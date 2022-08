Amnesty ruft dazu auf, die Einzelhaft des palästinensischen Gefangenen Ahmad Manasra zu beenden.

“Manasra wurde im Oktober 2015 festgenommen, weil er in Pisgat Zeev, einer illegalen israelischen Siedlung im besetzten Ost-Jerusalem, zwei Israelis erstochen hatte. Er wurde des versuchten Mordes für schuldig befunden und zu neun Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, obwohl er zum Zeitpunkt seiner Festnahme erst 13 Jahre alt war und das Gericht feststellte, dass er an den Messerstichen nicht beteiligt gewesen war.

Jerusalem, 4. August 2022

Als Reaktion auf die gestrige Entscheidung der israelischen Gefängnisverwaltung, die Einzelhaft von Ahmad Manasra zu verlängern, einem palästinensischen Gefangenen, der seit seiner Verhaftung als Kind vor sieben Jahren schwere psychische Gesundheitsprobleme entwickelt hat, sagte Heba Morayef, Regionaldirektorin von Amnesty International für den Nahen Osten und Nordafrika, Folgendes:

“Es ist ein Skandal, dass die israelischen Behörden die Isolationshaft von Ahmad Manasra verlängert haben. Ahmad Manasra weiterhin unter solch unmenschlichen Bedingungen zu inhaftieren, ist ein Akt gnadenloser Ungerechtigkeit. Bei Ahmad wurde Schizophrenie diagnostiziert und er ist schwer depressiv”.

“Ahmad Manasra war erst 13 Jahre alt, als er festgenommen wurde. Die Entscheidung, ihn zu inhaftieren, hätte immer eine Maßnahme als letztes Mittel und für die kürzestmögliche Dauer sein sollen. Nun heißt es, er sei nur noch ein Schatten seiner selbst und habe mit Selbstmord gedroht. Die israelischen Behörden müssen ihre Entscheidung, seine Isolationshaft zu verlängern, sofort zurücknehmen und ihn dringend freilassen.”



Am Mittwoch lehnte der israelische Strafvollzugsdienst einen Antrag ab, Manasra aus der Einzelhaft im Eshel-Gefängnis zu entlassen. Am 16. August wird es eine weitere Anhörung zu seinen Isolationsbedingungen vor dem Bezirksgericht in Beer Sheva geben. Sein Anwalt Khaled Zabarqa sagte Amnesty International: “Er ist in Lebensgefahr, in echter Gefahr, und die wiederholten Verlängerungen seiner Einzelhaft zerstören ihn.”

Es sollte erwähnt werden, dass Manasra seit November 2021 in verlängerter Einzelhaft festgehalten wird, abgesehen von einem zweimonatigen Krankenhausaufenthalt, nachdem die israelischen Behörden behauptet hatten, dass er eine Gefahr für andere Gefangene darstelle. Dies verstößt gegen das absolute Verbot von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe.

Manasra wurde im Oktober 2015 festgenommen, weil er in Pisgat Zeev, einer illegalen israelischen Siedlung im besetzten Ost-Jerusalem, zwei Israelis erstochen hatte. Er wurde des versuchten Mordes für schuldig befunden und zu neun Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt, obwohl er zum Zeitpunkt seiner Festnahme erst 13 Jahre alt war und das Gericht feststellte, dass er an den Messerstichen nicht beteiligt gewesen war.

Er wurde außerdem ohne die Anwesenheit eines Anwalts oder eines Elternteils verhört und soll während des Verhörs gefoltert oder anderweitig misshandelt worden sein. Amnesty International sind keine Untersuchungen über das Verhalten von Sicherheitsbeamten bekannt.

Ein Antrag von Manasras Familie auf vorzeitige Entlassung wurde abgelehnt, obwohl er bereits zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hatte. Nach israelischem Recht kann bei Personen, die des Mordes, der Vergewaltigung und des Kindesmissbrauchs für schuldig befunden wurden, die Strafe um ein Drittel umgewandelt werden. Die Staatsanwälte sagen, dass er nicht für eine vorzeitige Entlassung in Frage kommt, weil er wegen “terroristischer Handlungen” schuldig gesprochen wurde – gemäß einem Gesetz, das nach seiner ersten Inhaftierung erlassen wurde. Übersetzt mit Deepl.com

