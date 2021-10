“Da die Israel-Lobby in den westlichen Hauptstädten fest verankert ist, werden die Technologiekonzerne nicht riskieren wollen, dass ihr Ruf beschädigt wird, wenn sie wegen eines Boykotts gegen Israel als antisemitisch geteert werden”.

Amazon and Google: partners in Israeli apartheid The best-selling Irish novelist Sally Rooney is openly shunning Israel after recent reports from human rights groups warned that Israel practices apartheid, systematically oppressing Palestinians under its rule. But while Israel risks becoming a pariah among some cultural producers, it is being aggressively embraced by globe-spanning corporations like Amazon and Google – among the wealthiest companies in history.

Bild: Google depicts Israel as a democracy, while assisting the abuse of Palestinian rights. Arthur Widak NurPhoto

Amazon und Google: Partner der israelischen Apartheid

Von Jonathan Cook

19. Oktober 2021

Die irische Bestsellerautorin Sally Rooney meidet Israel offen, nachdem Menschenrechtsgruppen in jüngsten Berichten davor gewarnt haben, dass Israel Apartheid praktiziert und die Palästinenser unter seiner Herrschaft systematisch unterdrückt.

Doch während Israel bei einigen Kulturschaffenden zum Paria zu werden droht, wird es von weltumspannenden Konzernen wie Amazon und Google, die zu den reichsten Unternehmen der Geschichte gehören, aggressiv umarmt.

Die beiden Tech-Giganten stehen nicht nur Schlange, um mit Israel Geschäfte zu machen. Sie arbeiten aktiv daran, die technologische Infrastruktur aufzubauen und zu verbessern, die Israel benötigt, um die Palästinenser zu überwachen und sie in die Ghettos zu sperren, die Israels Armee für sie geschaffen hat.

Durch ihre Zusammenarbeit beim israelischen Projekt Nimbus tragen beide Unternehmen dazu bei, den Druck auf Israel zu verringern, Frieden mit den Palästinensern zu schließen, und werden stattdessen zu Partnern der israelischen Apartheid.

Jetzt melden sich die Beschäftigten beider Unternehmen zu Wort – die meisten von ihnen anonym, aus Angst vor “Vergeltungsmaßnahmen”, wie sie es nennen.

Diesen Monat veröffentlichten rund 400 Mitarbeiter der beiden Unternehmen einen Brief in der Zeitung The Guardian, in dem sie davor warnten, dass Amazon und Google unter Vertrag genommen wurden, um “gefährliche Technologie” an das israelische Militär und die Regierung zu liefern, die Israels Herrschaft über die Palästinenser “noch grausamer und tödlicher” machen würde.

Unter Verschluss

Der 1,2-Milliarden-Dollar-Vertrag für das Projekt Nimbus, der Anfang des Jahres vergeben wurde, bedeutet, dass die beiden Technologieunternehmen im Auftrag des israelischen Militärs und der israelischen Regierung Rechenzentren in Israel bauen werden.

Die leitenden Mitarbeiter benötigen eine israelische Sicherheitsgenehmigung, um an dem Projekt arbeiten zu können.

Ein Zeichen dafür, wie sehr sich Israel der potenziellen Gegenreaktion gegen die Beteiligung von Amazon und Google bewusst ist, ist, dass der Vertrag die Technologieunternehmen daran hindert, sich aufgrund des Drucks von Mitarbeitern oder der wachsenden Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) zurückzuziehen. Die Vertragsbedingungen werden ebenfalls unter Verschluss gehalten, um eine Überprüfung zu verhindern.

Der Wunsch der Tech-Giganten, die Öffentlichkeit zu vermeiden, ist verständlich. Beide geben Lippenbekenntnisse zu ethischen Geschäftspraktiken ab. Google behauptet, dass Unternehmen “Geld verdienen können, ohne Böses zu tun”, während Amazons “Führungsprinzipien” die Verpflichtung enthalten, “besser zu machen, besser zu tun und besser zu sein”.

Israel mit den technologischen Werkzeugen auszustatten, um sowohl seine kriegerische militärische Besetzung als auch seine Apartheidpolitik, die Juden gegenüber Palästinensern privilegiert, besser durchsetzen zu können, sieht verdächtig danach aus, als würde man viel Geld damit verdienen, mit dem Bösen zusammenzuarbeiten.

In den Worten der Mitarbeiter, die die Missstände aufgedeckt haben, ermöglicht die Zusammenarbeit von Amazon und Google “die weitere Überwachung und rechtswidrige Datenerfassung von Palästinensern und erleichtert die Ausweitung der illegalen israelischen Siedlungen auf palästinensischem Land”.

Weder Amazon noch Google reagierten auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme zu den in dem Brief geäußerten Bedenken.

Besatzung durchsetzen

Zwei Mitarbeiter, Gabriel Schubiner, ein Software-Ingenieur bei Google, und Bathool Syed, ein Content-Stratege bei Amazon, äußerten sich kurz nach der Veröffentlichung des Briefes in The Guardian auf der Website von NBC.

Sie gaben Beispiele dafür, wie Israel die Computerdienste von Amazon und Google nutzen könnte, um die Besatzung durchzusetzen. Die Daten würden verwendet, um palästinensische Häuser zu identifizieren, die abgerissen werden sollen, wobei es sich oft um Schritte zur Räumung von Land durch Israel handelt, um illegale Siedlungen zu bauen oder zu erweitern.

Und die gesammelten und auf den Servern gespeicherten Informationen würden Angriffe auf bebaute Gebiete im Gazastreifen leiten, der seit 15 Jahren von Israel blockiert wird. In früheren Militärkampagnen hat Israel palästinensische Krankenhäuser, Schulen und Universitäten bombardiert.

Die Server von Amazon und Google werden auch das israelische Raketenabfangsystem Iron Dome unterstützen, das Israel dabei hilft, Raketen aus dem Gazastreifen zu neutralisieren, damit es die Palästinenser zum Schweigen bringen kann, während es sie in Käfigen hält und den Bewohnern der Enklave eine Hungerkur aufzwingt.

Die beiden Mitarbeiter wiesen auch darauf hin, dass Amazon und Google direkt in Israels umfassendere Apartheid-Politik verwickelt sind, die Anfang des Jahres von Menschenrechtsgruppen, einschließlich der israelischen Besatzungsbeobachtungsstelle B’Tselem, kritisiert wurde.

Nimbus wird der israelischen Landbehörde dienen, die nicht nur Land für illegale Siedlungen zuteilt, sondern auch eine diskriminierende Politik bei der Landzuteilung innerhalb Israels überwacht, die offen Juden gegenüber dem Fünftel der israelischen Bevölkerung bevorzugt, das aus Palästinensern besteht.

Israel behauptet, diese so genannten israelischen Araber seien gleichberechtigte Bürger, aber sie werden systematisch diskriminiert, wie B’Tselem und die in New York ansässige Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch herausgestellt haben.

“Daten-Kreuzweg”

Amazon und Google haben frühere Aufrufe von Mitarbeitern ignoriert, den Rechten der Palästinenser Vorrang vor höheren Profiten aus der Beteiligung an Israels Kriegswirtschaft zu geben.

Im Mai drängten viele Hunderte – wiederum anonym – beide Unternehmen, ihre Verbindungen zum israelischen Militär zu kappen, kurz nachdem dieses bei einem Angriff auf den belagerten Gazastreifen fast 260 Palästinenser, darunter mehr als 60 Kinder, getötet hatte.

Die in diesem Monat veröffentlichten Zahlen belegen die zentrale Stellung Israels in der globalen digitalen Wirtschaft. Trotz seiner geringen Größe beträgt der Anteil Israels an den Hightech-Investitionen inzwischen ein Drittel der Investitionen in europäischen Ländern.

Israel hat besonders von der wachsenden Nachfrage des Westens nach seinen Überwachungstechnologien, Cyberwaffen und Entwicklungen im Bereich der militarisierten künstlichen Intelligenz profitiert. Das israelische Militär und die von pensionierten Soldaten gegründeten Start-ups haben einen Wettbewerbsvorteil, da sie behaupten, ihre Technologien seien an Palästinensern im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen “kampferprobt”.

Laut Berichten lokaler Medien ist Israel auf dem besten Weg, ein “globaler Datenknotenpunkt” zu werden. Es wird erwartet, dass nicht nur Amazon und Google, sondern auch Microsoft, Oracle und IBM Serverfarmen in Israel errichten werden, um von der stärkeren Integration digitaler und militärischer Technologien zu profitieren.

