Alle Wege führen nach Peking

von Pepe Escobar

15. April 2023

Dies ist die Geschichte zweier Pilger, die dem Weg folgen, der im jungen 21. Jahrhundert wirklich wichtig ist; der eine kommt aus der NATOstan, der andere aus den BRICS-Staaten.

Beginnen wir mit Le Petit Roi, Emmanuel Macron. Stellen Sie sich vor, wie er mit einem Plastikgrinsen im Gesicht neben Xi Jinping in Guangzhou spazieren geht. Nach den – langen und sanften – Klängen des Klassikers “High Mountain and Flowing Water” betreten sie die Baiyun-Halle, um dem Spiel der 1000 Jahre alten Guqin (einem wunderschönen Instrument) zu lauschen. Sie kosten den Duft von 1000 Jahre altem Tee – und sinnieren über den Aufstieg und Fall von Großmächten im neuen Jahrtausend.

Und was sagt Xi zu Le Petit Roi? Er erklärt, dass man, wenn man diese ewige Musik hört, die von diesem ewigen Instrument gespielt wird, erwartet, dass man sich in der Gesellschaft eines Busenfreundes befindet; man ist genauso im Einklang wie der hohe Berg und das fließende Wasser. Das ist die tiefere Bedeutung der alten Geschichte der Musiker Yu Boya und Zhong Ziqi, die vor 25 Jahrhunderten im Königreich Chu spielt: Busenfreundschaft. Nur Busenfreunde können die Musik verstehen.

Und damit, so erklärten chinesische Gelehrte, brachte Xi das Konzept von Zhiyin auf den Punkt. Nachdem Zhong Ziqi gestorben war, zerbrach Yu Boya seine Guqin: Er dachte, dass niemand sonst seine Musik verstehen könnte. Ihre Geschichte prägte den Begriff “Zhiyin”: jemand, der Musik versteht, mit der zusätzlichen Bedeutung von engen Freunden, die einander vollkommen verstehen können.

Es ist völlig offen, ob eine narzisstische Marionette wie Macron jemals kultiviert genug sein wird, um Xis subtile, raffinierte Botschaft zu verstehen: Diejenigen, die es verstehen, sind wahre Seelenverwandte. Außerdem wurde Macron von seinen Herren nicht nach Peking und Guangzhou geschickt, um Seelenverwandtschaft zu schließen, sondern um zu versuchen, Xi in Bezug auf Russland/Ukraine auf die NATO einzuschwören.

Seine Körpersprache ist ein eindeutiges Indiz – er verschränkt die Arme, um seine Langeweile zu demonstrieren. Vielleicht war er zunächst unempfänglich für die Vorstellung, dass wahre Freundschaft gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung erfordert.

Doch dann geschah etwas Außergewöhnliches. Die Botschaft von Xi mag einen Schlüsselpunkt im gequälten Inneren des narzisstischen Petit Roi berührt haben. Was wäre, wenn in den internationalen Beziehungen gegenseitiges Verständnis und gegenseitige Wertschätzung der Schlüssel dazu sind, dass Nationen eine gemeinsame Basis finden und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten?

Was für ein revolutionärer Gedanke; nicht gerade die vom Hegemon auferlegte “regelbasierte internationale Ordnung”.

Sind Sie ein echter Souverän?

Indem er Le Petit Roi nach China einlud und nicht weniger als sechs Stunden persönlich mit seinem Gast verbrachte, zeigte Xi die Jahrtausende alte Diplomatie von ihrer besten Seite. Er erinnerte seinen Gast an die turbulente Geschichte zwischen Frankreich und den angelsächsischen Mächten, und er sprach über Souveränität.

Die wichtigste subtile Nebenhandlung: “Europa” sollte sich gut überlegen, ob es sich dem Hegemon unterordnen und die massiven wirtschaftlichen Turbulenzen so gut wie möglich vermeiden will, wenn der Tag der Konfrontation mit den USA gekommen ist. Es ist Pekings Priorität, die zunehmenden Versuche der USA, China einzukreisen, zu unterbinden.

So behandelte Xi Frankreich als einen potenziellen echten Souverän, sogar unter der EU; oder als eine Art Abspaltung vom EU-Dogma.

Diese konfuzianische Einladung zu erkenntnistheoretischem Wachstum enthielt natürlich noch eine weitere wichtige Botschaft. Für diejenigen, die aufgrund komplexer geopolitischer Zusammenhänge nicht bereit sind, China freundlich gesinnt zu sein, wird es für Peking nie zu spät sein, die weniger “freundliche” Seite des chinesischen Staates zu zeigen – wenn sich die Situation ergibt.

Übersetzt heißt das: Wenn der Westen auf den totalen Machiavelli setzt, wird China den totalen Sun Tzu anwenden. Auch wenn Peking lieber auf internationale Beziehungen unter der Ägide von Schönheit, Güte und Wahrheit setzen würde als auf “Ihr seid für uns oder gegen uns”, auf Terrorkrieg und Sanktionsdementi.

Hatte der Petit Roi also einen “Straße nach Damaskus”-Moment? Das Urteil ist offen. Er hat den Hegemon buchstäblich in Angst und Schrecken versetzt, als er sagte, Europa müsse dem Druck widerstehen, “Amerikas Gefolgsleute” zu werden. Das deckt sich ziemlich genau mit den 51 Punkten, auf die sich Peking und Paris geeinigt haben, wobei der Schwerpunkt auf den “legitimen Sicherheitsbedenken aller Parteien” liegt.

