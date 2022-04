Hedges: American Commissars By Chris Hedges | Original to ScheerPost The ruling class, made up of the traditional elites that run the Republican Party and the Democratic Party, is employing draconian forms of censorship on its right-wing and left-wing critics in a desperate effort to cling to power.

Amerikanische Kommissare

Von Chris Hedges | Original auf ScheerPost



18. April 2022

Soziale Medienplattformen zensieren aggressiv alle, die das vorherrschende Narrativ über die Ukraine, die regierende Demokratische Partei, die Kriege im Nahen Osten und den Konzernstaat in Frage stellen.



Die herrschende Klasse, die sich aus den traditionellen Eliten zusammensetzt, die die Republikanische Partei und die Demokratische Partei leiten, wendet in ihrem verzweifelten Bemühen, sich an die Macht zu klammern, drakonische Formen der Zensur gegen ihre rechten und linken Kritiker an. Die traditionellen Eliten sind in Misskredit geraten, weil sie eine Reihe von Angriffen der Unternehmen auf die Arbeitnehmer durchgesetzt haben, von der Deindustrialisierung bis zu Handelsabkommen. Sie waren nicht in der Lage, die steigende Inflation, die drohende Wirtschaftskrise und den ökologischen Notstand einzudämmen. Sie waren nicht in der Lage, bedeutende soziale und politische Reformen durchzuführen, um das weit verbreitete Leid zu lindern, und weigerten sich, die Verantwortung für zwei Jahrzehnte militärischer Fiaskos im Nahen Osten zu übernehmen. Und nun haben sie einen neuen und raffinierten McCarthyismus ins Leben gerufen. Rufmord. Algorithmen. Schatten-Verbot. De-Platforming.

Zensur ist der letzte Ausweg für verzweifelte und unpopuläre Regime. Auf magische Weise lässt sie eine Krise verschwinden. Sie tröstet die Mächtigen mit dem Narrativ, das sie hören wollen und das ihnen von den Höflingen in den Medien, den Regierungsbehörden, den Denkfabriken und der Wissenschaft vorgetragen wird. Das Problem von Donald Trump wird gelöst, indem man Donald Trump zensiert. Das Problem der linken Kritiker, wie ich es bin, wird gelöst, indem man uns zensiert. Das Ergebnis ist eine Welt der Illusionen.

YouTube hat sechs Jahre lang meine RT-Sendung “On Contact” gelöscht, obwohl es in keiner einzigen Folge um Russland ging. Es ist kein Geheimnis, warum meine Sendung verschwunden ist. Sie gab Schriftstellern und Dissidenten eine Stimme, darunter Noam Chomsky und Cornel West, sowie Aktivisten von Extinction Rebellion, Black Lives Matter, dritten Parteien und der Gefängnisabschaffungsbewegung. Sie rügte die Demokratische Partei für ihre Unterwerfung unter die Macht der Konzerne. Sie prangerte die Verbrechen des Apartheidstaates Israel an. Sie berichtete in zahlreichen Episoden über Julian Assange. Sie gab Militärkritikern, darunter viele Kriegsveteranen, die Kriegsverbrechen der USA anprangerten, eine Stimme.

Es spielt keine Rolle mehr, wie prominent man ist oder wie groß die Anhängerschaft ist, die man hat. Wenn man die Macht herausfordert, läuft man Gefahr, zensiert zu werden. Der ehemalige britische Abgeordnete George Galloway schilderte eine ähnliche Erfahrung während einer von Consortium News organisierten Podiumsdiskussion am 15. April, an der ich teilnahm:

Mir wurden Reisebeschränkungen angedroht, wenn ich meine Fernsehsendungen fortsetzen würde, die ich fast ein ganzes Jahrzehnt lang gemacht habe. Mir wurde das falsche Etikett ‘Russische Staatsmedien’ aufgedrückt, das ich übrigens nie trug, als ich eine Sendung in den russischen Staatsmedien moderierte. Diese Bezeichnung wurde mir erst verliehen, nachdem ich meine Sendung in den russischen Staatsmedien eingestellt hatte, weil die Regierung es zu einem Verbrechen machte, dies zu tun.