Die entscheidende Rolle Israels in der Hochtechnologie – von der Intel-Chipfabrik bis hin zu Firmen wie AnyVision und Onavo, die spezielle Überwachungs-, Gesichtserkennungs- und Datenverarbeitungs-Technologien anbieten – bedeutet, dass es sich niemand leisten kann, sich mit Israel zu zerstreiten.

Google und Facebook wurden bereits für ihre Zusammenarbeit mit Israel kritisiert, weil sie Palästinenser in den sozialen Medien zensieren oder sie auf Online-Karten unsichtbar machen.

Profite im Überfluss

Die anonymen Mitarbeiter, die den Brief an Amazon und Google unterschrieben haben, klingen nostalgisch nach den Tagen, in denen die von ihnen entwickelte Technologie, wie sie schreiben, dazu bestimmt war, “den Menschen überall zu dienen und sie zu erheben”.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass Technologieunternehmen wie Amazon und Google längst über einfache Online-Dienste wie den Kauf eines Buches oder die Suche nach einem Rezept hinausgegangen sind. Das Streben nach Profit, die Notwendigkeit, Konkurrenten in Schach zu halten, und der Anreiz, staatliche Regulierung zu vermeiden, haben dazu geführt, dass sie zu wichtigen Akteuren geworden sind, die den “nationalen Sicherheitsstaat” unterstützen.

Neben seinen berüchtigten gewerkschaftsfeindlichen Initiativen hat Amazon die Überwachungsbefugnisse der staatlichen und lokalen Polizeikräfte in den USA und der Einwanderungsbehörden erweitert, die für die Trennung von asylsuchenden Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko scharf kritisiert wurden.

Google hat von Anfang an mit der CIA, der Nationalen Sicherheitsbehörde, dem Pentagon und dem US-Außenministerium zusammengearbeitet oder von ihnen Geld erhalten.

Die rund 400 anonymen Mitarbeiter hoffen immer noch, dass sie frühere Siege wiederholen können, die die Komplizenschaft der Tech-Konzerne bei Unterdrückung und militärischer Aggression beendet haben.

Im Jahr 2019 zog sich Google aus dem Projekt Dragonfly zurück, das China bei der Zensur der Online-Suche seiner Bevölkerung helfen sollte. Und im Jahr zuvor wurde das Projekt Maven eingestellt, das das Pentagon bei Drohnenangriffen unterstützen sollte.

Aber China war ein offizieller Feind, und das Pentagon treibt das Drohnenprojekt immer noch voran. Berichten zufolge wird es dabei von Unternehmen unterstützt, die von Investmentfonds der Google-Muttergesellschaft Alphabet und einem Startup unterstützt werden, das unter anderem mit einem ehemaligen Google-Manager verbunden ist, um die Arbeit zu erledigen, die Google selbst aufgeben musste.

Amazon oder Google dazu zu bringen, ihren öffentlichen Verpflichtungen zu ethischem Verhalten nachzukommen und sich aus dem Projekt Nimbus zurückzuziehen, könnte sich als sehr viel schwieriger erweisen – und das nicht nur wegen der vertraglichen Verpflichtungen, auf denen Israel bestanden hat.

Israel ist ein zu wichtiger Bestandteil der globalen Überwachungs- und Kriegsindustrie geworden, als dass ein Tech-Gigant es riskieren könnte, sich mit ihm anzulegen. Da sich aus einer engeren Zusammenarbeit mit dem militärisch-industriellen Komplex massenhaft Gewinne erzielen lassen, wird der Druck zunehmen, engere Bande mit Israel zu knüpfen, unabhängig von seiner Menschenrechtsbilanz.

Und da die Israel-Lobby in den westlichen Hauptstädten fest verankert ist, werden die Technologiekonzerne nicht riskieren wollen, dass ihr Ruf beschädigt wird, wenn sie wegen eines Boykotts gegen Israel als antisemitisch geteert werden.

Der Druck auf viele Unternehmen mag zunehmen, sich von Israel wegen seiner Besatzungs- und Apartheidpolitik zu distanzieren. Aber für Amazon und Google sind genau diese Praktiken der Besatzung und der Apartheid ein technisches Reservoir, das nur darauf wartet, ausgebeutet zu werden. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Seine neuesten Bücher sind Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (Zed Books).

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...