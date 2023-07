U.S. Depleted Uranium to Make Ukraine War Dirtier The Biden administration is expected to supply Ukraine with highly controversial depleted-uranium munitions which are to be fired from the Abrams battle



Abgereichertes Uran soll Ukraine-Krieg noch schmutziger machen

von John Laforge

30. Juni 2023

Es wird erwartet, dass die Biden-Administration die Ukraine mit höchst umstrittener Munition aus abgereichertem Uran beliefert, die von den Abrams-Kampfpanzern abgefeuert werden soll, die die USA nach Kiew schicken, berichtete das Wall St. Journal am 13. Juni.

Jede Lieferung von US-Waffen mit abgereichertem Uran (DU) an die Ukraine würde zusätzlich zu der am 22. Dezember 2022 vom Außenministerium erteilten Genehmigung für den Verkauf von bis zu 112.000 schweren 120-Millimeter-DU-Granaten an Polen erfolgen, die von der Defense Security Cooperation Agency des Pentagons angekündigt wurde.

Das britische Verteidigungsministerium kündigte am 20. März letzten Jahres an, dass es zusammen mit seinen Challenger-Kampfpanzern ebenfalls Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine liefern werde. Der russische Außenminister Sergej Lawrow reagierte damals mit dem Vorwurf, dass die Entsendung von abgereichertem Uran in die Ukraine bedeuten würde, dass Großbritannien “bereit ist, das humanitäre Völkerrecht zu verletzen, wie 1999 in Jugoslawien”. (https://www.bbc.com/news/world-europe-65032671) Die Anspielung könnte sich auf die Unterkommission der Vereinten Nationen für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte beziehen, die 2002 den Einsatz von abgereichertem Uran als “unmenschlich” und als Verletzung von Verträgen wie den Haager Konventionen bezeichnete, die ausdrücklich den Einsatz von “Gift oder vergifteten Waffen” verbieten.

Das Wall St. Journal warnte am 13. Juni in einer untertriebenen Zwischenüberschrift: “Die panzerbrechende Munition hat Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt geweckt.” In der Tat berichteten zwischen 1997 und 2004 USA Today, Associated Press, New York Daily News, Life Magazine, CNN und andere, dass Studien eine signifikant erhöhte Rate von Geburtsanomalien bei Kindern von US-Golfkriegsveteranen und bei irakischen Kindern, die nach 1991 geboren wurden, feststellten. (“DU in UKRAINE – John Pilger & Phil Miller,” Consortium News, 11. Mai 2023, https://www.youtube.com/watch?v=YqlMrjMuFwI; “Tainted uranium, danger widely distributed,” USA Today, 25. Juni 2001)

Der Artikel des Journals räumte ein, dass “das Umweltprogramm der Vereinten Nationen in einem Bericht vom letzten Jahr feststellte, dass die “chemische Toxizität” des Metalls [abgereichertes Uran] die größte potenzielle Gefahr darstellt und “Hautreizungen und Nierenversagen verursachen und das Krebsrisiko erhöhen kann”.

Die Zeitung “gleicht” diese UN-Warnung jedoch aus, indem sie John Kirby, einen Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates, zitiert, der es im vergangenen März gewagt haben soll zu sagen, dass “Studien darauf hindeuten, dass es keine radioaktive Bedrohung darstellt”. Tatsächlich stammen die vernichtendsten Berichte über die schädlichen Gesundheits- und Umweltauswirkungen der DU-Kontamination vom US-Militär selbst. (Siehe unten.)

Wenn die Granaten im Ukraine-Krieg eingesetzt werden, werden der Boden, das Wasser, die Ernten und der Viehbestand des umkämpften Gebiets wahrscheinlich mit Uran und anderen radioaktiven Stoffen kontaminiert, die in der panzerbrechenden Munition enthalten sind. Wenn DU die Panzerung eines Panzers durchschlägt, wird es zu einem Aerosol aus Staub oder gasförmigen Partikeln, das eingeatmet und mit dem Wind über weite Strecken getragen werden kann.

Im Jahr 2003 schätzten Experten des Pentagon und der Vereinten Nationen, dass die US-geführten Streitkräfte bei ihrem Angriff auf den Irak im März und April desselben Jahres zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen DU verwendet haben. Im selben Jahr erklärte die britische Royal Society, dass Hunderte von Tonnen DU, die von Großbritannien und den USA gegen den Irak eingesetzt wurden, zum Schutz der Zivilbevölkerung entfernt werden sollten, und widersprach damit den Behauptungen des Pentagons, dies sei nicht notwendig. (“Scientists Urge Shell Clear-Up to Protect Civilians, Royal Society spells out dangers of depleted uranium,” Guardian, April 17, 2003)

Nach dem Einsatz von DU-Waffen durch die NATO im Kosovo 1999 forderte der Europarat ein weltweites Verbot der Herstellung, der Erprobung, des Einsatzes und des Verkaufs von DU-Waffen mit der Begründung, dass die DU-Verschmutzung “langfristige Auswirkungen auf die Gesundheit und die Lebensqualität in Südosteuropa haben würde, die sich auf künftige Generationen auswirken”. Der Aufruf wurde nicht beachtet.

Hintergrund

Bei abgereichertem Uran handelt es sich um Uranhexafluorid oder Uran-238, ein Abfallmaterial, das bei der Herstellung von Reaktorbrennstoffen und Atomsprengköpfen anfällt. Es ist radioaktiv und ein giftiges Schwermetall, und in den Vereinigten Staaten lagern zwischen 560.000 und 700.000 Tonnen dieses Abfalls. Am 25. März 1997 gab die New York Times die Menge mit 1,25 Milliarden Pfund an. Das Militär nennt DU-Munition “panzerbrechende Patronen”, um den Beigeschmack des Wortes “Uran” zu vermeiden.

