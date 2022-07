https://scheerpost.com/2022/07/03/abolish-the-cia/



Abschaffung der CIA

Von Eve Ottenberg / CounterPunch

3. Juli 2022

So ziemlich jede miserable außenpolitische Eskapade der USA von den 1950er bis in die späten 70er Jahre geht auf die CIA zurück. Vom katastrophalen Staatsstreich gegen den iranischen Präsidenten Mohammad Mossadegh im Jahr 1953 über den Regimewechsel des guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Arbenz im Jahr 1954, weil er es gewagt hatte, United Fruit auf die Füße zu treten, bis hin zum Fiasko in der Schweinebucht und den vielen, zum Teil recht lächerlichen Versuchen, Fidel Castro zu ermorden, der Untergang des südvietnamesischen Führers Ngo Dinh Diem, eine mögliche rechtsgerichtete kubanische Verbindung zum JFK-Attentat, die Ermordung des chilenischen Generals Rene Schneider und der Sturz des chilenischen Präsidenten Salvador Allende, der Watergate-Einbruch und vieles, vieles mehr – die Fingerabdrücke der CIA waren überall auf diesen Verbrechen. Es wurde so schlimm, dass zwei hochrangige, echt-zentristische Regierungsvertreter die Abschaffung der CIA forderten: Senator Patrick Moynihan 1995 und Präsident Harry Truman 1963. Sie hatten Recht.

Ein neues Buch beweist dies. Jefferson Morleys Scorpion’s Dance, the President, the Spymaster and Watergate (Der Tanz des Skorpions, der Präsident, der Spymaster und Watergate) beschreibt die jahrzehntelangen Machenschaften der CIA, und davon gab es jede Menge. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie die Welt in ein solches Chaos geraten konnte und wer dafür verantwortlich ist, sollten Sie dieses Buch lesen. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass der Unsinn aufgehört hat oder dass sich die CIA trotz der Taliban irgendwie nur um ihre eigenen Angelegenheiten kümmert und ihre Mohnfelder in Afghanistan bewässert.

Nein. Die CIA hat im gesamten Nahen Osten Terroristen und in der Ukraine Nazis ausgebildet. Sie sind immer noch dabei, obwohl ihre Abenteuer an der russischen Grenze die bei weitem tödlichste mögliche Katastrophe in einer Geschichte voller solcher Ereignisse darstellen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Russland-Kaperei jederzeit atomar werden könnte. So wie sie sich verhalten haben, ist es fast so, als ob die CIA genau das will. Wenn Biden die Agentur kontrollieren und den nuklearen Winter und das radioaktive Massensterben abwenden kann, wäre ich sehr beeindruckt.

Morleys Buch konzentriert sich auf die Beziehung zwischen Präsident Richard Nixon und CIA-Direktor Richard Helms. Ihre etwas unbequeme, kantige Teamarbeit führte zu Debakeln im In- und Ausland. Mit Nixons Zustimmung spionierte Helms illegal die Antikriegsbewegung aus. Währenddessen ermutigte die von der CIA unterstützte Ermordung von General Schneider – weil er einen zivilen Machtwechsel unterstützte und Allendes rechtmäßige Präsidentschaft nicht rückgängig machen wollte, was den gereizten Stolz von Nixon und seinem Berater Henry Kissinger zutiefst kränkte – faschistische Killer, Allende selbst zu verfolgen. Es signalisierte, dass die USA ihren Exzessen nicht nur nicht Einhalt gebieten, sondern sie sogar unterstützen würden.

Dabei bedrohte Chile nicht einmal ein vitales amerikanisches Interesse. Das Land war für Washington international unbedeutend. Aber Morley stellt fest: “Chile war ein wichtiger Schauplatz des Kalten Krieges.” Und die Vereinigten Staaten stahlen die Show. Der Anti-Allende-Putsch war ein Paradebeispiel dafür, wie Nixon und Helms die CIA zum Ruin von Freiheit, Fairness, Demokratie und Anstand einsetzten. Er läutete Jahrzehnte des offenen Faschismus unter Pinochet ein. Aber für die US-Eliten war es das wert. Die öffentliche Wahrnehmung, dass Washington den Kalten Krieg gewonnen hatte, war von größter Bedeutung, und je prächtiger die Ausstellung, desto besser.

Das war und ist typisch. Washington glaubt, dass es als Sieger und seine Feinde als völlig verkommen angesehen werden müssen. “Es ist unbestritten, dass die Idee, ein spektakuläres Verbrechen zu inszenieren”, schreibt Morley, “und es Kuba in die Schuhe zu schieben, um Castro zu stürzen, Mitte 1963 auf den höchsten Ebenen des Pentagon und der CIA im Umlauf war. Klingt das bekannt? Ersetzen Sie Kuba durch Russland und Castro durch Putin, und Sie werden sehen, dass sich in 50 Jahren wenig geändert hat. Die CIA besitzt ein sehr knappes Spielbuch, das fast ausschließlich mit gescheiterten Strategien gespickt ist, aber dieses Scheitern scheint die Behörde nie davon abzuhalten, den gleichen Schwachsinn zu wiederholen, in der Hoffnung auf ein anderes Ergebnis – Einsteins Definition des Wahnsinns. Und nach dieser Regel war Helms einer der Verrückten von allen. “Helms, wie auch Nixon, bevorzugten Taten. Der Kommunismus, so glaubten sie, musste überall bekämpft werden.” Selbst nach dem offensichtlichen Fiasko in Vietnam hielten Helms und Nixon an dieser Strategie fest. Jahrhundert mag der Kommunismus auf dem Rückzug sein, aber das fanatische, paranoide Gefühl einer Bedrohung für Amerika ist in den oberen Etagen Washingtons noch immer präsent. In Verbindung mit anderen Regierungskrankheiten ist dies toxisch.

