Bild: Menschen demonstrieren in Berlin gegen den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi während dessen Besuchs in Deutschland im Jahr 2015 (AFP)

Bild: Abdel Fattah el-Sisi und Angela Merkel während eines Besuchs des ägyptischen Präsidenten in Berlin im Jahr 2019 (AFP)

Berlin hat sich um engere Beziehungen zu Kairo bemüht, obwohl Dissidenten bespitzelt und eingeschüchtert wurden. Sie hoffen, dass die neue deutsche Regierung diese Beziehung überdenken wird

Ägypter in Deutschland fürchten das weite Ausmaß von Sisis Unterdrückung

Von Sal Ahmed

in Berlin

26. Dezember 2021

In Deutschland lebende ägyptische Dissidenten werden vom gefürchteten Geheimdienst ihres Landes bedroht und ausspioniert, und sie sagen, ihre Situation sei gefährlicher geworden, seit Berlin 2017 einen Sicherheitspakt mit Kairo unterzeichnet hat.

Dissidenten in Deutschland berichteten Middle East Eye auch, dass sie bei einer Rückkehr in ihre Heimat eine Verhaftung riskieren und Vergeltungsmaßnahmen gegen ihre Familien in Ägypten fürchten, die Teil einer Kampagne der Regierung von Präsident Abdel Fattah el-Sisi sind, um abweichende Meinungen im Ausland zu unterdrücken.

In einem Fall erzählte ein in Berlin lebender Ägypter MEE, er glaube, dass er in Ägypten festgenommen und inhaftiert worden sei, weil er an einer Anti-Sisi-Demonstration während eines Besuchs des ägyptischen Präsidenten in der deutschen Hauptstadt im Jahr 2015 teilgenommen habe.

Mohamed, der wie andere, die mit MEE sprachen, aus Sicherheitsgründen nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden wollte, sagte, er sei bei der Demonstration von Personen fotografiert worden, von denen er glaubt, dass sie für den ägyptischen Geheimdienst arbeiten.

Mohamed sagte, er habe sich zum Zeitpunkt der Demonstration nicht als politischer Aktivist gesehen. Er beschloss jedoch, an der Demonstration teilzunehmen, weil er dagegen war, dass Deutschland Sisi beherbergt, obwohl dessen Regierung die Menschenrechte missachtet und politische Gegner seit dem Militärputsch, der Sisi 2013 an die Macht brachte, verfolgt.

Deutschland verliert schnell seinen Einfluss auf Ägypten. Ich glaube nicht, dass die Ägypter die Kritik aus den westlichen Hauptstädten noch ernst nehmen.

– Stephan Roll vom Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Während der Demonstration geriet Mohamed in einen Streit mit Anhängern von Sisi, und er glaubt, dass sein Foto während dieses Streits aufgenommen wurde.

Ende 2015 reiste Mohamed nach Ägypten zurück, wo er verhaftet, angeklagt und verurteilt wurde, illegale Proteste in Ägypten organisiert zu haben. Er sagt, er sei zum Zeitpunkt der Proteste nicht im Land gewesen, wurde aber zu zwei Jahren Haft verurteilt.

“Im Nachhinein betrachtet war es eine dumme Idee, nach Ägypten zu reisen”, sagte er. “Man warf mir vor, an Orten in Kairo protestiert zu haben, obwohl ich gar nicht dort war. Sie wollten mich nur ins Gefängnis stecken. Sisi mag es nicht, wenn man ihn kritisiert.”

Wirtschaftliche und sicherheitspolitische Bindungen

Mohamed erklärte gegenüber MEE, dass er nach Verbüßung der Hälfte seiner Strafe auf diplomatischen Druck Deutschlands und anderer europäischer Länder freigelassen worden sei und nach Deutschland zurückkehren dürfe. Er sagte jedoch, dass die engeren wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehungen zwischen Ägypten und Deutschland trotz Menschenrechtsbedenken die Situation für regierungskritische Ägypter verschlechtert hätten.

