America the Feckless One would think that the United States military staging an unprovoked “plausibly deniable” covert attack on a nation with which it is not at war would be at least considered newsworthy. That the attack did grave damage to a country with which the US is closely allied would seem to make the aggression even more unthinkable.

Amerika der Taugenichts

von Philip Giraldi



Lügen und Heuchelei sind das Herzstück der Biden-Außenpolitik

21. Februar 2023

Man sollte meinen, dass ein unprovozierter, “plausibel zu leugnender” verdeckter Angriff des US-Militärs auf ein Land, mit dem es sich nicht im Krieg befindet, zumindest als berichtenswert gelten würde. Die Tatsache, dass der Angriff einem Land, mit dem die USA eng verbündet sind, schweren Schaden zufügte, scheint die Aggression noch unvorstellbarer zu machen. Und, was vielleicht das Schlimmste ist, der Angriff wurde vom Chef der Exekutive der Nation unter Umgehung des Kongresses und unter Umgehung des Gesetzes über die Kriegsbefugnisse vorbereitet, was vielleicht am verwerflichsten ist, da es den Kern des verfassungsmäßigen Gleichgewichts der Befugnisse der Nation trifft. Dies ist eindeutig ein anklagbares Vergehen. Und “ja”, für diejenigen, die sich immer noch wundern, Joe Biden und sein Team von Terroristennachahmern haben all das und noch mehr getan und ihre Leistung mit einer Reihe von Lügen und Ausflüchten gekrönt, um den Anschein zu erwecken, sie hätten nichts Falsches getan.

Und die amerikanischen Mainstream-Medien haben mit ihrer schlechtesten Leistung seit der Invasion im Irak als Echokammer für alles gedient, was das Weiße Haus an sie heranträgt. In Anbetracht all dessen war es vielleicht völlig vorhersehbar, dass die der Regierung unterworfene Presse und die Fernsehnachrichten den verheerenden Bericht des führenden Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh vom 8. Februar fast vollständig ignorieren würden. Hershs Artikel trug den Titel “How America Took Out the Nord Stream Pipeline” (Wie Amerika die Nord-Stream-Pipeline ausgeschaltet hat) mit der sekundären Überschrift “Die New York Times nannte es ein ‘Mysterium’, aber die Vereinigten Staaten führten eine verdeckte Seeoperation durch, die geheim gehalten wurde – bis jetzt”. Der Artikel, den Hersh selbst im Internet veröffentlichte, beschreibt sehr detailliert die Vorbereitungen und die Ausführung durch das Tauch- und Bergungszentrum der US-Marine und die maritime Abteilung der Central Intelligence Agency (CIA), die vom Weißen Haus koordiniert und geleitet wurden, um die vier russischen Ostseepipelines zu sabotieren und zu zerstören – ein Kriegsverbrechen und eine terroristische Aktion, die die Vereinigten Staaten einem direkten bewaffneten Konflikt mit Russland sehr viel näher bringt.

Angesichts der möglichen politischen Auswirkungen könnte die Hersh-Story die wichtigste Enthüllung sein, die seit Beginn der Kämpfe in der Ukraine vor über einem Jahr erschienen ist, aber sie wird vom Weißen Haus ignoriert, das den Bericht dementiert. Die Sprecherin der CIA, Tammy Thorp, antwortete Hersh ebenfalls: “Diese Behauptung ist komplett und völlig falsch.” Auch die US-Marine wurde um eine Stellungnahme gebeten, antwortete aber nicht. Die Medien haben sich, wie an ihrer Untätigkeit deutlich zu erkennen ist, strikt an diese Regierungslinie gehalten, möglicherweise aufgrund der irrigen Vorstellung, dass unsere nationalen Sicherheitskräfte unterstützt werden müssen, wenn sie sich in der Ukraine “mit den Russen anlegen”. Im Gegenteil, gerade dann, wenn die

Ich kenne Sy Hersh seit einigen Jahren und habe Zeit mit ihm und anderen ehemaligen CIA-Kollegen verbracht, um Einzelheiten einiger seiner früheren Enthüllungen über den Missbrauch und die offenen Lügen der US-Regierung in ihrer nicht ganz glaubwürdigen Rolle als “Hüterin” der nationalen Sicherheit zu bestätigen. Hersh ist ein akribischer Rechercheur, der meiner Erfahrung nach niemals unbestätigte Behauptungen zur Untermauerung seiner Erzählungen akzeptiert. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, wer seine Quellen in den Geheimdiensten und im Verteidigungsministerium in diesem Fall sein könnten, und es sollte akzeptiert werden, dass das, was er geschrieben hat, vollständig nachprüfbar ist und von Personen stammt, die tatsächlich an den beschriebenen Aktivitäten beteiligt waren. Das soll nicht heißen, dass es keine Fehler gibt, wenn man sich nicht genau an Details erinnert, einschließlich der Aspekte einer möglichen norwegischen Beteiligung, worauf Kritiker bereits hinweisen, aber die Hauptaussage über das “Wer” und “Wie” ist ziemlich eindeutig belegt.