Meine 417.000 Twitter-Follower hatten täglich um tausend zugenommen, sie liefen wie ein führerloser Zug, und dann ging es plötzlich bergab, als die Elon-Musk-Geschichte aufkam. Ich vertrat die Ansicht, dass ich Elon Musk als Oligarchen, der er zweifellos ist, den Königen von Saudi-Arabien vorziehe, die, wie sich herausstellte, derzeit Hauptaktionäre des Unternehmens Twitter sind. Sobald ich mich diesem Kampf anschloss, brachen meine Zahlen buchstäblich zusammen, mit Schattenverboten und allem Drum und Dran…

All dies geschieht, bevor die Folgen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs, der durch die westliche Politik und unsere falsch benannten Führer herbeigeführt wurde, wirklich eintreten. Wenn sich die Wirtschaft nicht nur verlangsamt, nicht nur Schluckauf hat, nicht nur eine Inflation erlebt, wie man sie seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat, sondern zum Crash wird, was durchaus möglich ist, wird es für den Staat noch mehr zu unterdrücken geben, vor allem jede alternative Analyse darüber, wie wir in diese Lage gekommen sind und was wir tun müssen, um aus ihr herauszukommen.

Scott Ritter, ein ehemaliger UN-Waffeninspektor im Irak und Geheimdienstoffizier der Marine, hat die Lüge über die Massenvernichtungswaffen vor der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 aufgedeckt. Kürzlich wurde er von Twitter verbannt, weil er eine Gegendarstellung zu Dutzenden von Morden in der westlichen Vorstadt von Kiew, Butscha, veröffentlicht hatte. Viele der Opfer in Butscha wurden mit Schusswunden im Kopf und mit auf dem Rücken gefesselten Händen gefunden. Internationale Beobachter und Augenzeugen haben Russland für die Morde verantwortlich gemacht. Ritters alternative Analyse, ob richtig oder falsch, brachte ihn zum Schweigen.

Ritter beklagte auf dem Forum das Twitter-Verbot:

Es hat drei Jahre gedauert, bis ich 4.000 Follower auf Twitter hatte. Ich dachte, das sei eine große Sache. Dann kam diese Ukraine-Sache auf. Sie explodierte. Als ich zum ersten Mal gesperrt wurde, weil ich die Berichterstattung in Buka in Frage gestellt hatte, hatte mein Konto gerade 14.000 Follower erreicht. Als meine Suspendierung aufgehoben wurde, hatte ich bereits 60.000. Als ich erneut gesperrt wurde, hatte ich fast 100.000. Es war außer Kontrolle, weshalb ich überzeugt bin, dass der Algorithmus gesagt hat: Du musst löschen. Du musst löschen. Und das haben sie getan. Die Ausrede, die sie angaben, war absurd. Ich habe beleidigt und belästigt, indem ich sagte, was ich für die Wahrheit hielt.

Ich habe in der Ukraine nicht den gleichen Einblick wie im Irak. Im Irak war ich vor Ort und habe meine Arbeit gemacht. Aber die Beobachtungs- und Auswertungstechniken, die man als Nachrichtenoffizier für jeden beliebigen Sachverhalt lernt, gelten heute auch für die Ukraine. Wenn man sich die verfügbaren Daten ansieht, kommt man nicht umhin, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass es sich um die ukrainische Nationalpolizei handelt, vor allem, weil man alle Elemente hat. Sie haben ein Motiv. Sie mögen keine russischen Kollaborateure. Woher soll ich das wissen? Sie haben es auf ihrer Website gesagt. Der Kommandeur der ukrainischen Nationalpolizei hat seinen Leuten den Befehl gegeben, an dem fraglichen Tag in Butscha auf Menschen zu schießen. Sie haben die Beweise. Die Leichen auf der Straße mit weißen Armbinden und russischen Lebensmittelpaketen. Könnte ich mich irren? Ja, natürlich. Könnte es da draußen Daten geben, die ich nicht kenne? Ganz bestimmt. Aber sie sind nicht da. Als Nachrichtenoffizier nehme ich die verfügbaren Daten. Ich greife auf die verfügbaren Daten zu. Ich gebe Einschätzungen ab, die auf den verfügbaren Daten basieren. Und Twitter fand das anstößig.

