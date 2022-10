Putin warnt Kiew: “Russlands Antwort auf weiteren Terror wird hart ausfallen”

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor dem russischen Sicherheitsrat erklärt, dass Russland auch weiterhin auf terroristische Aktivitäten Kiews reagieren werde. Er bestätigte dabei die massiven russischen Angriffe mit präzisionsgelenkten Waffen auf kritische Infrastruktur in der Ukraine – darunter Energie-, Militär- und Kommunikationseinrichtungen.

Putin beschuldigte Kiew, sich auf eine Stufe mit den “berüchtigsten terroristischen Gruppierungen” gestellt zu haben, und betonte:

“Im Falle weiterer Versuche, terroristische Handlungen auf unserem Territorium zu verüben, wird die russische Antwort hart ausfallen und dem Ausmaß der für die Russische Föderation bestehenden Bedrohung entsprechen. Daran sollte es keinen Zweifel geben.”

Außerdem sprach der russische Staatschef die “Sabotage” an den Pipelines “Nord Stream” in der Ostsee an und erinnerte daran, dass Moskau aus den Untersuchungen der Schäden ausgeschlossen wurde. Er hob hervor:

“Wir alle wissen, wer davon [von dem Sabotageakt] profitiert.”