Die Amerikaner erschraken noch mehr, als Macron behauptete, dass Europa eine unabhängige “dritte Supermacht” werden sollte. Le Petit Roi machte sogar einige kleine Schritte zugunsten der Entdollarisierung (natürlich unter Aufsicht seiner Finanzmeister) und nicht zugunsten von Kriegen auf ewig.

Also mussten die Amerikaner in Panik die deutsche 5. Kolonne Annalena “360 Degrees” Bearbock in aller Eile nach Peking schicken, um zu versuchen, Le Petit Rois Ausbrüche rückgängig zu machen – und das offizielle Skript des Washingtoner Diktats in Brüssel zu bekräftigen. Niemand, nirgendwo, schenkte ihm die geringste Aufmerksamkeit.

Das kam noch zum krassesten Nebenschauplatz der ganzen Geschichte hinzu: wie die Domina der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, von Peking als mehr als irrelevant behandelt wurde. Ein chinesischer Wissenschaftler beschrieb sie bissig als “nur das Sprachrohr einer zahnlosen Organisation”. Selbst ihr Bellen klingt wie das Wimmern eines todkranken Hundes, der eingeschläfert werden soll”.

Der “todkranke Hund” musste durch die Passkontrolle und den Zoll (“Irgendetwas zu deklarieren”?) Kein diplomatischer Status. Keine offizielle Einladung. Keine Souveränität. Und nein, man kann nicht mit dem Hochgeschwindigkeits-Sonderzug neben Macron nach Guangzhou fahren. Hier also eine weitere Botschaft – und zwar eine sehr anschauliche: Legt euch nicht mit dem 3.000 Jahre alten Ethos des Reichs der Mitte an.

Lula und “Zhiyin”

Führende chinesische Gelehrte waren absolut begeistert von Xis diplomatischen Strategien, die vor 25 Jahrhunderten so nützlich waren und nun auf der globalen Bühne auf dem Weg zur Multipolarität erneut angewandt werden.

Einige fordern eine neue, für das 21. Jahrhundert umgeschriebene “Strategie der Streitenden Staaten”. Der riesige runde Tisch, den das chinesische Protokoll eingerichtet hatte, mit dem “Dschungel” in der Mitte und Macron und von der Leyen in einer Position wie bei einem Vorstellungsgespräch, war ein Riesenerfolg auf Weibo und We Chat. Das führte zu endlosen Diskussionen darüber, wie China nun endlich in der Lage ist, “einen Keil zwischen die Barbaren zu treiben”.

Verglichen mit all diesem Trubel liest sich die Geschichte des brasilianischen Präsidenten Lula, der nach Shanghai und Peking kam, wie eine grafische Illustration von Zhiyin.

Bei der Amtseinführung der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff als neue Präsidentin der NDB, der Bank der BRICS-Staaten, griff Lula von Anfang an in die Vollen.

In einer einfachen, direkten Sprache, die jeder von der Sahara bis Sibirien verstehen kann, sagte Lula: “Jede Nacht frage ich mich, warum jedes Land im Handel an den Dollar gebunden sein muss. Warum können wir nicht in unseren eigenen Währungen handeln? Und warum haben wir nicht den Willen zur Innovation?”

Unmittelbar damit verbunden ist die Tatsache, dass die expandierenden BRICS+ ihre eigene Währung entwickeln und fördern sollten (der lange, komplexe Prozess hat bereits begonnen), zusätzlich zum Handel in nationalen Währungen.

Lulas eindringliche Botschaft richtete sich an den gesamten Globalen Süden. Ein brasilianisches Beispiel ist die chinesische ICBC, die in Brasilien eine Clearingstelle eingerichtet hat, die den direkten Austausch von Yuan und Real ermöglicht.

Kein Wunder, dass das offizielle Blatt der CIA, die Washington Post, mit Schaum vor dem Mund sofort das Verdikt des Tiefen Staates aussprach: Lula hält sich nicht an das Diktat der “regelbasierten internationalen Ordnung”.

Das bedeutet, dass der Tiefe Staat hinter Lula und seiner Regierung her sein wird – und zwar mit allen Mitteln, um sie zu destabilisieren. Denn was Lula gesagt hat, ist genau das, was Saddam Hussein und Oberst Gaddafi in der Vergangenheit gesagt – und versucht – haben.

Lula wird also jede Hilfe brauchen, die er bekommen kann. Hier kommt wieder einmal “Zhiyin” ins Spiel.

Auf diese Weise hat Xi Lula in Peking offiziell begrüßt. Nur sehr wenige Nichtchinesen auf der ganzen Welt verstehen, dass man ein alter Freund Chinas” ist, wenn jemand von Xis Format vor einem steht und sagt, dass man es ist.

Alle Türen sind offen. Sie vertrauen Ihnen, umarmen Sie, beschützen Sie, hören Ihnen zu, helfen Ihnen in Zeiten der Not und werden immer ihr Bestes tun, um die Freundschaft in ihrem Herzen zu bewahren.

Und damit endet vorerst unsere Geschichte von “Busenfreunden”, die sich auf den Weg nach Peking machen. Der BRICS-Freund hat sicherlich alles verstanden, was es zu wissen gibt. Für den kleinen König der NATO, der davon träumt, ein wahrer souveräner Führer zu werden, steht die Stunde der Wahrheit vor der Tür. Übersetzt mit Deeepl.com