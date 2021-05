Ich solidarisiere mich mit dem Kampf für Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit, daher unterstütze ich den A-Quds-Tag für die Freiheit Palästinas. Schaut man akteull nach Jerusalem und was dort gegen die palästinensische Bevölkerung an blutigen Massakern geschieht. Hunderte von Palästinensern wurden am Freitagabend in der ganzen Stadt Jerusalem verletzt und Dutzende mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, als israelische Streitkräfte das Gelände der Al-Aqsa-Moschee stürmten und die Proteste gegen die bevorstehende Vertreibung von Palästinensern in Sheikh Jarrah weiter niederschlugen.

Zeigen wir Flagge, ich zeige die Flagge Palästinas

Evelyn Hecht-Galinski

Heute ist der internationale Quds-Tag, der dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie Live abgehalten wird. Auch in Deutschland können Interessenten m 15:00 Uhr (mitteleuropäischer Zeit) unter der Adresse qudstag.offenkundiges.de an der live Online-Veranstaltung teilnehmen. Der Veranstalter des diesjährigen Live-Quds-Tages in Deutschland ist der Islamexperte und Inhaber der islamischen Webseite Muslim-Markt, Dr. Yavuz Özoguz.

https://www.youtube.com/watch?v=RFeMOIVda_s

Al-Quds-Tag 2021: Zeigen Sie Flagge in Solidarität mit Palästina und dem Al-Quds Tag, besonders während der Pandemie Machen Sie mit bei der #FlyTheFlag-Kampagne für den diesjährigen Al-Quds-Tag 2021 am Samstag, den 8. Mai 2021.

Anknüpfend an die erfolgreiche Kampagne zum Quds-Tag im letzten Jahr und trotz der anhaltenden Herausforderungen wird der diesjährige Al-Quds-Tag wieder eine globale #FlyTheFlag-Kampagne sein, bei der freiheitsliebende Menschen aus aller Welt in der letzten Woche vor dem Quds-Tag die Flagge für Palästina hissen.

Wie Sie wissen, versammeln sich jedes Jahr Millionen von Menschen am Quds-Tag, um ihre Unterstützung für die palästinensische Sache zum Ausdruck zu bringen und ihre Forderung nach einem Ende der Gräueltaten des zionistischen Regimes und der Besetzung Palästinas zu wiederholen.

Dieses Jahr rufen wir die Menschen dazu auf, die palästinensische Flagge in der Woche vor dem Quds-Tag, der in Deutschland am Samstag, den 8.. Mai 2021, stattfindet, überall zu hissen und dies mit dem Hashtag #FlyTheFlag zu posten.

Unabhängig von der COVID-19-Pandemie ist dies eine Gelegenheit für Aktivisten auf der ganzen Welt, intuitiv zu sein und sich verschiedene Aktivitäten einfallen zu lassen, um den Anlass auf eine sichere Weise zu begehen. Wir würden Auto-Rallyes, kreative Kunst, Social-Media-Clips oder die üblichen konventionellen Proteste empfehlen, wenn sie sicher und erlaubt sind.

Wie funktioniert die #FlyTheFlag-Kampagne?

Von Freitag, dem 30. April, bis zum Quds-Tag, der am Freitag, dem 7. Mai 2021, stattfindet, bitten wir Menschen auf der ganzen Welt, die palästinensische Flagge in Solidarität mit Palästina zu hissen. Sie können die Flagge vor Ihrem Haus, Ihrem Arbeitsplatz, Ihrem Auto oder wo immer Sie es für angemessen halten, hissen.

Mitmachen ist ganz einfach:

Machen Sie ein Foto oder Video von sich mit der Palästina-Flagge.

Teilen Sie es in Ihren sozialen Medien mit dem Hashtag #FlyTheFlag.

Markieren Sie Ihre Freunde und Familie und fordern Sie sie auf, das Gleiche zu tun!

Sie können palästinensische Stofffahnen und solche, die für das Auto geeignet sind, im IHRC Bookshop hier kaufen.

Sie können eine A4-Flagge herunterladen und zu Hause ausdrucken, indem Sie hier klicken.

Zu den unterstützenden Organisationen gehören:

Vereinigtes Königreich

Ahlulbayt Islamische Mission

Fajr Jugend

Fußball gegen Apartheid

Imamians UK

Initiative für muslimische Gemeindeentwicklung

Inminds Menschenrechtsgruppe

Islamisches Zentrum England

Islamische Menschenrechtskommission

Neturei Karta

Schottische Solidaritätskampagne für Palästina

Europa

Bab-ul-Ilm Gesellschaft (Irland)

Den Internationale Quds Dag (Dänemark)

Fatemiyun (Dänemark)

Imam Ali Moske (Dänemark)

Movimiento Alternativo por la Justicia los Derechos y la Inclusión (Portugal)

Union der islamischen Studentenvereinigungen (Europa)

Asien

Al-Quds Komitee Mumbai (Indien)

Qods TV (Türkei)

Imamia Studentenvereinigung ISO (Pakistan)

Majlis-e-Wihdat Muslimeen MWM (Pakistan)

Tehreek e Bedari Ummat Mustafa (Pakistan)

Islamischer Puls (Iran)

Reiner Strom (Iran)

Qom TV (Iran)

Resistance Media (Indien)

Hidayate Ittehad Organisation (Indien)

Stimme Palästinas (Indonesien)

