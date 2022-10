Glückwunsch an diese großartige und mutige Schriftstellerin. Wer, wenn nicht Annie Arnaux hätte den Literaturpreis für ihr Lebenswerk verdient. Endlich die richtige Wahl! Deutsche Schriftstellerinnen sollten sie als Vorbild nehmen



https://english.alaraby.co.uk/news/nobel-prize-winner-annie-ernaux-has-backed-israel-boycotts

Annie Arnaux ist die erste Französin, die den prestigeträchtigen Preis erhalten hat [Marc Piasecki/Getty].



Annie Arnaux, Literaturnobelpreisträgerin 2022, ist eine langjährige Kritikerin der “Apartheid” Israel

07 Oktober, 2022



Die französische Autorin, deren literarische Karriere sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, hat mehrere Briefe unterzeichnet, in denen sie Israel für seine Verbrechen gegen die Palästinenser verurteilt

Die französische Schriftstellerin Annie Arnaux, die am Donnerstag mit dem Literaturnobelpreis 2022 ausgezeichnet wurde, hat sich wiederholt mit der palästinensischen Sache solidarisiert und einen Boykott Israels unterstützt.

Arnaux, deren schriftstellerische Laufbahn sich über fünf Jahrzehnte erstreckt, ist die erste Französin, die den prestigeträchtigen Preis erhalten hat.

Im Jahr 2021, als Israel die Palästinenser aus ihren Häusern im besetzten Ost-Jerusalem vertrieb und eine rücksichtslose Bombenkampagne auf den belagerten Gazastreifen durchführte, bei der mehr als 250 Palästinenser getötet wurden, unterzeichnete Arnaux einen Brief “gegen die Apartheid”, in dem sie Israel für sein Vorgehen verurteilte.

“Wir fordern ein sofortiges und bedingungsloses Ende der israelischen Gewalt gegen die Palästinenser… Wir fordern alle Regierungen, die dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit zulassen, auf, Sanktionen zu verhängen, internationale Gremien zur Rechenschaftsablegung zu mobilisieren und ihre Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu beenden”, heißt es in dem Brief.

Die zunehmende internationale Anerkennung der systematischen Diskriminierung von Palästinensern durch Israel als “Apartheid” hat Israel verärgert, das diese Bezeichnung strikt ablehnt.

Im Jahr 2019 unterzeichnete Arnaux einen Brief, in dem sie einen französischen Staatssender aufforderte, den Eurovision Song Contest nicht zu übertragen, der in diesem Jahr in Israel stattfand.

Ein Jahr zuvor unterzeichnete sie einen Brief, in dem sie sich gegen die Einrichtung einer Reihe kultureller Veranstaltungen durch die französische und die israelische Regierung anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der israelischen Staatsgründung aussprach.

Jahrestag der Gründung des israelischen Staates. Beide Briefe beschuldigten Israel, seine Verbrechen gegen die Palästinenser mit kulturellen Veranstaltungen zu beschönigen, und wurden von anderen französischen Kulturikonen wie dem verstorbenen Regisseur Jean-Luc Godard unterzeichnet.

Arnaux setzte sich bei der Vergabe des Literaturnobelpreises gegen Schriftsteller wie Salman Rushdie durch, der einen Messerangriff überlebte, bei dem er Anfang des Jahres im Krankenhaus landete. Übersetzt mit Deepl.com

