Warum geht Finnland überhaupt in die Nato. Nicht Russland stellt eine Bedrohung für Finnland dar, sondern Finnland als Nato-Mitglied ist eine weitere Bedrohung für Grenzland mit Russland. Evelyn Hecht-Galinski

Finnland will keine NATO-Atomwaffen auf seinem Gebiet

Finnland beabsichtigt keine Stationierung von NATO-Atomwaffen auf seinem Gebiet, erklärte der Außenminister Pekka Haavisto während einer Pressekonferenz. Am 5. Dezember reichte die finnische Regierung einen Gesetzentwurf über den Beitritt zur Allianz beim Parlament ein.

Finnland wird keine Stationierung von Atomwaffen auf dem eigenen Gebiet nach dem Beitritt zur NATO anstreben. Dies erklärte am Montag der Außenminister Pekka Haavisto während einer Pressekonferenz. Haavisto merkte an, dass die Atomwaffen der Allianz unter US-amerikanischer Kontrolle stehen. Dem Minister zufolge hätten die USA nicht zum Ziel, die Waffen in anderen Ländern zu verbreiten. Haavisto sagte: