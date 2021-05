“Man kann nicht weiter mit jemandem verhandeln, der nicht gewählt wurde und sich gegen das Volk gestellt hat”

Bild: Palestinian President Mahmoud Abbas announced the postponement of the parliamentary elections on Friday (AFP)

Die Palästinensische Autonomiebehörde bestreitet die Behauptungen des Beamten und verteidigt die Verschiebung, während Beobachter die Motivation des Präsidenten in Frage stellen

Abbas wurde palästinensische Wahlumgehung angeboten, aber verzögerte die Abstimmung trotzdem, sagt Beamter

Von Lubna Masarwa und Dania Akkad

: 30. April 2021

Mahmoud Abbas wurden mindestens vier Lösungen angeboten, um die ersten palästinensischen Wahlen seit 15 Jahren im nächsten Monat stattfinden zu lassen, anstatt sie zu verschieben, sagte ein palästinensischer Beamter mit direkter Kenntnis der Wahlpläne gegenüber Middle East Eye.

Am frühen Freitag kündigte der palästinensische Präsident an, dass die für den 22. Mai geplanten Parlamentswahlen auf unbestimmte Zeit verschoben würden, da er sich Sorgen um das Wahlrecht der im besetzten Ost-Jerusalem lebenden Palästinenser machte.

Aber eine Quelle, die in die Wahllogistik involviert ist, sagte MEE, dass Abbas in den letzten Wochen bei internen Treffen mehrere praktikable Optionen für Ost-Jerusalem vorgelegt wurden. Die Quelle sprach unter der Bedingung der Anonymität, weil sie nicht autorisiert war, mit den Medien zu sprechen.

Er sagte, zu den möglichen Lösungen gehörten die Einrichtung von Wahllokalen in UN-Einrichtungen in Jerusalem oder in europäischen Botschaften, die Ermöglichung elektronischer Abstimmungen oder die Einrichtung von Wahllokalen innerhalb Jerusalems.

Stattdessen benutzte Abbas Jerusalem als Ausrede, um die Wahlen zu verzögern und seine Position gegen Rivalen innerhalb seiner eigenen Fatah-Partei zu schützen, sagte die Quelle und drückte ihre Frustration über die langen Vorbereitungsstunden für die Wahlen aus.

“Es gab einen echten Willen, eine Wahl abzuhalten, aber vom ersten Tag an, als [Fatah-Rivale Marwan] Barghouti sich entschied zu kandidieren, wussten wir, dass es keine Wahl geben wird”, sagte die Quelle.

Barghouti, ein populärer Palästinenserführer, der mehrere lebenslange Haftstrafen in Israel verbüßt, weil er angeblich tödliche Anschläge während der Zweiten Intifada organisiert hat, verbündete sich Anfang des Monats mit der Dissidentenfraktion der Freiheitsliste.

Die Fraktion wird von Nasser al-Kidwa geführt, einem Neffen des verstorbenen Palästinenserführers Jassir Arafat.

“Die Wahl war wirklich ernst. Es gab kein Problem mit der Hamas. Es gab eine Einigung. Das Problem war innerhalb der Fatah”, fügte die Quelle hinzu.

Ein Mitglied des Exekutivkomitees der Palästinensischen Autonomiebehörde bestritt jedoch, dass es irgendwelche Lösungen für Jerusalem auf dem Tisch gegeben habe.

“Das ist alles nicht wahr und es ist nicht passiert. Die Europäische Union hat uns nichts vorgeschlagen, auch nicht die Vereinten Nationen”, sagte Ahmad Majdalani, ein ehemaliger Minister und Botschafter.

“Wir können keine Wahl ohne Jerusalem durchführen, sonst unterstützen wir den Deal des Jahrhunderts”, sagte er und bezog sich dabei auf den umstrittenen Friedensplan von Donald Trump, der Jerusalem als Hauptstadt Israels vorschlägt. “Was denken Sie also – welche Wahl ist besser?”

‘Ein König ohne Königreich’

Mehrere palästinensische Wahlteilnehmer und Beobachter in den besetzten Gebieten sagten, sie seien überhaupt nicht überzeugt, dass Jerusalem der wahre Grund für die Verschiebung sei.

Awni Almashin, ein politischer Aktivist, der auf Barghoutis Liste kandidiert, sagte, er sei nicht überrascht von der Verzögerung, die sich eindeutig negativ auf den Status und die Macht der PA auswirken würde. Die größere Sorge, sagte er, sei die Macht, die Abbas an Israel abgegeben habe, indem er Jerusalem als Vorwand benutzt habe.

“Was passiert ist, war ein Zusammentreffen von zwei Faktoren. Von der einen Seite befürchten einige der Gruppen, dass sie ihre Macht verlieren werden. Von der anderen Seite ist Israels mangelnder Wille für eine Wahl. Die Interessen von Israel und Abu Mazen haben sich getroffen”, sagte Almashin.

“Was noch gefährlicher ist, ist nicht nur die Verschiebung der Wahl, sondern dass Abu Mazen das in die Hand Israels legt.”

Inas Abbad, eine in Jerusalem ansässige Forscherin und Dozentin für Politikwissenschaften, sagte, für sie werfe die Verschiebung Fragen darüber auf, mit wem die Vereinigten Staaten als Vermittler der israelisch-palästinensischen Verhandlungen fortfahren würden.

“Man kann nicht weiter mit jemandem verhandeln, der nicht gewählt wurde und sich gegen das Volk gestellt hat”, sagte sie.

Abbas hätte die Sorgen um Ost-Jerusalem nutzen können, um zu betonen, wie wichtig die Wahlen seien, und sie voranzutreiben, sagte sie. Aber stattdessen habe er sie als Flucht benutzt.

“Unsere jetzige Situation, in der Abbas bis zu seinem Tod bleibt, führt uns zurück wie andere arabische Länder und erinnert uns an andere arabische Führer. Wir befinden uns in einer Ära eines Königs ohne Königreich, ohne Land und ohne Autorität.”

In Gaza sagte der politische Analyst Dr. Abnan Abu Amir, er glaube, dass es viele Formeln gäbe, die man hätte machen können, um eine Verschiebung zu verhindern.

Der wahre Grund, sagte er, sei der “Zustand der Zersplitterung” innerhalb der Fatah und Abbas’ Bedenken über die “katastrophalen Ergebnisse”, die eine Wahl zur Folge gehabt hätte.

“Die Magie wird sich gegen den Zauberer wenden, denn Abu Mazen, der argumentierte, dass die Besatzung die Wahlen in Jerusalem nicht zulässt, hat sich durch die Verschiebung der Wahlen mit Israel selbst identifizieren müssen”, sagte er.

In Hebron sagte der Menschenrechtsanwalt Issa Amro, es sei für ihn klar, dass Abbas und seine Anhänger die Wahl aus Angst vor einer Niederlage gegen Marwan Barghouti gestoppt hätten und dass es für die Palästinenser an der Zeit sei, sich “auf einen Krieg vorzubereiten”.

“Ich bin frustriert und enttäuscht von der derzeitigen palästinensischen Führung, die gealtert und entmündigt ist und nicht in der Lage ist, das Minimum an palästinensischen Rechten zu erreichen”, sagte er gegenüber MEE.

“Wir müssen Druck auf Israel ausüben, die Wahlen zuzulassen, damit es keine Ausreden für diejenigen gibt, die nicht an der Wahl interessiert sind”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

