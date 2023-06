‘Highly Credible’ Source Reveals Scandal Bigger Than Biden Bribery: FBI Election Interference ‘ Highly Credible’ Source Reveals Scandal Bigger Than Biden Bribery: FBI Election Interference More important to America’s future than unearthing Biden family corruption is uncovering corrupt bureaucrats who violate the rule of law.

Wichtiger für die Zukunft Amerikas als die Aufdeckung der Korruption der Familie Biden ist die Aufdeckung korrupter Bürokraten, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen.



Äußerst glaubwürdige” Quelle enthüllt Skandal, der größer ist als die Biden-Bestechung: FBI-Wahleinmischung



von: Margot Cleveland

Information Clearing House –



8. Juni 2023:

Die Anschuldigungen, dass der damalige Vizepräsident Joe Biden zugestimmt hat, Geld von einem ausländischen Staatsbürger anzunehmen, um politische Entscheidungen zu beeinflussen, waren Berichten zufolge “höchst glaubwürdig” und wurden vom FBI in mehreren strafrechtlichen Ermittlungen verwendet, die bis in die Obama-Regierung zurückreichen. Der Exklusivbericht von Fox News vom Freitag gibt einen weiteren Einblick in Senator Chuck Grassleys Fokus auf das FBI – im Gegensatz zur Familie Biden – als den primären Skandal im Spiel.

“Wir sind nicht daran interessiert, ob die Anschuldigungen gegen den [damaligen] Vizepräsidenten Biden zutreffen oder nicht”, sagte Grassley letzte Woche in einem Interview, in dem es um die Weigerung von FBI-Direktor Christopher Wray ging, der Vorladung des Kongresses zum Formular FD-1023 nachzukommen. Dieses Formular, datiert auf den 30. Juni 2020, enthielt detaillierte Informationen von einem CHS an das FBI bezüglich einer Vereinbarung des jetzigen Präsidenten Biden, bevorzugte außenpolitische Positionen gegen eine Zahlung von 5 Millionen Dollar zu liefern.

Nachdem Grassley enthüllt hatte, dass er das FD-1023 bereits gesehen hatte, fragte Fox News’ Bill Hemmer: “Wie belastend ist dieses Dokument für den amtierenden US-Präsidenten?”

“Ich weiß es nicht”, antwortete Grassley, Mitglied des Justizausschusses des Senats. Er betonte, dass der FBI-Bericht zwar “Anschuldigungen” enthalte, dass es den Aufsichtsausschüssen des Kongresses aber darum gehe, ob “das FBI seine Arbeit macht”. “Das ist es, was wir wissen wollen”, fuhr er fort.

Die Enthüllung vom Freitag, dass der CHS “höchst glaubwürdig” war und als Quelle in mehreren früheren strafrechtlichen Ermittlungen gedient hatte – auch in solchen, die unter der Obama-Biden-Regierung geführt wurden – beweist, dass Grassley sich zu Recht auf das FBI konzentriert.

Ja, die Behauptungen des CHS bieten weitere Beweise für einen Schmiergeldskandal der Familie Biden, und die Aufdeckung jeglichen kriminellen Verhaltens der Familie Biden bleibt wichtig. Aber noch wichtiger für die Zukunft unseres Landes ist die Aufdeckung von Regierungsakteuren, die für Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit verantwortlich sind: Amerika kann ausgewählte Ungerechtigkeiten überleben, aber es kann nicht eine korrupte Bürokratie überstehen, die die Justiz behindert und sich in Wahlen einmischt.

Doch genau das sei geschehen, so der Whistleblower. Er behauptete, dass “im August 2020 der FBI Supervisory Intelligence Analyst Brian Auten eine Bewertung eröffnete, die von einem Team in der FBI-Zentrale verwendet wurde, um negative Informationen über Hunter Biden unzulässigerweise als Desinformation zu diskreditieren und die Einstellung von Ermittlungen zu bewirken.” Der Whistleblower behauptete ferner, dass das Team des FBI-Hauptquartiers, das die Auten-Einschätzung bearbeitete, nachdem es zu dem Schluss gekommen war, dass es sich bei der Berichterstattung um Desinformation handelte, die Informationen in eine Unterdatei mit eingeschränktem Zugang legte, auf die nur die jeweiligen Agenten, die die Informationen des CHS aufgedeckt hatten, zugreifen konnten.

Jetzt, da wir wissen, dass der CHS, der hinter dem FD-1023 steht, nicht nur “vertrauenswürdig” war, wie Grassley zuvor angedeutet hatte, sondern “höchst glaubwürdig” und in mehreren Strafverfahren, die bis in die Zeit zurückreichen, als Biden das letzte Mal für die Exekutive arbeitete, herangezogen wurde, werden die Anschuldigungen des Whistleblowers noch belastender, weil diese zusätzlichen Fakten bedeuten, dass die Agenten Grund hatten, zu glauben, dass die verdeckten Anschuldigungen wahr waren.

Diese Beweise deuten nicht nur darauf hin, dass die FBI-Zentrale die Justiz behindert hat, sondern das Datum des CHS-Berichts deutet darauf hin, dass die Verantwortlichen für die Falschetikettierung der Informationen als Desinformation eine Einmischung in die Wahlen 2020 anstrebten.

Wie Grassleys Kollege im Repräsentantenhaus, James Comer, enthüllte, war der CHS-Bericht auf den 30. Juni 2020 datiert, und obwohl die Anschuldigungen gegen den Kandidaten Biden von einem “höchst glaubwürdigen” CHS stammten, schloss das FBI sie. Nach Angaben des Whistleblowers schloss das FBI-Hauptquartier die Quelle, obwohl einige der Anschuldigungen bereits überprüft worden waren und andere Details hätten überprüft werden können.

Im Gegensatz dazu leitete die FBI-Zentrale innerhalb weniger Tage eine Untersuchung gegen die Trump-Kampagne ein, als sie einen vagen Hinweis eines australischen Diplomaten mit unbekanntem Wahrheitsgehalt erhielt, wonach ein untergeordneter Trump-Freiwilliger behauptet hatte, die Russen besäßen Schmutz über Hillary Clinton.

Der Bericht des Sonderberaters John Durham enthüllte kürzlich, dass das FBI die Trump-Kampagne aufgrund von unbestätigten Gerüchten aus einer nicht überprüften Quelle ins Visier genommen hatte. Grassley weist nun auf das Gegenteil hin: die unzulässige Einstufung von Beweisen eines “äußerst glaubwürdigen” CHS als Desinformation durch das FBI, um den demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu schützen.

Diese Beweise für die anhaltende politische Voreingenommenheit des FBI sind Grassleys Hauptanliegen, was ihn dazu veranlasst, eine “Änderung der Kultur” zu fordern. Dieser Wandel wird jedoch noch lange auf sich warten lassen, da Wray sich der Vorladung widersetzt hat und bereit zu sein scheint, Grassley und die Aufsichtsausschüsse des Kongresses bei jedem Schritt zu bekämpfen. Übersetzt mit Deeepl.com

Margot Cleveland ist die leitende Rechtskorrespondentin von The Federalist. Sie schreibt auch für National Review Online, den Washington Examiner, Aleteia und Townhall.com und hat im Wall Street Journal und in USA Today veröffentlicht. Cleveland ist Juristin und Absolventin der Notre Dame Law School, wo sie mit dem Hoynes-Preis, der höchsten Auszeichnung der juristischen Fakultät, ausgezeichnet wurde.