Afrika

Al-Jihaad (Südafrika)

Islamische Bewegung in Nigeria (Nigeria)

Islamischer Rat von Südafrika (Südafrika)

Islamisches Forschungsinstitut (Südafrika)

Imam Sadeq Forschungsinstitut (Südafrika)

Thaqalain Stiftung (Südafrika)

Die Zakzaky Stiftung (Südafrika)

Nord-Amerika

Al-Quds-Komitee Detroit (USA)

Canadian Defenders for Human Rights (Kanada)

RISE Houston (USA)

Südamerika

Ahlulbayt Islamisches Zentrum (Kolumbien)

Australien

Kia Ora Gaza, Aotearoa (Neuseeland)

Palästina-Botschaft (Neuseeland)

http://www.qudstag.offenkundiges.de

In Deutschland waren zentrale wie in Berlin Demonstrationen verboten! Warum wohl? Aber dank der hervorragenden Organisation von Yavuz Özoguz grandios virtuell, mit Zuschaltungen aus ganz Deutschland



Bild: Pakistani demonstrators hold posters displaying the word ‘Quds’ as they take part in a rally against Israel and the United States to mark the Al Quds (Jerusalem Day), in Karachi on May 31, 2019. (AFP)

https://www.trtworld.com/middle-east/in-pictures-quds-day-rallies-denounce-israel-its-ally-us-46534

In Bildern: Kundgebungen zum Quds-Tag prangern Israel und seinen Verbündeten USA an

vor 1 Tag

Demonstranten im Iran, Pakistan, Irak, Gaza und Syrien halten jährlich pro-palästinensische Kundgebungen ab, um ihre Unterstützung zu zeigen.

Anhänger der palästinensischen Hamas-Bewegung heben Fahnen während einer Kundgebung zum Quds-Tag vor dem Felsendom auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt, 7. Mai 2021.

Anhänger der palästinensischen Hamas-Bewegung hissen Fahnen während einer Kundgebung zum Quds-Tag vor dem Felsendom auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt, 7. Mai 2021. (AFP)

Menschen in mehreren Ländern haben den jährlichen Quds-Tag (oder Jerusalem-Tag) begangen, um Israel und seinen Verbündeten USA anzuprangern und ihre Solidarität mit den Palästinensern auszudrücken.

Der Quds-Tag wurde von Ayatollah Ruhollah Khomeini, dem Führer der iranischen Revolution 1979, ins Leben gerufen. Er wird jedes Jahr am letzten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan begangen.

Der Quds-Tag wird seit den Anfängen der iranischen Revolution jährlich zur Unterstützung der Palästinenser abgehalten, aber in diesem Jahr gab es aufgrund der Beschränkungen des Covid-19 nicht die üblichen Massenkundgebungen.

Aber trotz der Einschränkungen am Freitag kamen die Menschen in mehreren Ländern “spontan” auf die Straße, um ihre Unterstützung für die Palästinenser zu zeigen.

“Wir sind heute hierher gekommen, um die unterdrückten Menschen in Palästina und die unterdrückten Menschen überall zu unterstützen, besonders die unterdrückten Muslime in der Welt. Indem wir uns hier versammeln, zeigen wir, dass wir, egal wie schwierig die Umstände sind, sei es der Coronavirus oder andere Schwierigkeiten, zu unseren Idealen stehen und sie unterstützen werden”, sagte die Iranerin Atiyeh Nadafi in Teheran.

Iraner fahren auf Motorrädern, während sie an einer Kundgebung zum jährlichen Quds-Tag, oder Jerusalem-Tag, in Teheran, Iran, am 7. Mai 2021 teilnehmen.

In Syrien lebende Palästinenser tragen Fahnen, während sie an einer Demonstration anlässlich des jährlichen Quds-Tages in Damaskus, Syrien, am 7. Mai 2021 teilnehmen.

Mitglieder der paramilitärischen Popular Mobilisation Forces tragen eine palästinensische Flagge, als sie an einer Parade anlässlich des jährlichen Quds-Tages in Basra, Irak, am 7. Mai 2021 teilnehmen.

Mitglieder der paramilitärischen Popular Mobilisation Forces tragen eine palästinensische Flagge, während sie an einer Parade anlässlich des jährlichen Quds-Tages in Basra, Irak, am 7. Mai 2021 teilnehmen. (Reuters)

Palästinensische und libanesische Flaggen flattern auf Booten vor dem jährlichen Al-Quds-Tag in Sidon, Libanon, am 6. Mai 2021.

Palästinensische und libanesische Flaggen flattern auf Booten vor dem jährlichen Al-Quds-Tag in Sidon, Libanon, am 6. Mai 2021. (Reuters)

Demonstranten auf Motorrädern nehmen an der jährlichen Al-Quds-Tag-Kundgebung in Lahore, Pakistan, am 7. Mai 2021 teil.

Demonstranten auf Motorrädern nehmen an der jährlichen Kundgebung zum Al-Quds-Tag in Lahore, Pakistan, am 7. Mai 2021 teil. (AP)

Anhänger der palästinensischen Hamas-Bewegung versammeln sich während einer Kundgebung zum Al-Quds-Tag vor dem Felsendom auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt, am 7. Mai 2021.

Anhänger der palästinensischen Hamas-Bewegung versammeln sich während einer Kundgebung zum Al-Quds-Tag vor dem Felsendom auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt, am 7. Mai 2021. (AFP)

--