Der Bericht ist lang und enthält eine Vielzahl von Informationen sowohl über die Planung als auch über die politische Entscheidungsfindung, die der Bereitschaft zur Zerstörung der Pipeline zugrunde lagen, die ich kurz beschreiben werde. Sy behauptet das Folgende: Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass viele in der US-Regierung die Nord-Stream-Pipelines seit langem als Sicherheitsbedrohung betrachten, da die Lieferung von relativ billigem Erdgas an Deutschland als Tor nach Europa durch Russland es Moskau ermöglichen würde, eine Energieabhängigkeit zu schaffen, die zu politischen und strategischen Vorteilen manipuliert werden könnte.

Als sich die Krise in der Ukraine im Jahr 2021 zuspitzte, richtete das Weiße Haus unter Biden eine geheime Arbeitsgruppe ein, die mögliche Szenarien ausarbeitete, die sich auf den Einsatz militärischer und geheimdienstlicher Ressourcen zur physischen Zerstörung der Pipelines konzentrierten, wobei die Rolle der USA in diesem Prozess in gewissem Maße plausibel geleugnet werden sollte, um politische Rückschläge bei Amerikas europäischen Verbündeten oder eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Die Geheimhaltung war notwendig, um Biden vor dem Vorwurf der Heuchelei zu schützen, da er wiederholt versprochen hatte, dass die USA nicht direkt in einen bewaffneten Konflikt mit Russland wegen der Ukraine verwickelt werden würden.

Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan leitete die behördenübergreifende Task Force, die Ende 2021 zusammentrat und der wichtige Vertreter der Maritimen Abteilung der Agentur und des Tauch- und Bergungszentrums der Marine, beide in Panama City, Florida, sowie des Außenministeriums, des Finanzministeriums und der Vereinigten Stabschefs angehörten. Ursprünglich wurde die Operation als verdeckte Aktion behandelt, die einer Kontrolle durch den Kongress bedurft hätte. Dieses Feigenblatt wurde jedoch fallen gelassen und die Operation wurde zu einer “streng geheimen Geheimdienstoperation”, als Biden und andere Mitglieder der Regierung öffentlich und eindeutig ihre Absicht erklärten, die Pipeline zu stoppen. Es wurde eine Reihe von Optionen zur Zerstörung der Pipelines diskutiert. Laut Hersh haben die Teilnehmer des Treffens

Es gab viele Warnungen vor dem, was kommen könnte. Anfang Februar 2022, kurz vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine, versprach Präsident Biden öffentlich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz, begleitet von einem schweigsamen und stirnrunzelnden deutschen Bundeskanzler Olav Scholz: “Wenn Russland einmarschiert … wird es kein Nord Stream 2 mehr geben”, und auf die Frage, wie er das bewerkstelligen wolle, antwortete er: “Wir werden – das verspreche ich Ihnen – in der Lage sein, es zu tun.” Später, nach der Zerstörung der Pipeline, erklärte Außenminister Blinken, die Sabotage biete eine “enorme Chance, die Abhängigkeit von russischer Energie ein für alle Mal zu beenden… Das ist sehr bedeutsam und bietet eine enorme strategische Chance für die kommenden Jahre.” Nicht, dass es noch einer weiteren Bestätigung bedurft hätte, aber am 22. Januar 2023 sagte die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland vor einem Ausschuss des US-Senats schadenfroh aus: “Die Regierung ist sehr erfreut zu wissen, dass Nord Stream 2 jetzt … ein Stück Metall auf dem Meeresgrund ist.”

Die Biden-Administration hat in ihrer Arroganz mehr oder weniger zugegeben, dass sie hinter der Sabotage steckt, zu der sie sicherlich das Motiv und die Mittel hatte, obwohl sie sorgfältig vermieden hat, Beweise dafür zu hinterlassen, dass sie die Zerstörung durchgeführt hat. Wie bereits erwähnt, hat sie es auch bewusst vermieden, den Kongress einzuschalten, vermutlich um eine Diskussion über Kriegsbefugnisse zu vermeiden oder auch aus Sorge vor möglichen undichten Stellen in den Medien.