Sisis Besuch in Berlin im Jahr 2015 erfolgte vor dem Hintergrund einer Reihe von milliardenschweren Verträgen, von denen deutsche Unternehmen profitierten, darunter ein 8-Milliarden-Dollar-Vertrag zum Ausbau der ägyptischen Energieinfrastruktur, den der deutsche Energieriese Siemens auf einer Wirtschaftskonferenz in Sharm el-Sheikh Anfang 2015 unterzeichnete.

Ägypten ist auch zu einem der größten Abnehmer deutscher Waffen und militärischer Ausrüstung geworden und wird 2019 schätzungsweise 900 Millionen Dollar und 2020 850 Millionen Dollar ausgeben.

Im Jahr 2017 unterzeichnete Ägypten ein umstrittenes Abkommen über eine Sicherheitspartnerschaft mit Deutschland. Das Abkommen erleichterte den Austausch von Informationen und Daten zwischen deutschen Polizei- und Sicherheitsbehörden und dem ägyptischen Innenministerium sowie die Zusammenarbeit in Bereichen wie Terrorismusbekämpfung, Menschenhandel und organisierte Kriminalität.

Laut mehreren Berichten, die MEE gehört hat, hat sich die Zahl der Mitarbeiter in der ägyptischen Botschaft in Berlin nach der Unterzeichnung des Abkommens fast verdoppelt.

“Das war der Zeitpunkt, an dem die Situation für uns wirklich schlimm wurde”, sagte Mohamed.

Viele Exilanten und Dissidenten hätten sich öffentlich gegen das Abkommen über die Sicherheitskooperation ausgesprochen, und ihre Aktivitäten seien nicht unbemerkt geblieben.

Hausdurchsuchungen bei Familien

Mohamed sagte, dass viele von ihnen Ziel von Cyberangriffen auf ihre sozialen Medien und E-Mail-Konten gewesen seien. Er sagte, er wechsle nun regelmäßig sein Telefon, weil er den Verdacht habe, dass seine Geräte gehackt und überwacht würden.

“Selbst jetzt werden alle unsere Veranstaltungen von ägyptischen Beamten überwacht”, sagte er. “Die Teilnehmer werden fotografiert, und dann schreiben ägyptische Agenten Berichte darüber, was besprochen wurde, und schicken diese mit Namen und Fotos aller Teilnehmer ein. Dies führt oft dazu, dass die Familien der Beteiligten ins Visier genommen werden.

Mohamed sagte, dass sein eigenes Familienhaus in Ägypten 2019 von Sicherheitskräften durchsucht worden sei.

“Was mich erschreckt hat, war, dass sich niemand darum kümmerte, als die ägyptischen Behörden das Haus meiner Familie durchsuchten und nach meiner Mutter suchten. Ich habe jeden angerufen, den ich in Deutschland kenne – Politiker und Aktivisten – aber niemand hat geholfen.”

MEE hat das deutsche Außenministerium gefragt, ob es die Beziehungen zu Ägypten angesichts der Bedrohung ägyptischer Dissidenten in Deutschland und ihrer Familien in Ägypten überdenken werde, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

In Berlin sagte Mohamed gegenüber MEE, er sei gezwungen gewesen, Asyl zu beantragen, nachdem ihm die ägyptische Botschaft die konsularischen Dienstleistungen verweigert hatte. Nur drei Tage später wurde sein Antrag angenommen.

“Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die deutsche Regierung um mich kümmert”, sagte er.

Aus Sorge um die Sicherheit seiner Familie und um sein eigenes Wohlergehen habe er jedoch jeglichen Aktivismus aufgegeben.

“Ich halte mich jetzt zurück und führe ein ruhiges Leben”, sagte er. “Ich kämpfe immer noch darum, wieder in meinen Beruf zurückzufinden, und leide manchmal unter Angstzuständen und Depressionen, aber zumindest bin ich in Sicherheit. Übersetzt mit Deepl.com

