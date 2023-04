„Alles-oder-Nichts-Außenpolitik“



MICHAEL HUDSON ÜBER DIE DE-DOLLARISIERUNG DER BRICS, DIE BANKENKRISE UND MULTIPOLARITÄT

Von Michael Hudson

4. April 2023





DANNY HAIPHONG: In der Tat, in der Tat. Wir haben also eine Menge zu tun. Sie wissen also alle, was zu tun ist. Stellen Sie sicher, dass Ihnen der Stream gefällt, während Sie reinkommen. Drücken Sie den Share-Button und teilen Sie ihn, wo Sie können. Abonnieren Sie diesen Kanal. Und wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, wisst ihr natürlich, wo ihr hingehen könnt. Aber lassen Sie uns gleich zur Sache kommen, Michael. Sie haben ein neues Buch mit dem Titel “The Collapse of Antiquity” herausgebracht: Griechenland und Rom als oligarchischer Wendepunkt der Zivilisation”. Ich rufe jetzt Ihre Website auf. Jeder kann diesen Link in der Beschreibung dieses Videos finden. Aber dieses Buch zeichnet die Wurzeln dieser Gläubigeroligarchie nach. Im Moment gibt es diesen Bankenkollaps. In den Vereinigten Staaten sind bereits einige Banken zusammengebrochen. Nachdem die Credit Suisse von der Schweizer Bank UBS übernommen wurde, ist man sehr besorgt. Und auf den Finanzmärkten, bei den großen Monopolgläubigern, herrscht große Besorgnis. Was geht hier vor, und wie hilft uns Ihr Buch zu verstehen, wie wir an diesen Punkt gelangt sind? MICHAEL HUDSON: Nun, was in Griechenland und Rom geschah, ist dem, was heute geschieht, sehr ähnlich. Und es gibt einen gemeinsamen Nenner in allen westlichen Finanzsystemen: Schulden wachsen durch Zinseszinsen. Das heißt, jeder Zinssatz hat eine Verdopplungszeit. [Die Schulden wachsen stetig, während die reale Wirtschaft viel langsamer wächst, so dass sich die Schulden auftürmen, ohne dass die Wirtschaft in der Lage ist, sie zu bezahlen, und es kommt zu einem Zusammenbruch. Nun, bevor es Griechenland und Rom gab, gab es 3.000 Jahre nahöstlicher Zivilisationen, die dies erkannten. Und in regelmäßigen Abständen wischte jeder neue Herrscher, der im Nahen Osten über Tausende von Jahren den Thron bestieg, die persönlichen Schulden einfach weg und fing ganz von vorne an, mit einem ausgeglichenen Haushalt. Denn sie erkannten, dass, wenn man die Schulden nicht streichen würde, die Bürger in die Knechtschaft fielen, für ihre Gläubiger arbeiten müssten und ihr Land an die zwangsvollstreckenden Gläubiger verlieren würden. Das gesamte Land würde dann in den Händen einiger weniger Gläubiger landen, die in der Regel die Regierung stürzen und versuchen würden, die Macht zu übernehmen. Der Unterschied zwischen Griechenland und Rom und allen nachfolgenden Gesellschaften, bis hin zu den heutigen Vereinigten Staaten, besteht darin, dass sie die Schulden nicht gestrichen haben. Sie ließen die Schulden bestehen. Und anstatt einen Herrscher oder eine zentrale Autorität zu haben, die in der Lage war, eine Oligarchie daran zu hindern, sich zu entwickeln, die Macht zu übernehmen und alles Geld und alles Land zu monopolisieren, gab es keinen zentralen Herrscher. Dies wird gewöhnlich als Demokratie bezeichnet. Aber Demokratien waren in den letzten 2500 Jahren nicht sehr gut darin, den Anstieg von Krediten oder Zinsen zu kontrollieren. Und deshalb sagte Aristoteles, dass viele Verfassungen der griechischen Staaten behaupten, demokratisch zu sein, aber in Wirklichkeit oligarchisch waren. Und Aristoteles sagte: – In der Demokratie fangen die Gläubiger an, Kredite zu vergeben, und die Schuldner können nicht zahlen, und die Gläubiger bekommen immer mehr Geld, und am Ende verwandeln sie eine Demokratie in eine Oligarchie, und dann macht sich die Oligarchie erblich, und man hat eine Aristokratie. Und wenn die Mitglieder der Aristokratie nicht sagen: – Moment mal, wir ruinieren die Gesellschaft, wir bringen die ganze Gesellschaft in die Armut. Niemand wird mehr für uns kämpfen, weil sie alle in Knechtschaft sind. Wenn nicht ein Mitglied der Oberschicht oder eine Familie die Macht übernimmt, wie es Kleisthenes 506 v. Chr. in Athen tat, dann wird es zu dem kommen, was in Rom geschah – ein dunkles Zeitalter. Und ein dunkles Zeitalter ist, wenn die Gläubiger die Macht übernehmen und den Rest der Wirtschaft in die Knechtschaft treiben. Heute nennt man das “Austerität” oder “Schuldendeflation”. Was in der Bankenkrise heute passiert, ist, dass die Schulden schneller wachsen, als die Wirtschaft sie bezahlen kann. Als die Federal Reserve die Zinssätze schließlich anhob, löste dies eine Krise für die Banken aus. Und das Ergebnis ist, dass die Silicon Valley Bank (SVB) und die anderen Banken, die untergegangen sind, nur die Spitze des Eisbergs sind. Wenn die Zinssätze steigen, sinkt der Marktpreis von Anleihen und Hypotheken deutlich. Stellen Sie sich eine Bank so vor, als würde sie Kredite auf ihrem Computer erstellen. Sie vergibt Hypothekendarlehen oder Kredite an Unternehmen. Aber in der Tat haben die Menschen in den letzten Jahren, vor allem in den letzten zwei Jahren, ihr Geld von den Banken abgezogen, weil die Zinsen gestiegen sind. Was bei der Silicon Valley Bank passiert ist, passiert auch bei den New Yorker Banken, bei Banken im ganzen Land. Die Banken zahlen den Einlegern 0,2 % auf ihre Einlagen. Die Einleger können, wenn sie wollen, einfach ihr Geld von der Bank abheben und US-Schatzanweisungen kaufen, die 4 % bringen.

Wenn Sie also so viel Geld haben, dass es eine Rolle spielt, wie viel Zinsen Sie bekommen, werden Sie natürlich das Geld von der Bank abheben und Schatzanweisungen oder Geldmarktfonds oder etwas anderes kaufen, das mehr abwirft, als die Bank zahlen würde. [Die SVB machte enorme Gewinne, indem sie den Einlegern nicht einmal annähernd das zahlte, was sie ihren Kunden in Rechnung stellen konnte. Als die Einleger dann ihr Geld abzogen, wurde es im gesamten US-Bankensystem abgezogen.

Wie werden die Banken zahlen? Nun, die Banken legen ihr Geld in Hypotheken und Staatsanleihen an. [Die SVB hat langfristige Hypotheken gekauft, als die Zinsen für Staatsanleihen sehr niedrig waren, nur 0,1 %. Die Bank kann einen Arbitragegewinn erzielen, indem sie den Einlegern 0,2 % zahlt und eine langfristige Staatsanleihe zu 1,8 % für 30 Jahre kauft.

Das Problem ist nun, dass die Bank, als die Zinssätze stiegen, angeblich um mehr Arbeitslosigkeit zu schaffen und zu verhindern, dass die Löhne steigen, was zu einer noch tieferen Rezession führen würde, als wir sie jetzt haben, diese Staatsanleihen verkaufen musste, um die Einleger zu bezahlen. Und sie musste sie mit Verlust verkaufen. Und plötzlich bemerkten die Bankkunden und andere, dass die [SVB] zwar alle ihre Aktiva als das auswies, was sie für sie bezahlt hatte – 100 Cent pro Dollar -, dass sie aber, als sie sie verkaufen musste, nur 70 Cent pro Dollar wert waren. In der gesamten US-Wirtschaft können die Banken ihre Aktiva in ihrer Bilanz zu dem Preis ausweisen, den sie bezahlt haben. Wenn die Zinssätze steigen, sinkt der Marktpreis, so dass die Banken in der gesamten US-Wirtschaft angeben, dass sie über mehr Vermögenswerte verfügen, die die Einlagen absichern, als sie jemals durch den tatsächlichen Verkauf auf dem Markt realisieren können. Die Einleger der Silicon Valley Bank und anderer Banken sagten: “Das ist eine sehr unsichere Situation, lass uns einfach unser Geld abheben. Das Ergebnis war, dass die [SVB] verkaufen musste, was sie hatte, Verluste auswies und im Grunde genommen insolvent war. Nun, die eigentliche Frage ist: Wie viele Banken in Amerika sind insolvent? Immer wenn die Zinsen steigen, droht den Banken die Insolvenz, denn so ist das Finanzsystem aufgebaut. Die einzige Hoffnung des Finanzsystems, die Insolvenz zu vermeiden – was es 2008 auch tat – war, dass die Federal Reserve die Wirtschaft mit Krediten überschwemmte und die Wirtschaft aufblähte. Genau darum ging es bei der quantitativen Lockerung der Federal Reserve. Niedrige Zinssätze ließen die Preise für Anleihen, Immobilien und Aktien sofort steigen. Und die Fed hat gesagt, dass es ihre Aufgabe ist, die Banken zu schützen, indem sie die Wirtschaft aufbläht – aufblähen, nicht wirklich die Wirtschaft, aber durch Aufblähen der Vermögensmärkte, Aufblähen des Anleihenmarktes, Aufblähen des Aktienmarktes. Das sind die Märkte, die hauptsächlich den reichsten 10% der Bevölkerung gehören. Wenn man sich also die amerikanische Wirtschaft seit 2008 ansieht, als die Obama-Depression begann, sind die Reallöhne gesunken, aber der Reichtum der oberen 10 % ist sehr viel höher geworden. Und das ist das Ergebnis der Aufblähung der Kapitalmärkte durch die Fed, während sie gleichzeitig versuchte, den Arbeitsmarkt zu deflationieren. Die Fed sagte: Wir wollen die Aktienkurse stützen, indem wir die Unternehmen profitabler machen, und das tun wir, indem wir eine Depression erzeugen. Wenn wir also 2 Millionen Amerikaner arbeitslos machen können, dann werden die Menschen um Arbeitsplätze kämpfen, und es wird für die Arbeitgeber leichter sein, einen Anstieg der Löhne zu verhindern. Die Aufgabe der Fed ist nicht die Förderung der Beschäftigung, sondern die Förderung der Arbeitslosigkeit. Sie soll Verzweiflung unter den Arbeitnehmern hervorrufen, so dass sie ihre Löhne nicht mit dem Lebensstandard mithalten können. Und wir befinden uns in der gleichen Art von langsamem Absturz wie in Griechenland und Rom und wie in fast jeder finanzialisierten Wirtschaft, wo der gesamte Reichtum nach oben gesaugt wird und es einen Transfer gibt, nicht nur von Einkommen, sondern auch von Eigentum – von Immobilien, von Aktien und Anleihen, von Unternehmen – an die Gläubigerklasse. Und genau das erleben wir heute. Die Gläubigerklasse in den USA ist der Oligarchie in Griechenland und Rom oder im Feudalismus sehr ähnlich, nur dass diese Klasse heute keine Grundbesitzerklasse mehr ist, denn die Miete dient der Zahlung von Zinsen, und es ist eine Finanzklasse, keine Grundbesitzerklasse.

Wenn man sich anschaut, woher dieses ganze Rechtssystem stammt, das die westliche Zivilisation so sehr vom Rest der Welt unterscheidet – nun, es ist, dass die westliche Zivilisation ein gläubigerfreundliches Gesetz hat, das sich als ein Gesetz entpuppt, das eine Minderheit an der Spitze begünstigt, anstatt zu versuchen, das gesamte Wirtschaftswachstum zu erhalten, was das Ziel des wirtschaftlichen Aufschwungs von der Bronzezeit, Sumer, Babylonien, bis zum ersten Jahrtausend, zum Nahen Osten, zu Asien, für fast jedes Land außerhalb des Westens war.

Wir erleben also heute eine Spaltung zwischen dem Westen und dem Rest der Welt, die derjenigen vor 2000 Jahren sehr ähnlich ist. DANNY HAIPHONG: Das ist eine faszinierende Verbindung, und ehrlich gesagt habe ich nicht viele Leute diese Verbindung herstellen hören, und sie ist sehr überzeugend. Sie haben die Fed erwähnt, und Jerome Powell hat wahrscheinlich öfter, als ich zählen kann, über diese arbeitnehmerfeindliche Politik gesprochen, die eine Reaktion auf all das war, was sich in den letzten Jahren ereignet hat und zu diesen Bankenzusammenbrüchen und dem Bank-Run geführt hat, oder vielleicht sogar damit zusammenhängt. Könnten Sie mehr über diese Politik sagen? Warum ist die Federal Reserve so sehr daran interessiert, uns zu sagen, dass sie die Löhne senken und die Arbeitslosigkeit erhöhen will? Vielleicht können Sie auch über den Vergleich mit 2007 und 2008 sprechen. Als diese Krise geschah, hat die Regierung der Vereinigten Staaten die Banken gerettet und sie im Grunde nicht bestraft, während die Menschen unter den Subprime-Hypotheken und anderen Übeln dieser massiven Kredit- und Schuldenproblematik litten. Sie wurden nicht gerettet. Was ist also los? Warum greift die Fed anscheinend den Lebensstandard der einfachen Leute an, während es den Banken, die das Problem verursacht haben, im Moment scheinbar sehr gut geht? MICHAEL HUDSON: Das Problem sind nicht nur die Ökonomen der Federal Reserve, es ist die gesamte akademische Wirtschaftstheorie, die heute gelehrt wird. Die heutige Wirtschaftstheorie ist im Grunde genommen eine Schrottökonomie. Sie geht davon aus, dass die Wurzel aller Inflation darin liegt, dass die Arbeitnehmer mehr Lohn wollen, und dass die Lösung für jede Inflation – und eigentlich für jedes wirtschaftliche Problem – darin besteht, den Arbeitnehmern weniger zu zahlen. Dies ist die Art von Junk-Ökonomie, die von der University of Chicago ausgeht – die monetaristischen Ideen von Milton Friedman – und die auf die österreichische Ökonomie des späten 19. Jahrhundert zurück. Es war eine arbeiterfeindliche Theorie darüber, wie Volkswirtschaften funktionieren, die sich sozialistischen Theorien darüber, wie Volkswirtschaften funktionieren, entgegenstellte, und in der Tat versuchte, den Menschen immer wieder zu sagen, dass die Wurzel aller Probleme darin liegt, dass die Arbeit gierig wird und überleben will und ihren Lebensstandard schützen will, anstatt sich immer weiter zu verschulden. Schauen wir uns doch einmal die wirtschaftliche Realität an. Ich denke, alle Ihre Zuhörer wissen, was im letzten Jahr jede Woche in den Nachrichten zu lesen war: Was hat die Inflation wirklich verursacht? Da gibt es eine Reihe von Dingen, zum Beispiel die amerikanischen Sanktionen gegen russische Öl- und Lebensmittelexporte. Sie blockierten Russlands Ölexporte, und auf Russland entfielen 40 % des weltweiten Ölhandels und ein noch größerer Teil des Gashandels sowie ein Großteil des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen – Getreide -. Wenn dieses Öl, Gas und die Lebensmittel vom Markt genommen werden, steigen die Energiepreise und die Lebensmittelpreise, und das ist eine der Hauptursachen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Tatsache, dass die Wirtschaft in Amerika und Europa immer stärker monopolisiert wird, und die Monopole haben einfach ihre Preise erhöht, insbesondere die landwirtschaftlichen Vertriebsmonopole, die von den Landwirten kaufen und an die Lebensmittelläden und die anderen großen Verteiler verkaufen. Für die Monopole steigen die Kosten nicht sehr stark an. Aber sie sagen: – Nun, die Fed hat so viel über die Inflation als Problem gesprochen, dass wir davon ausgehen, dass die Inflation im nächsten Jahr weitere 10 % betragen wird, also erhöhen wir einfach die Preise. Sie haben also ihre Preise weit über die Produktionskosten hinaus erhöht, um “Superprofite” zu machen. Und in der Tat haben die Monopole in den USA Superprofite gemacht, weshalb der Aktienmarkt im Gegensatz zum Anleihen- und Immobilienmarkt nicht eingebrochen ist. Und was den Immobilienmarkt betrifft, so sind die Wohnungskosten in den Vereinigten Staaten um 20% gestiegen. Auch dies ist auf die von Präsident Obama eingeleitete Politik zurückzuführen. Seine Mitarbeiter – Obama und Finanzminister Geithner – haben die Wirtschaft in eine unvermeidliche Depression getrieben, indem sie den Banken aus der Patsche halfen, anstatt die Schrotthypotheken in den Jahren 2009 und 2010 abzuschreiben. Anstatt die Hypotheken auf den realistischen Marktwert abzuschreiben, hat Obama acht oder neun Millionen amerikanische Familien vertrieben, vor allem schwarze und hispanische Familien oder Familien mit niedrigem Einkommen. Sie waren gezwungen, ihre Häuser zu verkaufen. In der Zwischenzeit senkte die US-Notenbank die Zinssätze, was es privaten Kapitalgesellschaften wie Blackstone ermöglichte, all diese Immobilien aufzukaufen. Zusammen mit anderen Kapitalgesellschaften wurden sie zu abwesenden Vermietern.

Das Ergebnis ist, dass die Wohneigentumsquote in den Vereinigten Staaten seit 2008 von 58 % oder 59 % im Jahr 2009 auf unter 50 % gesunken ist, wo sie sich jetzt befindet. Weniger als die Hälfte der Amerikaner besitzt ein eigenes Haus, was darauf zurückzuführen ist, dass Monopolisten Zehntausende – Millionen – von Häusern als Investitionen kaufen. Die amerikanische Wirtschaft verlagert sich also von einer Mittelklassewirtschaft, in der die Menschen ihre eigenen Häuser besitzen, zu einer von abwesenden Vermietern geführten Wirtschaft, die von den Vermietern geführt wird, die sich im Wesentlichen von den Banken in einer Art symbiotischen Beziehung leihen. Wirtschaftswissenschaftler nennen dies den FIRE-Sektor: Finanzen, Versicherungen und Immobilien. Alles zusammen. Der Rückgang des Wohneigentums, die Zunahme der abwesenden Vermieterschaft, die Monopolmacht und die amerikanischen Sanktionen und der wirtschaftliche und jetzt auch militärische Krieg gegen Russland, China, den Iran und ihre Verbündeten treiben die Preise wirklich in die Höhe, und zwar viel schneller als die Löhne gestiegen sind. Die Löhne liegen weit unter der Inflationsrate. Sie können sicher sein, dass es nicht die Löhne sind, die die Preise in die Höhe treiben. Aber die Ökonomen der Federal Reserve werden in der Schule gelehrt – es gibt fast keine Beschreibung der tatsächlichen Statistiken für Studenten, die heute ein Wirtschaftsstudium absolvieren. Es wird keine Wirtschaftsgeschichte mehr gelehrt, wie es in den 1960er Jahren der Fall war, als ich an der Universität studierte. Es gibt nicht einmal eine Geschichte des ökonomischen Denkens, so dass man das Konzept der “ökonomischen Rente” und der Ausbeutung, um die es im 19. Jahrhundert ging, nicht versteht. Adam Smith und [David] Ricardo und John Stuart Mill und [Karl] Marx, bis hin zu Thorstein Veblen – Leute wie diese. Im Grunde genommen wurde die Ökonomie auf ein paar Verallgemeinerungen trivialisiert, die Teil des Klassenkampfes geworden sind. Was die Banken und die 1 % entdeckt haben, ist: Wenn man die Menschen daran hindern kann, zu wissen, was die Inflation tatsächlich verursacht; wenn man sie daran hindern kann, sich tatsächliche Wirtschaftsstatistiken anzusehen; wenn man Wirtschaftsgeschichte und wirtschaftliches Denken aus dem Lehrplan streichen kann, sind sie bereit zu glauben, dass es keine Alternative gibt. Denn alles, was sie in den Mainstream-Medien sehen – New York Times, Washington Post, Wall Street Journal – alles, was sie sehen, ist die gleiche Propagandaaussage, dass alle unsere Probleme darauf zurückzuführen sind, dass die Arbeitnehmer zu viel verdienen. Das wirkliche Problem ist aber, dass die Arbeit so wenig verdient, dass sie nicht in der Lage ist, die von ihr produzierten Waren und Dienstleistungen zu kaufen, weil sie höhere Hypotheken- und Kreditkartenkosten zahlen muss. In dieser Woche gab die Federal Reserve bekannt, dass die durchschnittliche Kreditkartenschuld in den Vereinigten Staaten 10.000 Dollar beträgt. Der durchschnittliche Kreditkarteninhaber hat also 10.000 Dollar Schulden. Wenn Sie Ihre Kreditkarte regelmäßig bezahlen, liegt der Zinssatz bei 20 %. Wenn Sie eine Säumnisgebühr zahlen oder im Rückstand sind, steigt der Satz auf etwa 30 %. All dies wird als Wachstum des BIP gezählt. Die Säumnisgebühren, die die Banken erheben – und sie verdienen sogar mehr an den Säumnisgebühren und Vertragsstrafen als an den Zinsen von 20 % – werden im BIP als “Finanzdienstleistungen” bezeichnet. Als ob die Banken eine Dienstleistung erbringen würden, indem sie ihren Karteninhabern viel höhere Zinsen und Strafgebühren in Rechnung stellen. Man könnte also sagen, dass nicht nur die Bankstatistiken fiktiv sind, sondern auch das gesamte BIP-Buchhaltungsformat, das Finanzwesen, Vermieterschaft und Wirtschaftsmiete als Teil des Produkts zählt, obwohl es sich um unverdientes Einkommen handelt, das nichts mit der Produktion zu tun hat – obwohl Zinsen und Mieten Kosten sind, die als wirtschaftliche Gemeinkosten vom BIP abgezogen werden sollten, werden sie als Teil des BIP-Wachstums gezählt. Wenn die Menschen kränker werden – wie während der COVID – und sie höhere medizinische Kosten und Versicherungen zahlen müssen, macht das 18 % des BIP aus, was medizinische Gemeinkosten sind. Als ob die Wirtschaft irgendwie wachsen würde, wenn die Menschen mehr für ihre Krankenversicherung zahlen müssen oder wenn sie krank werden. Es handelt sich also um eine Art Inside-Out-Wirtschaft.



Ich glaube, ich habe die gesamte Graduiertenschule durchlaufen, ohne dass jemand auch nur ein einziges Mal erwähnt hätte, wie die BIP-Statistiken eigentlich zusammengesetzt sind oder was die Inflation wirklich verursacht. Es wurde immer gesagt, es sei “die Geldmenge”. Nun, der größte Teil der Geldmenge wird von den Banken bereitgestellt, nicht von der Regierung. Die Banken schaffen Kredite, und sie schaffen Kredite hauptsächlich, um bereits vorhandene Vermögenswerte zu kaufen. 80 % der Bankkredite werden für Hypothekendarlehen vergeben. Heutzutage werden sie oft an gewerbliche Bauträger oder abwesende Eigentümer vergeben, um Immobilien zu kaufen, aber auch an Familien, um Immobilien zu erwerben. Wenn Sie diese Woche in die Zeitung schauen, sehen Sie, dass viele Banken, die Kredite an gewerbliche Bauträger vergeben haben – also an große Gebäude -, die großen Gebäude nur zu 60-70 % ausgelastet sind, jedenfalls hier in New York. Und viele der Hypotheken werden dieses und nächstes Jahr fällig. Die Leute machen sich also Sorgen, wenn die Gebäudeeigentümer – die abwesenden kommerziellen Eigentümer – die Gebäude einfach aufgeben, weil sie mehr Hypotheken schulden, als die Immobilie wert ist – dann werden die Banken mit noch mehr Vermögenswerten dastehen, die weniger wert sind, als sie verliehen haben und weniger, als sie den Einlegern schulden. In den Vereinigten Staaten kommt es also zu einem Ansturm auf die Banken. Seit einer Woche ziehen die Menschen ihr Geld von den kleinen und mittleren Banken ab und stecken es in die großen Banken – Chase Manhattan, Citibank, Wells Fargo – die Banken, die am meisten korrumpiert und für den Bankenkollaps von 2008 verantwortlich waren, der durch den Zusammenbruch der Schrotthypotheken verursacht wurde. Denn die Regierung hat gesagt, dass diese Banken zu große Wahlkampfspender sind, um zu scheitern – das ist das “Too Big To Fail”. Wenn Sie ein großer Wahlkampfspender sind und den Leitern der Unterausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses für das Bankwesen genug Geld gespendet haben, dann haben Sie Ihren Mann als Lobbyisten dabei. Aber die “Two Small To Bail Out”-Bedeutung – ein zu kleiner Wahlkampfspender, um sich darum zu kümmern – hat das nicht. Ich bin mir sicher, dass keiner Ihrer Zuhörer ein Mitspracherecht dabei hatte, wer an die Spitze der demokratischen oder republikanischen Kongressausschüsse für Geld und Bankwesen berufen wird. So wie die Demokratische Partei organisiert ist, muss jeder Ausschussvorsitzende einen bestimmten Betrag an Wahlkampfgeldern, die er aufbringt, an die Demokratische Partei abführen, um deren Entwicklung zu fördern. Das können Sie sich vorstellen: Wer sind die größten Beitragszahler für die politischen Kampagnen, die es den Ausschussvorsitzenden ermöglichen, sich den Vorsitz in den Ausschüssen des Senats und des Repräsentantenhauses zu erkaufen? Nun, die Wall Street und die Banken stellen sicher, dass sie einem Politiker, der im Bankenausschuss sitzt, genug Geld geben – damit sie ihren Mann haben, ob es sich nun um Öl- und Gas- oder Agrarmonopole oder Industriemonopole oder Informationstechnologie handelt – sie geben auch Geld an die Kandidaten, die im Wesentlichen als Lobbyisten für sie agieren werden. Und das ist es, was Politiker in den Vereinigten Staaten heute sind. Sie werden gewählt, indem sie Geld auftreiben, indem sie politische Unterstützer für Positionen finden, die sie als Lobbyisten im Kongress zu unterstützen bereit sind. Nun, Silicon Valley war einer der wichtigsten Geldgeber der Demokratischen Partei. Sie können sich also vorstellen – da die privaten Kapitalfonds des Silicon Valley die größten Einleger von über 250.000 Dollar in der Silicon Valley Bank waren -, dass die Regierung wieder alles tun wird, um ihren Interessen zu dienen. Natürlich wurden sie gerettet, statt vernichtet zu werden, wie es der Fall hätte sein sollen – und es wäre sogar viel besser für die Wirtschaft gewesen, wenn sie vernichtet worden wären. Wenn man die großen Einlagen vernichtet und die Bank untergeht, vernichtet man auch die Schulden. Und was Amerika braucht – man könnte sagen, was die westliche Zivilisation seit Griechenland und Rom gebraucht hat – ist die Art von Schuldenerlass, die die Volkswirtschaften des Nahen Ostens über Tausende von Jahren wachsen ließ, bevor Rom den Westen übernahm. DANNY HAIPHONG: Das sind alles großartige Punkte, und ich denke, es wäre jetzt angebracht, auf diesen großartigen Artikel in einer Rede von Sergej Lawrow in der letzten Woche für die russische Zeitschrift Razvedchik (“Geheimdienstler”) einzugehen. Er spricht davon, dass Multipolarität ein neuer Trend ist und dass es den Anschein hat, dass der globale Süden – Russland ist eines der wichtigsten Länder – sich von dieser Art neoliberaler Finanzialisierung wegbewegt.

Sie sprechen von einer durchschnittlichen Verschuldung von 10.000 Dollar, Michael, in den Vereinigten Staaten – etwa die Hälfte des Landes verdient 30.000 Dollar im Jahr. Wenn man also von einer durchschnittlichen Verschuldung in dieser Höhe spricht, dann stehen die Leute wirklich unter Wasser.

Aber wenn Sie darüber sprechen könnten, was Sergej Lawrow gesagt hat. Warum ist das im Hinblick auf die heutige Situation so wichtig? Weil es in den letzten Tagen, in den letzten 24 bis 48 Stunden, viele Entwicklungen gegeben hat, die meiner Meinung nach mit dem, was er zu sagen hatte, in Zusammenhang stehen. MICHAEL HUDSON: Nun, Lawrow hat eigentlich genau das Gegenteil von dem gesagt, was Sie beschrieben haben. Es geht nicht darum, dass die anderen Länder sich aus dem Dollarraum zurückziehen, sondern darum, dass der Dollar andere Länder aus dem Dollarraum verdrängt. Es begann 1954 mit dem Sturz der iranischen Regierung. Dann, nach dem Sturz des Schahs, wurden die iranischen Ersparnisse in den Vereinigten Staaten beschlagnahmt. Aber erst kürzlich, vor ein oder zwei Jahren, wurden die gesamten Ersparnisse Venezuelas, die Goldreserven der Bank of England, an sich gerissen. Aber das Schlimmste war, dass die Vereinigten Staaten letztes Jahr sagten: “Russland hat sich geweigert, sein Öl und Gas an amerikanische Käufer zu verkaufen. Deshalb schnappen wir uns all das Geld im Westen, 300 Milliarden Dollar. Wir schnappen es uns, weil wir Russland in den Bankrott treiben wollen. Unsere Absicht ist es, Russland in den Bankrott zu treiben und es in fünf Staaten aufzuteilen, damit es nie wieder ein starkes militärisches Land werden kann, und vor allem, damit es China nicht unterstützen kann, das wir ebenfalls in ein paar Staaten aufteilen wollen. Also schnappte sie sich Russlands Geld und drohte damit, Russland, China und andere Länder vom elektronischen Bankverrechnungssystem SWIFT abzuschneiden, damit ihre Banken keine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhalten könnten. Und sie zogen einen eisernen Vorhang auf, nicht um Russland und China oder den Iran einzudämmen, sondern einen eisernen Vorhang um Europa, um Europa und andere englischsprachige Länder – Lawrow nennt sie “die goldene Milliarde” – die weiße Bevölkerung der Welt, im Gegensatz zu Russland, das nun von den ukrainischen Nazis im Grunde als rassisch und ethnisch nicht-weiß betrachtet wird, zu verhindern. Die USA haben dem gesamten Rest der Welt den wirtschaftlichen und sozialen Krieg erklärt und isolieren ihn mit den Sanktionen, die Sie gegen den Iran und Russland gesehen haben, und mit den neuen Sanktionen gegen China wegen TikTok. Amerika hat gesagt: – Wenn China eine neue Technologie in den Vereinigten Staaten entwickelt, bestehen wir darauf, dass es seine Technologie an Amerikaner verkauft. Wir müssen die gesamte Informationstechnologie monopolisieren, damit wir jetzt, da wir die amerikanische Wirtschaft deindustrialisiert haben, ohne Industrie leben können, einfach durch Monopolrenten. Wenn wir die Patente der Informationstechnologie, die Chemiepatente und die Gesundheitspatente für Pharmazeutika kontrollieren, dann können wir einfach von unseren Patentrechten leben, als ob wir Vermieter wären. Und in der Tat sind Monopolrente, Patentrente und die Mieten von TikTok sehr ähnlich wie Landrenten. Das war der Punkt, an dem Adam Smith und John Stuart Mill und David Ricardo im 19. Jahrhundert davor warnten, eine Rentenökonomie zu bleiben. Lawrow erklärte also: “Nun, wir sind isoliert worden. Wir haben einen Fehler gemacht, was unsere Haltung gegenüber dem Westen angeht. Auch wenn die NATO weiter bestand, trotz der Versprechen von 1991, dass die NATO aufgelöst würde, wenn Russland seine Militärbündnisse auflöste. Wir dachten, wir hätten Sicherheit, weil wir Europa mit Gas, Öl und anderen Rohstoffen versorgten und es durch seine wirtschaftlichen Beziehungen zu uns zu Wohlstand kam. Und wir dachten, dass dieser gegenseitige Handelsgewinn sicherstellen würde, dass es keine Feindseligkeit geben würde. Und Lawrow sagte: – Wir waren überrascht, dass der deutsche Außenminister Baerbock letzte Woche sagte, dass die deutsche Führung es für wichtiger hält, die Ukraine zu unterstützen. Sie sagte: – Es ist wichtiger, die Nazi-Partei dort zu unterstützen, wichtiger, die rechtsgerichtete ukrainische Regierung zu fördern, als europäischen und deutschen Wohlstand zu haben, oder was die Wähler wollen. Frau Baerbock sagte: “Es spielt keine Rolle, was die Wähler wollen. Wir sind hier, um die Ukraine zu unterstützen.“

Sie fügte nicht hinzu, dass sie ein Jahrzehnt lang von amerikanischen Finanz-Nichtregierungsorganisationen aufgebaut und gefördert wurde, die Opportunisten wie sie gefunden haben, um die Karriere von Leuten zu fördern, die, sobald sie im Amt sind, bereit sind, die amerikanische Außenpolitik anstelle ihrer eigenen Wähler zu vertreten.

Amerika hat eine Farbrevolution an der Spitze durchgeführt, in Deutschland, Holland, England und Frankreich, wo die Außenpolitik Europas im Wesentlichen nicht ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vertritt. Amerika hat einfach gesagt: – Wir sind verpflichtet, einen Krieg der (wie sie es nennen) Demokratie (womit sie die Oligarchie meinen, einschließlich des Nazismus der Ukraine) gegen die Autokratie zu unterstützen. Autokratie ist jedes Land, das stark genug ist, um das Entstehen einer Gläubigeroligarchie zu verhindern, so wie China die Gläubigeroligarchie verhindert hat. So wie Putin und Russland in der Lage waren, die Kleptokraten, die in den 1990er Jahren von den Vereinigten Staaten gesponsert wurden, zu kontrollieren und den Kleptokraten zu sagen: Ihr könnt das Geld behalten, aber ihr müsst eine pro-russische Politik unterstützen und nicht einfach euer Öl an amerikanische Unternehmen verkaufen, die es dann übernehmen. Öl und natürliche Ressourcen sind russische Unternehmen. Wir werden unser nationales Erbe nicht deswegen verlieren. Lawrow hat also einen sehr eloquenten Artikel geschrieben. Ich lese Ihnen vor, was er sagte: [Wir machen uns keine Illusionen mehr über die Annäherung an Europa, die Aufnahme in das “gemeinsame europäische Haus” oder die Schaffung eines “gemeinsamen Raums” mit der EU. All diese Erklärungen aus den europäischen Hauptstädten haben sich als Mythos und als eine Operation unter falscher Flagge erwiesen. Die jüngsten Entwicklungen haben deutlich gezeigt, dass das weit verzweigte Netz der für beide Seiten vorteilhaften Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen Russland und der EU kein Sicherheitsnetz darstellte. Die EU hat nicht zweimal darüber nachgedacht, unsere Zusammenarbeit im Energiebereich, die eine Säule ihres Wohlstands war, zu opfern. Wir haben gesehen, dass die europäischen Eliten keine Unabhängigkeit besitzen und immer das tun, was ihnen in Washington befohlen wird, selbst wenn dies ihren eigenen Bürgern direkten Schaden zufügt. [Zitat Ende]

Was er also in diesem Artikel erklärte, war, dass der Fehler, den Putin und die Russen machten, meiner Meinung nach ein Erbe ihres marxistisch-materialistischen Hintergrunds war. Sie dachten, dass die Politik aller Länder die wirtschaftlichen Interessen ihrer Länder widerspiegeln würde. Sie konnten nicht recht glauben, dass Europa und andere Länder eine Politik unterstützen würden, die ihren wirtschaftlichen Interessen direkt zuwiderlief, wie die Weigerung, russisches Öl und Gas zu kaufen, was das Ende der gesamten deutschen Stahlindustrie, der Glasbläserei und der Düngemittelindustrie bedeutete, die alle auf Gasimporte aus Russland angewiesen waren. Die Sektoren der deutschen Wirtschaft, die Deutschland zur führenden, dominierenden Nation in der Europäischen Union gemacht haben, werden also ausgelöscht. Den europäischen Stahlunternehmen und anderen Unternehmen bleibt nichts anderes übrig, als in die Vereinigten Staaten abzuwandern. Man weiß nicht, was mit ihren Arbeitskräften geschehen wird, aber offensichtlich wird es hier eine Krise geben. Und in Holland und Frankreich gibt es eine ähnliche Politik. All diese Länder handeln nicht in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse. Wo bleibt da der materialistische Ansatz in der Geschichte, wenn man so etwas macht? Das ist eine Überraschung. Lawrow sagte: [Zitat beginnt] Die Länder der globalen Mehrheit, in denen etwa 85 Prozent der Weltbevölkerung leben, sind nicht bereit, für ihre ehemaligen kolonialen Mutterstaaten die Kastanien aus dem Feuer zu holen. [Zitat Ende]

Letzte Woche hatten Sie ein großes Treffen zwischen den Russen und Afrika. Nächsten Monat findet ein großes Treffen der afrikanischen Länder in St. Petersburg statt. Es gibt Länder, die im Wesentlichen durch die amerikanische Politik des Alles-oder-Nichts aus dem amerikanischen Imperium vertrieben werden. Man könnte sagen, dass die amerikanische Politik auch der amerikanischen Wirtschaft nicht wirklich hilft. Amerika hat durch den Dollarstandard international einen Freifahrtschein erhalten. All das Geld, das es für den Bau von 780 Militärbasen in der ganzen Welt ausgegeben hat, hat Dollar in ausländische Zentralbanken gepumpt. Sie führen dieses Geld in die Vereinigten Staaten zurück, indem sie vor allem Staatsanleihen kaufen und es einfach wieder zurückschicken. Amerika hat mehr Geld gedruckt, als es sich jemals leisten kann, zurückzuzahlen. Genauso wie eine Bank ihren Einlegern mehr Geld schuldet, als sie zurückzahlen kann, wenn der Wert ihrer Hypotheken und Anlagen sinkt. Die Vereinigten Staaten haben nun, da sie deindustrialisiert sind, keine Möglichkeit mehr, dem Ausland das Geld zu zahlen, das sie in ihrer eigenen Währung angehäuft haben. Mit anderen Worten, wenn die Länder sagen würden: “Wir wollen die Hunderte von Milliarden Dollar, die wir investiert haben, in unsere eigenen Währungen oder in Gold oder in etwas anderes umtauschen.“

Amerika hat nicht die Mittel, um zu zahlen. Und man hat erkannt, dass diese Politik des Schuldenmachens nicht nur die amerikanische Wirtschaft in eine Schuldendeflation getrieben hat, nicht nur die amerikanische Wirtschaft in eine chronische Austerität und Depression gestürzt hat, sondern dass sie die ganze Welt dazu gebracht hat, sich zurückzuziehen und ihre wirtschaftlichen Vorteile für sich selbst zu nutzen.

Ich glaube, gestern hat Frankreich angekündigt, dass es Gas und Öl von China kaufen und in Yuan bezahlen wird. Es gibt bereits andere Länder, die ihren Handel nicht mehr in Dollar abwickeln. Das liegt nicht daran, dass sie sich zurückziehen, sondern daran, dass die Vereinigten Staaten sie vertrieben haben, weil China Angst hat, noch mehr Dollar zu bekommen. Da Präsident Biden gesagt hat, dass wir uns in einem 20- bis 30-jährigen Krieg gegen China befinden, in dem es darum geht, wer die Welt beherrschen wird, die amerikanische Demokratie oder die chinesische Autokratie, d. h. effiziente industrielle Produktion oder Deindustrialisierung, denkt China offensichtlich: “Wir sollten uns vor dem Schicksal bewahren, das Russland widerfahren ist. Das ist es also, was in der Welt passiert. Ich glaube, Lawrow hat dies deutlicher als jeder andere erklärt. Aus seinen Reden und denen von Präsident Putin spricht ein Gefühl der Abscheu gegenüber dem Westen, und sie sind wirklich empört darüber, dass man ihnen vorgegaukelt hat, Europa würde in seinem eigenen Interesse handeln, anstatt als politische und wirtschaftliche Militärkolonie der Vereinigten Staaten zu agieren. DANNY HAIPHONG: In der Tat. Und es gibt eine Reihe von Entwicklungen, die sich abzeichnen. Sie haben Frankreich erwähnt, aber es gibt noch viele andere, selbst in den letzten 24 bis 48 Stunden, über die wir sprechen können. Aber bevor wir dazu kommen, könnten Sie vielleicht kurz darüber sprechen, dass Europa sich selbst in den Fuß schießt, indem es gegen seine eigenen wirtschaftlichen Interessen verstößt, und dass Russland und viele andere Länder das jetzt erkannt haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Verbindungen, und oft hört man, dass die Wall Street, die Finanziers, das Finanzkapital, wirklich vom Krieg profitiert. Ist das der Fall, wenn es um diesen zunehmend aggressiven Versuch geht, Länder wie Russland, wie China zu verdrängen, zu vertreiben? Wer profitiert davon? Profitiert das Finanzkapital, und wie? MICHAEL HUDSON: Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass das Finanzkapital profitiert, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es mag sein, dass Banken, die dem großen militärisch-industriellen Komplex Geld leihen, davon profitieren. Aber das Finanzkapital würde viel mehr von einem aktiven Welthandel profitieren. Seit dem Mittelalter haben die Banken traditionell einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen mit der Finanzierung des internationalen Handels erzielt, und zwar durch kurzfristige Einziehungen von Handelskrediten. Die Banken müssen eine Rolle spielen, wenn man aus einem Land importiert, um sicherzustellen, dass das Geld da ist und bezahlt wird, wenn der Export tatsächlich geliefert wird. Banken verdienen ihr Geld mit der Finanzierung internationaler Investitionen. Wenn man also zur Autarkie übergeht, ist das für die Banken nicht hilfreich. Als die US-Regierung nach dem Ersten Weltkrieg so sehr auf internationalen Schulden bestand, dass Europa zusammenbrach, und den Schuldenfluss nur durch die Senkung der Zinssätze und die Schaffung einer Börsenblase aufrechterhielt, die 1929 platzte, war das für das Finanzwesen nicht hilfreich. Die Finanzwelt profitiert also nicht vom Krieg, und dieser Krieg wird nicht vom Finanzsektor geführt. Er wird von den Neocons angeführt, die eine ganz andere Motivation für den Krieg haben. Es ist ein echter, tief verwurzelter Hass auf Russland. Es ist kein wirtschaftlicher Hass, es ist ein ethnischer Hass auf Russland und ein emotionaler Hass auf Russland, gefolgt von einem Rassenhass auf China. Das war schon immer so amerikanisch wie ein Apfelkuchen. Man sollte also meinen, dass es einige finanzielle Interessen gibt, die gegen den Krieg sind. Und tatsächlich ist es überraschend, dass die Antikriegsbewegung in den Vereinigten Staaten nicht von der Linken angeführt wird. Wer sind die großen Anti-Kriegs-Leute? Hauptsächlich die Libertären, die Republikaner, Donald Trump – wo ist die Linke? Nicht Bernie Sanders. Er unterstützt Biden und die Ukraine. Nicht von der Demokratischen Partei. Die Frage ist, ob Trump und andere Republikaner versuchen werden, die Wahl 2024 zu einer Wahl zu machen, in der sie sagen: – Nun, wenn ihr für amerikanischen Wohlstand seid, einschließlich der Beschäftigung für amerikanische Lohnempfänger, dann müssen wir die Kriegswirtschaft beenden. Die Demokratische Partei hingegen sagte: – Es lohnt sich, die Sozialversicherung zu kürzen. Es lohnt sich, die medizinische Unterstützung, Medicaid und die Sozialausgaben zu kürzen, um den Krieg zu führen. Die Militärausgaben sind sakrosankt, und der Krieg ist im Wesentlichen das, worum sich unser Außenministerium, unsere CIA, die Federal Reserve und Frau Yellen kümmern. Das wird sehr interessant werden. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass es nicht der rechte Flügel ist, der den Krieg befürwortet. Obwohl, wenn man sich den Ersten Weltkrieg ansieht, waren es die Friedensgruppen und die Linken, die in fast allen Ländern als erste den Krieg begrüßten, mit Ausnahme von Eugene Debs und den Sozialisten in Amerika. Und Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Deutschland.



