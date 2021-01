 Amnesty: Israelischer Richter erwartet Urteilsspruch gegen Issa Amro Amnesty International

Bild:Der palästinensische Aktivist Issa Amro bei einer Veranstaltung von Amnesty International und der Palästina-Solidaritätskampagne in London, Großbritannien, am 25. September 2017 [Jehan Alfarra/Middle East Monitor]

Amnesty: Israel judge expected to give verdict against Issa Amro A military judge at Israel’s Ofer Military Court in the occupied West Bank is expected to give tomorrow his verdict against Issa Amro, a prominent Palestinian activist who is facing politically motivated charges for his peaceful activism against Israel’s military occupation and illegal settlements; some of the charges date back to 2010.

Amnesty: Israelischer Richter erwartet Urteilsspruch gegen Issa Amro

January 5, 2021



Ein Militärrichter am israelischen Militärgericht Ofer im besetzten Westjordanland wird voraussichtlich morgen sein Urteil gegen Issa Amro verkünden, einen prominenten palästinensischen Aktivisten, der wegen seines friedlichen Aktivismus gegen Israels militärische Besatzung und illegale Siedlungen mit politisch motivierten Anklagen konfrontiert ist; einige der Anklagen reichen bis ins Jahr 2010 zurück. Amnesty International befürchtet, dass Issa Amro zu einer langen Haftstrafe verurteilt werden wird.

Im Vorfeld der Anhörung von Issa Amro, die für den 6. Januar 2021 angesetzt ist, sagte Saleh Higazi, stellvertretender Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika bei Amnesty International:

Die israelischen Behörden müssen ihre Verfolgungskampagne gegen den palästinensischen Aktivisten Issa Amro beenden, der eine prominente Stimme gegen das israelische Regime der Diskriminierung und systematischen Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) ist,

insbesondere in Hebron.

Amnesty International hat die israelischen Behörden wiederholt aufgefordert, alle gegen Issa Amro erhobenen Anklagen fallen zu lassen. Die Organisation ist der Ansicht, dass sie alle politisch motiviert sind und im Zusammenhang mit seiner friedlichen Arbeit bei der Aufdeckung der israelischen Menschenrechtsverletzungen stehen.

Darüber hinaus fordert die Organisation die israelischen Behörden auf, ihre systematischen Angriffe gegen palästinensische Aktivisten zu beenden, die sich gegen die langjährige militärische Besatzung Israels aussprechen und friedlich handeln. Solche Angriffe sind ein Angriff auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt handeln, um diese Kampagne der Unterdrückung zu stoppen und sich dafür einsetzen, dass Menschenrechtsverteidiger und Aktivisten in Israel und in den OPT vor willkürlichen Eingriffen in ihre Arbeit geschützt werden.

Issa Amro ist ein Gründer der Gruppe Youth Against Settlements (YAS) in Hebron. Er und seine Gruppe engagieren sich mit gewaltfreiem Aktivismus gegen die illegalen israelischen Siedlungen in Hebron und die diskriminierenden Einschränkungen für Palästinenser durch die israelischen Behörden in der Stadt. Issa Amro dokumentiert Menschenrechtsverletzungen in der Stadt im Kontext der israelischen Militärbesetzung, organisiert friedliche Proteste und verteilt Informationen über die Siedlungen, Gewalt durch Siedler und Menschenrechtsverletzungen durch israelische Kräfte an Journalisten, Diplomaten und andere Besucher. Er wird wegen seiner Menschenrechtsarbeit immer wieder von israelischen Behörden und Siedlern ins Visier genommen.

Im September 2017 wurde Issa Amro von palästinensischen Sicherheitskräften verhaftet, weil er auf Facebook Kommentare gepostet hatte, die die palästinensischen Behörden im Westjordanland kritisierten. Er wurde später wegen Störung der “öffentlichen Ordnung” nach dem palästinensischen Gesetz für elektronische Straftaten sowie wegen “Verursachung von Unruhen” und “Beleidigung der höheren Behörden” nach dem jordanischen Strafgesetzbuch von 1960 angeklagt, das im Westjordanland immer noch angewendet wird. Amnesty International hat die palästinensischen Behörden im Westjordanland wiederholt dazu aufgefordert, alle Anklagen gegen Issa Amro fallen zu lassen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...