube, dass der Klimawandel real ist und vom Menschen verursacht wird, und ich finde die Vorstellung, Menschen, die anderer Meinung sind als ich, zum Schweigen zu bringen, unvorstellbar alptraumhaft. Das ist eine Denkweise, die nur von einem zutiefst tyrannischen Geist herrühren kann.

Was jedoch derzeit nicht genug Aufmerksamkeit erhält, ist die Tatsache, dass Ardern eine Verschärfung der ohnehin schon unverschämten Online-Zensur fordert, die wir im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erleben. Sie sagte ausdrücklich, dass der Krieg “auf einer Lüge beruht”, und argumentierte dann, dass Menschen daran gehindert werden müssen, Äußerungen zu verbreiten, die dieser Lüge Glaubwürdigkeit verleihen, auch wenn solche verrückten autoritären Maßnahmen als feindlich gegenüber der freien Meinungsäußerung “fehlinterpretiert” werden könnten.

Ardern argumentiert, dass Online-Reden, in denen behauptet wird, die russische Invasion in der Ukraine sei legal und edel, die Erreichung des Friedens erschweren, aber natürlich glaubt sie das nicht wirklich, und alle anderen auch nicht. Die Vorstellung, dass die freie Meinungsäußerung über den Krieg irgendwie die Friedensverhandlungen zwischen den Regierungen behindern könnte, ist offensichtlich absurd und völlig unsinnig.

In Wirklichkeit ist dieser Krieg nur der jüngste in einer Reihe von Vorwänden, die uns die westliche politische und mediale Klasse gegeben hat, um das Internet zu zensieren. Frühere Rechtfertigungen waren unter anderem Covid-19, Wahlsicherheit, Extremismus im Inland und erneut russische Propaganda nach der US-Wahl 2016. Aber die Behauptung, dass es wichtig ist, die Menschen davon abzuhalten, falsche Gedanken über einen Krieg zu denken, ist eine große Eskalation gegenüber all diesen anderen Rechtfertigungen, weil sie nicht mehr vorgeben, dass dies zu unserem eigenen Wohl geschieht. Unser falsches Denken ist die Rechtfertigung an und für sich.

Das ist ein Problem, denn es handelt sich um einen äußerst gefährlichen Stellvertreterkrieg, der von den USA und ihren imperialen Mitgliedstaaten gegen Russland geführt wird. Er wurde ganz bewusst provoziert, es gibt keine Anzeichen für ein baldiges Ende, und seine ständige Eskalation bedroht das Leben aller Menschen auf diesem Planeten. Die USA haben bei jedem Krieg, an dem sie jemals beteiligt waren, gelogen, und wenn es jemals einen Krieg gab, den man hinterfragen und skeptisch betrachten sollte, dann ist es derjenige, der uns näher an einen nuklearen Schlagabtausch heranführt als je zuvor in der Geschichte.

Die Vorstellung, dass es die Aufgabe von “Führern” ist, die Ideen und Informationen zu regulieren, die wir online miteinander teilen dürfen, muss mit Füßen getreten, in Säure aufgelöst und die Toilette hinuntergespült werden. Das ist nicht ihre Aufgabe. Sie sollten nicht einmal in diese Richtung blicken, geschweige denn bei den Vereinten Nationen darüber sprechen, wie sie es am besten anstellen können. Das ist eine zutiefst gefährliche Vorstellung, die mit unverfälschter Aggression zurückgewiesen werden muss.

Die Redefreiheit ist keine “Kriegswaffe”. Sie ist eine freie Rede. Entweder lassen Sie sie uns, oder hören Sie auf, so zu tun, als ob Sie sie uns wertschätzen. Übersetzt mit Deepl.com

______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, sollten Sie ihn mit anderen teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Zines kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...