Zwei entscheidende Ereignisse haben zu dieser Zensur beigetragen. Das erste war die Veröffentlichung von Geheimdokumenten durch Julian Assange und WikiLeaks. Das zweite war die Wahl von Donald Trump. Die herrschende Klasse war unvorbereitet. Die Enthüllung ihrer Kriegsverbrechen, ihrer Korruption, ihrer Gleichgültigkeit gegenüber der Notlage der von ihnen Beherrschten und ihrer extremen Konzentration von Reichtum hat ihre Glaubwürdigkeit erschüttert. Die Wahl von Trump, mit der sie nicht gerechnet hatten, ließ sie befürchten, dass sie verdrängt werden würden. Das Establishment der Republikanischen Partei und das Establishment der Demokratischen Partei schlossen sich zusammen und forderten eine immer stärkere Zensur der sozialen Medien.

Selbst marginale Kritiker wurden plötzlich gefährlich. Sie mussten zum Schweigen gebracht werden. Dr. Jill Stein, die Präsidentschaftskandidatin der Grünen Partei im Jahr 2016, verlor etwa die Hälfte ihrer Anhängerschaft in den sozialen Medien, nachdem sie während des Wahlkampfs auf mysteriöse Weise 12 Stunden lang offline war. Das diskreditierte Steele-Dossier, das von der Hillary-Clinton-Kampagne bezahlt wurde, beschuldigte Stein ebenso wie Trump, ein russischer Agent zu sein. Der Geheimdienstausschuss des Senats untersuchte Stein drei Jahre lang und gab fünf verschiedene Berichte heraus, bevor er sie entlastete.

Stein sprach während des Forums über die Bedrohung der Redefreiheit:

Wir befinden uns in einem unglaublich gefährlichen Moment, in dem nicht nur die Presse- und Meinungsfreiheit, sondern die Demokratie in all ihren Dimensionen bedroht ist. Es gibt jetzt all diese drakonischen Gesetze gegen Protest. Es wurden 36 Gesetze verabschiedet, die so schlimm sind wie eine 10-jährige Gefängnisstrafe für das Demonstrieren auf einem Bürgersteig ohne Genehmigung. Sie unterscheiden sich von Staat zu Staat. Wenn Sie protestieren wollen, müssen Sie die Gesetze in Ihrem Staat kennen. In einigen Staaten haben Autofahrer die Erlaubnis erhalten, Sie zu töten, wenn Sie im Rahmen einer Demonstration auf die Straße gehen.

Der erste Hinweis darauf, dass wir nicht nur an den Rand gedrängt werden – man akzeptiert, dass man an den Rand gedrängt wird, wenn man sich der etablierten Macht widersetzt und unabhängigen Journalismus betreibt -, sondern dass wir zensiert werden, kam im November 2016. Craig Timberg, ein Technologiereporter der Washington Post, veröffentlichte eine Geschichte mit der Überschrift “Russian propaganda effort helped spread ‘fake news’ during election, experts say”. Darin wurden etwa 200 Websites, darunter Truthdig, wo ich eine wöchentliche Kolumne schrieb, als “routinemäßige Hausierer russischer Propaganda” bezeichnet.

Ungenannte Analysten, die als “eine Sammlung von Forschern mit außenpolitischem, militärischem und technologischem Hintergrund” von der anonymen “Organisation” PropOrNot beschrieben wurden, erhoben die Anschuldigungen in dem Bericht. In dem Bericht von PropOrNot wurde eine “Liste” von 200 anstößigen Websites erstellt, darunter WikiLeaks, Truthout, Black Agenda Report, Naked Capitalism, Counterpunch, AntiWar.com, LewRockwell.com und das Ron Paul Institute. All diese Websites, so hieß es, fungierten entweder wissentlich oder unwissentlich als russische Aktivposten. Für diese Anschuldigungen wurden keine Beweise vorgelegt, da es natürlich keine gab. Der einzige gemeinsame Nenner war, dass sie alle Kritiker der Führung der Demokratischen Partei waren.

Als wir die Geschichte anzweifelten, tweetete PropOrNot: “Awww, wook at all the angwy Putinists, trying to change the subject – they’re so vewwy angwy!!”

Wir wurden von anonymen Trollen auf die schwarze Liste gesetzt, die Twitter-Nachrichten verschickten, die später gelöscht wurden und sich anhörten, als wären sie von einem Gamer geschrieben worden, der im Keller seiner Eltern lebt.

Timberg hat im Vorfeld keinen von uns kontaktiert. Er und die Zeitung weigerten sich, die Identität derjenigen preiszugeben, die hinter PropOrNot stehen. Ich lehrte an der Columbia University Graduate School of Journalism. Wenn einer meiner Studenten Timbergs Geschichte als Klassenarbeit eingereicht hätte, wäre er oder sie durchgefallen.

Die etablierten Eliten brauchten dringend ein Narrativ, um die Niederlage von Hillary Clinton und ihre eigene wachsende Unbeliebtheit zu erklären. Russland passte. Fake News, so hieß es, seien von den Russen in den sozialen Medien platziert worden, um Trump zu wählen. Alle Kritiker, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, wurden zu russischen Aktivposten. Und dann begann der Spaß.

Die Ausreißer, die viele von uns abstoßend finden, begannen zu verschwinden. Im Jahr 2018 löschten Facebook, Apple, YouTube und Spotify die Podcasts, Seiten und Kanäle des Verschwörungstheoretikers Alex Jones und seiner Website Infowars von ihren Plattformen. Der Präzedenzfall war geschaffen. Wenn sie es mit Jones tun konnten, konnten sie es mit jedem tun.

Twitter, Google, Facebook und Youtube nutzten den Vorwurf der ausländischen Einflussnahme, um Algorithmen und Schattensperren einzusetzen, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Der saudische Prinz Al Waleed bin Talal Al Saud, Vorsitzender der Kingdom Holding Company, die das jüngste Angebot von Elon Musk zum Kauf der Social-Media-Plattform abgelehnt hat, hält einen großen Anteil an Twitter. Es ist schwer, ein despotischeres Regime als Saudi-Arabien zu finden, oder eines, das der Presse gegenüber feindlicher eingestellt ist, aber ich schweife ab.

Websites, die einst Zehn- oder Hunderttausende von Anhängern hatten, erlebten einen plötzlichen Einbruch ihrer Besucherzahlen. Googles “Projekt Eule”, mit dem “Fake News” ausgemerzt werden sollten, setzte “algorithmische Aktualisierungen ein, um authentischere Inhalte zu zeigen” und “anstößiges” Material herabzustufen. Der Verkehr ging für Websites wie Alternet um 63 %, Democracy Now um 36 %, Common Dreams um 37 %, Truthout um 25 %, The Intercept um 19 % und Counterpunch um 21 % zurück. Die World Socialist Web Site musste einen Rückgang der Besucherzahlen um zwei Drittel hinnehmen. Julian Assange und WikiLeaks wurden so gut wie ausgelöscht. Die Redakteure von Mother Jones schrieben 2019, dass sie einen starken Rückgang ihrer Facebook-Zuschauerzahlen hinnehmen mussten, was zu einem geschätzten Verlust von 600.000 Dollar über 18 Monate führte.

Die IT-Mitarbeiter von Truthdig, wo ich zu der Zeit eine wöchentliche Kolumne hatte, stellten fest, dass Impressionen – bestimmte Wörter wie “Imperialismus”, die in Google eingegeben werden und zu aktuellen Artikeln führen, darunter auch zu meinen – meine Artikel nicht mehr enthielten. Die Verweise auf die Website, die sich aus den Impressionen meiner Artikel ergaben, fielen in einem Zeitraum von 12 Monaten von über 700.000 auf unter 200.000.

Aber es reichte nicht aus, uns an den Rand zu drängen, vor allem angesichts des drohenden Verlusts der Demokraten im Kongress bei den Zwischenwahlen und der miserablen Umfragewerte von Joe Biden. Jetzt müssen wir ausgelöscht werden. Dutzende von weniger bekannten Websites, Autoren und Videofilmern verschwinden. Facebook zum Beispiel entfernte eine “No Unite The Right 2-DC”-Veranstaltung, die mit einer Seite namens “Resisters” verbunden war, die anscheinend für eine Gegenkundgebung am Jahrestag der Gewalt in Charlottesville, Virginia, warb. Paul Jay, der eine Website namens The Analysis betreibt, veröffentlichte am 7. Februar 2021 ein Video-Essay mit dem Titel “A Failed Coup Inside a Failed Coup”. YouTube sperrte den Beitrag mit der Begründung, es handele sich um “Inhalte, die falsche Behauptungen aufstellen, dass weit verbreiteter Betrug, Fehler oder Pannen das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen verändert haben, sind auf YouTube nicht erlaubt.” Nachdem Tulsi Gabbard am 13. März gepostet hatte, dass die USA Biolabore in der Ukraine finanzierten, und die russische Invasion in der Ukraine auf Bidens Außenpolitik zurückführte, sagte sie, sie sei auf Twitter gebannt worden. Das Podcast-Konto “Russians with Attitude” wurde auf Twitter gesperrt. Er berichtete über den Informationskrieg in der Ukraine und schimpfte über den Geist von Kiew. Social-Media-Plattformen sind besonders hart gegen diejenigen vorgegangen, die die Covid-Politik in Frage stellen, indem sie Websites sperrten und Nutzer, Social-Media-Plattformen oder Online-Outlets zwangen, Beiträge zu löschen.