Die sozialdemokratischen Parteien waren alle für den Krieg, und das erleben Sie heute wieder. Wer hätte gedacht, dass eine Partei, die sich selbst die Grünen nennt, die führende kriegsbefürwortende Partei in Deutschland ist, und die sozialdemokratischen Parteien in Europa, die alle für den Krieg sind. Auch hier geht es nicht mehr um wirtschaftliche Interessen, sondern um politische Interessen. Ich weiß nicht, ob Sie es einen ethnischen Krieg nennen, oder wie Sie es nennen, aber was auch immer es ist, es ist ein nationaler Hass auf Russland, China – vielleicht ist es einfach der “Andere”. Vielleicht ist es einfach jedes fremde Land, das die Vereinigten Staaten nicht kontrollieren, das sie als Feind betrachten. Und wenn sie nicht in der Lage sind, es auszunutzen, sehen sie das als eine Bedrohung ihrer eigenen Identität an. DANNY HAIPHONG: Ja, in der Tat. Und dieser Trend, von dem Sie sprechen, die Sozialdemokraten, oder wir könnten sie vielleicht als die etablierte Linke bezeichnen. Joseph Burrell kommt mir in den Sinn. Er gehört der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei in Spanien an, aber er ist vielleicht einer der enthusiastischsten Befürworter von “The White Man’s Burden” (Die Last des weißen Mannes), ausgerechnet wenn es um den Krieg geht, den sie in der Ukraine gegen Russland führen. Aber Sie haben gerade erwähnt, wie die Welt darauf reagiert. Jetzt haben wir es mit wirklich wichtigen Entwicklungen zu tun. In den letzten Monaten hat Saudi-Arabien über sein Interesse an den BRICS-Staaten gesprochen. Es gibt Gerüchte, dass sie irgendwann in diesem Sommer den BRICS beitreten werden. Sie sind gerade der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) beigetreten bzw. haben diese Entscheidung ratifiziert oder genehmigt. Und jetzt hat Brasilien auch noch angekündigt – Lula musste seinen Besuch absagen, er wollte letzte Woche kommen, aber er hatte die Grippe – aber sie haben gerade ein Handelsabkommen mit China angekündigt, bei dem sie speziell in RMB oder chinesischen Yuan anstelle des Dollars handeln werden. Was ist Ihre Reaktion auf diese Entwicklungen? MICHAEL HUDSON: Sie gehen Hand in Hand mit der Tatsache, dass die Länder des Globalen Südens, insbesondere Brasilien – Lula reist übrigens Anfang nächsten Monats nach China -, heute in Bedrängnis sind, insbesondere jetzt, da der Anstieg der Zinssätze der Federal Reserve den Dollarkurs erhöht hat. Alle diese Länder des Globalen Südens haben hohe Dollarschulden. Und sie können es sich nicht leisten, diese Dollar-Schulden zu bezahlen und gleichzeitig mehr Geld für ihre Öl-, Gas- und Lebensmittelimporte zu zahlen. Was werden sie also tun? Werden sie auf Energie verzichten, das Licht ausschalten und ihre Ernährung einschränken, nur damit sie ihre ausländischen Gläubiger bezahlen können? Oder werden sie die Auslandsschulden nicht bezahlen? Nun, China hat in Afrika und anderen Ländern eine sehr aktive Rolle gespielt, indem es Kredite für chinesische Exporte zu viel weicheren Bedingungen als die Vereinigten Staaten angeboten hat – ohne Zwangsvollstreckung und ohne die Länder als zahlungsunfähig zu bezeichnen, und es unterstützt sogar einen Schuldenerlass. Sie sehen also, wohin das alles führt. An einem bestimmten Punkt – wir sind noch nicht so weit – aber China wird sagen: – Nun, ihr habt eine Menge Dollarschulden, die euch in die Austerität und in die Abhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds (IWF) treiben, der noch arbeitnehmerfeindlicher ist als die Federal Reserve. Sie können mit uns verhandeln und wir werden unsere Importe haben und wir werden einen für beide Seiten vorteilhaften Handel mit Ihnen zu einfacheren Kreditbedingungen haben, die Sie sich leisten können. – Uns ist klar, dass Sie, wenn Sie mit uns Handel treiben, sanktioniert werden, so wie die Länder, die mit Russland Handel trieben, sanktioniert wurden. Warum handeln Sie also nicht mit uns – 75 % der Weltwirtschaft – statt mit dem Dollar-Euro-Block der USA und Europas, der nur 15-25 % der Wirtschaft ausmacht. Wir werden uns um euch kümmern. Das ist wirklich der Punkt, an dem die globale Spaltung zwischen dem Dollarblock und den anderen Blöcken stattfindet. Die westlichen Gläubiger und Anleihegläubiger sagen: – Moment mal. Wenn wir einen Schuldenerlass vornehmen, wie es in den 1980er Jahren mit den Brady-Anleihen für Lateinamerika geschah, dann muss auch China seine Schulden abschreiben. Aber China sagt: – Nun, wir haben unsere Kredite als Eigenkapital organisiert. Unsere Kredite sind im Wesentlichen für den Bau von Häfen, für den Bau von Infrastrukturen gedacht, die wir eingerichtet haben und die den Ländern ein Einkommen verschaffen werden. Wir haben produktive Kredite vergeben. Die IWF-Darlehen, die Weltbank-Darlehen und ähnliche Anleihegläubiger-Darlehen sind so genannte “widerwärtige Schulden” – das sind Schulden, die den Kundenländern, den Schuldnern, nicht helfen, das Geld zu verdienen, um die Schulden mit den Zinsen zu bezahlen. Und es sind Schulden, die von Kundenoligarchien ausgehandelt wurden, die von den Vereinigten Staaten an die Macht gebracht und unterstützt wurden. Das ist vor allem in Brasilien der Fall, denn zu der Zeit, als ich an der Wall Street mit brasilianischen Auslandsschulden zu tun hatte, also vor über 30 Jahren, waren fast alle brasilianischen Dollar-Schulden der brasilianischen Oligarchie geschuldet. Es waren Brasilianer, die die auf Dollar lautenden brasilianischen Staatsfonds hielten. Ich vermute, dass dies immer noch der Fall ist, denn amerikanische und europäische Anleihegläubiger fühlten sich von Brasilien, Argentinien und anderen lateinamerikanischen Ländern über den Tisch gezogen.

Abgesehen von einigen Geierfonds, die diese Schulden zu niedrigen Preisen aufkaufen, besitzt die einheimische Oligarchie – die einheimische Bankenklasse, die Finanzklasse, die Monopolistenklasse, die alte Kolonialklasse – diese Schulden, und da sie auch die Klasse sind, die die Zentralbank und die Regierung leitet, wissen sie, dass sie die Auslandsschulden bezahlen werden, denn die Auslandsschulden in Yankee-Dollar werden an sie selbst bezahlt.

Die brasilianische herrschende Klasse ist der Empfänger der Yankee-Dollars. Irgendwann wird diese Schuldenkrise also für Länder wie Brasilien und ich denke, auch für Argentinien eine Rolle spielen, nicht unbedingt ein Bruch mit dem US-Dollar, sondern mit den inländischen Oligarchien, die Klientel-Oligarchien der Vereinigten Staaten waren – die Oligarchien, die von den Vereinigten Staaten unterstützt wurden und die Lula vor Jahren gestürzt und durch den Diktator Bolsonaro ersetzt haben, der gerade in den letzten Tagen nach Brasilien zurückgekehrt ist. Es wird also nicht nur zu einem globalen Bruch kommen, sondern auch zu einem innerstaatlichen Klassenkrieg zwischen Sozialismus und Oligarchie, und das ist das Wort, das man schon in Griechenland und Rom verwendete. Deshalb lohnt es sich zu sehen, dass es all diese Spannungen schon lange vorher gab. Sie sind immer wieder aufgetreten. Und man sollte meinen, dass es hilfreich wäre, die Geschichte dieser Spannungen zu lesen und zu sehen, was sich bewährt hat und was sich nicht bewährt hat. In der Tat wird die Oligarchie fast immer mit Gewalt besiegt, und das war in Brasilien mit Sicherheit der Fall. Ich erinnere mich, dass ich 1964 mit dem ehemaligen brasilianischen Präsidenten Kubitschek zusammentraf, der gerade gestürzt worden war. Er erzählte mir und einigen anderen, die bei mir waren, die Geschichte dessen, was passiert war, und sagte: “Ihr müsst damit leben, denn Amerika kontrolliert, wer Lateinamerika kontrolliert. Es ist sein Hinterhof, und es traut nur Diktatoren. Es traut demokratisch gewählten Führern nicht, weil Amerika Angst hat, dass ein demokratisch gewählter Führer die Wähler vertritt, die ihn gewählt haben, und nicht die kleine US-Botschaft mit Umschlägen voller Dollars [für Bestechung] und die Armee, die in den Vereinigten Staaten ausgebildet wurde, um demokratische Führer zu stürzen. Das ist wirklich die Dynamik der Polarisierung, mit der die ganze Welt heute konfrontiert ist. DANNY HAIPHONG: Ich möchte an dieser Stelle eine Grafik anführen, die meiner Meinung nach dieses Phänomen verdeutlicht. Viele Menschen sind von der Entscheidung Saudi-Arabiens, sich zu diversifizieren, etwas überrascht. Diese [Grafik] reicht nur bis 2021, aber hier sehen Sie das Handelsvolumen mit China – China ist der größte Handelspartner Saudi-Arabiens – und hier sehen Sie die Vereinigten Staaten über die Jahre seit 2001. Vor allem in den letzten fünf bis acht Jahren ist das Handelsvolumen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien massiv zurückgegangen, während der Einfluss Chinas im Bereich des Handels wirklich gewachsen ist. Zurück zu Ihren Ausführungen über die sich verändernde Weltwirtschaft und die Entwicklung des Dollars, aber auch zu dem, was Sie vorhin in Bezug auf die Finanzen und die Entwicklung der Dinge sagten. Sie sagten, die Vereinigten Staaten unterstützten all diese Oligarchien. Viele Menschen im Westen würden sagen, dass Saudi-Arabien zu dieser Art von Klientelstaaten gehört. Aber Saudi-Arabien nähert sich jetzt immer mehr China an. Wie ist das zu erklären? Warum geschieht dies und warum geschieht es gerade jetzt? MICHAEL HUDSON: Nun, 1945, als die Vereinigten Staaten die Nachkriegs-Wirtschaftsordnung mit dem IWF, der Weltbank und anderen Organisationen einführten, waren die USA das führende Industrie- und Finanzland. Was ihre Kontrolle über das Weltgold angeht, so erhöhten sie ihren Goldbestand bis 1950 auf 75 % des weltweiten Währungsgoldes. So konnten andere Länder davon überzeugt werden, keine eigenen Fiat-Währungen herauszugeben. Eine Bedingung des amerikanischen “British Loan” von 1945 war, dass England sich verpflichtete, das Pfund Sterling nicht abzuwerten, um seine Exporte bis 1949 wettbewerbsfähig zu machen, und den Protektionismus der Sterling Area abzubauen. [01:01:15] Andere Länder mussten sich auf die Vereinigten Staaten verlassen, um Zugang zu Geld zu haben, mit dem sie ihre eigene wirtschaftliche Erholung finanzieren und die von ihnen benötigten Industriegüter kaufen konnten. Seit der Ära von Margaret Thatcher und Ronald Reagan in den 1980er Jahren stellte die wohlhabende Klasse in den Vereinigten Staaten – die 10 % – fest, dass sie mit finanziellen Mitteln viel mehr Geld verdienen konnte als mit industriellen Leitungen.

Und tatsächlich stellten die Arbeitgeber fest, dass sie ihre Gewinne nicht durch eine Senkung der Löhne in den Vereinigten Staaten steigern konnten, sondern indem sie ihre Produktionsstätten einfach nach China und in andere asiatische Länder verlegten und dort zu niedrigeren Löhnen produzierten.

Die ganze Idee des Freihandels, insbesondere unter den Clintons nach 1990, war also ein Versuch, amerikanische Industriearbeit durch asiatische und andere Industriearbeit zu ersetzen, einschließlich der Maquiladoras an der Grenze zu Mexiko. Maquiladoras waren Fabriken, die direkt hinter der Grenze errichtet wurden, um nicht gewerkschaftlich organisierte mexikanische Arbeitskräfte zu niedrigen Preisen zu bekommen, im Gegensatz zu amerikanischen Arbeitskräften. Die Entscheidung, amerikanische Arbeitskräfte durch billigere ausländische Arbeitskräfte zu ersetzen, wurde also von der demokratischen Partei getroffen, und unter Clinton wurde auch der Finanzsektor dereguliert und der traditionelle Geschäftsbankensektor im Wesentlichen in einen Maklersektor umgewandelt, in ein finanzielles Glücksspiel mit Derivaten, finanzielle Aktienkäufe, Kauf und Verkauf von Unternehmen. Geld wurde von Industrieunternehmen nicht dadurch verdient, dass sie ihre Gewinne steigerten, mehr Fabriken und Maschinen bauten und mehr Arbeitskräfte einstellten, um mehr zu produzieren. Geld wurde gemacht, indem man an die Wall Street ging und Geld kaufte, um Unternehmen zu übernehmen, sie zu zerschlagen, ihre Immobilien in gentrifizierte Wohnungen umzuwandeln, anstatt sie gewerblich oder industriell zu nutzen, und die Vereinigten Staaten im Wesentlichen in eine Abhängigkeit von anderen Ländern zu drängen, die die eigentliche Weltproduktion betreiben, was sich wie eine Überraschung herausstellte. Jetzt gibt es also eine kritische Masse von Ländern, 75-85% der Weltbevölkerung, die sagen: – Moment mal, wenn wir alle Industrieprodukte und Rohstoffe für Industrieprodukte produzieren, wozu brauchen wir dann die amerikanischen und europäischen Dollar-Rentiers? Wozu brauchen wir amerikanischen Kredit, wenn wir unseren eigenen Kredit schaffen können, genauso wie Amerika es tut, elektronisch, indem wir ihn einfach drucken. Das ist die Moderne Geldtheorie (MMT). – Wozu brauchen wir ausländische Grundbesitzer und ausländische Eigentümer unserer Rohstoffe? Die Ölkonzerne machen große Schweinereien. Sie räumen die von ihnen verursachte Verschmutzung nicht auf. Wir können sie einfach übernehmen und den Bergbau und die Ölförderung auf umweltverträgliche Weise betreiben. Wozu brauchen wir die Vereinigten Staaten und Europa wirklich? Was ist ihre Rolle? Nun, die Vereinigten Staaten und Europa sagen: – Unsere Rolle ist es, euch nicht zu bombardieren. Unsere Rolle besteht darin, euch nicht so zu behandeln, wie wir Libyen, Irak und Syrien behandelt haben. Wir können euch anbieten, euch nicht zu bombardieren, wie wir es in diesen Ländern getan haben. Das ist alles, was wir anbieten können. Und was denken Sie, was das Ausland von diesem Angebot hält? DANNY HAIPHONG: Es ist ein wirklich schlechtes Angebot. Es kann nur auf diesen grundlegenden Punkt hinauslaufen. Sie haben die Vereinigten Staaten, und diese Grafik trifft diesen Punkt wirklich auf den Punkt. Saudi-Arabien wird trotz der engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten nicht unbedingt mehr angeboten als das, was es bereits erhalten hat. Und da China immer mehr an Bedeutung gewinnt, könnten Sie darüber sprechen, denn China steht wirklich im Mittelpunkt all dessen. China wird zum größten Handelspartner für die meisten Länder der Welt, einschließlich Saudi-Arabien. Saudi-Arabien trifft jetzt diese Entscheidungen zur Diversifizierung. Dasselbe gilt für Brasilien. Die BRICS-Länder. Bei all diesen Entwicklungen steht China in vielerlei Hinsicht im Mittelpunkt, wobei der chinesische Yuan zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Es ist noch gar nicht so lange her, dass China als eines der ärmsten Länder der Welt galt, und jetzt ist es nicht nur wirtschaftlich führend, sondern viele dieser Schritte und Entwicklungen haben auch mit der diplomatischen und politischen Führung weltweit zu tun. MICHAEL HUDSON: Nun, zwei Dinge. Es ist nicht nur China, es ist auch Russland. Saudi-Arabien wollte jahrelang von den Vereinigten Staaten vor allem militärische Waffen, insbesondere als seine sunnitische Führung an einen Krieg mit dem schiitischen Iran dachte. Die einzige Sache, bei der Saudi-Arabien von der US-Industrie abhängig war, waren also Rüstungsgüter, insbesondere Flugzeuge. In den letzten Monaten hat Saudi-Arabien begonnen, Waffen aus Russland zu kaufen. Sie können sich vorstellen, wie sehr das den amerikanischen militärisch-industriellen Komplex verärgert hat, denn hier hat Amerika mit seinen hochpreisigen Waffen enorme Monopolrenten erzielt. Und andere Länder haben keine so hohen Kosten wie der “Pentagon-Kapitalismus”. Sie können sehen, was mit Saudi-Arabien passiert ist. [Amerika wollte schon immer unsere Ölindustrie kontrollieren und hat immer damit gedroht, dass es zu unserem Feind wird, wenn wir mit dem Iran Frieden schließen. Nun, wir wollen Frieden mit dem Iran schließen, weil der Iran sonst unsere Ölfelder in die Luft jagen und ein Schiff in der Straße von Hormuz versenken könnte, um unsere Exporte zu verhindern. Die Saudi-Araber beschließen, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte. Sie diversifizieren, und das schließt Russland ein. Was China betrifft, so weiß Saudi-Arabien, dass es eine andere Route nach Europa gibt, falls der Iran aus irgendeinem Grund gezwungen wird, ein Schiff in Hormuz zu versenken, um den Ölhandel zu stoppen. Die Chinesen haben in den letzten Wochen mit Saudi-Arabien über eine lange Seehandelsroute über den Pazifik bis zum Arktischen Ozean und dann von Norden her durch Europa gesprochen, nicht von Süden und vom Mittelmeer her. Das ist also eine Sache. Aber Ihre eigentliche Frage bezog sich wohl darauf, warum China die Nase vorn hat und nicht die Vereinigten Staaten. China macht genau das, was die USA im späten 19. Jahrhundert gemacht haben. Jahrhundert taten: Sie nutzen einen aktiven staatlichen Sektor zur Subventionierung der Grundbedürfnisse. Die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert, und das hat der erste Wirtschaftsprofessor an der ersten Wirtschaftshochschule der Vereinigten Staaten, Simon Patten, der an der Universität von Pennsylvania lehrte, auf den Punkt gebracht. Er sagte: – Die Vereinigten Staaten betonen einen vierten Produktionsfaktor neben Arbeit, Land und Kapital, und das sind die öffentlichen Infrastrukturausgaben. Der Eriekanal hat den Getreideexport aus dem Mittleren Westen nach Upstate New York an die Ostküste ermöglicht. Er sagte, dass öffentliche Eisenbahnen, öffentliche Bildung, öffentliche Gesundheit, all das, die Rolle der staatlichen Infrastruktur darin besteht, die Lebenshaltungskosten zu senken, indem Grundbedürfnisse wie Bildung, Gesundheitsfürsorge, Arbeit kostenlos oder zumindest zu subventionierten Kosten zur Verfügung gestellt werden. Das ist es, was die amerikanische Industrie in die Lage versetzt hat, Industrien zu unterbieten, die in Europa nicht so schnell oder nicht so gut entwickelt waren wie der öffentliche Sektor. Nun, seit Reagan und Thatcher den öffentlichen Sektor privatisiert haben, versucht der öffentliche Sektor, Profit zu machen. Das Eisenbahnsystem wurde privatisiert, als die Gebrüder Butcher aus Philadelphia die Penn Central auflösten und alle Immobilien von der Eisenbahn abtrennten und dann die Immobilien verkauften, so dass die Eisenbahnen ohne Immobilienfinanzierung dastanden, was natürlich die Kosten in die Höhe trieb. In den Vereinigten Staaten wurde der öffentliche Sektor privatisiert, aufgespalten und zerschlagen. Die Kosten stiegen enorm. Aus diesem Grund verschlingt das privatisierte Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten 18 % des BIP. Selbst im konservativen England des 19. Jahrhunderts sagte Benjamin Disraeli, der konservative Premierminister, “Gesundheit, alles ist Gesundheit”, und wollte die Gesundheitsversorgung sicherstellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Nationale Gesundheitsdienst Großbritanniens ein Modell für den Rest der Welt. Jetzt ist er thatcherisiert worden, vor allem unter Tony Blair und der Labour-Partei, die sich auf die rechte Seite der Konservativen bewegt hat, so wie sich die Demokraten auf die rechte Seite der Republikaner in den Vereinigten Staaten bewegt haben. China hat nicht nur die grundlegende Infrastruktur in öffentlicher Hand gehalten, sondern auch das wichtigste Versorgungsunternehmen in öffentlicher Hand: das Bankwesen. Die Bank of China schafft den Kredit. Die Aufgabe der Bank of China besteht nicht darin, öffentliche Kredite für Übernahmekredite zu schaffen, um Unternehmen zu übernehmen, sie zu zerschlagen und Arbeitsplätze abzubauen. Sie soll der Wirtschaft zu Wachstum verhelfen. Die Aufgabe einer von der Regierung kontrollierten Bank ist es, die Kapitalinvestitionen, die Beschäftigung und den Wohnungsbau zu steigern, um den Grundbedarf der Wirtschaft zu decken. Das ist es, was es China und anderen Ländern, die den Plan der gemischten Wirtschaft verfolgen, ermöglicht hat, die Vereinigten Staaten zu übertreffen. Und das ist es, was die Vereinigten Staaten als “Autokratie” bezeichnen und sagen, China sei eine Autokratie, weil es ein öffentliches Bankwesen hat, anstatt es in privaten Händen zu belassen, um mit China das zu tun, was unsere Banken mit der amerikanischen Wirtschaft gemacht haben. Sie können sich also vorstellen, wie lustig das ist. Natürlich sind Autokratien sozialistische Länder mit einer gemischten Wirtschaft, in denen die Regierung die öffentliche Grundversorgung sicherstellt. Demokratien tun das nicht. Demokratien schaffen die Infrastruktur ab, privatisieren sie und verkaufen sie in der Regel an amerikanische oder europäische Käufer und sagen: – So etwas wie menschliche Grundbedürfnisse gibt es nicht. Land kann eine Ware sein, mit der man finanzielle Gewinne erzielen kann, indem man Pacht erhebt, für deren Kauf man sich Geld leihen muss. [Demokratien sagen:] – So etwas wie ein öffentliches Bedürfnis gibt es nicht. Gesundheit ist kein Grundrecht. Sie ist eine Monopolmöglichkeit für Pharmaunternehmen und Krankenversicherungen, um enorme Gewinne zu erzielen. Einen Arbeitsplatz zu haben ist kein öffentliches Recht. Der Verlust des Arbeitsplatzes ist ein Recht der Finanz- und Unternehmensklasse, genügend Arbeitslosigkeit zu schaffen, um die Löhne niedrig zu halten, damit die Gewinne angeblich steigen können.

