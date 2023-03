https://strategic-culture.org/news/2023/03/27/achtung-panzer/ Achtung – Panzer! Von Decline Hayes 27. März 2023 Der NATO-Feldzug in der Ukraine ist eine Abscheulichkeit, eine ebenso große Abscheulichkeit wie Hitlers Zerstörung Berlins und die Hunderttausende von Unschuldigen, die er und seine Kumpane auf den Scheiterhaufen warfen. Die ukrainischen Generäle, die in der Lage sind, Clown Prinz Zelensky zu stürzen, sollten Hanz Guderians Achtung – Panzer! (Achtung – Panzer!) lesen, das die Grundlage für den Blitzkrieg bildete, das Blitzkriegskonzept des Dritten Reichs, bei dem der konzentrierte Einsatz von Panzern, unterstützt von Infanterie und Luftwaffe, den Feind schnell überwältigen sollte. Diese dem Untergang geweihten ukrainischen Generäle sollten sich auch einen Überblick über die großen Feldzüge verschaffen, mit denen Guderian und seine gänsehauterregenden Kumpane den Blitzkrieg auf die Probe stellten. Der erste dieser Feldzüge war der “Anschluss” Österreichs im März 1938, bei dem Guderians Panzern der Treibstoff ausging oder sie ausfielen und bei dem der Kampfwert von Guderians Formation nicht existent war. Hätte es echte Kämpfe gegeben, wären Guderians Truppen zerfleischt worden, so wie die ukrainischen Panzer der NATO damit rechnen können, zerfleischt zu werden, wenn sie sich entlang des 1200 km langen russischen Schießplatzes von der polnischen Grenze bis zum Dnjepr durchschlagen – eine etwas beschwerlichere Aussicht, als über die deutsche Grenze nach Österreich zu stoßen. Als Nächstes stand für Guderian, der schließlich Oberbefehlshaber der Reichswehr wurde, der Sieg über Frankreich auf dem Programm, der zwar militärisch brillant, aber äußerst riskant war, da Guderian 1.112 der insgesamt 2.438 deutschen Panzer für die Durchbrüche in den Ardennen und an der Maas einsetzte. Obwohl Napoleon sich anerkennend über glückliche Generäle äußerte, war Guderian extrem leichtsinnig, und hätten Frankreich und seine Verbündeten eine tragfähige Gegenstrategie gehabt, wäre das Reich im Mai 1940 und nicht erst im Mai 1945 untergegangen. Obwohl die ukrainischen Generäle derzeit ihre eigene Ardennenoffensive vorbereiten, wird diese, da die Glücksfee keine Wunder vollbringen kann, eher der selbstmörderischen Ardennenoffensive der Nazis vom Dezember 1944 ähneln als der früheren, die Frankreich enthauptete. Da die Rumpfarmee des Rumpfreichs vernichtet werden wird, sobald ihre bunt zusammengewürfelte Sammlung gespendeter Panzer ins Rollen kommt, sollten ihre Herren im Pentagon vor einem Kriegsverbrechergericht angeklagt werden, weil sie ihre polnischen und ukrainischen Lemminge in den fast sicheren Tod geschickt haben. Wenn die NATO glaubt, dass ein weiteres Barbarossa bevorsteht, sollte sie sich daran erinnern, wie dieser Feldzug für Guderians Panzer und ihre Besatzungen endete. Zunächst einmal hatten die Nazis keine klare Strategie, außer der, die Slawen abzuschlachten. Sie teilten ihre Streitkräfte auf, und ein Arm erreichte die Tore Moskaus in einer viel längeren Zeit als Napoleon, der die Stadt tatsächlich eroberte, was der Grande Armée sehr zugute kam. Obwohl der zweite Arm nach Süden zog, um die kaukasischen Ölfelder zu erobern, zeigte dieser Feldzug die schiere Torheit der Strategie des Reiches. Nicht nur, dass der Straßenkampf von Stalingrad das Gegenteil eines Blitzkriegs war, die Wehrmacht hatte bereits auf dem Weg dorthin entsetzliche Verluste erlitten. Hätten Manstein und Paulus es irgendwie geschafft, an Stalingrad vorbei nach Süden vorzustoßen, hätte Schukow sie zwischen Stalingrad und Rostow in die Falle gelockt. So aber nahm er nicht nur die Reste der 6. Armee gefangen, sondern auch deren unersetzliche schwere Artillerie und Panzer. Schon Monate vor der Kapitulation von Paulus wussten Hitler und sein Oberkommando, dass dieses Material unersetzlich war und dass ihre eigenen logistischen Probleme sie und ihr 1000-jähriges Reich zerstören würden. Aber Logik war nicht Hitlers Stärke, genauso wenig wie die des schielenden Selenskyj. Der Blitzkrieg passt einfach nicht zum russischen Terrain, das eher einem Marathon gleicht als den blitzschnellen Kriegssprints, die für die Wehrmacht und ihre heutigen NATO-Nachahmer geeignet waren, deren Motiv kurze Kriege für kurzfristige Gewinne sind und nicht langwierige Kriege auf Leben und Tod, wie sie Russland jetzt wieder an seiner Westflanke führen muss. Der politische Gefangene der NATO, Julian Assange, wies schon vor über zehn Jahren auf die Völkermordkampagne der NATO in Afghanistan hin, bei der es wie immer bei Amerikas politischen Gangstern darum ging, mit dem Blut anderer – in jenem Fall afghanischer Kinder, im aktuellen Fall ukrainischer Lemminge – Geld zu verdienen, aber nicht so sehr das Fass zum Überlaufen zu bringen, dass Russland und/oder China wirklich ernsthaft zurückbeißen könnten.

