‘Unfortunate Accident’: Polish President Says Missile That Killed Two Likely Fired by Ukraine – scheerpost.com “There is nothing, absolutely nothing to suggest that it was an intentional attack on Poland,” Polish President Andrzej Duda told reporters. By Jake Johnson / Common Dreams Polish President Andrzej Duda on Wednesday said the missile that killed two people in Poland the previous day was likely fired by Ukrainian defense forces as they attempted to respond to a massive barrage of Russian airstrikes.

Der polnische Präsident Andrzej Duda, 2021. Palácio do Planalto von Brasilia, Brasilien, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0, via Wikimedia Commons

Unglücklicher Unfall”: Polnischer Präsident sagt: Rakete, die zwei Menschen tötete, wurde wahrscheinlich von der Ukraine abgefeuert

Von Jake Johnson / Common Dreams

16. November 2022

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte am Mittwoch, dass die Rakete, die am Vortag zwei Menschen in Polen tötete, wahrscheinlich von den ukrainischen Verteidigungskräften abgefeuert wurde, als diese versuchten, auf ein massives Sperrfeuer russischer Luftangriffe zu reagieren.

“Die ukrainischen Verteidigungskräfte feuerten ihre Raketen in verschiedene Richtungen ab, und es ist sehr wahrscheinlich, dass eine dieser Raketen unglücklicherweise auf polnischem Gebiet einschlug”, sagte Duda. “Es gibt nichts, absolut nichts, was darauf hindeutet, dass es sich um einen absichtlichen Angriff auf Polen handelte.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schloss sich dieser Einschätzung auf einer Pressekonferenz am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung der Botschafter der Allianz an.

“Unsere vorläufige Analyse deutet darauf hin, dass der Vorfall wahrscheinlich durch eine ukrainische Luftabwehrrakete verursacht wurde, die abgefeuert wurde, um ukrainisches Territorium gegen russische Marschflugkörperangriffe zu verteidigen”, sagte Stoltenberg vor Reportern. “Ich möchte jedoch klarstellen, dass dies nicht die Schuld der Ukraine ist. Russland trägt die letzte Verantwortung, da es seinen illegalen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt.”

Die jüngsten Erkenntnisse der NATO und polnischer Beamter widersprechen der früheren Behauptung eines ungenannten US-Geheimdienstmitarbeiters, dass die Rakete, die in einem polnischen Dorf etwa vier Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt landete, von Russland abgefeuert wurde – eine Behauptung, die am Dienstag die Angst vor einer verheerenden Eskalation des Krieges verstärkte.

In einer Rede vor Reportern auf dem G20-Gipfel in Indonesien im Vorfeld der NATO-Sondersitzung sagte US-Präsident Joe Biden am späten Dienstag, es sei “unwahrscheinlich”, dass die Rakete “von Russland abgefeuert wurde”.

Außenpolitische Analysten und Friedensbefürworter warnen seit Monaten, dass je länger Russlands Krieg gegen die Ukraine andauert, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass er sich über die Grenzen der Ukraine hinaus ausbreitet und möglicherweise einen ausgewachsenen Konflikt zwischen Russland und der NATO auslöst.

Katrina vanden Heuvel, Redakteurin und Herausgeberin von The Nation, schrieb am Dienstag in einer Kolumne für die Washington Post, dass “zu viel auf dem Spiel steht, als dass wir tatenlos zusehen könnten, wie sich die Katastrophe ausbreitet und die Kosten – und die Risiken – immer weiter steigen”.

“Es könnte an der Zeit sein, der Diplomatie im Ukraine-Krieg eine Chance zu geben”, argumentierte vanden Heuvel und zitierte dabei die jüngsten Äußerungen von General Mark Milley, dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs.

In einer Rede Anfang des Monats hatte Milley Schätzungen über die Zahl der US-Opfer in diesem Krieg abgegeben und gesagt: “Wenn sich eine Gelegenheit zum Verhandeln bietet, wenn Frieden erreicht werden kann, sollte man den Moment nutzen.”

Vanden Heuvel betonte, dass Milley kaum “ein Friedensaktivist oder ein schwammiger Liberaler” sei, und deutete an, dass seine Äußerungen einen möglichen Wandel in der Haltung der Regierung Biden zum Krieg signalisieren.

“Trotz öffentlicher Ablehnungen hat das Weiße Haus die Tür zu Verhandlungen zaghaft geöffnet”, so vanden Heuvel, der auf Berichte verweist, wonach Beamte der Biden-Administration die ukrainische Führung privat dazu gedrängt haben, sich zu Friedensgesprächen mit Russland bereit zu zeigen.

Trita Parsi vom Quincy Institute for Responsible Statecraft argumentierte in einer MSNBC-Kolumne am Dienstag, dass das Weiße Haus unter Biden “zu Recht auf Diplomatie im Russland-Ukraine-Krieg setzt”.

“Jüngste Berichte haben gezeigt, dass der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan Anfang des Monats Gespräche mit der Ukraine über die Beendigung des Konflikts aufgenommen hat, während er Kiew zu einer größeren Offenheit für die Diplomatie drängte”, bemerkte Parsi. “Die Ukraine muss ihre Bereitschaft zeigen, den Krieg auf vernünftige und friedliche Weise zu beenden”, teilten US-Beamte Berichten zufolge in Kiew mit.

“Als direktes Ergebnis von Sullivans Bemühungen”, fügte Parsi hinzu, “umriss Präsident Wolodymyr Selenskyy letzte Woche fünf Bedingungen für Verhandlungen, die nicht mehr die unzulässige Forderung enthielten, dass der russische Präsident Wladimir Putin von der Macht entfernt sein müsse, bevor Gespräche stattfinden könnten.” Übersetzt mit Deepl.com



Jake Johnson ist Redakteur bei Common Dreams.

