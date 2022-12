https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/al-jazeera-asks-icc-investigate-killing-shireen-abu-akleh

Palästinensische Journalisten sagen aus, dass die Ermordung von Shireen Abu Akleh eine abschreckende Wirkung auf ihre Arbeit hatte. Youssef Al-Khatib APA images

Al Jazeera fordert den Internationalen Strafgerichtshof ICC auf, die Tötung von Shireen Abu Akleh zu untersuchen

Von Maureen Clare Murphy

7. Dezember 2022

Al Jazeera hat beim Internationalen Strafgerichtshof eine Untersuchung der Ermordung von Shireen Abu Akleh beantragt.

Der in Doha ansässige Sender sagte, dass sein dem Tribunal vorgelegter Fall auf einer “vollständigen und detaillierten Untersuchung” beruht.

Al Jazeera fügte hinzu, dass die Vorlage neue Beweise dafür enthält, dass Abu Akleh, eine langjährige Fernsehkorrespondentin des Senders, während ihrer Berichterstattung über eine israelische Razzia in der Stadt Jenin im nördlichen Westjordanland im Mai vorsätzlich getötet wurde.

Nachdem Israel zunächst die Palästinenser beschuldigt hatte, gab es nach einer beispiellosen internationalen Untersuchung schließlich zu, dass einer seiner Soldaten den bekannten Journalisten wahrscheinlich getötet hatte, behauptete aber, dass dies unabsichtlich geschehen sei.

Israel hat es abgelehnt, strafrechtliche Anklagen gegen die beteiligten Soldaten oder Kommandeure zu erheben. Der scheidende Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte am Dienstag, dass es sich um einen eindeutigen Kampfvorfall gehandelt habe, der sehr gründlich und eingehend untersucht worden sei.

Die Palästinensische Autonomiebehörde sowie unabhängige Untersuchungen von Medien, Menschenrechtsgruppen und den Vereinten Nationen haben ergeben, dass Abu Akleh durch eine gut gezielte Kugel eines israelischen Scharfschützen getötet wurde, die laut Al Jazeera in den USA hergestellt wurde.

“Die Behauptung der israelischen Behörden, Shireen [Abu Akleh] sei versehentlich bei einem Schusswechsel getötet worden, entbehrt jeder Grundlage”, erklärte Al Jazeera am Dienstag.

“Die Beweise zeigen, dass diese vorsätzliche Tötung Teil einer breiteren Kampagne war, um Al Jazeera ins Visier zu nehmen und zum Schweigen zu bringen”, fügte der

Folter

Al Jazeera sagte, dass seine Eingabe “auch Fälle anderer palästinensischer Journalisten enthält, die von den israelischen Behörden ins Visier genommen wurden, einschließlich des Bombenanschlags auf das Gaza-Büro von Al Jazeera im Jahr 2021”.

Eine Zeugenaussage des Al Jazeera-Reporters Givara Budeiri ist ebenfalls Teil des Antrags. Budeiri und der Kameramann von Al Jazeera, Nabil Mazzawi, wurden “verhaftet und angegriffen”, als sie über einen Protest in Sheikh Jarrah berichteten, einem Viertel im besetzten Ost-Jerusalem, in dem Israel versucht, Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben und jüdische Siedler an ihre Stelle zu setzen.

Der Anwalt von Al Jazeera, Rodney Dixon, sagte, dass Budeiri nach ihrer Verhaftung im Juni 2021 “festgehalten, geschlagen und gefoltert” wurde. Ihre Vernehmungsbeamten “sagten immer wieder, dass dies geschehe, weil Sie für Al Jazeera arbeiten”, so Dixon weiter.

Zeugenaussagen, die in dem Dossier enthalten sind, zeigen die abschreckende Wirkung der Tötung von Abu Akleh ohne die Übernahme von Verantwortung, sagte der Sender.

Der Internationale Strafgerichtshof verfolgt eher Einzelpersonen als Staaten und räumt der obersten Führungsebene, die die Politik bestimmt und ausführt, Vorrang vor den einfachen Soldaten ein.

Obwohl die Identität des Soldaten, der Abu Akleh getötet hat, und der beteiligten Kommandeure weder ihrer Familie noch Al Jazeera bekannt ist, ist ihre Ermordung Teil eines größeren Musters, das die Staatsanwaltschaft untersuchen sollte”, so Dixon.

Lina Abu Akleh, Shireens Nichte, erklärte am Dienstag im Namen ihrer Familie, dass sie die Eingabe von Al Jazeera an den Internationalen Strafgerichtshof unterstütze und kritisierte das Gericht dafür, dass es “keine sinnvollen Maßnahmen zur Verantwortlichkeit” ergriffen habe. Sender hinzu.

Im September reichten die Internationale Journalistenföderation, das International Center of Justice for Palestinians und das Palästinensische Journalistensyndikat im Namen der Familie von Abu Akleh und des Al Jazeera-Produzenten Ali Samoudi, der bei demselben israelischen Überfall mittelschwer verletzt wurde, eine Beschwerde beim Internationalen Strafgerichtshof ein.

Zwei Wochen vor der Ermordung von Abu Akleh reichten dieselben Organisationen beim Internationalen Strafgerichtshof eine Beschwerde wegen “systematischer Angriffe auf palästinensische Journalisten” ein, darunter die Ermordung oder Verstümmelung von vier Journalisten, die als Journalisten gekennzeichnet waren und über Demonstrationen in Gaza berichteten.

“Völliges Schweigen”

Auch die Palästinensische Autonomiebehörde hat dem Gericht Beweise für die Ermordung von Abu Akleh vorgelegt.

“Die Staatsanwaltschaft schweigt zu diesem Fall und zu allen anderen Fällen in der Palästina-Situation”, sagte Dixon am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Den Haag.

https://www.youtube.com/watch?v=L7SwM1e6Bag



Die Eingabe des Netzwerks erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag versammeln, und inmitten der Kritik an der schleppenden Arbeit des Chefanklägers Karim Khan in Bezug auf die von seinem Vorgänger im Jahr 2021 eingeleiteten Ermittlungen in Palästina. (Khan kündigte diese Woche an, dass er Palästina im nächsten Jahr besuchen werde.)

Die Familie von Abu Akleh, einem US-Bürger, hat auch die Regierung Biden in Washington zu einer unabhängigen Untersuchung gedrängt.

Das Außenministerium gab am 4. Juli, einem wichtigen Feiertag in den USA, bekannt, dass seine Untersuchung zu dem Schluss gekommen sei, dass Abu Akleh wahrscheinlich durch eine israelische Kugel getötet wurde, fügte aber ohne Erklärung hinzu, dass es “keinen Grund zur Annahme” gebe, dass sie absichtlich getötet wurde.

Die USA haben Israel gedrängt, seine Einsatzregeln zu überarbeiten, was von Tel Aviv jedoch zurückgewiesen wurde.

Letzten Monat hat das FBI Berichten zufolge israelischen Beamten mitgeteilt, dass es den Mord an Abu Akleh untersucht.

Die Regierung Biden lehnt eine Untersuchung der Ermordung des Reporters durch den Internationalen Strafgerichtshof ab, und der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, erklärte im Mai, dies sei “kein geeigneter Ort”.

Während derselben Pressekonferenz sagte Price jedoch, das Weiße Haus begrüße die Untersuchung von Kriegsverbrechen in der Ukraine durch Den Haag. Übersetzt mit Deepl.com

