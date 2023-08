Amerika ist jetzt ein Zombie-Staat Verfasst von Jacob Howland über UnHerd,

Amerika ist jetzt ein Zombie-Staat

„Jede Nation bekommt die Regierung, die sie verdient“, schrieb der Philosoph Joseph de Maistre, und einige bekommen sie gerade jetzt auf die harte Tour. De Maistres moralische Interpretation der Politik lässt zwar Ausnahmen zu, aber die Vereinigten Staaten im Jahr 2023 gehören nicht dazu. Eine schwindende Flut von schlechter Bildung und Korruption lässt die kulturellen und verfassungsrechtlichen Pfeiler verrotten, die die USA seit dem Bürgerkrieg über den Wassern des Chaos gehalten haben.

Das amerikanische Regime ist zu einer geschmacklosen Theatrokratie geworden, in der politische Schauspieler, auf Griechisch hypokritai, die Hauptfiguren in einer widerlichen Farce spielen. Im Vorfeld der Wahlen 2024 spielt Donald Trump den verfolgten Retter und Joe Biden den rechtschaffenen Verteidiger der amerikanischen Republik. Dabei spielt es keine Rolle, dass Trump selbstverliebt und impulsiv bis hin zu krimineller Dummheit ist, dass Biden senil und offensichtlich korrupt ist und dass diese beiden rüpelhaften alten Männer Betrüger und Märchenerzähler sind. Diese Untugenden spielen für ihre wütenden Anhänger keine Rolle, die ihren Mann gerade deshalb lieben, weil er nicht der verhasste Andere ist. Trump und Biden können und wollen nicht voneinander getrennt werden; jeder braucht seinen Gegner wie der Hammer den Nagel. Und über dem erbärmlichen Spektakel sitzen klickhungrige Medien, die sich an den Unruhen weiden und ihre Lieblinge wie verehrungswürdige heidnische Götter auswählen.

Dieses Drama der politischen Dekadenz lässt sich nicht so einfach kategorisieren. Aristoteles schrieb, dass in der Tragödie Menschen dargestellt werden, die besser und in der Komödie schlechter sind als wir Zuschauer. Biden und Trump sind sicherlich schlechter als diejenigen, die sie ins Amt gewählt haben, aber sie sind nicht im Entferntesten lustig. Ihre Eskapaden sind abstoßend und ihre Albernheiten unsympathisch. Wenn man sie und die Chorführer, die ihnen folgen, beobachtet – ruckartige Marionetten wie Rudy Giuliani, der sich die Haare färbt, oder Anthony Fauci, der behauptet, die Wissenschaft selbst zu sein -, empfinden die Amerikaner nur Scham und Entsetzen, ohne die kathartische Befreiung durch Lachen oder Tränen.

Diese gefangenen Emotionen entspringen der gleichen Quelle. Es sind intuitive Reaktionen auf den nahenden Tod des amerikanischen Experiments der geordneten Freiheit durch Überalterung. Das Problem geht weit über die Demenz des Präsidenten hinaus. Der US-Senat (vom lateinischen senex, „alt“) gleicht eher dem Wartezimmer eines geriatrischen Neurologen als einem Rat weiser Ältester. Da gibt es Mitch McConnell, der zu Stürzen und Erfrierungen neigt; die an den Rollstuhl gefesselte und verwirrte Dianne Feinstein; und John Fetterman, der mit seinen 53 Jahren weniger fit für den öffentlichen Dienst ist als jedes andere Mitglied dieses ehemals erhabenen Gremiums. Es ist, als ob C-SPAN, der Sender, der die Anhörungen des Kongresses im Fernsehen überträgt, beschlossen hätte, stattdessen absurde, postapokalyptische Horrorfilme zu zeigen.

Die Zombifizierung des Kapitols – ganz zu schweigen von den Straßen unserer Städte, die zu ständigen Lagern der Benommenen und Gestörten geworden sind – ist lediglich ein Symptom der zugrunde liegenden Krankheit. Wie alle Institutionen zerfällt auch die Politik ohne regelmäßige Zufuhr konstruktiver Energie. Eine moderne Demokratie ist nur dann gesund, wenn ihre großen Parteien organisch aus ihren Wählern erwachsen und deren Interessen mehr aus Gewohnheit und Neigung als durch bewusste Anstrengung vertreten.

Doch die Politik an der Basis, die Tocqueville bei seinem Besuch in den USA in den 1830er Jahren bewunderte, ist schon lange dem von oben nach unten gerichteten Astroturfing des technokratischen Managerialismus gewichen. Unsere Regierungseliten vertreten nur sich selbst und ihre Kumpane, und sie begrüßen keine Erschütterungen des Systems. Aufständische Kandidaten wie Robert Kennedy Jr. und Vivek Ramaswamy, die die Anliegen vieler Amerikaner öffentlich zur Sprache bringen, um die nationale Politik neu zu beleben, werden zensiert und stoßen auf aktiven Widerstand, sogar bei ihren eigenen Parteien.

Nicht nur in der Politik sind die Quellen der individuellen und sozialen Vitalität versiegt. Die Amerikaner heiraten immer seltener und später und bekommen zu wenig Kinder, um sich selbst und die Familien, die sie großgezogen haben, zu reproduzieren. Hinzu kommt, dass unsere öffentlichen Schulen weitgehend aufgehört haben, den Kindern, die wir haben, das gesammelte Wissen und die zivilisatorische Weisheit der Vergangenheit zu vermitteln. Eine Vorliebe für die Ablehnung der Geschichte hat sich in der gesamten Kultur breit gemacht und führt dazu, dass Kuratoren Kunst „kontextualisieren“, Stadtverwaltungen Statuen abbauen, Hochschulen Gebäude umbenennen und Verlage Bücher zensieren oder umschreiben. Doch die Kreativität verkümmert, wenn sie nicht mehr durch das sauerstoffreiche Blut der Tradition genährt wird. Kein Wunder, dass Hollywood sein Erbe zunehmend ausschlachtet, indem es alte Filme in neue Plastikdrehbücher gießt.

Die Technologie hat unsere nationale Entnervung noch verschlimmert. Wir sind zu Ladestationen für unsere Smartphones geworden, die uns mit ihren ständigen Ablenkungen und der Überfrachtung mit Informationen die psychische Energie rauben. Videoanrufe und die Arbeit von zu Hause aus schränken persönliche Interaktionen mit tatsächlich existierenden Personen ein, die sonst den größten Teil ihrer wöchentlichen Wachzeit zusammen verbringen würden. Gezielte Werbung, fein abgestimmte Algorithmen und politisch stratifizierte soziale Medien schränken unseren Zugang zu neuen Ideen stark ein. Wir verschanzen uns in unseren eigenen privaten Höhlen und sehen flimmernde Bilder in der Dunkelheit.

KI-Sprachlernmodelle bieten ein warnendes Gleichnis für diese größeren kulturellen Entwicklungen. Programme wie ChatGPT, deren Texte formelhaft und fehleranfällig bleiben, lernen, indem sie ein Meer von digitalisierten Texten durchforsten, von denen ein wachsender Anteil aus KI-generierten Inhalten besteht. Das vorhersehbare Ergebnis dieser Rückkopplungsschleife ist die Art von Nivellierung, die wir in unseren Institutionen beobachten konnten. Wie Zeitungen, die ihre eigene Tinte trinken – und welche tun das heutzutage nicht? – kann ihr Produkt nur noch schlechter werden.

Kulturelle Erschöpfung, sozialer Rückzug und die allgemeine Schwächung der Lebenskräfte sind der praktische Ausdruck eines Willens zum Nichts. Es gibt einen Namen für diesen geistigen und intellektuellen Zustand, und er lautet Nihilismus. Nihilismus ist insofern dämonisch, als der Wille zum Nichts immer noch ein Wille ist, eine Lebenskraft. Dass er nur ein negativer ist, ist keineswegs beruhigend, denn es ist einfacher und wirtschaftlicher, abzureißen als aufzubauen. Zerstörung ist dramatisch und schafft mit relativ wenig Energie die Illusion von Vitalität. Und wer, auch der Nihilist, möchte sich in dieser apokalyptischen Zeit nicht wenigstens ein bisschen lebendig fühlen? Übersetzt mit Deepl.com