1991 wurden zwischen 300 und 800 Tonnen DU-Munition von den US-Streitkräften in den Irak, nach Saudi-Arabien und Kuwait geschleudert. Nach Angaben des Pentagons feuerte das US-Militär 1994 und 1995 etwa 10.800 DU-Munition – etwa drei Tonnen – auf Bosnien ab. Nach Angaben der NATO wurden 1999 über 31.000 DU-Granaten – etwa zehn Tonnen – in den Kosovo geschossen. Im Irak schnellte die Zahl der Missbildungen bei Geburten nach dem massiven Einsatz von DU im Persischen Golfkrieg in die Höhe. (“EU beginnt Untersuchung von Krebs bei Veteranen”, Knight Ridder Newspapers, 4. Januar 2001) In Plutonium: Deadly Gold of the Nuclear Age (International Physicians Press, 1992) sagen die Autoren: “… Plutonium ist wahrscheinlich die krebserregendste bekannte Substanz.”

Das US-Energieministerium gab im Januar 2000 zu, dass das Metall in DU-Granaten oft mit Plutonium, Neptunium und Americium kontaminiert ist, langlebigen, hochradioaktiven Isotopen, die viel gefährlicher sind als DU oder Uran-238. (“Pentagon gibt Plutoniumbelastung zu: NATO-Granaten verwendeten radioaktive Metalle”, London, AP, The Capital Times, 3. Februar 2001; New York Times, 14. Februar 2001)

Während das US-Militär wiederholt erklärt, dass seine Uranwaffen Uran-238 enthalten und dass seine DU-Granaten “weniger radioaktiv sind als natürliches Uran”, haben das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und andere nachgewiesen, dass die von den USA und Großbritannien verwendeten Uran-Granaten mit Spaltprodukten einschließlich Plutonium kontaminiert waren. (“DU at Home”, The Nation, 9. April 2001)

Beweise der Regierung für Schäden

* 2002 stellte das U.S. Armed Forces Radiobiology Research Institute (AFRR) in einem vorläufigen Bericht fest, dass DU eine Million Mal mehr Chromosomenschäden verursacht, als allein durch seine Radioaktivität vorhergesagt werden kann, und dass es eine Form des langfristigen “verzögerten Reproduktionstodes” von Zellen verursacht. Das AFRR-Institut stellte daraufhin die Finanzierung dieser Forschung ein.

* 1997 stellte das Armed Forces Radiobiology Research Institute Berichten zufolge fest, dass sich “in Tierversuchen eingebettetes DU im Gegensatz zu den meisten Metallen auflöst und im ganzen Körper verteilt und sich in Organen wie der Milz und dem Gehirn ablagert, und dass eine trächtige weibliche Ratte DU an einen sich entwickelnden Fötus weitergibt.” Das Handbuch “Depleted Uranium Safety Training” (Sicherheitstraining für abgereichertes Uran) des Army’s Office of the Surgeon General aus dem Jahr 1993 besagt, dass zu den erwarteten Auswirkungen einer DU-Exposition eine mögliche Zunahme von Krebs (Lungen- und Knochenkrebs) und Nierenschäden gehören. Es empfiehlt, dass die Armee “… eine Arbeitsgruppe einberuft …, um Gegenmaßnahmen gegen die DU-Belastung zu ermitteln.”

* 1995 berichtete das U.S. Army Environmental Policy Institute: “Die Strahlendosis für kritische Organe hängt von der Zeit ab, die abgereichertes Uran in den Organen verweilt. Wenn dieser Wert bekannt ist oder geschätzt wird, können Schätzungen des Krebs- und Erbgutrisikos vorgenommen werden. Abgereichertes Uran hat das Potenzial, “signifikante medizinische Folgen” zu verursachen, wenn es in den Körper gelangt, so die AEPI.

* 1990 erklärte die radiologische Arbeitsgruppe des Army’s Armaments, Munitions and Chemical Command, dass abgereichertes Uran ein “schwacher Alphastrahler … ist, der bei innerer Exposition mit Krebs in Verbindung gebracht wird, [und] chemische Toxizität, die Nierenschäden verursacht”. Der Bericht der Gruppe besagt, dass “Langzeiteffekte von niedrigen Dosen [von DU] mit Krebs in Verbindung gebracht wurden … es gibt keine Dosis, die so niedrig ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Wirkung gleich Null ist.”

* 1984 warnte die Federal Aviation Administration ihre Prüfer: “Wenn Partikel eingeatmet oder verschluckt werden, können sie chemisch toxisch sein und eine erhebliche und lang anhaltende Bestrahlung des inneren Gewebes verursachen.”

* 1979 warnte das U.S. Army Mobility Equipment, Research & Development Command: “Nicht nur die Menschen in der unmittelbaren Umgebung (Rettungs- und Brandbekämpfungspersonal), sondern auch die Menschen in der Nähe des Feuers sind einer möglichen Überexposition durch Uranstaub ausgesetzt.”

Jeder angedrohte oder tatsächliche Einsatz von giftiger, genverletzender Munition mit abgereichertem Uran in der Ukraine kann nicht als rechtmäßig oder ethisch vertretbar angesehen werden und muss von der Zivilgesellschaft auf allen Seiten des Ukraine-Krieges vorbehaltlos verurteilt werden. Übersetzt mit Deepl.com

John LaForge ist Co-Direktor von Nukewatch, einer Gruppe für Frieden und Umweltgerechtigkeit in Wisconsin, und gibt deren Newsletter heraus.

