Schockerkenntnis: Palästina gehört den Palästinensern, wie Afghanistan den Afghanen

Biden und Bennett treffen sich im Weißen Haus, 27. August 2021. Foto Weißes Haus.

Abzug aus Afghanistan ist ein Schock für die Israel-Lobby

Von Philip Weiss

31. August 2021



Militärische Besetzungen rufen in der Geschichte immer wieder gewaltsamen Widerstand hervor. Die USA haben die Fantasie aufgegeben, Afghanistan umzugestalten. Das nimmt Israel die Deckung für seine Besatzung und löst Panik unter Israels Freunden aus.

Während wir über den Abzug aus Afghanistan nachdenken, erinnere ich mich gut an den ideologischen Nervenkitzel, den die Anhänger Israels in der Trauer und dem Schock von 9/11 erlebten. Jetzt wissen Sie, wie es ist, in Israel zu leben. Die Vereinigten Staaten und Israel sitzen im selben Boot. Unsere schwierige Nachbarschaft ist zu Ihren Ufern gekommen. Lassen Sie sich von uns beraten, wie Sie mit dem radikal-islamistischen Terror umgehen können.

In den folgenden Jahren übernahmen die amerikanischen Politiker die israelische Denkweise und das israelische Modell. Wir besetzten zwei muslimische Länder und machten uns daran, ihre Gesellschaften und ihre Staatsführung zu reformieren. Wir haben uns dem Kampf gegen die Terroristen verschrieben, die uns für das hassen, was wir sind: eine Demokratie. Ja, ich weiß, es gab einige gute alte amerikanische Gründe für diese militanten imperialen Aktivitäten, aber die Rolle Israels und seiner Lobby war bedeutend. Netanjahu, AIPAC und die führenden Thinktanks drängten die USA, in den Irak zu gehen. Die Neokonservativen, die die Bush-Administration bevölkerten und Rumsfelds Gehör hatten, glaubten fast religiös an den Einsatz amerikanischer Gewalt (in einer Welt mit einer Supermacht), um den Nahen Osten zu verändern.

Von Anfang an wurden die Ursachen des Terrorismus von unseren Medien nicht bedacht. Nur Linke und Realisten diskutierten Robert Papes erschöpfende Forschung in “Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism”, die zeigt, dass viele Selbstmordterroristen in der Geschichte versuchten, ihre Länder von Besatzern zu befreien.

Neben dieser Blindheit versäumten es die Medien und die 9/11-Kommission der Regierung, ein Hauptmotiv der 9/11-Attentäter zu berücksichtigen: den Hass auf Amerikas Rolle bei der Unterdrückung der Palästinenser. Diese Motivation wurde in dem umfangreichen 9/11-Bericht mit ein paar unbequemen Zeilen bedacht. Aber da die Unterstützung Israels in Washington ein Glaubensartikel ist – “unerschütterliches Engagement”, um es mit Bidens Worten auszudrücken; wir unterstützen Israel selbst dann, “wenn das Kapitol zu Boden stürzen würde”, um es mit Pelosis Worten zu sagen -, darf eine solche Unterstützung niemals als problematisch erscheinen. Die Medien und Politiker verdrehen also die Tatsachen.

Genauso wie die Medien und das politische Establishment heute die Tatsache ignorieren, dass die führenden Menschenrechtsgruppen Israel als Apartheidstaat bezeichnet haben.

Der Rückzug der USA aus Afghanistan hat der Identifikation der USA mit Israel einen Schock versetzt. Der Israel-Lobby gefiel die Besetzung Afghanistans durch die USA. Die Israel-Lobbyisten sagten, die Besatzung könne unbegrenzt weitergehen, und die Besatzung sei viel besser als die Alternative: ein terroristischer Staat, der von den dort lebenden Menschen geschaffen wurde, die Amerika und den Westen hassen. Für die Israel-Lobby ist die US-Besatzung das Abbild der israelischen Besatzung, die nach dem Willen der Israel-Lobby ewig andauern soll, auch wenn sie ihre Anwesenheit beklagt und sich wünscht, dass sie nicht notwendig wäre.

Jetzt haben sich die Vereinigten Staaten aus Afghanistan zurückgezogen, inmitten von Szenen, die an den Abzug Frankreichs aus Algerien oder der USA aus Vietnam erinnern, und Afghanistan ist für die Afghanen.

Palästina darf niemals für die Palästinenser sein. Und das ist der Schock.