Berichten zufolge verlief die Platzierung des Sprengstoffs und die anschließende Zerstörung der Pipelines folgendermaßen: Unter dem Deckmantel einer NATO-Ostseeübung namens BALTOPS-22 im Juni 2022 stiegen US-Marine und möglicherweise auch CIA-Spezialeinheiten sowie norwegische Tiefseetaucher 260 Fuß tief zu einer Stelle vor der dänischen Insel Bornholm hinab, die als ein Ort galt, an dem die Pipelines in relativ flachem, gezeitenfreiem Wasser zusammenliefen und besonders anfällig waren. Sie brachten C-4-Sprengstoff sowohl an der bereits in Betrieb befindlichen Nord Stream 1-Pipeline als auch an der bereits fertiggestellten Nord Stream 2-Pipeline an, die noch auf die Genehmigung der deutschen Sicherheitsbehörden wartete, um in Betrieb genommen zu werden. Der Sprengstoff war so konzipiert, dass er aus der Ferne gesprengt werden konnte.

Der Sprengstoff war mit einem Zeitzünder versehen, der denjenigen, die die Detonation auslösten, ein Zeitfenster zur Flucht bot. Berichten zufolge wurde der Sprengstoff durch ein sicheres Signal aktiviert, das von einer Sonarboje gesendet wurde, die von einem norwegischen Marinehubschrauber auf die vorbereitete Stelle abgesetzt wurde. Die Norweger waren aufgrund ihrer eigenen militärischen Präsenz in der Nähe des Zielgebiets in der Ostsee und ihrer beträchtlichen Erfahrung mit Kaltwasseroperationen in der Tiefsee für diese Aufgabe unerlässlich. Ein norwegischer Marinehubschrauber in dem Gebiet würde vermutlich keine besonderen Bedenken hervorrufen, auch nicht bei den stets wachsamen Russen.

Auf den Befehl “Go!” aus Washington hin ließen die Norweger am 26. September 2022 die Sonarboje ab, und einige Stunden später wurde der C-4-Sprengstoff gezündet, wodurch drei der vier Pipelines sofort außer Betrieb gesetzt wurden. Unmittelbar nach dem Bombenanschlag bemühten sich die USA und ihre Verbündeten in den Medien nach Kräften, den Russen die Schuld zu geben, die wiederholt als wahrscheinlicher Schuldiger genannt wurden. Durchgesickerte Informationen aus dem Weißen Haus und der britischen Regierung lieferten nie eine klare Erklärung dafür, warum Moskau eine lukrative Geschäftsvereinbarung selbst sabotieren sollte. Einige Monate später, als bekannt wurde, dass russische Behörden im Stillen Kostenvoranschläge für die Reparatur der Nord-Streams in der Größenordnung von 10 Milliarden Dollar eingeholt hatten, beschrieb die New York Times diese Entwicklung scheinbar ahnungslos als “Komplizierung der Theorien darüber, wer hinter der Sabotage steckt”.

In der Tat war nie klar, warum Russland seine eigene wertvolle Pipeline zerstören wollte, die über viele Jahre hinweg eine wichtige Einnahmequelle sein sollte – ein Vorhaben, das der ehemalige britische Diplomat Craig Murray als “geistesgestört” bezeichnet. Eine vielsagende Begründung für das Vorgehen des Präsidenten kam jedoch von Außenminister Blinken. Auf einer Pressekonferenz im September zu den Folgen der sich verschärfenden globalen Energiekrise befragt, die vor allem in Westeuropa zu spüren ist, beschrieb ein wahnhafter Blinken die Entwicklung in positiver Weise und schwärmte davon, dass die Zerstörung “Wladimir Putin die Bewaffnung der Energie als Mittel zur Durchsetzung seiner imperialen Pläne nehmen würde.”

