“Absolut unwahr…”: Russland dementiert Anschlag auf ukrainischen Bahnhof mit über 30 Toten

“Absolut unwahr…”: Russland dementiert Anschlag auf ukrainischen Bahnhof mit 39 Toten

“Wir betonen, dass die taktischen Tochka-U-Raketen, deren Bruchstücke in der Nähe des Bahnhofs von Kramatorsk gefunden und von Augenzeugen veröffentlicht wurden, nur von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt werden. “

Raketenangriff auf den Bahnhof der Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mehr als 39 Menschen getötet worden.

https://www.hindustantimes.com/world-news/russia-ukraine-war-absolutely-untrue-russia-denies-ukraine-station-attack-101649414187630.html



Anschlag auf ukrainischen Bahnhof: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete Russland als “das Böse ohne Grenzen”.

Ukrainische Polizisten inspizieren die Überreste einer großen Rakete mit der Aufschrift “Für unsere Kinder” in russischer Sprache neben dem Hauptgebäude eines Bahnhofs in Kramatorsk, Ostukraine, der für die Evakuierung von Zivilisten genutzt wurde und am 8. April 2022 von einem Raketenangriff getroffen wurde, bei dem mindestens 35 Menschen getötet wurden. (Foto von FADEL SENNA / AFP)(AFP)

8. April 2022

Von

hindustantimes.com

Herausgegeben von Chandrashekar Srinivasan

Russland hat am Freitag behauptet, es habe den Angriff auf einen Bahnhof in der Ostukraine, bei dem mindestens 35 Menschen getötet wurden, nicht verübt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Alle Äußerungen von Vertretern des nationalistischen Kiewer Regimes über den angeblich von Russland am 8. April durchgeführten “Raketenangriff” auf den Bahnhof in Kramatorsk sind eine Provokation und absolut unwahr”, erklärte das Verteidigungsministerium.

Das Verteidigungsministerium erklärte außerdem, dass die russischen Streitkräfte heute keine Einsätze in Kramatorsk geplant hätten und dass die Rakete, die den Bahnhof zerstörte – der von Hunderten von Zivilisten genutzt wird, um aus den von Russland bombardierten Gebieten zu fliehen – “nur von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt” werde.

“Wir betonen, dass die taktischen Tochka-U-Raketen, deren Bruchstücke in der Nähe des Bahnhofs von Kramatorsk gefunden und von Augenzeugen veröffentlicht wurden, nur von den ukrainischen Streitkräften eingesetzt werden. “

Ein Militärkommandeur der selbsternannten Volksrepublik Donezk – Teil der abtrünnigen ukrainischen Region Donbas, die im Zentrum des Krieges mit Russland steht – schloss sich der Erklärung Moskaus an und wurde von der russischen Nachrichtenagentur TASS mit den Worten zitiert, der Angriff sei eine ukrainische “Provokation”. Übersetzt mit Deepl.com

