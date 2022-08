War es nicht nach dem “Apartheid-Report” gegen das zionistische Regime ganz ähnlich?

Amnesty steht voll und ganz zu dem Bericht über die Ukraine

6. August 2022

Der Bericht über die Verstöße der Ukraine gegen das humanitäre Völkerrecht basiert auf einer “umfassenden Untersuchung”, so die NGO

Amnesty International erklärte am Freitag, dass sie zu einem Bericht steht, in dem sie Kiew beschuldigt, Zivilisten zu gefährden, indem es seine militärischen Einrichtungen in Schulen und Wohngebieten platziert. Die Untersuchung zog den Zorn der ukrainischen Regierung und von Präsident Vladimir Zelensky auf sich.

Die Nichtregierungsorganisation “steht voll und ganz zu unserer Untersuchung”, erklärte Generalsekretärin Agnes Callamard gegenüber der Nachrichtenagentur AFP in einer per E-Mail versandten Erklärung. Auf Twitter erklärte sie, ihre Organisation stehe “an der Seite aller Opfer. Unparteiisch” und wetterte gegen diejenigen, die sie als “Mobs und Trolle” in den sozialen Medien bezeichnete, die die Untersuchungen von Amnesty “angreifen”.

Das nennt man Kriegspropaganda, Desinformation, Fehlinformation. Das wird unsere Unparteilichkeit nicht beeinträchtigen und nichts an den Fakten ändern.

Zuvor hatte Selenskyj der NRO vorgeworfen, “die Verantwortung vom Aggressor auf das Opfer” zu verlagern, wobei er sich auf Russland bzw. die Ukraine bezog. Der Präsident erklärte, dass jeder Bericht, der die Handlungen des Opfers und des Aggressors” in irgendeiner Weise” gleichsetze, nicht toleriert werden könne”.

Der Bericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, beschuldigt Kiew einer klaren Verletzung des humanitären Völkerrechts”, da er dokumentiert, dass die Ukraine ihr Militär in der Nähe ziviler Infrastrukturen platziert und damit das Leben von Zivilisten in Gefahr bringt. Die Nichtregierungsorganisation erklärte, sie habe in 22 der 29 Schulen, die sie zwischen April und Juli in der Ukraine besuchte, Beweise für aktuelle oder frühere militärische Aktivitäten gefunden.



Die unrechtmäßige militärische Nutzung ziviler Objekte durch die Ukraine rechtfertige jedoch “in keiner Weise wahllose russische Angriffe”. Der NGO zufolge waren ukrainische Truppen in einigen Wohngebieten, die nach ihrer Einschätzung Ziel russischer Angriffe waren, nicht anwesend.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba sagte, das Ziel der NGO sei es, “ein falsches Gleichgewicht zwischen dem Verbrecher und seinem Opfer herzustellen”. Moskau reagierte auf den Bericht mit der Aussage, es habe wiederholt erklärt, dass die ukrainischen Truppen Zivilisten als “menschliche Schutzschilde” einsetzten, und die Ergebnisse von Amnesty bestätigten dies nur.

Russland hatte am 24. Februar Truppen in die Ukraine entsandt, weil Kiew die Minsker Vereinbarungen nicht umsetzt, die den Regionen Donezk und Lugansk einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates geben sollen. Die Protokolle, die von Deutschland und Frankreich vermittelt wurden, wurden erstmals 2014 unterzeichnet. Der ehemalige ukrainische Präsident Pjotr Poroschenko hat inzwischen zugegeben, dass Kiew den Waffenstillstand vor allem dazu nutzen wollte, Zeit zu gewinnen und “mächtige Streitkräfte zu schaffen”.

Im Februar 2022 erkannte der Kreml die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten an und verlangte, dass die Ukraine sich offiziell zu einem neutralen Land erklärt, das sich niemals einem westlichen Militärblock anschließen wird. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war. Übersetzt mit Deepl.com

