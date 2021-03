Am Internationalen Frauentag schickt Khalida Jarrar einen Brief aus dem Gefängnis an palästinensische Frauen (VIDEO) 8. März 2021

Bild: Palestinian prisoner Khalida Jarrar (R) with her daughter Suha. (Photo: via Twitter)

On International Women’s Day, Khalida Jarrar Sends Letter from Prison to Palestinian Women (VIDEO) “My companions and sisters in Palestine, the Arab countries, and around the world,” wrote Jarrar, “from my prison, I am sending my warmest greetings to you as I am proud of you and your fight against all forms of injustice, persecution, and oppression.”

Am Internationalen Frauentag schickt Khalida Jarrar einen Brief aus dem Gefängnis an palästinensische Frauen (VIDEO)

https://israelpalaestina-amnestyberlin.de/wp-content/uploads/86/20210306_Amnesty_Frauenrechte_KhalidiaJarrar.pdf



8. März 2021

Nur wenige Tage nach ihrer Verurteilung und Inhaftierung durch Israel hat die palästinensische Politikerin Khalida Jarrar zum Internationalen Frauentag einen Brief an palästinensische Frauen geschickt.

Das prominente Mitglied der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) verbüßt derzeit eine zweijährige Haftstrafe, was sie aber nicht davon abhielt, eine Botschaft an die palästinensischen Freiheitskämpferinnen zu schicken, in der sie ihnen zum Tag gratuliert, sie lobt und ihre Opfer bejubelt.

Jarrar schrieb:

“An die verherrlichten Frauen Palästinas und der Welt, wir empfangen den 8. März zu einer Zeit, in der die gesamte Menschheit mit der Pandemie COVID19 von der einen Seite und den Systemen der Unterdrückung, des Rassismus und des Kolonialismus von der anderen Seite konfrontiert ist. Tausend Grüße an die Stimmen, die sich dieser Unterdrückung und Unterjochung widersetzen. Mögen die Frauen an der Spitze dieses Widerstands stehen und der 8. März ein Symbol der Befreiung sein.”

“Meine Gefährtinnen und Schwestern in Palästina, den arabischen Ländern und auf der ganzen Welt”, fuhr Jarrar fort, “ich sende euch meine herzlichsten Grüße aus meinem Gefängnis, denn ich bin stolz auf euch und euren Kampf gegen alle Formen von Ungerechtigkeit, Verfolgung und Unterdrückung.”

Der Internationale Frauentag sei ein Symbol für die Unterdrückung, sexuelle Diskriminierung und Ausbeutung, mit der alle Rassen durch “autokratische Regime” auf der ganzen Welt konfrontiert seien, sagte sie.

“Dies wird durch die Unterdrückung durch die Zionisten und ihre Besetzung unseres Heimatlandes Palästina repräsentiert.”

Der Status der Frauen in Palästina und in der arabischen Welt habe noch immer nicht das akzeptable Minimum an Fairness, Gerechtigkeit und Gleichheit erreicht, fügte Jarrar hinzu.

“Unser Land steuert auf Wahlen zu, für die wir immer als demokratisches Werkzeug gekämpft haben, um die Palästinensische Befreiungsorganisation zu aktivieren … und unsere gesetzgebenden Institutionen zu erneuern, damit sie zu Werkzeugen werden, die den Osloer Verträgen entgegentreten und nicht zu Werkzeugen, die ihnen dienen.”

Jarrar fügte hinzu, dass sie hofft, dass die palästinensischen Frauen ihre Rechte wahrnehmen werden, um eine gerechte Vertretung in den gesetzgebenden und nationalen Räten zu erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

