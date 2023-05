Everything’s Getting Way More Dangerous And Way More Stupid ❖ Moon of Alabama has an article out on how an uncomfortable number of relatively restraint-oriented foreign policy officials have been exiting the Biden administration, while a China hawk has just been appointed the next chairman of the Joint Chiefs of Staff.

Alles wird viel gefährlicher und viel dümmer



von Caitlin Johnstone



27. Mai 2023

❖

Moon of Alabama hat einen Artikel darüber veröffentlicht, wie eine unangenehme Anzahl relativ zurückhaltend orientierter außenpolitischer Beamter die Biden-Administration verlassen hat, während ein China-Falke gerade zum nächsten Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff ernannt worden ist.

Antiwar hat einen Artikel darüber veröffentlicht, wie der New Yorker Kongressabgeordnete Jerry Nadler einem Reporter der Epoch Times sagte, es sei ihm “egal”, ob die Ukraine F-16-Kampfflugzeuge aus US-amerikanischer Produktion einsetzt, um russisches Territorium anzugreifen, und er finde die Möglichkeit, dass sie dies tun könnten, nicht besorgniserregend.

Dies geschieht einige Tage, nachdem wir erfahren haben, dass die Regierung Biden die Beschaffung von F-16-Kampfflugzeugen durch die Ukraine abgesegnet und gleichzeitig grünes Licht für eine Offensive auf der Krim mit Waffen aus US-amerikanischer Produktion gegeben hat – ein Alptraumszenario, das die Gefahr eines Atomkriegs erheblich erhöht.

Hinter dem Steuer des Fahrzeugs, das uns in Richtung Dritter Weltkrieg fährt, sitzen keine Erwachsenen. Wir sitzen in einem Bus, der geradewegs auf eine Klippe zusteuert, und er wird von Kleinkindern gesteuert. Wenn wir das überleben, dann nicht wegen der erfahrenen Führung der westlichen Regierungen, sondern ganz im Gegenteil.

Es wird immer gefährlicher, und es wird immer dümmer. Neulich hat die ukrainische Regierung ein Video getwittert, in dem die Gesichter von Figuren aus der Harry-Potter-Filmreihe über ukrainische Soldaten gelegt werden – eine perfekte Ergänzung zu einem früheren Tweet der NATO über das ukrainische Militär, in dem es heißt: “Wir sind Harry Potter und William Wallace, die Na’vi und Han Solo. Wir fliehen aus Shawshank und jagen den Todesstern in die Luft. Wir kämpfen mit den Harkonnens und fordern Thanos heraus.” Das ist wirklich der verlogenste, PR-intensivste Stellvertreterkrieg aller Zeiten.

Und das ist nichts im Vergleich dazu, wie dumm das US-Präsidentschaftsrennen 2024 schon im Mai 2023 wird. In einem kürzlichen Interview auf Fox News wurde der republikanische Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis von Trey Gowdy gefragt, wie er am ersten Tag seiner Präsidentschaft auf den Krieg in der Ukraine reagieren würde, und er fing an, über Weisheit und Gender-Ideologie zu schwafeln.

“Nun, zunächst denke ich, dass wir als Veteranen erkennen müssen, dass unser Militär politisiert wurde”, sagte DeSantis. “Man spricht über Gender-Ideologie, man spricht über Dinge wie die globale Erwärmung, dass sie irgendwie besorgt sind, und das ist nicht das Militär, in dem ich gedient habe. Wir müssen unser Militär wieder auf das Engagement, die Kernwerte und den Kernauftrag konzentrieren.”

Sind Sie bereit für diese anderthalb Jahre? Denn Sie bekommen eineinhalb Jahre davon. Eineinhalb Jahre, in denen alle substanziellen Fragen zur realen Politik von echter Tragweite in die fadenscheinigsten Kulturkampfsümpfe umgeleitet werden, die man sich nur vorstellen kann, denn es ist nicht die Aufgabe des US-Präsidenten, die Funktionsweise des US-Imperiums zu ändern, sondern die Aufgabe des US-Präsidenten, alle mit falschem Schwachsinn zu blenden, während das US-Imperium ungehindert von den Wünschen der Wählerschaft weitermarschiert.

Die Befürworter der israelischen Apartheid und des amerikanischen Stellvertreterkriegs in der Ukraine haben so getan, als ob sie glauben würden, dass die Rock-Ikone Roger Waters Anfang des Monats bei einem Konzert in Berlin ein Nazi-Kostüm angezogen hat, um den Nationalsozialismus zu unterstützen. Ihre vorgetäuschte Empörung führte zu einer Untersuchung durch die deutsche Polizei, obwohl buchstäblich jeder weiß, dass er nur die faschistische Figur aus Pink Floyds The Wall dargestellt hat, die er seit über vier Jahrzehnten spielt.

Ach ja, und sie fahren fort, den Einsatz von Polizeirobotern trotz massiven öffentlichen Widerstands aggressiv zu normalisieren.

Dies ist eine dunkle, seltsame Zeitlinie, und je gefährlicher sie wird, desto dümmer wird sie.

Dennoch gibt es keinen Grund, die Hoffnung aufzugeben, und es gibt auch keinen Grund, die Freude aufzugeben. Egal, wie düster die Dinge sind, es besteht immer die Möglichkeit, dass sich unter der Oberfläche unserer kollektiven Psyche Kräfte bewegen, die alles im Handumdrehen ändern können, sobald die Bedingungen reif sind. Wie dunkel die Dinge auch sein mögen, wir leben immer noch in einer zutiefst schönen und faszinierenden Welt, an der es ein Privileg und eine Freude ist, auch nur einen Augenblick lang teilzuhaben. Wie dunkel die Dinge auch sein mögen, wir können immer noch unser Bestes tun, um sie ein wenig besser zu machen, während wir sicherstellen, dass wir keine unserer kostbaren Zeit in diesem Universum verschwenden, indem wir seine Großartigkeit nicht zu schätzen wissen.

Es gibt Dunkelheit, aber es gibt auch Licht. Weit mehr, als den meisten Menschen bewusst ist.

Also tu dein Schlimmstes, dumme Dystopie. Wir werden mit allem, was wir haben, kämpfen und die Fahrt genießen, solange wir hier sind. Übersetzt mit Deepl.com

_______________________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn weiterzugeben, etwas Geld auf mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack zu werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins zu kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …