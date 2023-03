Während Netanjahu ungerührt in Berlin seine Lügen über die “liberale Demokratie” seines zionistischen Regimes verbreitete und der deutsche Kanzler weder auf die Staatsräson für den “jüdischen Staat” verzichten wollte und sogar weitere Vertiefung der Zusammenarbeit, basierend auf “gleichen Werten und Sicherheitsinteressen”, lächelnd verkündete, Mordete das zionistische Terrorregime derweil in Dschenin, im illegal besetzten Palästina, durch ein Todeskommando 4 junge palästinensische Widerstandskämpfeer in außergerichtlicher Hinrichtung. Evelyn Hecht-Galinski



Mourners carry the body of a Palestinian killed during an Israeli raid during a funeral in the West Bank city of Jenin on 16 March. APA images

Israelisches Todeskommando tötet vier Menschen in Dschenin

Maureen Clare Murphy



16. März 2023

Israelische Besatzungstruppen töteten am Donnerstagnachmittag bei einer Razzia in der Innenstadt von Dschenin, einer Stadt im nördlichen Westjordanland, vier Palästinenser, darunter ein Kind.

Videos, die von Augenzeugen und Sicherheitssystemen aufgezeichnet wurden, scheinen zu zeigen, dass verdeckte israelische Kräfte mindestens einen der Getöteten während der Razzia außergerichtlich hingerichtet haben.

Unter den Getöteten befand sich Nidal Khazem, ein 28-jähriger Feldkommandant der Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad.

Der getötete Kämpfer ist der Cousin von Raed Khazem, der bei einer Schießerei mit der Polizei in Jaffa getötet wurde, wenige Stunden nachdem er während einer Reihe tödlicher Anschläge in Israel um diese Zeit im vergangenen Jahr zwei Israelis in der belebten Dizengoff-Straße in Tel Aviv erschossen hatte. Ein dritter Israeli starb später an seinen Verletzungen.

Am Tag nach der Ermordung von Raed Khazem, am 9. April 2022, wurde Ahmad Naser al-Saadi, ein Feldkommandeur des Islamischen Dschihad, von israelischen Streitkräften bei einer Razzia zur Zerstörung eines Hauses in Dschenin getötet, das der Familie von Raed Khazem gehörte.

Und im September letzten Jahres wurde Raed Khazems Bruder Abdelrahman in Dschenin bei einer offenbar außergerichtlichen Hinrichtung getötet.

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, erklärten, dass Yousif Salih Shrayim, der ebenfalls bei der Razzia am Donnerstag getötet wurde, einer ihrer Kommandeure war.

Die anderen getöteten Palästinenser wurden vom palästinensischen Gesundheitsministerium als Omar Awadin, 14, und Luay al-Zughayir, 37, identifiziert.

Nach Angaben von Defense for Children International-Palestine wurde Omar Awadin von verdeckten Ermittlern erschossen, als er mit dem Fahrrad vor dem Geschäft seiner Eltern fuhr:



لحظة إعدام قوات الاحتلال الخاصة للمقاومين في جنين اليوم. pic.twitter.com/ihpvYr0I7j

– وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 16, 2023

Ein anderes Video, das aus dem Haus einer Person aufgenommen wurde, zeigt einen anderen Mann, der neben einem Motorrad auf dem Boden liegt. In dem viersekündigen Clip ist zu sehen, wie israelische Streitkräfte auf den am Boden liegenden Mann zugehen und ihm mit einer Pistole direkt in den Kopf schießen.

Laut der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz zeigt das Video, wie die israelischen Streitkräfte Nidal Khazem in den Kopf schießen, während er am Boden liegt und unbewaffnet ist, um “zu bestätigen, dass er tot ist”.

Aufnahmen einer Sicherheitskamera in einem Juweliergeschäft zeigen, wie israelische Bewaffnete, die als Zivilisten verkleidet sind, in dem belebten Geschäftszentrum aufmarschieren, während Palästinenser, die ihrem Tag nachgehen, in Panik fliehen:

Die Menschenrechtsorganisation berichtet in einem vorläufigen Bericht, dass zwei zivile Fahrzeuge gegen 15 Uhr in die Innenstadt von Jenin einfuhren und dass ohne Vorwarnung mindestens fünf verdeckte israelische Spezialeinheiten in Zivil aus den Fahrzeugen stiegen und mit scharfer Munition auf zwei junge Palästinenser auf einem Motorrad schossen.

Defense for Children International-Palestine fügte hinzu, dass “die israelischen Spezialkräfte dem einen in den Kopf und dem anderen in den Rücken schossen und den in den Rücken Geschossenen weiter verfolgten und beschossen, wobei Omar von einer Kugel in den Rücken getroffen wurde.”

Omar Awadin ist nach Angaben der Menschenrechtsorganisation das 16. palästinensische Kind, das in diesem Jahr von israelischen Polizisten, Soldaten und Siedlern im Westjordanland getötet wurde. Im gleichen Zeitraum starb ein Kind im Gazastreifen an den Verletzungen, die es im August letzten Jahres bei einem israelischen Angriff erlitten hatte.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden bei der Razzia am Donnerstag 12 Menschen durch scharfe Schüsse verletzt, vier davon schwer.

Außergerichtliche Hinrichtung

Auf dem Video der Razzia ist zu sehen, wie bewaffnete israelische Streitkräfte in Zivilkleidung in eine silberne Limousine einsteigen, während Schüsse ertönen und ein Mann auf dem Bauch neben einem Motorrad liegt:

Obwohl die verdeckten Ermittler ihren tödlichen Auftrag erfüllten, deutet der chaotische Abzug aus Dschenin darauf hin, dass nicht alles nach Plan verlief.

Zunehmend tödliche Razzien

Die früher seltenen Razzien am Tag, bei denen mehrere Palästinenser in Gebieten unter der angeblichen Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde ums Leben kamen, werden immer häufiger, insbesondere im nördlichen Westjordanland.

Nach Angaben von Al Jazeera starben im vergangenen Jahr mehr als 170 Palästinenser bei Razzien im Westjordanland, die in der Regel vor Sonnenaufgang stattfanden.

Die israelischen Razzien am Tag erweisen sich als noch tödlicher, da palästinensische Umstehende von dem wahllosen Feuer der israelischen Streitkräfte getroffen werden.

Eine von der Washington Post veröffentlichte 3D-Analyse zeigt, dass israelische Truppen im vergangenen Monat in Nablus in eine Gruppe von Zivilisten schossen und dabei einen 16-jährigen Jungen und einen 65-jährigen Rentner in der Nähe einer Moschee und einer Krankenstation töteten.

Insgesamt 11 Palästinenser wurden bei der Razzia am 22. Februar getötet, die offenbar darauf abzielte, Mitglieder der Lions Den, einer kürzlich gegründeten bewaffneten Gruppe mit Sitz in der Stadt im nördlichen Westjordanland, festzunehmen oder zu töten.

Die israelische Razzia in Nablus im vergangenen Monat war die tödlichste Militäroperation im Westjordanland, seit die Vereinten Nationen im Jahr 2005 mit der Aufzeichnung von Daten begonnen haben, so ein Beamter der Weltorganisation.

Die israelische Führung scheint sich bewusst zu sein, dass die Vorwände für ihre tödlichen Razzien hohl sind und dass Angriffe wie der in Nablus im letzten Monat und in Dschenin am Donnerstag die Gewalt nur eskalieren lassen und die Sicherheit der Israelis beeinträchtigen.

Nach der Razzia in Nablus machten sich die israelischen Behörden Berichten zufolge “auf mögliche Auswirkungen der Operation gefasst, wie z. B. terroristische Racheanschläge im Westjordanland, in Jerusalem und im Landesinneren oder Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen”, so die Jerusalem Post.

Einigen engen Beobachtern zufolge strebt die neue rechtsextreme Regierung in Tel Aviv möglicherweise absichtlich eine gewaltsame Eskalation an, um einen Vorwand für die Umsetzung ihrer Ziele zu schaffen, das Westjordanland formell zu annektieren und ihre koloniale Apartheidherrschaft weiter zu festigen.

Möglicherweise terrorisiert Israel auch absichtlich die Zivilbevölkerung von Dschenin und Nablus, um sie gegen das Wiederaufleben des bewaffneten Widerstands in diesen Städten aufzubringen – eine Strategie, die Tel Aviv bereits im Gazastreifen erfolglos ausprobiert hat, allerdings zu hohen Kosten für die mehr als zwei Millionen Palästinenser, die in dem belagerten Gebiet leben.

Letztendlich gelingt es Israel vielleicht nur, die Menschen gegen die vom Westen unterstützte Palästinensische Autonomiebehörde aufzubringen, die sich als völlig unfähig erwiesen hat, sie vor den immer tödlicheren Angriffen im Herzen der palästinensischen Städte zu schützen.

Khaled Elgindy, Analyst am Middle East Institute, einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem staatlichen saudischen Ölkonzern Aramco finanzierten Denkfabrik in Washington, weist darauf hin, dass einer neuen Umfrage zufolge erstmals eine Mehrheit der Palästinenser für die Auflösung der Autonomiebehörde ist.

Die Polizei der Palästinensischen Autonomiebehörde griff Khroushehs Beerdigungszug mit Tränengaskanistern an und ging gewaltsam gegen die Trauernden vor, so dass der Leichnam des Ermordeten zu Boden fiel, berichtete das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte.

Die Szene erinnerte an den Angriff der israelischen Polizei auf die Jerusalemer Beerdigung von Shireen Abu Akleh, der legendären Al Jazeera-Korrespondentin, die im Mai letzten Jahres bei einer Razzia in Dschenin von einem israelischen Heckenschützen erschossen wurde.

Im vergangenen Jahr haben israelische Polizisten, Soldaten und bewaffnete Zivilisten mehr als 200 Palästinenser getötet.

In den ersten zweieinhalb Monaten des Jahres 2023 waren es mit insgesamt 86 palästinensischen Todesopfern durch israelische Streitkräfte fast halb so viele.

Fünfzehn Israelis und Ausländer wurden im selben Zeitraum von Palästinensern getötet oder starben an ihren Verletzungen, die sie zuvor erlitten hatten, wobei sich alle Todesfälle bis auf einen im Westjordanland ereigneten. Übersetzt mit Deepl.com

