Amerikas Krise des Weißseins und die des Zionismus



Von Philip Weiss



10. Januar 2021



Bild: Der Screenshot eines Trump-Anhängers, der eine israelische Flagge während des Aufruhrs vor dem US-Kapitol am 6. Januar 2020 hält. Aus Laleh Khalilis Twitter-Feed.

Zwei Männer, die ich kenne, die 2016 für Trump gestimmt haben, erklärten es mir mit kalten, rassistischen Worten: Die Demokraten haben eine Strategie, um hohe Ämter zu gewinnen. Sie werden Minderheitenwähler ansprechen, deren Zahl wächst und die in einer weiteren Generation die Mehrheit des Landes ausmachen werden. Ich will diesen Tag so lange wie möglich hinauszögern. Mein Volk hat die amerikanischen Institutionen aufgebaut, usw.

Diese Ansicht war eindeutig nicht unrepräsentativ. Trump hat in den letzten beiden Parlamentswahlen die Mehrheit der weißen Wählerstimmen gewonnen, und Trumps rassistische Botschaften über Muslime und Hispanics und Afroamerikaner entsprachen den Überzeugungen dieser Männer.

Die gute Nachricht der letzten Woche ist, dass das politische Kalkül für einen Wahlsieg auf solch rassistischer Grundlage zerschlagen wurde. Sicherlich zum Teil wegen Trumps verrückten Behauptungen, die Wahl im November sei ihm gestohlen worden, wählten die Georgier zwei demokratische Senatoren, einen schwarzen, den anderen jüdischen. Am nächsten Tag stürmte ein Mob von Hooligans und Clowns und Bigotten, die fast alle weiß waren, auf Trumps Drängen hin das Capitol, wobei mehrere Menschen starben, und Trumps eigene Partei läuft ihm nun davon.

Vor zwei Monaten war Trump eine starke politische Kraft, die 74 Millionen Stimmen gewann. Heute ist der Trumpismus nicht mehr wegzudenken, aber die republikanische Partei ist zerrissen, und die Ältesten der Partei versuchen, eine neue Strategie zu entwerfen.

Während eine Mehrheit der weißen Wähler Trump im Jahr 2020 unterstützte, unterstützte, wenn man sich diese Zahlen anschaut, eine große Mehrheit der weißen Frauen mit College-Abschluss Biden; und Trumps Vorsprung sank auf 3 Prozent bei weißen Männern mit College-Abschluss.

Die Idee der weißen Vorherrschaft wurde durch den Mob im Kapitol zum Gespött gemacht; und es war kein gewinnendes Konzept in Georgia in diesem Zyklus. Offensichtlich ist der Kampf um “die Seele Amerikas”, die ethnische Identität der Nation, noch nicht vorbei. Aber die Vorstellung der Demokraten von einer vielfältigen Koalition hat das Weiße Haus und beide Kammern des Kongresses erobert.

Innerhalb der Demokratischen Partei ist Diversität jetzt ein Muss. Bidens Wahl des Vizepräsidenten und des Kabinetts sind in ideologischer Hinsicht beunruhigend konservativ/mainstream, aber sie sind ethnisch vielfältig. Und er ist sicher, dass er mit der Idee regieren wird, dass unsere Vielfalt uns stärker macht. Ich glaube, dieses Prinzip wurde durch diese Wahl zementiert.

Für mich ist das eine Geschichte wegen der Israel-Parallele. Natürlich wurden bei den Ausschreitungen auf dem Capitol Hill israelische Flaggen geschwenkt. Und das ist kein Zufall: Israels stolz verkündetes Prinzip der jüdischen Vorherrschaft, höhere jüdische Rechte auf Land und Ämter, sind seit langem ein Vorbild für weiße Suprematisten. Wie Jewish Voice for Peace den Mob auf dem Capitol Hill kommentierte:

Viele weiße supremacistische Gruppen hassen sowohl Juden als auch lieben Israel. Je nach ihrer spezifischen Ideologie bewundern sie Israel als einen vorbildlichen ethnisch-suprematistischen Staat, teilen seine islamfeindlichen und anti-arabischen Ansichten, und/oder wollen, dass Juden in ihrem eigenen Staat weit weg von den USA eingepfercht werden.

Israelische Flagge beim Aufstand auf dem Capitol Hill, Foto aus Ali Abunimahs Twitter-Feed.

Die Widersprüche zwischen den israelischen Idealen und den Idealen der Demokratischen Partei sind heute so eklatant, dass sie selbst für “liberale Zionisten” unübersehbar sind. Das israelisch-jüdische politische System ist so strukturiert, dass es palästinensische Parteien daran hindert, jemals in die Regierungskoalitionen einzutreten. Die Grundgesetze des Staates sind von Rassismus durchdrungen: sie verunglimpfen die arabische Sprache, und sie verherrlichen die jüdische “Besiedlung” und das exklusive Recht der Juden auf “Selbstbestimmung”. Dieses Jim Crow/Apartheid-System wird durch getrennte Straßen für Israelis und Palästinenser im Westjordanland und die Erschießung palästinensischer Kinder, die sich der Beschlagnahmung ihres Eigentums widersetzen, durch Besatzungssoldaten konkretisiert. Haroun Abu Aram, 24, ist gelähmt, weil er letzte Woche versuchte, sich an einem Generator festzuhalten, nachdem sein Haus von Israelis abgerissen wurde. Gestern kam die Nachricht, dass der Soldat, der diesen unbewaffneten Mann aus nächster Nähe erschossen hat, nicht wegen eines Verbrechens angeklagt wird.

Liberale Zionisten hatten nichts zu sagen über die Verstümmelung von Haroun Abu Aram oder die Weigerung, seinen staatlich geförderten Angreifer anzuklagen. J Street will Trump aus dem Amt entfernen und gratuliert Raphael Warnock und Jonathan Osoff zu ihren historischen Siegen in Georgien, hat aber nichts zu sagen über die jüngste Demonstration der jüdischen supremakistischen Apartheid in Israel und Palästina. Denn Israel ist eine… “jüdische Demokratie”. Die Heuchelei ist überwältigend, und wird in der neuen demokratischen Ära unerträglich werden. Übersetzt mit Deepl.com