Im Grunde genommen ist eine Demokratie also ein Land, das kurzfristig für privatisierte Finanzgewinne lebt, während eine Autokratie die langfristige Planung berücksichtigt und die Planung im demokratisch gewählten Sektor und nicht in den Händen der Finanzzentren wie der Wall Street, Paris, der Stadt London oder anderer Bankenzentren hält.

Das ist die wahre Spaltung der Welt. Und es geht nicht um Demokratie gegen Autokratie, sondern um Finanzialisierung gegen sozialisierte Mischwirtschaften. DANNY HAIPHONG: In der Tat, alles sehr gute Argumente. Michael, Sie waren sehr großzügig mit Ihrer Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage zum Summit for Democracy und dann zwei kurze Fragen an die Patreon-Mitglieder. Ich wollte Sie fragen, weil Sie das Narrativ von Autokratie und Demokratie angesprochen haben, das vor allem von den Vereinigten Staaten gefördert wurde. Der Gipfel für Demokratie 2.0, wie man ihn wohl nennen könnte, findet gerade statt, und Costa Rica, Sambia und ein paar andere Länder helfen angeblich, ihn zu “sponsern”. Natürlich gab es im Dezember 2021 einen Gipfel für Demokratie. Ich habe ihn mit Schmerzen verfolgt, es war sehr früh am Morgen. Es war eines der schlimmsten Dinge, die ich je im Fernsehen und in der Unterhaltung gesehen habe, selbst in der Politik. Es war sehr aufgesetzt, es war sehr oberflächlich. Der Gipfel für Demokratie scheint für die Vereinigten Staaten ein sehr wichtiges Ereignis zu sein, das etwas von dem zum Ausdruck bringt, was Sie vorhin erwähnten, nämlich dass die USA nichts zu bieten haben und damit die Welt wegstoßen. Und das tun sie unter anderem mit diesem Propagandakrieg. Es ist wie ein hyperintensiver Propagandakrieg über die Gefahren von China und Russland und den so genannten “autokratischen Staaten” gegenüber den Vereinigten Staaten und dem kollektiven Westen, seinen Verbündeten, Vasallen, wie immer man sie im kollektiven Westen nennen will. Sie treiben das also mit Nachdruck voran. Was ist Ihre Reaktion auf diesen Gipfel für Demokratie 2.0? Wie passt er in den größeren wirtschaftlichen Kontext, über den Sie gesprochen haben? MICHAEL HUDSON: Nun, während wir heute sprechen, wird er live auf Zoom übertragen. Und es ist sehr interessant. Der zentrale Punkt des Demokratieforums ist die Unterstützung des ukrainischen Nazi-Regimes. Lassen Sie mich für Sie zitieren. Es gibt ein Dokument, den dritten Absatz der Treffen, die gerade stattfinden: [Zitat beginnt] Wir beklagen die schrecklichen menschenrechtlichen und humanitären Folgen der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine, einschließlich der anhaltenden Angriffe auf kritische Infrastrukturen in der gesamten Ukraine mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung, und bringen unsere große Besorgnis über die hohe Zahl der zivilen Opfer zum Ausdruck – [MH unterbricht das Zitat, um zu sprechen]

Dies ist nach acht Jahren, in denen die Ukraine zivile Gebiete im Donbas bombardiert und behauptet hat, die Russen seien Untermenschen. Die Ukrainer behandeln die Russen wie einen Rassenkrieg – nicht wie einen ethnischen Krieg, sondern wie einen Rassenkrieg, als ob die Russen irgendwie anders wären – mit Nazi-Insignien. Die Teilnehmer der heutigen Treffen sollen sich einig sein, dass: [Zitat beginnt] wir fordern, dass Russland sofort alle seine militärischen Kräfte vollständig und bedingungslos vom Territorium der Ukraine innerhalb der international anerkannten Grenzen abzieht und zur Einstellung der Feindseligkeiten aufruft. [Zitat Ende]

Mit anderen Worten: Ergeben Sie sich. Nun, warum sollten sich Länder darauf einlassen? Es stimmt, dass Indien dort ist und Mexiko dort ist. Aber selbst Indien, Mexiko und Albanien haben gesagt: “Wir werden dieses Dokument nicht unterschreiben. Wir werden hierher kommen, weil wir ausländische Hilfe wollen und wir wollen nicht bei einer eurer farbigen Revolutionen in unseren Ländern getötet werden. Das ist so unverhohlene Pro-Nazi-Propaganda. Sie haben gerade Demokratie als Nazismus definiert. Dieser Nationalismus nannte sich schließlich Nationalsozialismus. Sie sehen also die Orwellsche Rhetorik dieser ganzen Sache. Es ist offensichtlich, dass Demokratie per Definition jedes Land ist, das die Vereinigten Staaten unterstützt, ganz gleich, ob wir es mit einem lateinamerikanischen Diktator oder einem anderen Diktator zu tun haben. Der Staatsstreich in der Ukraine ist eine Demokratie. Nur eine Scharade. Aus diesem Grund halte ich es für wichtig, einen Blick auf Griechenland und Rom zu werfen. Das wird als eine Demokratie gefeiert, die die westliche Zivilisation begründet hat. Was sie meinen, ist das oligarchische Recht, das auch durch fünf Jahrhunderte Bürgerkrieg und Gewalt erreicht wurde. Jeder Politiker drängte auf einen Schuldenerlass und eine Neuverteilung des Landes, bis hin zu den Gracchi-Brüdern und Julius Cäsar, von dem die Römer befürchteten, dass er die Schulden streichen und die verschuldeten Römer befreien würde. All das ist es, was die Demokratie während des größten Teils der Geschichte in ihr Gegenteil zu verwandeln vermochte. Wir erleben gerade, wie sich das in dieser Woche bei den Treffen in Orwellscher Manier wiederholt – zumindest bei den Zoom-Treffen, ich kann also nicht sagen, dass sie in Washington stattfinden. Aber das von den USA gesponserte Treffen, bei dem ich glaube, dass die Länder anwesend sind, weil sie die Vereinigten Staaten nicht offen “beleidigen” wollen. Aber offensichtlich ist es eine Scharade.