“Eines der wichtigsten Vermächtnisse von Nixon und Helms war der Zynismus”, schreibt Morley, und später des amerikanischen Volkes: “In Ermangelung einer glaubwürdigen Erklärung für Kennedys Tod explodierte das Misstrauen gegenüber der Regierung, und konspiratives Denken wurde legitimiert.” Und wer kann schon sagen, dass es nicht legitim war? Die CIA, die Mafia, die Anti-Castro-Kubaner – sie alle hassten Kennedy, und ihre Machenschaften waren miteinander verflochten. Tatsächlich nahm Robert Kennedy an, dass eine solche tödliche Kombination seinen Bruder tötete, aber Morley merkt an, dass er nicht darauf reagieren konnte, bis er Präsident wurde. Und das tat er praktischerweise nicht. Und das JFK-Attentat wurde unter den Teppich gekehrt. Morley schreibt über den französischen Präsidenten Charles De Gaulle: “Nicht lange nach Dallas sagte er voraus, dass die amerikanischen Behörden sich scheuen würden, das rätselhafte Verbrechen von Dallas zu untersuchen. ‘Sie wollen es nicht wissen’, sagte De Gaulle. ‘Sie wollen es nicht herausfinden. Sie erlauben sich nicht, es herauszufinden.'”

Die Ende der 1970er Jahre von Frank Church durchgeführte Untersuchung des Kongressausschusses über die Missbräuche der CIA und des FBI markierte den Höhepunkt der Bemühungen der Regierung, diese schattenhaften kriminellen Unternehmen ans Licht zu bringen. Seitdem ging es steil bergab und man stürzte in die Finsternis. Nach dem 11. September 2001 kam der irrsinnige Krieg gegen den Terror, in dem die Dinge noch viel schlimmer wurden. Mit dem Freibrief der Regierung von George “Mission Accomplished” Bush folterte die CIA unschuldige Menschen an geheimen Orten auf der ganzen Welt. Diese sinnlosen und grausamen Gräueltaten wurden nie strafrechtlich verfolgt. Barak “I’m Good at Killing People” Obama hat sie absichtlich unter den Teppich gekehrt, so dass sich die Lage während seiner Regierungszeit nur verschlechterte. Doch unter Joe “Russian Regime Change” Biden sind sie auf den Tiefpunkt gesunken: Dank der CIA und der US-Spezialeinheiten in der Ukraine kann die Menschheit nun über den Abgrund der nuklearen Vernichtung blicken.

Laut der New York Times vom 25. Juni “operieren einige CIA-Mitarbeiter weiterhin heimlich in der Ukraine, vor allem in der Hauptstadt Kiew, und leiten einen Großteil der riesigen Mengen an Informationen, die die Vereinigten Staaten mit den ukrainischen Streitkräften austauschen”. Da die Russen dies natürlich wissen, ist dies ein Rezept für ein nukleares Armageddon. Wenn die CIA das durchzieht, wäre das ihre bisher schlimmste Gräueltat, weitaus schlimmer als ihre mögliche Beteiligung an der Ermordung Kennedys.

Biden verkündet, er wolle den Dritten Weltkrieg vermeiden, aber seine Taten sprechen eine andere Sprache. Dafür wird er in den Jahren 2022 und 2024 bei den Wahlen bezahlen, aber das ist ein schwacher Trost. Bis dahin könnten wir alle tot sein, weil er sich auf einen Atomkrieg einlässt. “Wie üblich scheint die Regierung beides zu wollen: dem amerikanischen Volk versichern, dass sie ‘zurückhaltend’ ist und dass wir uns nicht ‘im Krieg’ mit den Russen befinden, aber alles andere tun, als einen US-Soldaten und eine US-Flagge in der Ukraine zu stationieren”, schrieb Kelley Vlahos in der Zeitschrift Responsible Statecraft vom 27. Juni. George Beebe vom Quincy Institute “fragt sich, ob Washington überhaupt weiß, wie weit es hier geht”. Wahrscheinlich weiß es das nicht und spielt daher ein ungerechtes, leichtfertiges Spiel mit dem Schicksal der Menschheit. Wer würfelt bei diesem Spiel? Die CIA natürlich, genau die Art von amoralischer Bande, die sich ohne Rücksicht auf Verluste ihrem eigenen Fortbestand verschrieben hat und die man nicht in der Nähe der Grenzen einer atomar bewaffneten Nation haben möchte.

Das ist die Agentur, die Helms uns vermacht hat: Sie ist gewalttätig, kriminell, geheimnisvoll, gesetzlos und eine Ansammlung von Mördern und Folterern, die ungestraft in der ganzen Welt wüten. Der ehemalige CIA-Direktor Mike Pompeo rühmte die Behörde mit den Worten: “Wir haben gelogen, wir haben betrogen, wir haben gestohlen.” Das sind leider nur die Vergehen der Agentur. Es sind die Straftaten, die Sie beunruhigen sollten. Die CIA kollaboriert nicht nur mit Nazis, sie bildet sie auch aus. Und das direkt vor der Nase eines Landes, das vom Nationalsozialismus zutiefst beleidigt ist und zufällig über mehr Atomsprengköpfe verfügt als die USA. Die CIA flirtet also derzeit mit dem ultimativen Völkermord, der Auslöschung der menschlichen Spezies. Sie ist ein Instrument des Bösen in Reinkultur. Lösen Sie es auf. Übersetzt mit Deepl.com

Eve Ottenberg ist Romanautorin und Journalistin. Ihr neuestes Buch ist Hope Deferred. Sie kann über ihre Website erreicht werden.

