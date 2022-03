Am 07. März: Die “Shut Elbit Down”Kampagne kommt nach Deutschland! Samidoun

Besonders wichtig in diesen Zeiten der deutschen und “westlichen-Werte” Waffenlieferungen, wer die Möglichkeit hat, bitte unbedingt teilnehmen, stellvertretend als Protest gegen alle Waffenschmieden , auch und gerade in Deutschland.

Wann? Am 07.03.2022 um 07:30 Uhr

Wo? Elbit Systems Fabrik, Eberhard-Finckh-Straße 55, 89075 Ulm

“Shut Elbit Down”Kampagne kommt nach Deutschland!

حملة „Shut Elbit Down“ تشق طريقها إلى ألمانيا!

„Elbit Systems“ ist eine Waffenentwicklungsfirma, die Waffen herstellt und exportiert, mit denen täglich Massaker verübt werden; sei es gegen unser palästinensisches Volk im besetzten Palästina, gegen die Armenviertel in Lateinamerika oder gegen das philippinische Volk. Es sind genau die Waffen, die dem zionistischen Feind und seinen imperialistischen Unterstützern erlauben, ihre Hegemonie über die unterdrückten Völker auszuüben.

Wir laden euch daher zu einer gemeinsamen Kundgebung am 07.03.2022 um 07:30 Uhr vor der Elbit Systems Fabrik in Ulm ein, um gegen die Produktion dieser Mordmaschinerie in Deutschland und überall zu protestieren. Das von diesem mörderischen Unternehmen verursachte Blutvergießen an unserem Volk in Palästina und auf der ganzen Welt darf nicht weitergehen!

Stoppt die Waffentests am palästinensischen Volk! „Elbit Systems“ hat in Deutschland nichts zu suchen!

Shut Elbit Down