Die von Sy Hersh erzählte Geschichte ist ein weiterer großer Verrat der so genannten Führung des Landes, ein ungeheuerliches Beispiel dafür, dass die Regierung der Vereinigten Staaten mit Hilfe ihrer Schoßhündchen-Medien erneut ihre eigenen Bürger und die Welt belügt, um einen kriminellen Akt zu vertuschen, der die Amerikaner in keiner Weise sicherer oder wohlhabender gemacht hat. In den USA hat es unter den prominenten Journalisten bisher nur Tucker Carlson gewagt, den von Hersh entwickelten Untersuchungsbericht in einem fünfminütigen Beitrag seiner Sendung vorzustellen. Newsweek hat ebenfalls einen Beitrag veröffentlicht, in dem der Verfassungsrechtler John Yoo die aufgeworfenen Fragen untersucht. Noch interessanter ist vielleicht, dass ein halbstündiges Interview von Amy Goodman mit Hersh in der PBS-Fernsehsendung Democracy Now! letzte Woche ausgestrahlt, dann aber teilweise gesperrt wurde, weil YouTube es für “unangemessen oder beleidigend” hielt. Inzwischen ist das Video des Seymour Hersh-Interviews wieder in vollem Umfang verfügbar, und der Democracy Now!-Kanal gibt folgende Erklärung ab: “UPDATE: Als Reaktion auf eine Inhaltswarnung von YouTube, die die Reichweite dieses Interviews stark einschränkte, haben wir einige Bilder in etwa 30 Sekunden des Videos unscharf gemacht. Was Sie jetzt sehen, ist eine bearbeitete Version. Die unzensierte Version des Interviews, die in unserer Sendung ausgestrahlt wurde, finden Sie auf democracynow.org.”

Abgesehen von dieser Enthüllung bleiben jedoch viele Fragen über die Zerstörung von Nord Stream, die eindeutig ein kriegerischer oder sogar terroristischer Akt war, weiterhin unbeantwortet. Denken Sie beispielsweise daran, wie die NATO-Länder USA und Norwegen de facto das NATO-Mitgliedsland Deutschland angegriffen haben, das sowohl der beabsichtigte Empfänger als auch ein wirtschaftlicher Partner bei den Pipelines war. Obwohl eine gewisse britische Beteiligung an der Operation, die auch vom russischen Geheimdienst aufgedeckt wurde, durch die SMS der damaligen britischen Premierministerin Elizabeth Truss an Außenminister Antony Blinken sechzig Sekunden nach der Detonation schnell öffentlich bekannt wurde. Offensichtlich wurde Berlin nicht genug Vertrauen entgegengebracht, um bei der Planung und Durchführung der Bombardierung mitreden zu können, obwohl es dadurch schwer geschädigt wurde. Auch Artikel 5 der NATO-Charta besagt, dass bei einem Angriff auf eine Nation alle anderen Bündnismitglieder dem angegriffenen Land helfen müssen, und es ist interessant zu überlegen, ob der Rest der NATO mit den Vereinigten Staaten und Norwegen in den Krieg ziehen sollte. Oder können “Freunde” im Verteidigungsbündnis einander ohne Konsequenzen angreifen, oder sollten die USA und Norwegen jetzt als Schurkenstaaten betrachtet werden? Kann das Bündnis selbst zusammenbleiben, wenn mehrere Mitgliedsstaaten einseitig Maßnahmen ergreifen, die der Wirtschaft eines anderen Mitglieds schwer schaden können? Und wie reagieren die Deutschen eigentlich auf ihre sinkende Wirtschaft und ihren sinkenden Lebensstandard, indem sie als Folge der US-amerikanisch-norwegischen Aktion Fabriken schließen und Häuser kaltstellen?

Auch die Amerikaner sollten sich Gedanken über die Regierung machen, die wir haben, und über die mangelnde Zurückhaltung, mit der sie agiert. Die Schöpfer der Verfassung gaben nur dem Kongress die Befugnis, den Krieg zu erklären, vielleicht in der Vorstellung, dass der Präsident sich eines Tages dazu herablassen könnte, die Militär- und Seestreitkräfte der Vereinigten Staaten weltweit einzusetzen, um andere Nationen zu bestrafen und zu zwingen, ihr Territorium zu erobern und ihre Bevölkerung zu töten. Und das alles wird mit etwas gerechtfertigt, das man “Exzeptionalismus” nennt und das eine massive, anhaltende Täuschung darstellt, dass das Führen eines ständigen Krieges in Wirklichkeit die Erhaltung des Friedens in einer “auf Regeln basierenden internationalen Ordnung” ist.

Aber die letzte und wichtigste Frage bleibt: Wie wird sich Russland auf Nord Stream revanchieren? Wird es einen Schritt näher an einen möglichen Atomkrieg herankommen, der durch Joe Bidens rücksichtslosen Schritt ausgelöst wurde, oder wird der Kreml auf seiner Forderung bestehen, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Untersuchung des Vorfalls zu befassen? Moskau wird sicherlich darauf achten, den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort zu wählen, aber der letzte Akt in diesem Stück muss erst noch geschrieben werden. Übersetzt mit Deepl.com

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