DANNY HAIPHONG: Ein weiterer Teilnehmer oder Vertreter dieses Gipfels für Demokratie ist Taiwan, und es gibt eine Menge Kontroversen darüber, da Tsai Ing-wen, [Präsidentin von Taiwan], gerade in den Vereinigten Staaten unterwegs ist, was zu Protesten außerhalb von New York City führt. Es gibt ein paar Patronatsfragen. Morgan möchte wissen, ob Sie zustimmen würden, dass der US-Dollar durch den US-Terrorismus gestützt wird, und wenn ja, warum? MICHAEL HUDSON: Seit dem Koreakrieg, seit 1951, ist das gesamte US-Zahlungsbilanzdefizit militärischer Natur. Die Militärausgaben in Übersee sind es, die Dollar in die Zentralbanken der Welt gepumpt haben. Da Vietnam ursprünglich eine französische Kolonie war, schickten die vietnamesischen Banken die Dollars weiter nach Frankreich, wo General de Gaulle sie in einem sehr auffälligen Akt jeden Monat in Gold umtauschte. Die Rolle des Dollars in der Welt wurde also buchstäblich von seinen 780 Militärbasen gespeist, und ich denke, man kann das als Terrorismus bezeichnen. Sagen wir einfach Militärausgaben, und die militärische Rolle steht im Mittelpunkt, denn das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, der Länder davon abhält, aus dem Dollarstandard auszusteigen. Die Vereinigten Staaten erweisen ihnen den Dienst, sie nicht zu bombardieren, ihre Führer nicht zu ermorden und keine farbige Revolution zu veranstalten, um sie zu stürzen. Das ist es, was die Vereinigten Staaten anbieten können. Sie mischen sich nicht in ihre Wahlen ein, es sei denn, sie tun etwas, was den Vereinigten Staaten nicht gefällt, wie z.B. nicht zu den heutigen Treffen des [Gipfels für] Demokratie zu erscheinen, zumindest per Zoom. DANNY HAIPHONG: Das erinnert mich an die Ukraine, Michael, denn ich habe das Gefühl, dass die Ukraine nicht nur ein Brennpunkt in diesem riesigen geopolitischen Kampf ist, den die USA der Welt mit diesem Krieg gegen Russland aufzwingen, sondern dass auch die Wirtschaft der Ukraine dezimiert wurde. Ich glaube, der IWF hat gerade ein 15,6-Milliarden-Dollar-Abkommen zur Rettung der ukrainischen Wirtschaft gebilligt, aber im Grunde ist das Land jetzt ein gescheiterter Staat. Es gibt eigentlich gar keine Wirtschaft. Der Staatshaushalt wird fast vollständig vom kollektiven Westen getragen. Wie beurteilen Sie die Situation in der Ukraine in Bezug auf die Terrorismusfrage? MICHAEL HUDSON: Was zerstört worden ist, ist die Glaubwürdigkeit des IWF. Die Regeln des IWF besagen erstens, dass es seit 1991 keine “Argentinas” mehr gibt. Man kann keine Kredite an ein Land vergeben, das keine sichtbaren Zahlungsmittel hat. Zweitens, Artikel des Abkommens, man kann keine Kredite an ein Land vergeben, das sich im Krieg befindet. Die Gewährung von Darlehen an die Ukraine zeigt, dass es sich um eine abscheuliche Schuld handelt – buchstäblich eine abscheuliche Schuld. Es ist eine Schuld gegenüber einer Regierung, die durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen ist. Sie ist dafür verantwortlich, dass Russland angegriffen und dazu gebracht wurde, seine russischsprachige Bevölkerung vor einem rassistischen Völkermord durch Truppen mit Nazi-Insignien zu schützen, die für die Russen den Zweiten Weltkrieg wieder aufleben lassen. Das IWF-Darlehen an die Ukraine gibt den Ländern des Globalen Südens einen unmittelbaren Grund, alle Schulden beim IWF und der Weltbank als Agenten der US-Subversion ihrer Länder zu annullieren, die ihnen Darlehen unter der Bedingung gewähren, dass sie, anstatt ihnen bei der Rückzahlung der Schulden zu helfen, Sparprogramme auferlegen, die die IWF-Kunden tatsächlich an der Rückzahlung ihrer Schulden hindern. Dies hat den IWF als ein Werkzeug des, ich will nicht sagen amerikanischen Faschismus, sagen wir als ein Werkzeug des US-Militärs, völlig diskreditiert. Es ist, als ob der IWF in Wirklichkeit von einem kleinen Keller im Pentagon in Washington aus operiert. Das ist also die größte Auswirkung. Offensichtlich kann die Ukraine nicht zahlen. Die US-Regierung hat gesagt: – Nun, wir halten die 300 Milliarden Dollar, die wir uns illegal von Russland geholt haben. Nicht rechtswidrig – wir machen die Gesetze! Der Rest der Welt mag es illegal nennen. Das internationale Recht mag es als illegal bezeichnen. Aber wenn Amerika es tut, ist es nicht illegal. Deshalb sagte Präsident Nixon: – Wenn der Präsident es tut, ist es kein Verbrechen. Nun, wenn Amerika etwas gegen internationales Recht tut, ist es nicht illegal, weil wir die einzige Demokratie im wichtigsten Land der Welt sind. Ich denke, Russland wird sagen, dass die Ukraine letztendlich geteilt werden wird. Die Ost- und Südukraine westlich von Odessa werden alle zu Russland gehören. Ich denke also, Russland wird wahrscheinlich lächeln und sagen: “Nun, wir sind bereit, die 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine auszugeben. Wir werden den Teil der Ukraine wieder aufbauen, der seit 2008 systematisch bombardiert und angegriffen wurde und nun von Ukrainern angegriffen wird, die sich auf Krankenhäuser und zivile Zentren konzentrieren. [Russland wird sagen:] – Ja, wir werden die 300 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau des Donbas, der Region Luhansk, der Südküste und der Krim ausgeben. Aber wir werden die 300 Milliarden Dollar selbst ausgeben. Wir wollen sie nicht in den Vereinigten Staaten ausgeben müssen. Wir werden sie zu Hause ausgeben, und wir werden sie in China und Indien und dem Iran ausgeben – in Ländern, die tatsächlich dabei helfen, die Bauarbeiten, die Wiederaufbauarbeiten und den Aufbau der Infrastruktur zu leisten, die die Ukraine, die Ostukraine und die Südukraine, zu dem machen werden, was sie hätte werden können, wenn die amerikanischen Neoliberalen 1991 nicht die Kleptokratie in der gesamten ehemaligen Sowjetunion gefördert hätten.

DANNY HAIPHONG: In der Tat. Ich denke, das ist die perfekte Frage, um dieses Interview zu beenden, Michael. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen: Patreon-Mitglieder, bezahlte Substack-Mitglieder und YouTube-Mitglieder – und all diese Links befinden sich in der Beschreibung – können Fragen einreichen, die ich an einem bestimmten Punkt mit meinen Gästen während unserer Gespräche stellen werde. Sean wollte fragen – dies könnte auch ein guter Ort sein, an dem Sie Ihre eigene Arbeit vorstellen können, Michael, um unser Gespräch zu beenden – er wollte fragen, ob Sie eine veröffentlichte Liste von Büchern haben, die wir lesen sollten? Vielleicht für das, was er einen “relativen Normalo” nennt – wie Leute, die er vielleicht kennt, wie auch er selbst. Was sollten die Leute lesen? Ich denke, es ist auch eine gute Gelegenheit für Sie, über Ihre eigenen Bücher zu sprechen, denn Sie haben einige, die meiner Meinung nach sehr kritisch sind. MICHAEL HUDSON: Nun, es gibt nicht viele Leute, die so schreiben, wie ich es tue. Steve Keen schreibt in diese Richtung. Sein “Debunking Economics” ist ein gutes Buch. Er hat eine Patreon-Website, auf der es viel zu lesen gibt. Stephanie Kelton und Randall Wray – meine ehemaligen Kollegen an der Universität von Missouri in Kansas City – sind sehr lesenswert. Stephanie hat gerade ein neues Buch herausgebracht. Richard Werner hat eine Menge guter Bücher über Wirtschaft geschrieben. Dirk Bezemer und ich haben gemeinsam eine Reihe von Artikeln in akademischen Zeitschriften über die Analyse des BIP verfasst. Es gibt nicht so viele Leute, die in meinem Sinne schreiben. Es gibt andere Websites, die man verfolgen kann, wie Naked Capitalism. Einige der Ideen habe ich heute von Amarynths Global South Website. Sie ist sehr gut mit aktuellen Informationen über die US-Außenpolitik und den Krieg. Es gibt eine Reihe von Websites über den Krieg in der Ukraine. Smoothiex12 von Andrei Martyanov ist sehr gut. Moon of Alabama ist sehr gut. Die Dinge passieren so schnell, und es dauert so lange, bis ein Buch tatsächlich veröffentlicht und gedruckt wird, dass diese aktuellen Ereignisse sehr wichtig sind. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, Geschichte zu lesen, aber ich kenne niemanden, der viel über Geschichte schreibt, weil die Geschichtsabteilungen an den Universitäten alle geschlossen und, wie ich bereits erwähnt habe, ganz aus dem Lehrplan für Wirtschaftswissenschaften gestrichen wurden, also gibt es nicht wirklich viel.

DANNY HAIPHONG: Sehr gut. Und ich möchte jeden ermutigen, die Beschreibung dieses Videos zu lesen, nachdem ich hier geendet habe. Dort finden Sie seine Website, einen Link zu seinem neuesten Buch, “The Collapse of Antiquity”, und Sie können auch alle seine Bücher auf der Website finden. Michael, noch einmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind. MICHAEL HUDSON: Es war eine gute Diskussion. Ich bin froh, dass sie zum richtigen Zeitpunkt stattfand, da der Gipfel für Demokratie gerade stattfindet. DANNY HAIPHONG: Es scheint so, als wäre in den letzten Tagen viel los gewesen. Passen Sie auf sich auf. Nachtrag:

Nach der Lektüre des Protokolls habe ich meine Antwort auf die Frage überdacht, inwieweit die Feindseligkeit der US-Regierung gegenüber Russland auf wirtschaftlichen Interessen beruht, abgesehen von der offensichtlichen persönlichen Feindseligkeit gegenüber Russland als unabhängige Nation und sogar als Kultur, wenn man das Verbot russischer Musiker, Sportler, Komponisten und Kunst betrachtet. Nachdem ich nun einige Zeit über dieses Problem nachgedacht habe, kann ich sagen, dass, auch wenn die Finanzinstitute nicht direkt vom Neuen Kalten Krieg profitieren, auf breiter systemischer Ebene der heutige US-zentrierte Finanzkapitalismus und seine Kontrolle über den Welthandel und die Investitionen auf dem Spiel stehen. Diese Kontrolle wird nun durch die Verdrängung anderer Länder aus dem amerikanisch-europäischen System bedroht. Aber es hätte nicht sein müssen, dass die US-Banken und die US-Wirtschaft vom Rest der Welt isoliert werden. Das ist das Ergebnis des erstaunlich kurzsichtigen Zugriffs der USA auf Russlands über 300 Milliarden Dollar schwere Finanzanlagen im Westen. Damit sind wir wieder bei der Vorstellung, dass der Kalte Krieg 2.0 die geopolitische Reichweite des US-Finanzkapitalismus tatsächlich selbst zerstört. Es war quixotisch, sich vorzustellen, dass die USA wirklich Russland und China besiegen, sie zerstückeln und ihren Kadaver so behandeln könnten, wie die US-Strategen Deutschland und das übrige NATO-Europa behandelt haben. Man kann nur sagen, dass die unrealistische US-Außenpolitik das geopolitische Äquivalent von fiktivem Kapital ist. Übersetzt mit Deepl.com

