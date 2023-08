Egyptian father of German Sisi critic detained at Cairo airport Alaa Eladly’s daughter chanted against Sisi during a press conference with Merkel eight years ago. She believes the arrest is linked to her opposition to the Egyptian president

Fagr Eladly mit ihrem Vater Alaa Eladly (im Bild)



Die Tochter von Alaa Eladly skandierte vor acht Jahren während einer Pressekonferenz mit Merkel gegen Sisi. Sie glaubt, dass die Verhaftung mit ihrer Opposition gegen den ägyptischen Präsidenten zusammenhängt

Ägyptischer Vater einer deutschen Sisi-Kritikerin am Kairoer Flughafen festgenommen

Von Aina J Khan

21. August 2023

Der Vater einer deutschen Frau, die Präsident Abdel Fattah el-Sisi wegen Menschenrechtsverletzungen in Ägypten kritisiert hatte, wurde am Freitag nach der Landung auf dem internationalen Flughafen in Kairo auf mysteriöse Weise festgenommen, bestätigte die Familie gegenüber Middle East Eye.

Alaa Eladly, ein 59-jähriger ägyptischer Staatsbürger, war nach Angaben seiner Familie in keiner Weise an regierungsfeindlichen Aktivitäten beteiligt. Er war auf dem Weg nach Ägypten, um die Feiertage mit seinem Sohn zu verbringen.

In drei verschiedenen Facebook-Posts auf Arabisch, Deutsch und Englisch bestätigte Eladlys Tochter Fagr zunächst auf Facebook, dass ihr Vater am 18. August von den örtlichen Behörden festgenommen wurde.

„Wir sind zutiefst besorgt über die Drohungen, denen meine Familienmitglieder ausgesetzt sind“, schrieb Fagr. „Diese Verhaftung steht in direktem Zusammenhang mit meinem politischen Engagement und meiner klaren Opposition zum ägyptischen Regime. Es ist inakzeptabel, dass sich politische Ansichten auf Familienmitglieder auswirken.“

2015 machte Fagr, eine deutsche Ärztin ägyptischer Abstammung, in Deutschland Schlagzeilen, als sie bei einer Pressekonferenz zwischen der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem ägyptischen Präsidenten protestierte.

Die Medizinstudentin Fagr, die bei einem lokalen deutschen Radiosender ein Praktikum absolvierte, beschimpfte Sisi als „Mörder“, „Nazi“ und „Faschist“. Sie erhob auch den Rabaa-Slogan, das vierfingrige Zeichen, das die Massentötungen von Anti-Sisi-Demonstranten im Jahr 2013 symbolisiert.

„Ich sehe mich als deutsche Staatsbürgerin ägyptischer Herkunft, die dem ägyptischen Volk helfen muss“, sagte Fagr im Gespräch mit MEE. „Ich war in Ägypten nie politisch aktiv“, fügte sie hinzu. „In Ägypten habe ich zum Beispiel nie an einer Demonstration oder einem Protest teilgenommen.“

„Was ich getan habe, ist immer meine Meinung in Deutschland zu schreiben und zu sagen, was ich für richtig halte.“

Menschenrechtsgruppen haben der Regierung Sisi vorgeworfen, eine der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen in der Geschichte Ägyptens zu beaufsichtigen, wobei Folter und Verschwindenlassen in den letzten Jahren zu weit verbreiteten und systematischen Praktiken wurden.

Wir hatten ein sehr schlechtes Gefühl

Fagrs Bruder Hossam bestätigte gegenüber MEE, dass die Familie nach einem Anruf seines Vaters vom Flughafen aus, in dem es hieß, er werde bei der Passkontrolle festgehalten, keine offiziellen Informationen über den Aufenthaltsort seines Vaters erhalten habe.

„Danach riefen wir ihn alle auf WhatsApp und auf seiner ägyptischen Telefonnummer an. Beide haben geklingelt. Und dann hat jemand den Anruf abgebrochen“, sagte Hossam. „Dann hatten wir ein sehr schlechtes Gefühl“, fügte er hinzu. „Plötzlich hörten wir nichts mehr von ihm.“

Hossam reiste von der Küstenstadt Alexandria zum internationalen Flughafen in Kairo, um herauszufinden, was mit seinem Vater geschehen war. Polizeibeamte ließen ihn nicht in den Flughafen, sagte er, und sie leugneten, dass sie irgendwelche Informationen über den Verbleib seines Vaters hatten.

Als sich die deutschen Behörden schließlich einschalteten, konnten sie zwar bestätigen, dass Eladly tatsächlich am Flughafen festgehalten wurde, aber sie bekamen keine weiteren Informationen.

Nachdem sie die Nachricht erhalten hatte, reiste Fagr am Sonntag nach Ägypten, um sich für die Belange ihres Vaters einzusetzen.

„Ich hatte eine Menge Probleme mit den [Beamten] am Flughafen. Ich habe alles aufgezeichnet, was mir passiert ist“, sagte sie. „Gott sei Dank konnte ich einreisen.“

Die Familie forderte den ägyptischen Geheimdienst und die ägyptische Regierung auf, ihren Vater freizulassen. Sie appellierten an deutsche Politiker und das deutsche Konsulat, sich für die Freilassung von Alaa Eladly einzusetzen.

„Wir bestehen darauf, dass sie ihn so schnell wie möglich freilassen“, sagte Fagr.

Middle East Eye hat die ägyptische Botschaft in Berlin und das deutsche Außenministerium um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Redaktionsschluss noch keine Antwort erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

