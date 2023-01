Als Putin den Westen endlich aufgab von Eric Zuesse The Duran

When Putin Finally Gave Up on The West Eric Zuesse Russia’s President, Vladimir Putin, first took office at the very start of the 21st Century, when he hoped and intended for there to emerge a real partnership between Russia and the rest of The West. He then interpreted The West (U.S.-and-allied countries) to be motivated by basically benign intentions, which he shared himself.

Bild: Quelle: Sputnik © Alexei Druschinin

Als Putin den Westen endlich aufgab

von Eric Zuesse



18. Januar 2023

Als der russische Präsident Wladimir Putin zu Beginn des 21. Jahrhunderts sein Amt antrat, hoffte und wünschte er sich eine echte Partnerschaft zwischen Russland und dem Rest des Westens. Damals ging er davon aus, dass der Westen (die USA und die mit ihnen verbündeten Länder) grundsätzlich gute Absichten verfolgte, die er selbst teilte. Er betrachtete sich selbst als Anhänger westlicher Werte in der besten Tradition der Aufklärung. Die anhaltende Kritik des Westens an der russischen Regierung, während er weiterhin nur respektvoll über den Westen sprach, beunruhigte ihn jedoch zunehmend und brachte ihn zu der Überzeugung, dass vielleicht nichts, was er tun könnte, die anhaltende Ablehnung Russlands durch den Westen überwinden würde. Allmählich kamen in ihm Zweifel an der Aufrichtigkeit des Westens auf, dass er – ebenso wie Russland – seinen Teil des Kalten Krieges 1991 tatsächlich beendet hatte, vor allem nach der eindeutig auf Lügen basierenden Invasion und Zerstörung des Irak durch die USA und Großbritannien im Jahr 2003 und anderen Beispielen dafür, dass die US-Regierung grundlegende demokratische Standards und sogar die Vertrauenswürdigkeit – überhaupt – in internationalen Angelegenheiten nicht einhält.

Am 10. Februar 2007 schließlich legte er in seiner “Rede und der anschließenden Diskussion auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik” sowohl dem Westen als auch seinen russischen Landsleuten öffentlich die Gründe für sein wachsendes Misstrauen gegenüber dem Westen dar.

Eine Google-Suche nach der Rede ergibt “Etwa 1.010.000 Ergebnisse”, aber (außer vielleicht auf der tausendsten Seite) nicht das zuverlässig vollständige und leicht lesbare Transkript der russischen Regierung, das unter http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 zu finden ist und das in den Web-Archivierungsdiensten gespeichert wurde, z. B. unter https://web.archive.org/web/20230116012656/http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 und https://ghostarchive.org/archive/E1xji. Der Google-Algorithmus liefert zwar eines der offiziellen russischen Transkripte, aber es ist das am wenigsten gut lesbare, da es keine Absatzumbrüche enthält. Die Google-Suche ergibt auch eine Menge feindseliger Kommentare der USA und ihrer Verbündeten zu der Rede, wie z. B. Politico’s “Opinion | The Speech In Which Putin Told Us Who He Was”, in dem es heißt: “Vor 15 Jahren nutzte der russische Präsident Wladimir Putin die [Münchner Sicherheitskonferenz], um eine Breitseite herauszugeben, die die europäische Sicherheitsordnung, die viele in seinem Publikum jahrelang aufzubauen versucht hatten, endgültig ablehnte. [Das ist eine falsche Aussage: Putin kritisierte stattdessen das Verhalten des Westens in einer Weise, die den eigenen Erklärungen und Versprechen des Westens direkt widerspricht. Er sagte, sie seien betrügerisch und aggressiv.] Im Februar 2007 stand Putin 30 Minuten lang im Bayerischen Hof in München und beschuldigte die Vereinigten Staaten, eine unipolare Welt zu schaffen, “in der es nur einen Herrn, einen Souverän gibt”. Er fügte hinzu: “Letztendlich ist das schädlich.” Wenn das, was Putin gesagt hat, also wahr ist, was ist dann an seiner Aussage falsch? Der Artikel ging auf diese Frage nicht ein, sondern unterstellte lediglich, dass sie falsch sei. Der Artikel setzte “die von den USA geführte liberale Ordnung” mit “der freien Welt” gleich und behauptete, Putin habe gesagt, dass diese “für Russland weder von Interesse noch von Wert” sei. In dem Artikel heißt es: “Was Putin mit russischer Größe meinte, war nicht die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Aufbau der russischen Wirtschaft und des internationalen Ansehens in der Welt.” Der gesamte Artikel ist eine Aneinanderreihung von Lügen aus der Zeit des Kalten Krieges über das Russland der Nachkriegszeit, insbesondere über Putin, und vor allem über die Rede selbst, aus der nicht ein einziges Mal zitiert wurde (abgesehen von dem Satz “Letzten Endes ist das verderblich”, der verfälscht wurde, indem er aus dem Kontext gerissen zitiert wurde, denn der tatsächliche Kontext war: “Es ist eine Welt, in der es nur einen Herrn gibt, einen Souverän. Und das ist letztlich nicht nur für alle, die in diesem System leben, sondern auch für den Souverän [die imperiale Macht] selbst verderblich, weil es sich selbst von innen heraus zerstört”). Dieser Artikel ist typisch für das, was bei einer Websuche nach Putins Rede herauskommt: völlig falsche Darstellungen.

Im Westen gibt es einige wohlwollende Hinweise auf diese Rede, aber nur auf Websites, die von Google unterdrückt oder sogar verboten werden. Der große Geostratege und ehemalige US-Marine und Chefinspektor der Vereinten Nationen für Massenvernichtungswaffen im Irak (der sie alle fand und ihre Zerstörung überwachte), Scott Ritter, gab am 11. Januar 2023 ein Interview auf der Website “U.S. Tour of Duty”, “Scott Ritter Extra Ep. 35: Ask the Inspector”, in dem er bei 51:19 im Video sagte: “Die Rede selbst war brillant, aber das Zeichen wahrer Genialität – politischer Genialität – kam in der ausgedehnten Frage- und Antwortzeit, die Putin danach gab, in der er jeden westlichen Beamten in der Menge dazu brachte, unbehaglich in seinem Sitz zu zucken, weil er sie mit der harten Wahrheit traf.” Da Ritter ein Mensch mit bewiesenem und enormem persönlichen Mut und Ehrlichkeit ist und weiß, wovon er spricht, ist das ein überaus großes Lob. Eine Zuhörerin bat ihn dann, ihr zu helfen, die Rede online zu finden, und da Ritters Antwort (in einem Video, in dem es keine Möglichkeit gibt, einen Live-Link zum Anklicken bereitzustellen, so dass ein Leser die Beweise selbst leicht überprüfen und untersuchen kann, Da Ritters Antwort (in einem Video, das keine Möglichkeit bietet, einen Live-Link zum Anklicken bereitzustellen, so dass ein Leser die Beweise selbst leicht überprüfen und untersuchen kann) möglicherweise nicht hilfreich war – insbesondere in Anbetracht der Google-Algorithmen, die bei der Suche verwendet werden -, werde ich hier die meiner Meinung nach wichtigsten Auszüge aus Putins Rede und aus der anschließenden Fragerunde wiedergeben, um angemessen darzustellen, was Putin bei dieser Gelegenheit gesagt hat und in welchem Geist er es gesagt hat:

Ich denke, es ist offensichtlich, dass die NATO-Erweiterung nichts mit der Modernisierung des Bündnisses selbst oder mit der Gewährleistung der Sicherheit in Europa zu tun hat. Im Gegenteil, sie stellt eine ernsthafte Provokation dar, die das gegenseitige Vertrauen schwächt. Und wir haben das Recht zu fragen: Gegen wen ist diese Erweiterung gerichtet? Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Paktes gegeben haben? Wo sind diese Erklärungen heute? Keiner erinnert sich mehr an sie. Aber ich erlaube mir, die Zuhörer daran zu erinnern, was damals gesagt wurde. Ich möchte die Rede des NATO-Generalsekretärs Woerner vom 17. Mai 1990 in Brüssel zitieren. Er sagte damals, dass: “Die Tatsache, dass wir bereit sind, keine NATO-Armee außerhalb des deutschen Territoriums zu stationieren, gibt der Sowjetunion eine feste Sicherheitsgarantie”. Wo sind diese Garantien? [Die Antwort auf diese Frage finden Sie hier: GHW Bush wies Helmut Kohl am 24. Februar 1990 persönlich an, dass, obwohl Bush alle seine Emissäre angewiesen hatte, dies inoffiziell zu sagen (dass der Kalte Krieg zu Ende sei, wenn er auf Seiten der Sowjetunion endet), sie nun alle vorgehen würden, um zu leugnen, dies jemals gesagt zu haben und den Kalten Krieg fortzusetzen, aber jetzt gegen – und zur Eroberung – Russlands selbst. Dies war jedoch 2007, als Putin sprach, noch nicht öffentlich bekannt]. …