Diese Websites verdienen Milliarden von Dollar mit dem Verkauf unserer persönlichen Daten an Unternehmen, Werbeagenturen und politische PR-Firmen. Sie wissen alles über uns. Wir wissen nichts über sie. Sie befriedigen unsere Neigungen, Ängste, Gewohnheiten und Vorurteile. Und sie werden unsere Stimmen zum Schweigen bringen, wenn wir uns nicht anpassen.

Zensur wird Amerikas Marsch in den christlichen Faschismus nicht aufhalten. Das Deutschland der Weimarer Republik versuchte, den Nazifaschismus durch die Durchsetzung strenger Gesetze gegen Hassreden zu vereiteln. In den 1920er Jahren verbot es die Nazipartei. Nazi-Führer, darunter Joseph Goebbels, wurden wegen Hassreden strafrechtlich verfolgt. Julius Streicher, der die stark antisemitische Boulevardzeitung Der Stürmer leitete, wurde aus seinem Lehramt entlassen, mehrfach zu Geldstrafen verurteilt und seine Zeitungen wurden beschlagnahmt. Er wurde mehrfach wegen Verleumdung vor Gericht gestellt und verbüßte eine Reihe von Gefängnisstrafen.

Aber wie bei denjenigen, die wegen des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar verurteilt wurden, oder wie bei Trump, wurde die Verfolgung der Naziführer nur umso stärker, je länger die herrschende Klasse in Deutschland es versäumte, etwas gegen die wirtschaftliche und soziale Misere zu unternehmen.

Aber wie bei denjenigen, die wegen des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar verurteilt wurden, oder wie bei Trump, wurde die Verfolgung der Naziführer nur umso größer, je länger die herrschende Klasse in Deutschland es versäumte, etwas gegen die wirtschaftliche und soziale Misere zu unternehmen.

Es gibt viele Parallelen zu den 1930er Jahren, einschließlich der Macht räuberischer internationaler Banken, die den Reichtum in den Händen einiger weniger Oligarchen konsolidieren und der globalen Arbeiterklasse strafende Sparmaßnahmen aufzwingen.

“Mehr als alles andere waren die Nazis eine nationalistische Protestbewegung gegen die Globalisierung”, schreibt Benjamin Carter Hett in “The Death of Democracy: Hitler’s Rise to Power and The Downfall of the Weimar Republic”.

Kritiker in einer verfallenen und korrupten Gesellschaft zum Schweigen zu bringen, ist so, als würde man einem schwerkranken Patienten den Sauerstoff abdrehen. Es beschleunigt den Tod, anstatt ihn zu verzögern oder zu verhindern. Das Zusammentreffen einer sich abzeichnenden Wirtschaftskrise, der Angst einer bankrotten herrschenden Klasse, dass sie bald von der Macht vertrieben wird, der zunehmenden ökologischen Katastrophe und der Unfähigkeit, das selbstzerstörerische militärische Abenteurertum gegen Russland und China zu vereiteln, hat die Bühne für eine amerikanische Implosion bereitet.

Diejenigen von uns, die es kommen sehen und verzweifelt versuchen, es zu verhindern, sind zum Feind geworden.

ANMERKUNG AN DIE LESER DER SCHEERPOST : Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung zu produzieren, ohne Ihre Hilfe. Die Mauern schließen sich mit erschreckender Schnelligkeit gegen den unabhängigen Journalismus, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem geringen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann. Übersetzt mit Deepl.com

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Büros für den Nahen Osten und des Balkan-Büros der Zeitung arbeitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

