Als Roger Waters weinte von Gideon Levy Haaretz

Als Roger Waters weinte Von Gideon Levy

16. August 2022:

Information Clearing House – Roger Waters weinte am Mittwoch. Es war auf seiner Twitter-Seite, als er vor laufender Kamera einen Aufsatz vorlas, den er am Abend zuvor auf der Nachrichten-Website Mondoweiss gelesen hatte. Es ging um einen Jungen aus dem Gaza-Streifen.

“Ich wünschte wirklich, ich könnte mich ausruhen oder mir von einem Psychologen helfen lassen, wie andere Menschen auf der Welt, die unter Kriegen leiden”, sagte Mohammed. “Niemand fragt mich oder meine Familie während oder nach dem Krieg: ‘Wie geht es dir?'”

Er ist der Ernährer der Familie, ein Junge von 13 Jahren. Und nur sein Weinen, schrieb Tareq Hajjaj, “schmilzt den männlichen Schutzschild”, den er zu tragen gezwungen ist. “Ich will nicht, dass meine Mutter so leidet wie die Mütter der Kinder, die getötet wurden”, schluchzte der Junge.

Mohammed wünschte sich, er könnte woanders aufwachsen, wo er erst sterben würde, “wenn sein Körper ausgewachsen ist”, schrieb Hajjaj. Und an dieser Stelle konnte Waters seine Tränen nicht mehr zurückhalten und brach in Tränen aus. Kein anständiger Mensch konnte dem Anblick der Tränen des Musikers gleichgültig gegenüberstehen. Waters, der große Mann des GewissensAber für die Israelis war dies ein Auftritt von einem anderen Planeten. Sie haben tausend Abwehrmechanismen gegen Waters’ Tränen. Nehmen wir einmal an, dass Waters wirklich ein “Antisemit” und “jemand, der Israel hasst” ist – was er nicht ist. Aber über einen Jungen aus Gaza weinen? Was ist mit den Kindern von Sderot?

Hat irgendein Israeli Tränen für einen Jungen aus Gaza vergossen? Sind sich viele Israelis überhaupt bewusst, was mit den Kindern in Gaza während dieser drei Tage des kolossalen Erfolges geschah, der Israel in Wellen des Stolzes und der Selbstzufriedenheit überschwemmte, wie wir es hier seit langem nicht mehr gesehen haben? Einen solchen Erfolg hat es seit Israels Sieg im Sechstagekrieg 1967 nicht mehr gegeben. Noch ein paar Tage Kampf, und es gäbe sogar Alben.

Nur der Tod von Zili, einem Hund der Grenzpolizei, in Nablus – der in der Tageszeitung Yedioth Ahronoth für eine Schlagzeile auf der Titelseite sorgte, zusammen mit seiner Beerdigung, den Tränen, dem Grab, den Lobreden und der offiziellen Trauerbekundung des Premierministers – trübte die berauschende Siegesstimmung ein wenig. Sie wurde keine Sekunde lang durch die Szenen aus Gaza gestört, denn Szenen aus Gaza wurden hier nie gezeigt. Noch nie hat es hier eine so sterile Tötungsaktion gegeben. Die israelischen Medien zeigten dieses Mal nichts, absolut nichts.Dies war eine der korruptesten Operationen in der Geschichte Israels. Sie war nicht wie ihre Vorgänger in Gaza mit einem hohen Preisnachlass versehen, sondern völlig kostenlos. Kein Tropfen israelischen Blutes, kein einziges zerstörtes Haus und keine Verurteilung durch die Welt, nicht einmal eine lahme. Mit einem solchen Nulltarif wird natürlich der Appetit auf weitere Operationen wachsen. In Nablus hätte man am Dienstag zumindest über die Ergebnisse streiten können.

Die übliche Arroganz wurde dieses Mal von dem süchtig machenden Gefühl eines süßen, leichten Sieges begleitet. Bringt uns einfach mehr Kriege zu Tiefstpreisen. Immerhin wurde bei der Operation “Breaking Dawn” am vergangenen Wochenende niemand getötet und fast keine Häuser beschädigt.

Aber es ist unmöglich, einen anderen Faktor zu ignorieren, der diese Siegesgefühle genährt hat. Dieses Mal wurde die Operation von den guten Israelis durchgeführt. Sie sind jetzt an der Macht. Schauen Sie sich an, wie sie diesen Krieg angegangen sind, mit Bravour.

Folglich war dies der politischste Krieg, den Israel je geführt hat. Die Rechte war sich einig; sie kann nie ein Wort der Kritik am Töten von Arabern äußern. Die linke Mitte platzte vor Stolz – was für ein Erfolg, was für ein Management, was für ein Wagemut. Die Schmeicheleien für die Befehlshaber der Operation – Premierminister Yair Lapid und Verteidigungsminister Benny Gantz, zwei “unserer Leute” – machten Überstunden.

Yossi Verter beschrieb, wie sich Lapids Garderobe durch den Erfolg verändert hat. Sein “leerer Anzug ist gefüllt”, schrieb er untertrieben. Und am nächsten Tag fügte er hinzu: “Zweifellos ist dies ein großer Erfolg für Lapid” (Haaretz, 8. August). Der (mit Blut) gefüllte Anzug und die Feder in der Mütze sind die eigentliche Beute dieses Krieges, der mit “einem Traum für Israel” endete. Ein Traum vom Krieg.

Auf Verter folgte bald Uri Misgav, der alle Verkleidungen ablegte. Das wahre Siegesbild dieses Krieges, so schrieb er, sei das von Lapid, der den Oppositionsführer Benjamin Netanjahu informierte (Haaretz auf Hebräisch, 7. August). Für dieses Siegesbild hat es sich gelohnt, in den Krieg zu ziehen. Für Misgav und seinesgleichen könnte es nichts Schöneres geben.

Roger Waters weinte. “Was ist los mit den verdammten Israelis? Was ist nur los mit ihnen?”, fragte er wütend und verzweifelt. Ich wünschte nur, ich wüsste, wie ich ihm antworten sollte. Übersetzt mit Deepl.com

