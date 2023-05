Abgeordneter Wasserman: Ukraine-Krieg wird bis zur Vernichtung des Kiewer Regimes dauern

Der aus Odessa stammende Duma-Abgeordnete Anatoli Wasserman hat sich in einem Exklusiv-Interview für das Onlinemagazin Absatz dazu geäußert, wie lange die militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine noch andauern wird.

“Solange das Kiewer Terrorregime besteht, wird es eine Quelle erhöhter Gefahr für die russische Mehrheit in der Ukraine selbst und für Russland bleiben. Ein Einfrieren des Konflikts bedeutet daher, dass die Gefahr bestehen bleibt. Außerdem wird der Westen die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen vollpumpen und neue ukrainische Kämpfer ausbilden. Nach einiger Zeit wird Kiew erneut Massenterror ausüben. Die polnische Lüge ‘Die Ukraine ist nicht Russland’ schlägt um in Gewalt gegen die eigene Bevölkerung, die von ihren russischen Wurzeln weggerissen wird, und dann gegen ganz Russland”, sagte Wasserman.

Nach Ansicht des Parlamentariers müsse der von Kiew ausgehende Terror gewaltsam unterdrückt werden. Es sei nicht nur notwendig, das Terrorregime zu liquidieren, sondern die Parole “Die Ukraine ist nicht Russland” müsse auch als Ermutigung zum Terrorismus begriffen werden.

Zuvor hatte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, gesagt, ein Einfrieren des Konflikts komme für Russland aktuell nicht in Frage. Russland, so Peskow, werde die militärische Sonderoperation fortführen, bis die gesetzten Ziele erreicht seien.

Anatoli Wasserman wurde 1952 in Odessa in einer jüdischen Intellektuellenfamilie geboren. Er gilt als ein Ausnahmetalent sowie Universalgelehrter und wurde wegen seiner umfassenden Kenntnisse in zahlreichen Wissensbereichen in der ganzen Sowjetunion berühmt. Nach dem Sieg des ukrainischen Maidan wurde er zur Persona non grata in seiner Heimat und bewarb sich 2015 um die russische Staatsangehörigkeit, die ihm per Präsidentenerlass gewährt wurde. Seit 2021 ist er Abgeordneter der russischen Staatsduma für die sozialdemokratisch orientierte Partei “Gerechtes Russland ‒ Für die Wahrheit”. Die EU und andere Staaten des westlichen Blocks haben ihn wegen seiner politischen Überzeugungen in ihre Sanktionslisten aufgenommen.