Die Entkolonialisierung Afghanistans beschädigt die israelisch-amerikanische Identifikation seit dem 11. September und entzieht Israels nicht enden wollender Besetzung palästinensischen Landes eine geopolitische Rechtfertigung. Doch die nicht enden wollende Besatzung ist Israels einzige Antwort auf die palästinensische Frage. Wenn ein palästinensischer Staat gegründet wird, wird er nur ein Terrorstaat sein, sagen die israelischen Führer immer; und die Israel-Lobby schließt sich dieser Propaganda an. Und sie sagt: Afghanistan wird ein Terrorstaat werden.

Man konnte die Panik bei dem Treffen von Premierminister Naftali Bennett mit Joe Biden letzte Woche sehen. Bennett hielt dem Präsidenten einen langen, biblischen Vortrag. Er sprach mit offensichtlicher Angst über all die Terrorgruppen, die Israel umgeben, von der Hamas über den Islamischen Dschihad bis zur Hisbollah. Er forderte die USA auf, in Syrien zu bleiben. Er bezeichnete den Iran als einen Terrorstaat außerhalb zivilisierter Parameter und sagte, Israel werde ihn weiterhin bekämpfen – vermutlich durch die fortgesetzte Ermordung iranischer Wissenschaftler.

Es war derselbe alte Krieg gegen den Terror, der den Amerikanern verkauft wurde, die laut Umfragen mit überwältigender Mehrheit ein Ende des Afghanistan-Krieges wünschen. Und die Israel-Lobby jubelte über das Gipfeltreffen und sagte, es zeige, dass der von Trump zerstörte parteiübergreifende Konsens für Israel wiederhergestellt worden sei. Ein rechtsgerichteter Premierminister wurde zum “engen Freund” eines demokratischen Präsidenten, der die Anwendung von Gewalt gegen den Iran geradezu befürwortete.

Da ich Idealist bin, sage ich, dass die guten Zeiten im Weißen Haus nicht von Dauer sein können. Das Paradigma hat sich in Bezug auf den Krieg gegen den Terror und Israel als Apartheidstaat verschoben.

Israel wird weiterhin Terroranschläge erleben und den Palästinensern das Zehnfache an Terror zurückgeben – solange es sich als mehrheitlich “jüdischer” Staat konstituiert, der den Juden höhere Rechte gewährt und die rechtlosen Palästinenser in Kantone zwingt. Niemand in der israelischen Regierung hat diese Konzepte der Staatsführung in Frage gestellt. Israel trauert heute um einen Scharfschützen, der an der Mauer des palästinensischen Ghettos von Gaza von einem Palästinenser erschossen wurde, der in diesem Raum eingesperrt ist. Die Israel-Lobby erzählt den Amerikanern, dass ein “Hamas-Terrorist” einen guten Soldaten getötet hat.

Die Israel-Lobby kümmert sich nicht darum, dass 2 Millionen Palästinenser sich nicht außerhalb eines winzigen Gebiets bewegen können, dessen Wasser nicht trinkbar ist. Es kümmert sie nicht, dass israelische Scharfschützen Palästinenser verstümmeln und töten, die gegen ihre Inhaftierung protestieren.

Wenn liberale Zionisten sagen, die Besatzung sei unhaltbar, lassen sie die unvermeidliche Folge aus: Palästinenser, die eine bessere Zukunft wollen, werden sich immer gegen die israelische Herrschaft wehren, mit welchen Mitteln auch immer.

Deshalb ist Israel ein Sicherheitsstaat, der von Terroristen umgeben ist. Es ist keine Demokratie.

Das alles war vorauszusehen. Hannah Arendt sagte während der Nakba im Jahr 1948, dass Israel dazu verdammt sei, zu einem spartanischen Kriegerstaat zu “degenerieren”, solange es die Wünsche seiner Nachbarn ignoriere. Im selben Jahr warnten Berater des Außenministeriums das Weiße Haus, dass die Unterstützung der Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina zu jahrzehntelangen Unruhen führen würde. Beide Vorhersagen haben sich bewahrheitet. Friedensnobelpreisträger Obama bombardierte 7 Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit.

Die Israel-Lobby hat unermüdlich daran gearbeitet, diese brutalen Realitäten zu überwinden, indem sie die israelische Erfahrung projiziert und behauptet, die israelische Situation sei die amerikanische Situation, und alles Schlechte in der Nachbarschaft bedrohe auch Amerika. Israel ist also unser großer Verbündeter. Die Lobby hat diesen Verbündeten während des Kalten Krieges und des Krieges gegen den Terror und auch gegen den Iran immer wieder neu verpackt. “Wir beide … sind ein Leuchtturm in einer sehr, sehr stürmischen Welt”, sagte Bennett zu Biden.

Der Abzug aus Afghanistan erinnert uns daran, dass die USA und der so genannte jüdische Staat sehr unterschiedliche Interessen im Nahen Osten haben. Wenn wir nur darüber reden könnten. Übersetzt mit Deepl.com

