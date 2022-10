Everybody wants to hop on the BRICS Express Eurasia is about to get a whole lot larger as countries line up to join the Chinese and Russian-led BRICS and SCO, to the detriment of the west

https://media.thecradle.co/wp-content/uploads/2022/10/Russia-and-Chinas-BRICS-and-SCO-lead-the-Global-South.jpg

Bildnachweis: The Cradle

Alle wollen auf den BRICS-Express aufspringen

Eurasien wird bald noch viel größer werden, denn die Länder stehen Schlange, um sich den von China und Russland geführten BRICS und SCO anzuschließen – zum Nachteil des Westens

Alle wollen auf den BRICS-Express aufspringen

Von Pepe Escobar

27. Oktober 2022

Beginnen wir mit einer Geschichte über den Handel im globalen Süden zwischen zwei Mitgliedern der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ). Im Mittelpunkt steht die bereits berüchtigte Shahed-136-Drohne – oder Geranium-2, wie sie in Russland genannt wird: die AK-47 der postmodernen Luftkriegsführung.

Die USA beschuldigten Teheran in einem weiteren typischen Hysterieanfall voller Ironie, die russischen Streitkräfte zu bewaffnen. Sowohl für Teheran als auch für Moskau ist die kostengünstige und äußerst effiziente Drohne, die auf dem ukrainischen Schlachtfeld zum Einsatz kam, ein Staatsgeheimnis: Ihr Einsatz löste auf beiden Seiten heftige Dementis aus. Ob es sich um Drohnen aus iranischer Produktion handelt oder ob das Design gekauft wurde und die Herstellung in Russland erfolgt (die realistische Option), ist unerheblich.

Die Aufzeichnungen zeigen, dass die USA die Ukraine bis zum Äußersten gegen Russland aufrüstet. Das Imperium ist de facto ein Kriegsteilnehmer durch eine Reihe von “Beratern”, Beratern, Ausbildern, Söldnern, schweren Waffen, Munition, Satelliteninformationen und elektronischer Kriegsführung. Und dennoch schwören kaiserliche Funktionäre, dass sie nicht am Krieg beteiligt sind. Sie lügen, wieder einmal.

Willkommen zu einem weiteren anschaulichen Beispiel für die “regelbasierte internationale Ordnung” in der Praxis. Der Hegemon entscheidet immer, welche Regeln gelten und wann. Jeder, der sich ihm widersetzt, ist ein Feind der “Freiheit”, der “Demokratie” oder welcher Plattitüde auch immer, und sollte – was sonst – durch willkürliche Sanktionen bestraft werden.

Im Fall des mit Sanktionen belegten Irans ist das Ergebnis seit Jahrzehnten vorhersehbar eine weitere Runde von Sanktionen. Das ist unerheblich. Entscheidend ist, dass nach Angaben des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) nicht weniger als 22 Länder – und es werden immer mehr – in die Schlange eintreten, weil sie ebenfalls in den Shahed-Groove einsteigen wollen.

Sogar das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Ali Khamenei, mischte sich fröhlich ein und kommentierte, dass der Shahed-136 kein Photoshop ist.

Der Wettlauf zu BRICS+

Was das neue Sanktionspaket gegen den Iran wirklich “erreicht” hat, ist ein weiterer Schlag gegen die zunehmend problematische Unterzeichnung des wiederbelebten Atomabkommens in Wien. Mehr iranisches Öl auf dem Markt würde Washingtons Zwangslage nach der jüngsten epischen Brüskierung durch OPEC+ tatsächlich erleichtern.

Ein kategorischer Imperativ bleibt jedoch bestehen. Die Iranophobie – genau wie die Russophobie – ist für die Straussianer/Neokriegsbefürworter, die für die US-Außenpolitik und ihre europäischen Vasallen verantwortlich sind, immer vorherrschend.

Hier haben wir also eine weitere feindselige Eskalation in den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA sowie zwischen dem Iran und der EU, da die nicht gewählte Junta in Brüssel auch den Hersteller Shahed Aviation Industries und drei iranische Generäle mit Sanktionen belegt hat.

Vergleichen Sie dies mit dem Schicksal der türkischen Bayraktar-TB2-Drohne, die im Gegensatz zu den “Blumen am Himmel” (Russlands Geranien) auf dem Schlachtfeld kläglich versagt hat.

Kiew versuchte, die Türken davon zu überzeugen, eine Waffenfabrik von Motor Sich in der Ukraine zu nutzen oder ein neues Unternehmen in Transkarpatien/Lemberg zu gründen, um Bayraktars zu bauen. Der 84-jährige Oligarch und Präsident von Motor Sich, Wjatscheslaw Boguslajew, wurde wegen seiner Verbindungen zu Russland des Hochverrats angeklagt und könnte gegen ukrainische Kriegsgefangene ausgetauscht werden.

Letztendlich scheiterte der Deal an Ankaras außergewöhnlichem Enthusiasmus, ein neues Gasdrehkreuz in der Türkei zu errichten – ein persönlicher Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin an seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan.

Und damit sind wir bei der zunehmenden Verflechtung zwischen den BRICS und der aus neun Mitgliedern bestehenden SOZ, mit der dieser russisch-iranische Fall von Militärhandel untrennbar verbunden ist.

Die von China und Russland geführte SOZ ist eine paneurasische Institution, die sich ursprünglich auf die Terrorismusbekämpfung konzentrierte, jetzt aber zunehmend auf geoökonomische – und geopolitische – Zusammenarbeit ausgerichtet ist. Die BRICS, die von der Triade Russland, Indien und China angeführt wird, überschneidet sich geoökonomisch und geopolitisch mit der SCO-Agenda und dehnt sie auf Afrika, Lateinamerika und darüber hinaus aus: Das ist das Konzept von BRICS+, das in einem kürzlich erschienenen Bericht des Waldai-Clubs eingehend analysiert und von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China voll übernommen wurde.

Der Bericht wägt die Vor- und Nachteile von drei Szenarien ab, die mögliche, künftige BRICS+-Kandidaten betreffen:

Erstens die Länder, die von Peking eingeladen wurden, am BRICS-Gipfel 2017 teilzunehmen (Ägypten, Kenia, Mexiko, Thailand, Tadschikistan).

Zweitens: Länder, die an der BRICS-Außenministertagung im Mai dieses Jahres teilgenommen haben (Argentinien, Ägypten, Indonesien, Kasachstan, Nigeria, VAE, Saudi-Arabien, Senegal, Thailand).

Drittens die wichtigsten G20-Länder (Argentinien, Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien, Türkei).

Und dann ist da noch der Iran, der bereits Interesse an einem BRICS-Beitritt bekundet hat.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat kürzlich bestätigt, dass “mehrere Länder” unbedingt den BRICS beitreten wollen. Darunter auch ein wichtiger westasiatischer Akteur: Saudi-Arabien.

Noch erstaunlicher ist, dass Kronprinz Muhammad bin Salman (MbS) – der faktische Herrscher des Königreichs – noch vor drei Jahren, unter der Regierung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, fest entschlossen war, einer Art arabischer NATO als privilegierter imperialer Verbündeter beizutreten.

Diplomatische Quellen bestätigen, dass die Gesandten von MbS am Tag nach dem Rückzug der USA aus Afghanistan ernsthafte Verhandlungen mit Moskau und Peking aufgenommen haben.

Angenommen, die BRICS stimmen der Kandidatur Riads im Jahr 2023 mit dem erforderlichen Konsens zu, kann man sich die weltbewegenden Folgen für den Petrodollar kaum vorstellen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Fähigkeit der US-amerikanischen Außenpolitiker nicht zu unterschätzen, Chaos zu stiften.

Der einzige Grund, warum Washington das Regime in Riad toleriert, ist der Petrodollar. Man kann den Saudis nicht erlauben, eine unabhängige, wirklich souveräne Außenpolitik zu betreiben. Wenn dies geschieht, wird die geopolitische Neuordnung nicht nur Saudi-Arabien, sondern den gesamten Persischen Golf betreffen.

Doch das wird immer wahrscheinlicher, nachdem die OPEC+ de facto den von Russland und China angeführten BRICS/SCO-Weg eingeschlagen hat – was als “weiche” Präambel für das Ende des Petrodollars interpretiert werden kann.

Der Dreiklang Riad-Teheran-Ankara

Noch vor Saudi-Arabien hat der Iran sein Interesse an einem Beitritt zu den BRICS bekundet. Diplomatischen Quellen am Persischen Golf zufolge sind sie bereits auf einem etwas geheimen Kanal über den Irak aktiv, um die Sache in die Hand zu nehmen. Die Türkei wird bald folgen – sicherlich bei den BRICS und möglicherweise bei der SOZ, wo Ankara derzeit den Status eines äußerst interessierten Beobachters hat.

Stellen Sie sich nun vor, dass diese Triade – Riad, Teheran, Ankara – eng mit Russland, Indien, China (dem eigentlichen Kern der BRICS) und schließlich mit der SOZ zusammenarbeiten wird, in der der Iran bisher als einziges westasiatisches Land als Vollmitglied aufgenommen wurde.

Der strategische Schlag für das Imperium wird unübersehbar sein. Die Diskussionen, die zu BRICS+ führen, konzentrieren sich auf den schwierigen Weg zu einer rohstoffgestützten Weltwährung, die die Vorherrschaft des US-Dollars umgehen kann.

