Verstörend und völlig unangemessen sind kritische Anmerkungen gegen “Deutsch-Türken”. Der grüne Landwirtschaftsminister, müsste besser schweigen, anstatt eine Wählerbeschimpfung anzufangen. Auch deutsche Politiker sollten sich lieber mäßigen! Ebenso der EVP Vorsitzende Weber, der jetzt die Verhandlungen zum EU-Beitritt endgültig stoppen will. Auch Kritik an Ditib und türkische Imame halte ich für mehr als fragwürdig. Wurden jemals die isralischen “Rabbinerexporte” kritisiert? Schließlich verbreiten die hier Propaganda für einen “jüdischen Apartheidstaat” ,aber das bleibt kritiklos, soweit zu den unerträglichen Doppelstandards. Schluss mit der Dämonisierung von Erdogan und seinen deutsch-türkischen Wählern. Wichtiger wäre es einmal Ursachenforschung zu treiben, warum sich Deutsch-Türken und speziell junge Leute ausgegrenzt und nicht dazugehörig anerkannt fühlen? So,aber wird nur das Gegenteil erreicht. Ihre Freude sei ihnen gegönnt. Evelyn Hecht-Galinski

In deutschen Städten füllten am Sonntagabend nach dem Wahlsieg von Erdoğan erneut mit türkischen Fahnen geschmückte Autokorsos die Straßen. Häufig erregen die Versammlungen der AKP-Fans hierzulande Unmut. Landwirtschaftsminister Özdemir erklärte, der laute Jubel vieler Erdoğan-Anhänger in deutschen Städten sende ein verstörendes Signal.

Ärger über Erdoğan-Sympathie in Deutschland: Abertausende feiern auf den Straßen

Nach dem Wahlsieg von Recep Tayyip Erdoğan in der Türkei hat die erneut hohe Zustimmung bei den Wahlberechtigten in Deutschland für Verstimmung gesorgt. Der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir forderte eine “Zeitenwende” in der deutschen Türkei-Politik. “Wir haben im Umgang mit Putin gesehen, wozu das führt, wenn man sich eine Situation schönredet”, sagte der Grünen-Politiker vor Journalisten in Solingen. Özdemir erklärte, der laute Jubel vieler Erdoğan-Anhänger in deutschen Städten sende ein verstörendes Signal. “Die hupen, weil jemand eine Wahl gewonnen hat, der das Land in eine Art offenes Gefängnis verwandelt, während sie hier gleichzeitig die Vorzüge einer liberalen Demokratie genießen.”

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, verwahrte sich gegen das “Bashing” von Wählern und sah die deutsche Politik in der Pflicht.

Als sich am Sonntagabend Erdoğans Sieg abzeichnete, zog es in vielen deutschen Städten Abertausende Unterstützer des türkischen Amtsinhabers auf die Straße. Unter anderem in Berlin, Duisburg, Hamburg, Frankfurt, Ulm, Mainz, Saarbrücken, München und Hof fuhren hupende und mit Türkei-Fahnen geschmückte Autos durch die Straßen. Dabei blieb es laut Polizei überwiegend friedlich. In Mannheim kam es allerdings zu Auseinandersetzungen.

In Berlin-Kreuzberg versammelten sich Erdoğan-Anhänger auf der Straße. Auch in Dortmund gerieten einige Feiernde mit der Polizei aneinander. In vielen Städten gab es zudem Anzeigen – etwa wegen Verkehrsvergehen oder dem Zünden von Pyrotechnik. Allein in München wurden 94 Verkehrsordnungswidrigkeiten angezeigt.

Bei der Stichwahl um das türkische Präsidentenamt hatte Erdoğan knapp gewonnen. Unter den rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland hatte er dabei ungefähr eine Zweidrittelmehrheit geholt. 67,2 Prozent der in Konsulaten in Deutschland abgegebenen Stimmen entfielen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf Erdoğan.