Der Blitzkrieg war nicht der einzige Geistesblitz Guderians. Ihm ist auch die Schaffung des Volkssturms zu verdanken, der Reichswehr aus Rentnern und Hitlerjungen, die zur Verteidigung von Hitlers Rumpfreich mobilisiert wurde. Obwohl das Berliner Siemensstadt-Bataillon 3/115, das sich aus 770 Veteranen des Ersten Weltkriegs zusammensetzte, vom 21. April bis zum 2. Mai heldenhaften Widerstand leistete, gab es über 700 Todesopfer. Obwohl die Kinder der Hitlerjugend die Auszeichnungen, mit denen Hitler sie hier am 20. März 1945 dekoriert, mehr als verdient haben, ist es nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern auch das Gegenteil von grundlegender militärischer Strategie (ganz zu schweigen von Moral), Kinder und alte Rentner zum Kampf zu schicken, da beide Gruppen, wie die verantwortungsvolleren Generäle des Reichs argumentierten, größtenteils Hindernisse sind, die nicht in die Nähe eines Kriegsgebiets gehören. Die Bilder von ukrainischen Kindern und alten Rentnern, die sich den Wagner-Truppen ergeben, sind ebenso ein Armutszeugnis für den Gangster Zelensky wie das Lob Hitlers für die Kampffähigkeiten 12-jähriger Deutscher vor seinem Bunker. Hitlers Drittes Reich ist Gott sei Dank verschwunden, aber Selenskyjs Rumpfreich ist nach wie vor die Plage der Menschheit, die es ist. Obwohl das Wort “Reich” einfach “Imperium” bedeutet und sich somit auf das Römische Reich, das Zarenreich oder das Amerikanische Reich beziehen könnte, behauptete Hitlers Propaganda, sein Reich sei die Wiederkehr von Bismarcks Zweitem Reich und des historisch eher fragwürdigen Ersten Reiches von Frankreich und Deutschland unter Karl dem Großen. Etwa zwei Jahre lang, vom Fall Frankreichs bis zum Fall von Stalingrad, konnten die Nazis das Argument vorbringen, sie hätten ein Reich, ein starkes Reich mit einer gewaltigen Armee und einer Industrie, die sie mit modernsten Rüstungsgütern versorgte. Die einzige Behauptung, die die Kiewer Gangster vorbringen können, ist die, dass sie Spielball der NATO sind und sterben müssen, um die Quartalsgewinne der amerikanischen Rüstungskonzerne sowie der Biden-, Selenskyj- und anderer Familien des organisierten Verbrechens zu steigern, die von deren Großzügigkeit profitieren. > Der NATO-Feldzug in der Ukraine ist eine Abscheulichkeit, eine ebenso große Abscheulichkeit wie Hitlers Zerstörung Berlins und die Hunderttausende Unschuldiger, die er und seine Kumpane auf den Scheiterhaufen warfen.

Guderian vermied interessanterweise all dies. Nach der Kapitulation des Reiches war Guderian einer von mehreren führenden deutschen Generälen, die von den USA gehätschelt wurden, um zu lernen, wie man die Sowjetunion am besten auseinanderreißt und sie ihrer Ressourcen beraubt. Genau wie bei Guderian können wir auch von der NATO erwarten, dass sie eine Reihe von Selenskyjs Kumpanen in Schach hält, wenn sie sie berät, wie sie den Betrug, den Assange so prägnant aufgedeckt hat, auf der Straße halten kann.

> Obwohl man argumentieren könnte, dass Guderian in Nürnberg zusammen mit anderen Nazi-Prominenten auf der Anklagebank hätte sitzen sollen, geht das an dem vorbei, was die USA in diesen und ähnlichen Prozessen vorhatten, deren Hauptzweck darin bestand, das deutsche Oberkommando zu kriminalisieren, das vom Sturz Napoleons bis zum Untergang des Dritten Reichs die beste Gruppierung dieser Art in der Welt war. Wie auf den Philippinen, in Kuba, im Irak oder anderswo, wo die USA ihren Kleehuf eingepflanzt haben, bestand das Ziel nicht darin, die Schuldigen zu bestrafen und die Opfer zu belohnen. Im Falle Deutschlands ging es vielmehr darum, wie die Gründer der NATO klar sagten, Deutschland klein und Russland draußen zu halten. Dieses Ziel und die daraus resultierende Ausbeutung erklärt nicht nur den jüngsten Terroranschlag auf Nordstream sowie die Verbreitung von Nazi-Kommandos und ihren intellektuellen Köpfen in der Ukraine, sondern den gesamten Modus Operandi der NATO und der amoralischen amerikanischen Gangster, die sie kontrollieren.

Obwohl Guderian und seine blitzkriegsbegeisterten Nazikumpel ihr Bestes gegeben haben, ist das Dritte Reich am Ende gescheitert, so wie Zelenskys Rumpfreich derzeit in seinen eigenen Abgrund starrt. Obwohl der Widerstand Russlands, Chinas und einiger anderer Länder Hoffnung auf bessere, friedlichere Tage macht, werden diese Tage niemals kommen, solange die NATO und die ihr hörigen Staaten nicht militärisch, wirtschaftlich und kulturell vollständig entmachtet sind.

Obwohl die Opfer der Wagner-Gruppe leider ein notwendiger Teil dieses Prozesses sind, besteht ein weiterer, nicht unwichtiger Teil dieses Prozesses darin, dass die Strategic Culture Foundation und ähnliche Einrichtungen weiterhin das Wesen der NATO-Bestie und ihre recycelten Theorien von Blitzkrieg und Rumpf-Reichen sezieren, die für so viele Kriegsverbrechen in Afghanistan, Korea, Vietnam, auf den Philippinen, im Jemen, in Syrien, im Irak, in Libyen, in Serbien, in der Ukraine, in Russland und auf vielen anderen Kriegsschauplätzen verantwortlich sind, die alle die gleiche Vergeltung verdienen wie Guderians Panzerbesatzungen (aber nicht Guderian). Übersetzt mit Deepl.com