Mehrere miteinander verknüpfte Schritte deuten auf eine zunehmende Symbiose zwischen BRICS+ und SCO hin. Die Mitgliedstaaten der SOZ haben sich bereits auf einen Fahrplan für die schrittweise Ausweitung des Handels in nationalen Währungen bei gegenseitigen Abrechnungen geeinigt.

Die State Bank of India – der größte Kreditgeber des Landes – eröffnet spezielle Rupienkonten für den Handel mit Russland.

Russisches Erdgas für die Türkei wird zu 25 Prozent in Rubel und türkischer Lira bezahlt, zusammen mit einem 25-prozentigen Rabatt, den Erdogan persönlich von Putin verlangt hat.

Die russische Bank VTB hat Geldüberweisungen nach China in Yuan eingeführt und umgeht damit SWIFT, während die Sberbank begonnen hat, Geld in Yuan zu verleihen. Der russische Energieriese Gazprom hat mit China vereinbart, dass die Zahlungen für Gaslieferungen zu gleichen Teilen in Rubel und Yuan erfolgen sollen.

Der Iran und Russland vereinheitlichen ihre Bankensysteme für den Handel in Rubel/Rial.

Die ägyptische Zentralbank will einen Index für das Pfund einführen – über eine Gruppe von Währungen plus Gold -, um die Landeswährung vom US-Dollar abzulösen.

Und dann ist da noch die TurkStream-Saga.

Das Geschenk der Gasdrehscheibe

Ankara versucht seit Jahren, sich als privilegierte Ost-West-Gasdrehscheibe zu positionieren. Nach der Sabotage der Nord Stream-Leitungen hat Putin der Türkei angeboten, die russischen Gaslieferungen an die EU über ein solches Drehkreuz zu erhöhen. Das türkische Energieministerium erklärte, Ankara und Moskau hätten bereits eine Grundsatzvereinbarung getroffen.

In der Praxis bedeutet dies, dass die Türkei den Gasfluss nach Europa nicht nur aus Russland, sondern auch aus Aserbaidschan und einem großen Teil Westasiens, vielleicht sogar aus dem Iran, sowie aus Libyen in Nordostafrika kontrolliert. LNG-Terminals in Ägypten, Griechenland und der Türkei selbst könnten das Netz vervollständigen.

Russisches Gas wird über die Pipelines TurkStream und Blue Stream transportiert. Die Gesamtkapazität der russischen Pipelines beträgt 39 Milliarden Kubikmeter pro Jahr.

TurkStream war ursprünglich als viersträngige Pipeline mit einer Nennkapazität von 63 Millionen Kubikmetern pro Jahr geplant. Bislang sind nur zwei Stränge mit einer Gesamtkapazität von 31,5 Milliarden Kubikmetern gebaut worden.

Eine Erweiterung ist also theoretisch mehr als machbar – mit der gesamten in Russland hergestellten Ausrüstung. Das Problem ist einmal mehr die Verlegung der Rohre. Die notwendigen Schiffe gehören der Schweizer Allseas-Gruppe – und die Schweiz ist Teil des Sanktionswahns. In der Ostsee wurden russische Schiffe eingesetzt, um den Bau von Nord Stream 2 abzuschließen. Für eine Erweiterung von TurkStream müssten sie jedoch viel tiefer im Meer operieren.

TurkStream wäre nicht in der Lage, Nord Stream vollständig zu ersetzen, da es viel kleinere Mengen transportiert. Der Vorteil für Russland ist, dass es nicht vom EU-Markt verdrängt wird. Offensichtlich würde Gazprom die beträchtlichen Investitionen für eine Erweiterung nur dann in Angriff nehmen, wenn es eindeutige Garantien für die Sicherheit der Leitung gibt. Hinzu kommt der Nachteil, dass der Ausbau auch Gas von Russlands Konkurrenten transportieren würde.

Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass die US-amerikanisch-britische Combo nach wie vor großen Einfluss in der Türkei ausübt – und BP, Exxon Mobil und Shell sind beispielsweise an praktisch jedem Ölförderprojekt in Westasien beteiligt. Sie würden sich also mit Sicherheit in die Funktionsweise des türkischen Gasdrehkreuzes und in die Festlegung des Gaspreises einmischen. Moskau muss all diese Variablen abwägen, bevor es sich auf ein solches Projekt einlässt.

Die NATO wird natürlich wütend sein. Aber unterschätzen Sie niemals den Hedging-Spezialisten Sultan Erdogan. Seine Liebesgeschichte mit den BRICS und der SCO hat gerade erst begonnen. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...