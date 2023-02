McCarthyism, Polish Style As Joe Biden visits Poland, Michal Krupa reports on the firing of a Polish academic for questioning the Polish government’s position on the war in Ukraine. By Michal Krupa In Warsaw Special to Consortium News In Poland these days it is becoming dangerous to one’s career to publicly v

Parlamentarische Versammlung der OSZE über den Krieg in der Ukraine im polnischen Parlament, dem Sjem, November 2022. (Polnisches Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Während Joe Biden Polen besucht, berichtet Michal Krupa über die Entlassung eines polnischen Wissenschaftlers, der die Haltung der polnischen Regierung zum Krieg in der Ukraine in Frage gestellt hatte.

McCarthyismus auf polnische Art

Von Michal Krupa

In Warschau

Speziell für Consortium News

21. Februar 2023

In Polen ist es in diesen Tagen karrieregefährdend, sich öffentlich gegen die Politik der Regierung in Bezug auf den Krieg in der Ukraine auszusprechen.

Leszek Sykulski, ein bekannter und beliebter Experte für Geopolitik, ist so ein Fall. Vor einigen Tagen hat Sykulski die polnische Antikriegsbewegung ins Leben gerufen, die sich zu einer Basisplattform entwickeln soll, die die Polen gegen die offen antirussische, kriegs- und interventionsfreundliche Agenda der politischen Eliten und der Mainstream-Medien vereint.

Einige Tage später wurde bekannt, dass Sykulski von seinem Lehrauftrag an der Józef-Goluchowski-Akademie für angewandte Wissenschaften in Ostrowiec Switokrzyski entlassen wurde. Der Rektor der Akademie, Pawel Gotowiecki, scheute sich nicht, seine Entscheidung mit rein politischen Gründen zu begründen. So sagte Gotowiecki in einem Interview mit Radio Ostrowiec am 16. Februar

“Ich bedaure, dass Dr. Leszek Sykulski, zweifellos ein begabter und von den Studenten hoch geschätzter Didaktiker, beschlossen hat, die wissenschaftliche und didaktische Tätigkeit zugunsten einer gesellschaftspolitischen Tätigkeit de facto aufzugeben, und zwar in einem solchen Ausmaß. Ich bedaure, dass die Ansichten, die Dr. Sykulski derzeit vertritt, die Menschen, mit denen er sich umgibt, gesellschaftlich so umstritten sind, während die Thesen, die er vertritt, nicht nur meinen persönlichen Ansichten, den Werten, die unsere Universität vertritt, zuwiderlaufen, weil wir uns für die Ukraine und die Ukrainer engagieren, was von der polnischen Antikriegsbewegung in Frage gestellt wird, sondern auch der polnischen Staatsraison schaden”.

Ich bat Sykulski um einen Kommentar zu dieser Entwicklung, und in einer Textnachricht teilte er mir mit, dass:

“Am [2. Februar] erhielt ich die Kündigung von der Akademie für angewandte Wissenschaften in Ostrowiec. Zuvor wurde mir der Unterricht in allen Fachbereichen entzogen. Der Grund dafür war die Gründung der polnischen Antikriegsbewegung und die negative Reaktion der staatlichen Behörden, einschließlich eines Anrufs des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft und eines persönlichen Besuchs von Politikern aus dem Bereich Recht und Justiz in der Akademie.”

Politikwissenschaftler Leszek Sykulski im Jahr 2019. (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Anfang 2022 wurde Sykulski heftig angegriffen, weil er nur wenige Tage nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten in der Ukraine ein Interview mit dem russischen Botschafter in Polen geführt hatte. Zusammen mit dem konsequent kriegsgegnerischen Abgeordneten Grzegorz Braun ist er zur Zielscheibe des Hasses der herrschenden Elite geworden, die ihn mit den üblichen Anschuldigungen konfrontiert, er sei ein Handlanger Putins, ein russischer Agent und würde sich dem “Kreml-Narrativ” anschließen.

All dies nur, um die offensichtlichen Punkte zu wiederholen, dass der gegenwärtige Krieg nicht “unprovoziert” war, dass Polen nicht als unterwürfiger Erfüllungsgehilfe der Wünsche und Begierden des Kiewer Regimes agieren sollte, dass es nicht im polnischen Interesse liegt, ein willfähriger und williger Komplize des erklärten Ziels des Weißen Hauses zu bleiben, “Russland geschwächt sehen zu wollen”.

Rationale Positionen, die jedoch für das polnische Establishment und seine Medienverbündeten eine Brücke zu weit sind.

Eine der Komponenten des Aktivismus der polnischen Antikriegsbewegung ist eine Plakatkampagne, mit der die Botschaft “Dies ist nicht unser Krieg” verbreitet werden soll. Einige davon wurden bereits in polnischen Städten aufgestellt.

Dies hat zu einer paradoxen Situation geführt, in der viele von Sykulskis Gegnern ihn beschuldigen, russische Propaganda zu verbreiten, da die Botschaft “Das ist nicht unser Krieg” offensichtlich die Realität verfälscht, dass sich Polen de facto bereits im Krieg mit Russland befindet, während sie gleichzeitig impliziert, dass Warschau sich voll engagieren sollte.

Trotz der aktiven Rolle des polnischen Staates im Stellvertreterkrieg der NATO in der Ukraine befindet sich Polen nicht nur nicht in einem formellen Kriegszustand mit der Russischen Föderation, sondern laut einer Umfrage aus Ungarn, die vom Project Europe Research der Századvég Foundation durchgeführt und im Dezember 2022 veröffentlicht wurde, wünscht sich eine klare Mehrheit der Polen das Ende der Feindseligkeiten.

Einem aktuellen Bericht zufolge befürworten die Polen nach wie vor die Entsendung von Waffen in die Ukraine, aber eine klare Mehrheit ist gegen die Entsendung polnischer Soldaten im Rahmen einer NATO-Mission in die Ukraine.

Wie Mitte 2022 befürworten nur 17 Prozent der Befragten einen solchen Einsatz. Es scheint also, dass die polnische Antikriegsbewegung einen fruchtbaren Boden hat, um ihre Botschaft zu verbreiten und die polnische Öffentlichkeit über die Notwendigkeit der Nichteinmischung und der Nicht-Eskalation aufzuklären, indem sie die vermeintlich “offensichtliche” Wahrheit negiert, dass wir uns bereits im Krieg befinden und uns als polnische Bürger einfach damit abfinden sollten, dem Programm der US-Beamten Victoria Nuland, Jake Sullivan und Antony Blinken zu folgen.

Die polnische Anti-Kriegs-Bewegung ist weit davon entfernt, der polnischen Staatsräson zu schaden, wie Sykulskis ehemaliger Arbeitgeber es ausdrückte, sondern sie handelt im Interesse des polnischen Volkes.

It’s Not Our War”-Plakat, das Friedensaktivisten in polnischen Städten aufstellen. (Twitter, Leszek Sykulski)

Vor dem Zweiten Weltkrieg schwor der gewählte polnische Präsident neben vielen anderen feierlichen Verpflichtungen, die im Amtseid enthalten sind, “das Böse und die Gefahr vom Staat abzuwenden”. Gegenwärtig gibt es keinen höheren Dienst, als sich für die Abwendung der Gefahr einzusetzen, dass der polnische Staat in einen ausgewachsenen Krieg mit Russland verwickelt wird, selbst um den Preis, dass die eigene Karriere von kleinlichen und rückgratlosen Bürokraten beendet wird.

Sykulski schreckt nicht davor zurück, ein Beispiel für bürgerschaftliches Engagement gegen die direkte Beteiligung der NATO in der Ukraine zu setzen.

Polen befindet sich an einem Wendepunkt in seiner Geschichte, an dem das Leben von Millionen von Menschen und die nationale Sicherheit Polens durch eine unbedachte Entscheidung weiter gefährdet werden können. Betrachtet man die derzeitige Riege polnischer Politiker, von der Regierung bis zur vermeintlichen “Opposition” im Parlament, die sich in ihrem irrationalen Hass auf Russland und ihrer abstoßenden Unterwürfigkeit gegenüber Kiew einig sind, kann man nicht umhin, Charles de Gaulle zu paraphrasieren – Krieg ist eine zu ernste Angelegenheit, um sie den Politikern zu überlassen. Die polnischen Bürger haben jetzt eine Plattform, um klar und deutlich zu sagen: Das ist nicht unser Krieg. Übersetzt mit Deepl.com

Michal Krupa ist ein in Polen lebender Historiker und Kommentator. Er hat in vielen polnischen und amerikanischen Zeitschriften veröffentlicht, darunter The American Conservative und Chronicles: Eine Zeitschrift für amerikanische Kultur. Er ist Gastgeber des Heretics-Podcasts auf VotumTV. Sein Twitter-Handle ist: @MGKrupa

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …