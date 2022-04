“Die Verstöße und Ungerechtigkeiten haben ein neues Niveau erreicht.

Al-Aqsa: Israelische Streitkräfte vertreiben Palästinenser, während Siedler den dritten Tag in Folge die Moschee stürmen



Israelische Kampfflugzeuge bombardieren unterdessen den Gazastreifen, nachdem Berichten zufolge eine Rakete aus der blockierten Enklave nach Israel abgefeuert worden war

19. April 2022

Israelische Streitkräfte haben am frühen Dienstagmorgen zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal innerhalb einer Woche eine Razzia in der al-Aqsa-Moschee durchgeführt und palästinensische Gläubige vertrieben, um israelischen Siedlern den Zutritt zum jüdischen Pessach-Fest zu ermöglichen.

Zahlreiche Polizisten wurden in den Innenhöfen des Moscheekomplexes eingesetzt, um Palästinenser zu vertreiben und die Türen der Gebetshallen zu schließen, in denen die Menschen stundenlang eingeschlossen waren.

Die israelischen Streitkräfte feuerten Tränengas auf den Hauptgebetssaal Qibli und vertrieben gewaltsam Frauen aus der Umgebung, um den Weg für die Siedler freizumachen.

Bewacht von schwer bewaffneten Offizieren stürmten mehrere Gruppen von etwa 40 Siedlern durch das Mughrabi-Tor in die Al-Aqsa, umrundeten die Höfe und verrichteten Gebete auf der Ostseite des Komplexes.

Von lokalen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigten, wie ein Siedler die Mutter einer Palästinenserin beleidigte, die mit einer Gruppe von Menschen, die gegen die Razzia protestierten, religiöse Parolen skandierte.

Übersetzung: Während der Siedlerangriffe in al-Aqsa heute… beleidigt ein Siedler die Mutter einer der Frauen in al-Aqsa vor den Kameras.

Die Gläubigen, die es geschafft hatten, in den Innenhöfen der Moschee zu bleiben, skandierten ununterbrochen nationale Slogans, ebenso wie die in den Gebetshallen Eingeschlossenen, die gegen die Wände schlugen, um ihren Protest gegen die Razzien zu zeigen.

Die Palästinenser sagen, dass diese Razzien ein Versuch sind, die Realität der al-Aqsa-Moschee zu verändern und sie zwischen Muslimen und Juden aufzuteilen, ähnlich wie die Ibrahimi-Moschee in Hebron in den 1990er Jahren aufgeteilt wurde.

Umm Kamel el-Kurd, ein altgedienter Jerusalemer Aktivist, der bei einer ähnlichen Razzia am Sonntag in der al-Aqsa-Moschee war, sagte, dass die Art und der Umfang der israelischen Razzien deutlich zugenommen hätten.

“Die Verstöße und Ungerechtigkeiten haben ein neues Niveau erreicht. Was hier geschieht, ist eine Katastrophe, es ist inakzeptabel”, sagte el-Kurd, der auch als Hajja Fawzia bekannt ist, gegenüber MEE. “Das ist eine klare Verletzung religiöser Rechte und Heiligkeiten.”

Der Waqf, die gemeinsame jordanisch-palästinensische islamische Stiftung, die die Angelegenheiten der Moschee verwaltet, gab an, dass bei der heutigen Razzia, die zwischen 7 Uhr morgens und 10:30 Uhr morgens stattfand, insgesamt 622 Siedler die Al-Aqsa-Moschee betraten.

Rechtsextreme israelische Aktivisten und Siedlergruppen hatten angekündigt, die al-Aqsa in dieser Woche in großer Zahl zu stürmen, und zwar ab Sonntag, anlässlich des Pessachfestes.

Am Sonntag stürmten nach Angaben des Waqf 545 Siedler die Moschee und 561 weitere betraten sie am Montag.

Vor Sonnenaufgang am Sonntag errichteten die israelischen Streitkräfte Kontrollpunkte rund um die Altstadt von Jerusalem und die Straßen, die zu den Toren der al-Aqsa-Moschee führen. Palästinenser wurden daran gehindert, die Moschee zu betreten, um das Morgengebet zu verrichten, und einige wurden von den israelischen Streitkräften in der Nähe des Yusufiya-Friedhofs, nur wenige Meter von der al-Aqsa entfernt, angegriffen.

Der Angriff vom Dienstag ist die vierte Erstürmung der al-Aqsa-Moschee durch israelische Streitkräfte seit Beginn des heiligen Fastenmonats Ramadan am 2. April. Hunderte von Palästinensern wurden bei den gewaltsamen Übergriffen verhaftet und verwundet, darunter auch Mediziner und Journalisten.

Angriff auf Gaza

Ebenfalls am Dienstagmorgen griffen israelische Kampfflugzeuge den südlichen Gazastreifen an, nachdem sie eine Rakete abgefangen hatten, die von der palästinensischen Enklave auf Israel abgefeuert worden war.

Das israelische Militär erklärte, es habe eine der Hamas gehörende Waffenfabrik zerstört. Die Bewegung gab an, sie habe mit Flugabwehrwaffen geantwortet, aber die israelischen Jets nicht getroffen. Es wurden keine Verletzten bei dem Angriff gemeldet.

“Glückwünsche an die Männer des Widerstands, die die Kampfjets mit unserer Flugabwehr konfrontiert haben”, sagte Hamas-Sprecher Hazem Qassem in einer Erklärung und behauptete, der israelische Angriff habe “leere Stellen” getroffen.

Keine palästinensische Gruppierung bekannte sich zu dem Raketenbeschuss, dem ersten Angriff auf Israel seit Monaten, der von der israelischen Luftabwehr Iron Dome abgefangen wurde.

Israels Angriff auf leere Ziele ist ein gescheiterter Versuch, das palästinensische Volk davon abzuhalten, Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee zu schützen”, sagte Qassem.

In den letzten Monaten hat die Gewalt in Israel und Palästina stark zugenommen. Bei fünf Anschlägen von Palästinensern innerhalb Israels wurden 14 Menschen getötet, während die israelische Armee ihre fast täglichen Razzien und anderen Militäroperationen im besetzten Westjordanland verstärkte und allein im April 19 Palästinenser tötete.

Seit Anfang des Jahres wurden mindestens 48 Palästinenser getötet.

Am Montag starb eine 19-jährige Palästinenserin an ihren Schussverletzungen, die sie bei einer israelischen Razzia in Dschenin Anfang des Monats erlitten hatte. Übersetzt mit Deepl.com

