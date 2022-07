Geht es eigentlich noch heuchlerischer? Die “guten” Russen kommen nach Deutschland und die “schlechten” fallen unter den Boykott und müssen in Russland bei Putin bleiben. Auswahl nach arroganter deutscher “Gutsherrenart”, mit “Deutschen Werten und Grundsätzen” welcher Demokratie?



Evelyn Hecht-Galinski



Anforderungen der Digitalverbände – Deutschland muss IT-Fachkräfte aus Russland abwerben

Wayne

4. Juli 2022

Der Digitalverband Bitkom hat sich dafür ausgesprochen, IT-Fachkräfte aus Russland und Weißrussland, die nach Deutschland auswandern wollen, abzuwerben. Damit könnte auch der erhebliche Fachkräftemangel in der Bundesrepublik gelindert werden. “Indem wir Fachkräfte aus Russland und Weißrussland zu uns holen, wird der Aggressor spürbar geschwächt – und gleichzeitig der Standort Deutschland gestärkt”, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg am Montag.

Nach Angaben des Bitkom gibt es in Deutschland derzeit 96.000 offene Stellen für IT-Fachkräfte. Experten gehen davon aus, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird, da Fachkräfte aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand gehen und jede zweite Stelle neu besetzt werden kann. Gleichzeitig erlebt vor allem Russland einen wahren Exodus. Zehntausende von Fachkräften flohen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aus dem Land. Vor dem Hintergrund der Massenauswanderung schätzte der stellvertretende russische Innenminister Igor Subow im Juni den Bedarf an Fachkräften auf rund 170.000.

Der Bitkom hat nun die Bundesregierung aufgefordert, umgehend ein #greencard22-Programm aufzulegen. Wie bei der Greencard Anfang der 2000er Jahre soll IT-Spezialisten aus Russland und Weißrussland innerhalb einer Woche eine Arbeitserlaubnis erteilt werden, wenn sie einen konkreten Arbeitsplatz in Deutschland haben. Der Verband forderte außerdem ein beschleunigtes Visumverfahren für die Arbeitssuche. Außerdem sollten die Anforderungen an die Deutschkenntnisse für die Einreise gesenkt werden. “Das kann man später machen. Außerdem sprechen die IT-Spezialisten überwiegend Englisch”, sagt Berg.

Sicherheitscheck

Gleichzeitig sieht der Plan des Bitkom Maßnahmen vor, um mögliche Gefahren für die Geheim- und Manipulationssicherheit zu beseitigen. Nach derzeitigem Stand würden IT-Spezialisten, die auswandern wollen, in jedem Einzelfall einer behördlichen Sicherheitsprüfung unterzogen. Zugleich muss geprüft werden, ob die Kandidaten den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg ablehnen und die wesentlichen Grundsätze und Werte der Demokratie in Deutschland teilen.

Quelle: Krone