Die Bedeutung des interkulturellen, interreligiösen und interzivilisatorischen Dialogs für die Bildung eines stabilen und demokratischen globalen Verwaltungssystems, das sich auf das Völkerrecht und die zentrale Rolle der UNO stützt, kann kaum überschätzt werden [d.h. weder von den USA noch von irgendeinem anderen Land oder einer Gruppe von Ländern, die lediglich internationale Gesetze schaffen]. “Die Struktur des Weltfriedens kann nicht das Werk eines Mannes, einer Partei oder einer Nation sein… es muss ein Frieden sein, der auf den kooperativen Bemühungen der ganzen Welt beruht.” Diese Worte von Franklin Delano Roosevelt sind auf dem Denkmal in Fairbanks (Alaska) eingraviert, mit dem die russischen und amerikanischen Piloten geehrt werden, die während des Weltkriegs im Rahmen des Lend-Lease-Programms Flugzeuge flogen. …

Und natürlich würden wir gerne mit verantwortungsbewussten und unabhängigen Partnern zusammenarbeiten, mit denen wir gemeinsam eine gerechte und demokratische Weltordnung aufbauen könnten, die Sicherheit und Wohlstand nicht nur für einige wenige [gemeint sind die USA und ihre Verbündeten], sondern für alle gewährleistet.

Frage: Sie sprachen von der Gefahr einer unipolaren Welt, in der ein Souverän eine Entscheidung trifft, ohne die anderen zu konsultieren. Nach Ansicht vieler Menschen erleben wir in Russland eine zunehmend unipolare Regierung, in der konkurrierende Einflusszentren gezwungen sind, der Parteilinie zu folgen, sei es in der Staatsduma, in der regionalen Führung, in den Medien, in der Wirtschaft oder in Nichtregierungsorganisationen. Wäre eine unipolare Regierung ein so zuverlässiger Partner? …

Präsident Wladimir Putin [in seinen Antworten auf diese und alle anderen Fragen]: … Ich möchte mit der letzten Frage zum unipolaren Charakter der russischen Regierung beginnen. Heute sitzen im russischen Parlament die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die Partei “Einiges Russland”, die Liberaldemokratische Partei und auch andere politische Kräfte. Und ihre Grundpositionen unterscheiden sich erheblich. Wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, dann sprechen Sie doch einmal mit der Führung der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation und dann mit dem Führer unserer Liberaldemokraten, Herrn Schirinowski. Sie werden den Unterschied sofort sehen. Wenn Sie ihn jetzt nicht sehen können, dann reden Sie mit ihnen. Es gibt hier kein Problem, fahren Sie einfach nach Moskau und sprechen Sie mit ihnen.

Zu unseren Zukunftsplänen. Wir wünschen uns ein ausgereiftes politisches System, ein Mehrparteiensystem mit verantwortungsbewussten Politikern, die die Entwicklung des Landes voraussehen und nicht nur vor und unmittelbar nach den Wahlen verantwortungsvoll arbeiten, sondern auch langfristig. Das ist es, was wir anstreben. Und dieses System wird sicherlich ein Mehrparteiensystem sein. Alle unsere Maßnahmen in Russland, einschließlich der Änderung des Wahlsystems der Staatsduma, des Wahlsystems im russischen Parlament, zielen darauf ab, ein Mehrparteiensystem in Russland zu stärken.

Und nun zur Frage, ob unser Regierungskabinett in der Lage ist, bei der Lösung von Fragen im Zusammenhang mit Energielieferungen verantwortungsvoll zu handeln. …

Ich möchte Sie daran erinnern, und mein Kollege, der Präsident der Ukraine, der mir gegenüber sitzt, weiß das auch. Fünfzehn Jahre lang vor 2006, solange wir in unseren schwierigen Gesprächen nicht die entsprechenden Entscheidungen getroffen haben, waren die Lieferungen von russischer Energie und vor allem von Gas nach Europa von den Bedingungen und Preisen für die Lieferungen von russischem Gas in die Ukraine selbst abhängig. Und das war etwas, was die Ukraine und Russland untereinander vereinbart haben. Und wenn wir keine Einigung erzielen, dann stehen alle europäischen Verbraucher ohne Gas da. Möchten Sie, dass das passiert? Das glaube ich nicht. …

Was unsere Wahrnehmung der NATO-Osterweiterung angeht, so habe ich bereits die Garantien erwähnt, die gegeben wurden und die heute nicht eingehalten werden. Glauben Sie zufällig, dass dies eine normale Praxis in internationalen Angelegenheiten ist? Aber gut, vergessen Sie es. Vergessen Sie diese Garantien. Was die Demokratie und die NATO-Erweiterung betrifft: Die NATO ist keine universelle Organisation, im Gegensatz zu den Vereinten Nationen. Sie ist in erster Linie ein militärisches und politisches Bündnis, militärisch und politisch! Nun, die Gewährleistung der eigenen Sicherheit ist das Recht eines jeden souveränen Staates. Dagegen haben wir nichts einzuwenden. Natürlich sind wir nicht dagegen. Aber warum ist es notwendig, im Zuge dieser Expansion militärische Infrastrukturen an unseren Grenzen zu errichten? …

[Zu einer anderen Frage:] “Die USA entwickeln keine strategischen Waffen, Russland aber schon. Wird Russland in Zukunft Gewalt anwenden, wenn es nicht von der UNO sanktioniert wird? Russland entwickelt ein System strategischer Waffen”.

Ja, die Vereinigten Staaten entwickeln angeblich keine Offensivwaffen. Auf jeden Fall weiß die Öffentlichkeit nichts davon. Auch wenn sie sie sicherlich entwickeln. Aber wir werden jetzt nicht einmal danach fragen. Wir wissen, dass diese Entwicklungen im Gange sind. Aber wir tun so, als wüssten wir es nicht, also sagen wir, dass sie keine neuen Waffen entwickeln. …

Und nun zu der Frage, ob Russland militärische Gewalt ohne die Sanktion der UNO anwenden wird. Wir werden uns immer streng an den internationalen Rechtsrahmen halten. Ich habe eine juristische Grundausbildung und erlaube mir, mich und meine Kollegen daran zu erinnern, dass friedenserhaltende Maßnahmen laut UN-Charta der Zustimmung der UN und des UN-Sicherheitsrates bedürfen. Dies ist bei friedenserhaltenden Maßnahmen der Fall. Aber in der UN-Charta gibt es auch einen Artikel über Selbstverteidigung. Und in diesem Fall sind keine Sanktionen erforderlich. …

Was stört uns daran? Ich kann sagen – und ich denke, das ist allen klar -, dass wir diese Nichtregierungsorganisationen, wenn sie von ausländischen Regierungen finanziert werden, als ein Instrument betrachten, das ausländische Staaten nutzen, um ihre russische Politik durchzusetzen. Das ist die erste Sache. Das Zweite: In jedem Land gibt es bestimmte Regeln für die Finanzierung von, sagen wir, Wahlkämpfen. Die Finanzierung durch ausländische Regierungen, auch im Rahmen von Regierungskampagnen, läuft über Nichtregierungsorganisationen. Und wer ist darüber glücklich? Ist das eine normale Demokratie? Es ist eine geheime Finanzierung. Versteckt vor der Gesellschaft. Wo ist hier die Demokratie? Können Sie mir das sagen? Nein! Sie können es mir nicht sagen, und Sie werden es auch nie können. Denn hier gibt es keine Demokratie, sondern nur einen Staat, der Einfluss auf einen anderen ausübt.

Es ist kein Wunder, dass Putins öffentliche Äußerungen von den US-amerikanischen und verbündeten “Nachrichten”-Medien und “Geschichts”-Büchern zensiert werden. Aber die Tatsache, dass sie im Westen zensiert und eklatant falsch dargestellt werden, sagt viel mehr über den Westen heute aus als alles, was der Westen selbst über Russland oder Putin sagt. Und seine Lügen zu diesen Themen zeigen alles, was es wirklich über den heutigen Westen zu wissen gibt – dass er ein massiver und schamloser Betrug ist. Übersetzt mit Deepl.com

—–

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen.

