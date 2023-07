American Anthropological Association endorses academic boycott of Israel Members of the American Anthropological Association overwhelmingly endorsed a resolution to boycott Israeli academic institutions with 71% of members supporting the measure.

Logo der Amerikanischen Anthropologischen Gesellschaft (Bild: Mondoweiss)

Die Mitglieder der American Anthropological Association haben sich mit überwältigender Mehrheit für eine Resolution zum Boykott israelischer akademischer Einrichtungen ausgesprochen. 71 % der Mitglieder unterstützen die Maßnahme.

American Anthropological Association befürwortet akademischen Boykott Israels

Von Michael Arria

24. Juli 2023

Die Mitglieder der American Anthropological Association (AAA) haben sich mit überwältigender Mehrheit für eine Resolution zum Boykott israelischer akademischer Einrichtungen ausgesprochen. 71% der 2.016 Mitglieder der Vereinigung unterstützten die Maßnahme, während nur 29% sie ablehnten.

„Dies war in der Tat ein umstrittenes Thema, und unsere Differenzen mögen heftige Debatten ausgelöst haben, aber wir haben eine kollektive Entscheidung getroffen, und es ist nun unsere Pflicht, voranzuschreiten, vereint in unserer Verpflichtung, wissenschaftliches Wissen zu fördern, Lösungen für menschliche und soziale Probleme zu finden und als Hüter der Menschenrechte zu dienen“, sagte AAA-Präsidentin Ramona Pérez in einer Erklärung. „Die AAA-Referendumsrichtlinien und -Verfahren wurden genau und ausnahmslos befolgt, und das Ergebnis wird das volle Gewicht der Genehmigung durch die AAA-Mitglieder tragen.

Eine frühere israelische Boykottmaßnahme wurde auf einer AAA-Geschäftssitzung 2015 enthusiastisch befürwortet, wurde aber im folgenden Jahr in einer knappen Abstimmung abgelehnt. Im März 2023 reichten über 200 AAA-Mitglieder eine Petition an den Vorstand ein, in der sie eine Abstimmung der gesamten Mitgliedschaft zu diesem Thema forderten. Die Abstimmung fand zwischen dem 15. Juni und dem 14. Juli statt.

„Der israelische Staat betreibt ein Apartheidregime vom Jordan bis zum Mittelmeer, einschließlich des international anerkannten Staates Israel, des Gazastreifens und des Westjordanlandes. Das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid von 1973 und das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) von 1998 definieren Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, heißt es in der Resolution.

„Israelische akademische Institutionen sind mitschuldig am Unterdrückungsregime des israelischen Staates gegen die Palästinenser…auch durch die Bereitstellung von Forschung und Entwicklung von Militär- und Überwachungstechnologien, die gegen Palästinenser eingesetzt werden“, heißt es weiter. „Israelische akademische Einrichtungen bieten keinen Schutz für die akademische Freiheit, die Rede auf dem Campus zur Unterstützung der palästinensischen Menschen- und politischen Rechte und für die Vereinigungsfreiheit der palästinensischen Studenten auf ihrem Campus.“

Gemäß der Resolution können israelische akademische Einrichtungen nicht in den von der AAA herausgegebenen Materialien veröffentlicht werden, in AAA-Publikationen werben, die Konferenzeinrichtungen der AAA für Bewerbungsgespräche nutzen, an AAA-Veranstaltungen teilnehmen oder Artikel aus AAA-Publikationen nachdrucken. Die Resolution gilt nur für die Institutionen, nicht für die mit ihnen verbundenen Wissenschaftler und Studenten.

„Diese Resolution ist eine bedeutsame Demonstration der Solidarität von Tausenden von Wissenschaftlern, die an der Seite ihrer palästinensischen Kollegen stehen, deren Arbeit und Leben tagtäglich von Israels rassistischer, diskriminierender Politik und brutaler Militärherrschaft beeinflusst werden“, sagte Jessica Winegar, Anthropologieprofessorin und Mitglied des Anthroboykott-Kollektivs, einer Gruppe, die sich für diese Maßnahme eingesetzt hat. „Als Wissenschaftler, die sich seit langem mit dem Kolonialismus befassen, sind Anthropologen nur allzu vertraut mit den verheerenden Folgen von Israels Unterdrückung und dem Diebstahl palästinensischen Landes. Diese Abstimmung ist ein wichtiger Schritt, um zu zeigen, dass die Unterstützung für die Rechte der Palästinenser Hand in Hand mit den Werten der AAA, den Menschenrechten für alle, geht.“

Alisse Waterston, Professorin für Anthropologie am John Jay College und ehemalige Präsidentin der AAA, erläuterte Anfang des Jahres in einem Beitrag auf Mondoweiss, warum sie die Maßnahme befürwortete.

„Ich erkenne an, dass bestimmte Prinzipien manchmal im Widerspruch zueinander stehen“, schrieb sie. „Wenn der Boykott der AAA der akademischen Freiheit schadet, muss dies gegen die Leichen und zerstörten Häuser abgewogen werden, die die palästinensische Notlage darstellen. Wenn Mitglieder ihre Mitgliedschaft in der Vereinigung aufgeben und Spender sich zurückziehen, sollten diejenigen, die den Boykott unterstützen, sich verpflichten, jeweils 1-2 Mitglieder zu werben und die Vereinigung über ihre Mitgliedsbeiträge hinaus finanziell zu unterstützen. Jeder anderen Bedrohung oder Schädigung der American Anthropological Association kann mit der Verpflichtung begegnet werden, sich für sie einzusetzen. Sollte sich der Boykott als unwirksam erweisen, muss dies gegen die Mitschuld an der Verschweigung der Lage der Palästinenser unter der Apartheid abgewogen werden, die sie isoliert, einsam und unsichtbar macht.“ Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …