Bild:Palästinensischer Aktivist Issa Amro [Issa Amro/MEMO]



Amerikaner leiden unter Trump genauso wie die Palästinenser, sagt Aktivist Issa Amro

Von Anjuman Rahman

12. Januar 2021

Während US-Präsident Donald Trump damit beschäftigt war, einen Mob zum Angriff auf das Capitol Building in Washington DC anzustacheln, wurde der palästinensische Aktivist Issa Amro in drei Punkten verurteilt, weil er friedlich gegen illegale jüdische Siedlungen und Menschenrechtsverletzungen im israelisch besetzten Westjordanland protestiert hatte. Er wurde für schuldig befunden, ohne Genehmigung protestiert zu haben, in zwei Fällen die Sicherheitskräfte behindert zu haben und in einem Fall wegen Körperverletzung, der bis in das Jahr 2010 zurückreicht, was zu erheblichen Haftstrafen führen kann.

“Ich habe friedlich protestiert, um mein Recht auf Selbstbestimmung zu wahren und meine Identität zurückzubekommen, die die Besatzung allen Palästinensern raubt”, erklärt er. “Aber weil Israel nicht an Demokratie glaubt, hat der Richter des Militärgerichts vor vielen Diplomaten verkündet, dass es mir nicht mehr erlaubt ist, an einem friedlichen Protest teilzunehmen, ohne eine Genehmigung von denen zu bekommen, gegen die ich protestiere.” Die Ironie war ihm nicht entgangen.

Die Palästinenser haben kein Recht, für Freiheit oder grundlegende Menschenrechte zu kämpfen, fügt er hinzu, und Trump hat Israel in den letzten vier Jahren geholfen, dass das so bleibt. Es ist eine Tatsache, dass Trump seine Verachtung für das palästinensische Volk nicht verborgen hat. Er hat Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die US-Botschaft dorthin verlegt, obwohl dies gegen internationales Recht verstößt. Darüber hinaus gab er mit der Enthüllung seines umstrittenen Nahost-“Friedensplans” Israel grünes Licht für die Annexion von Teilen des besetzten Westjordanlands, einschließlich seiner illegalen Siedlungen. In den Augen des scheidenden US-Präsidenten sind die Palästinenser “in einem Kreislauf von Terrorismus, Armut und Gewalt gefangen” und müssen dem “Terrorismus” als Bedingung für die Errichtung eines eigenen Staates abschwören.

Trumps Pläne hätten nie einen Fahrplan zum Frieden geboten, sagt Amro. “Wir haben sehr unter seiner Unterstützung der rassistischen und gewalttätigen Besatzung gelitten. Er hat den israelischen Siedlern im Westjordanland grünes Licht gegeben, Gewalt gegen uns anzuwenden, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es wird Jahre dauern, um seinen schädlichen Einfluss auf die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit loszuwerden.”

Seine Doppelmoral, glaubt Amro, ermutigte einheimische Rassisten und Faschisten, in die Öffentlichkeit zu treten, was zu dem Angriff auf das US-Kapitolgebäude führte. “Die Menschen in Amerika haben unter seiner Innenpolitik genauso gelitten wie die Palästinenser unter Trumps Außenpolitik”, glaubt er.

Für den palästinensischen Aktivisten hat der US-Präsident gemischte und verwirrende Botschaften gesendet. “Er forderte seine Anhänger auf, nach Hause zu gehen, lobte sie aber auch und wiederholte unbegründete Anschuldigungen, dass die Präsidentschaftswahlen von ihm ‘gestohlen’ worden seien.” Eine Sache, die er nicht getan hat, war, die Randalierer in Washington als “Terroristen” zu bezeichnen, obwohl andere das getan haben.

Seit Jahrzehnten werden die Palästinenser wegen ihres legitimen Widerstands gegen Israels militärische Besatzung und illegale Siedlungen, die auf ihrem Land gebaut wurden, als Terroristen gebrandmarkt. Sogar diejenigen, die sich an gewaltfreien Protesten und der Unterstützung der Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) beteiligen, werden als “Terroristen” abgestempelt.

US-Waffenexporte steigen um 13 Prozent gegenüber 2017, da Trump sich für Deals einsetzt – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Und doch ist BDS völlig friedlich. Die von dem palästinensischen Aktivisten Omar Barghouti gegründete Bewegung versucht, mit wirtschaftlichem Druck gegen die israelische Politik in den besetzten Gebieten zu protestieren und unterstützt die palästinensische Unabhängigkeit. Israel hat bereits strenge Maßnahmen verhängt, um BDS-Aktivitäten einzuschränken, und wurde durch die Unterstützung der Trump-Administration gestärkt. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte letzten Monat an, dass die internationale Bewegung gegen illegale Siedlungsgüter von den USA als “antisemitisch” bezeichnet werden wird.

Amro ruft die internationale Gemeinschaft und die Unterstützer der palästinensischen Sache dazu auf, Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. “Erklärungen und Verurteilungen sind nicht genug”, betont er. “Die internationale Gemeinschaft handelt leider nach ihren eigenen Interessen und nicht nach ihren moralischen Prinzipien. Deshalb versuche ich, die moralisch orientierten Organisationen der Zivilgesellschaft zu erreichen und sie zu drängen, Druck auf ihre Regierungen auszuüben, nicht mit der Besatzung zu kooperieren.”

Er ist Mitbegründer von “Jugend gegen Siedlungen”, einer Gruppe von gewaltfreien palästinensischen Aktivisten in der Brennpunktstadt Hebron im südlichen Westjordanland. Zusammen mit Dutzenden anderen in der Stadt steht Amro seit Jahrzehnten an der Spitze des Widerstands gegen die israelische Besatzung und ist dabei Verfolgung, Missbrauch und Gewalt von Soldaten und illegalen Siedlern gleichermaßen ausgesetzt.

Klar ist, sagt er, dass diese Politik, die Extremisten wie dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu Auftrieb gibt, nicht von Dauer sein wird, wenn der gewählte Präsident Joe Biden in ein paar Tagen sein Amt antritt. “Ich erwarte keine großen Veränderungen in der US-Politik, aber was passieren wird, ist, dass wir den rechten Flügel davon abhalten werden, gegen das UN-Hilfswerk [UNRWA] vorzugehen, und wir werden Israels Annexionspläne blockieren, weil die neue US-Regierung sie nicht akzeptieren wird.”

Als Palästinenser ist er sich bewusst, dass es notwendig ist, klüger mit der Lobbyarbeit zu sein. “Wir machen es nicht gut genug. Das ist sehr wichtig, deshalb versuche ich, die Jugend über Bewusstseinsbildung und Advocacy zu unterrichten, und es funktioniert.”

Der 40-jährige Aktivist aus Tel Rumeida ist seit 2016 angeklagt, als die israelische Staatsanwaltschaft 18 Anklagen gegen ihn im Zusammenhang mit seinem Aktivismus erhob. Amnesty International hat das Verfahren gegen Amro als “politisch motiviert” und die Anklagen gegen ihn als “unbegründet” bezeichnet. Es hat Bedenken geäußert, dass eine Verurteilung den Weg für weitere Unterdrückung von palästinensischen Aktivisten und Menschenrechtsverteidigern ebnen könnte.

In Hebron ist Issa Amro ein bekannter Name. Dies war jedoch nicht immer der Fall. Als er anfing, gewaltlosen Widerstand und Kampagnen des zivilen Ungehorsams gegen Israel zu leiten, stellte die örtliche Gemeinde diese “Mission impossible” in Frage und fragte sich, was er damit meinte. “Glaubst du wirklich, dass es funktionieren wird?”, fragten sie. “Es ist gefährlich.”

Jetzt aber ist es zu einer akzeptierten Kultur geworden. “Viele Palästinenser glauben an den friedlichen Widerstand”, erklärt Amro. “Die besten Beispiele sind die wöchentlichen Proteste in Hebron für das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge und gegen die Installation von Metalldetektoren in der besetzten Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Auch kleine Siege wie die Einrichtung eines Kindergartens in Tel Rumeida und eines Frauenzentrums sind wichtig.”

Die effiziente Nutzung der Medien sei der Schlüssel, betont er. “Wir nutzen soziale Medien. Wir dokumentieren Menschenrechtsverletzungen mit Hilfe von Familien, die in der Nähe der Siedlungen leben, da wir sie mit Kameras ausstatten. Wir machen juristische Arbeit und direkte Aktionen, wie Proteste oder Kampagnen innerhalb und außerhalb Palästinas. Wir machen Gemeindearbeit. Und wir versuchen, die Nutzung des öffentlichen Raums rückgängig zu machen, um ihn von den Besatzern zurückzuerobern.”

Issa Amro ist sich bewusst, dass Israels Narrativ zu jedem Ereignis und die Präsentation juristischer Argumente zur Rechtfertigung seiner Aktionen die Berichte von willfährigen Kommentatoren mit Zugang zu bedeutendem Medienraum dominieren. “Nach diesem Narrativ ist alles, was ich tue, illegal, weil ich Palästinenser bin. Mein Traum ist es, dass wir Palästinenser eine massive, organisierte gewaltfreie Revolution in Palästina starten, damit wir sehen können, welche Auswirkungen eine solche Bewegung auf die israelische Gesellschaft haben kann. Dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir eine bessere Führung haben.” Übersetzt mit Deepl.com

