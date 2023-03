AMERIKA – WIR HABEN EIN PROBLEM Von: Brett Vance Brett Vance ist ein ehemaliger Kampfpilot der Air Force, Testpilot und Linienpilot, der vor kurzem von seiner Position als Testpilot im Aircraft Certification Service der Federal Aviation Administration zurückgetreten ist. Während seiner Karriere sammelte er über 7.500 Flugstunden, flog über 120 verschiedene Flugzeuge und erwarb zehn Musterberechtigungen für Flugzeuge von der B-777 bis zur Cessna 510.

Foto getty images



AMERIKA – WIR HABEN EIN PROBLEM

Wir sind Zeugen einer Vertuschung von enormen Ausmaßen und Auswirkungen.

Von: Brett Vance

3. März 2023

Brett Vance ist ein ehemaliger Kampfpilot der Air Force, Testpilot und Linienpilot, der vor kurzem von seiner Position als Testpilot im Aircraft Certification Service der Federal Aviation Administration zurückgetreten ist. Während seiner Karriere sammelte er über 7.500 Flugstunden, flog über 120 verschiedene Flugzeuge und erwarb zehn Musterberechtigungen für Flugzeuge von der B-777 bis zur Cessna 510. Die wichtigsten Militärflugzeuge waren die T-38, die A-10 und die F-16.

Prolog

Der Astronaut und Kommandant von Apollo 13, James A. Lovell, meldete der Missionskontrolle am 13. April 1970: „Houston, wir haben ein Problem“, als er eine Fehlfunktion der Unterspannung des Hauptbusses B meldete, die durch eine Explosion des Sauerstofftanks verursacht wurde. Die meisten Menschen kennen die Geschichte der unglaublichen Teamarbeit und des Mutes, die in der sicheren Rückkehr der Besatzung nach diesem fast katastrophalen Missionsabbruch endete. Der heutige Sprachgebrauch für diese Übertragung lautet „Houston, wir haben ein Problem“ und wird im Allgemeinen mit dem Auftreten einer plötzlichen unvorhergesehenen Situation in Verbindung gebracht. In der Regel handelt es sich dabei auch um eine starke Untertreibung.

Das ist jetzt der Fall. Allerdings reicht es nicht aus, nur Houston zu benachrichtigen. Ganz Amerika muss wissen, was mit unserem nationalen Luftraumsystem geschieht. Unser NAS – die Sammlung von Systemen und Menschen, die Sie sicher von einem Ort zum anderen fliegen – hier in den USA ist das weltweit sicherste System … zumindest war es das bis jetzt. Während die NASA in der Lage war, drei Astronauten sicher zur Erde zurückzubringen und damit eine potenzielle Katastrophe abzuwenden, ist die potenzielle Katastrophe, die unserem nationalen Luftraumsystem droht, ähnlich schlimm, aber mit weitaus schrecklicheren Folgen.

Hier werden die folgenden Themen diskutiert, die zu diesem Problem beitragen. Erstens, das Ausscheiden einer großen Zahl hochqualifizierter und erfahrener Flugbesatzungen aus der Branche, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zweitens, die Auswirkungen der Covid Shots und der Mandate auf die Flugsicherheit seit ihrer Einführung. Und schließlich, was am schlimmsten ist, die Vertuschung.

Teil 1 – Wo ist meine Crew?

Der erste Teil des Problems mit unserer NAS ist der Rückgang der Zahl der Berufspiloten in unserem Land. Das sind die Leute, die ihren Lebensunterhalt mit dem Fliegen verdienen, viele von ihnen sind Piloten Ihrer Fluggesellschaft. Sie alle haben höchstwahrscheinlich schon von Turbulenzen in den Flugplänen gehört oder sie selbst erlebt. Und Sie denken, dass das Wetter oder die Flugsicherung an diesem Chaos schuld sind! Das stimmt zum Teil, aber vielleicht haben Sie auch gehört, dass die Verfügbarkeit der Besatzungen ebenfalls Schuld daran ist. Die Fluggesellschaften werden Ihnen sagen, dass die Besatzungen einfach nicht auf ihrer Position sind und nicht rechtzeitig ankommen können. Was sie Ihnen nicht sagen, ist, dass sie einfach nicht genügend Besatzungen haben. Und was ist daran falsch? Geben Sie es einfach zu und bringen Sie es in Ordnung. Richtig? Weiterlesen in uncutnews.ch

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …