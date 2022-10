https://www.globalresearch.ca/conform-or-be-cast-out-the-new-model-of-journalism-during-a-time-of-war/5795751



Anpassen oder rauswerfen! Das neue Modell des Journalismus in Zeiten des Krieges

Von Michael Welch, Max Blumenthal und John Pilger

Global Research,

Transkriptionen zur Verfügung gestellt

8. Oktober 2022

“Ich behaupte, dass die US-Außenpolitik immer noch als “küss meinen Arsch oder ich trete dir den Kopf ein” definiert werden kann. Aber natürlich drückt er es nicht so aus. Er spricht von “Konflikten niedriger Intensität”… Das alles läuft auf eine Krankheit im Zentrum der Sprache hinaus, so dass die Sprache zu einer permanenten Maskerade, einem Lügengewebe wird.”

– Harold Pinter (1990) [1]

“Es ist mehr als ein Jahrhundert her, dass Edward Bernays, der Vater des Spin, die “Public Relations” als Deckmantel für die Kriegspropaganda erfand. Was neu ist, ist die faktische Eliminierung des Dissenses im Mainstream.”

– John Pilger (Februar 2022) [2]

Im Geiste des deutschen Pastors Martin Niemöller, dessen berühmtes “First They Came”-Zitat jetzt in der Dauerausstellung des United States Holocaust Memorial Museum zu sehen ist, frage ich mich, wie viele andere unabhängige Berichterstattungsstellen ein ähnliches Schicksal der Entfernung erlebten, nachdem InfoWars im August 2018 von YouTube, Apple und Facebook abgeschaltet wurde. [3]

Als die Welt im Februar dieses Jahres Zeuge einer “speziellen Militäroperation” gegen die Ukraine wurde, begannen die Opfer der Razzien gegen unabhängige Medien tatsächlich in Fahrt zu kommen.

Consortiumnews, Mint Press News, The Corbett Report, TheGrayZone und sogar Global Research werden ins Visier genommen, weil sie es wagen – weil sie die unverschämte GALANCE haben -, alle Annahmen über die US-Außenpolitik zu korrigieren, insbesondere in der Ukraine! Und zwar in einem Ausmaß, das ich persönlich in meinen 14 Jahren als Journalist noch nicht erlebt habe!

Private und öffentliche Stellen gehen gegen diese ruchlosen “Wahrheitsverkünder” im Internet vor, indem sie nicht nur damit drohen, den Zugang zu den wichtigsten Social-Media-Kanälen zu sperren, sondern auch mit Verleumdungen und Drohungen, sie ganz von der Plattform zu nehmen.

Obwohl der Appetit der Öffentlichkeit auf die Mainstream-Medien auf einem historischen Tiefpunkt angelangt ist, wird es eine große Leistung sein, dass die Propaganda der Presse so gut wie unangefochten bleibt, und zwar zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg! Immerhin! [4]

Für Journalisten, die ihr Handwerk aussterben sehen, müssen wir mehr über die Kräfte wissen, die am Werk sind, und darüber, ob ihre eigenen Tage gezählt sein könnten oder nicht. In diesem Sinne stellen wir Ihnen eine ganz besondere Folge der Global Research News Hour vor, die sich mit dem Bestreben befasst, ALLE MEDIEN zu Trägern roher Propaganda zu machen, während wir uns auf einen für die Geschichte der Menschheit möglicherweise entscheidenden Moment zubewegen.

In unserer ersten halben Stunde haben wir den hoch angesehenen Journalisten und Filmemacher John Pilger zu Gast, der seit Vietnam über Kriege berichtet, für eine Reihe von Mainstream-Medien tätig war und seit 1966 eine ganze Reihe von Auszeichnungen erhalten hat. Er wird uns seine Einschätzung darüber geben, wie weit die heutige Berichterstattung in Ungnade gefallen ist, in welchem Maße die Nachrichten heute von Propaganda verseucht sind und wie weit die ehrlichen Reporter von heute gehen müssen, um diesen bitteren Weg umzukehren.

In der zweiten halben Stunde haben wir wieder Max Blumenthal von TheGrayZone zu Gast. Im Laufe der Sendung wird er über die Arbeit seines Senders sprechen, der nicht nur unter Druck steht, sondern auch über die nachweisliche Vernetzung einiger “Desinformationshüter” mit dem britischen Geheimdienst, die Verbindungen zu den Angriffen auf Jeremy Corbyn und Stop The War und die Bemühungen seines eigenen Teams, die Aufzeichnungen gutwilliger Journalisten zu korrigieren, die noch in den Mainstream-Medien tätig sind.

John Pilger ist ein weltbekannter Journalist und Filmemacher. Als Autor mehrerer Bücher und Regisseur von über 60 Dokumentarfilmen (zuletzt The Coming War on China und The Dirty War on the NHS) hat Pilger Dutzende renommierter Preise gewonnen und wurde von mehreren Universitäten ausgezeichnet.

Max Blumenthal ist der Gründer und Chefredakteur von The Gray Zone. Er ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. .

(Global Research News Hour Episode 364)

Abschrift von John Pilger. 5. Oktober 2022.

Globale Forschung: Die Mainstream-Presse hat sich von der Priorisierung der Fakten, die für das Vorantreiben von Kriegen benötigt werden, zur völligen Eliminierung der gegnerischen Ansichten entwickelt. Einige sehr etablierte, preisgekrönte Journalisten haben die Abwärtsspirale der Nachrichten, die im letzten Jahrzehnt stattgefunden hat, ebenfalls kommentiert und beklagt. John Pilger ist ein australisch-britischer Journalist und Filmemacher mit Sitz in London. Im Jahr 2017 kündigte die British Library ein John-Pilger-Archiv an, das alle seine schriftlichen und filmischen Arbeiten umfasst. Das British Film Institute zählte seinen Film Year Zero: The Silent Death of Cambodia aus dem Jahr 1979 zu den 10 wichtigsten Dokumentarfilmen des 20. Jahrhunderts. John Pilger hat zweimal die höchste britische Auszeichnung für Journalismus erhalten und wurde zum Internationalen Reporter des Jahres, zum Nachrichtenreporter des Jahres und zum Beschreibenden Autor des Jahres gewählt. Er hat 61 Dokumentarfilme gedreht und wurde mit einem Emmy, einem BAFTA und dem Preis der Royal Television Society ausgezeichnet. Er hat für BBC Television Australia, BBC Radio, BBC World Service, London und Broadcasting sowie für The Guardian, The Independent, New Statesman und die New York Times gearbeitet. Und natürlich hat er auch Beiträge für unabhängige Nachrichtenseiten verfasst, darunter: Information Clearing House, Truthout, CNET, Common Cause, Truthdig, und natürlich Global Research.

John Pilger, willkommen bei der Global Research News Hour.

John Pilger: Ich danke Ihnen, Michael. Interessant, in der Biographie, die Sie gelesen haben, steht, dass die Zeitungen, für die ich früher geschrieben habe, heute nicht mehr schreiben, –

GR: Aha.

JP: – denn sie sind nicht – sie sind einfach – sie sind ein Teil unserer – ich denke, was wir diskutieren werden. Sie sind nicht mehr offen für Journalisten wie mich, und meine Arbeit findet jetzt fast ausschließlich im Internet statt. Und ich denke, diese Verschiebung sagt wirklich viel darüber aus, dass das Internet erstens einige – selbst – außergewöhnliche Möglichkeiten für den Journalismus geschaffen hat. Aber es hat auch einen Zufluchtsort für Menschen wie mich geschaffen, die ihre gesamte Karriere in den Mainstream-Medien verbracht haben und feststellen, dass sie in den Mainstream-Medien nicht mehr erwünscht sind. Ich denke, das zeigt mehr als alles andere, wie ernst die Schließung der pluralistischen Medien ist – der wirklich demokratischen Medien, falls es sie je gab. Man kann einfach nicht mehr mitreden.

GR: Ich erinnere mich an einige Aspekte des Irakkriegs und des Afghanistankriegs. Und sie gaben einige irreführende Informationen weiter, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir heute im Hinblick auf den NATO-Ukraine-Russland-Krieg erleben. Sie haben über sieben oder acht verschiedene Kriege berichtet, Schießkriege, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Sie haben gesagt, dass die Verzerrung jetzt schlimmer ist als je zuvor. Könnten Sie erläutern, warum diese Berichterstattung so schlecht geworden ist? Liegt es daran, dass die Zensoren der Regierung herausgefunden haben, wie sie die Medien zu ihrer Zufriedenheit verändern können, oder geht es um etwas ganz anderes?

JP: Die Stimmen werden zum Schweigen gebracht, wie ich bereits sagte. Ich meine, selbst bei der Invasion des Irak im Jahr 2003, der Invasion in jüngerer Zeit, der Invasion und Zerstörung Libyens im Jahr 2011 oder sogar dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Jahr 2014 gab es Journalisten im Mainstream, quer durch den Mainstream, sehr wenige, eine kleine Minderheit, die aber die offizielle Darstellung in Frage stellten. Das offizielle Narrativ hat jetzt die Oberhand. Es gibt keine Andersdenkenden mehr. Diejenigen, die ihre Hand heben, um zu widersprechen, werden schnell zum Schweigen gebracht. Der extremste Fall davon ist natürlich Julian Assange. Julian Assange, die Auswirkungen von Wikileaks und seinen Enthüllungen auf das so genannte Narrativ waren so dramatisch, so traumatisch, dass es auf den Kopf gestellt wurde. Der etwas abgedroschene Ausdruck “Wahrheit an die Macht”, nun, da war die Wahrheit wie ein Tsunami an die Macht. Und das Ergebnis war natürlich die Verfolgung von Julian Assange bis zu dem Punkt, an dem er jetzt auf seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten wartet, wo er wegen falscher Anschuldigungen vor Gericht gestellt werden soll. Angeklagt wegen des Verbrechens des Journalismus.

GR: Wir hören, dass unsere Berichterstattung im Wesentlichen auf den Stand von – würden Sie sagen – vielleicht der Propaganda der 1930er Jahre in Deutschland zurückgeht? Ich dachte, wir hätten das überwunden, aber wissen Sie, so wie wir Rassismus, Antisemitismus und Sexismus in anderen Bereichen hatten, scheint es, als würden wir zurückfallen, oder vielleicht erleben wir eine Art Kreislauf. Glauben Sie, dass die Angst der Öffentlichkeit, und ich nehme an, die Angst der Journalisten, im Grunde ein Komplize des Staates ist? Und wenn ja, was sind die Schlüsselereignisse, die dazu beigetragen haben, uns in dieses neue McCarthy-Paradigma zu pressen?

JP: Nun, ich meine, im Grunde hat sich natürlich nicht viel geändert. Die Journalisten waren schon immer willfährig. Die meiste Zensur wurde von willfährigen Journalisten ausgeübt, von denen, die sich dem System fügen. Diejenigen, die nicht gegen den Strom schwimmen, die einfach ihren Job nicht machen, stellen die Macht nicht in Frage, sie stellen die Macht nur dann in Frage, wenn es sich um einen offiziellen Feind handelt oder um etwas, das der herrschenden Ordnung nicht gefällt. Aber sie wird nie in den Spiegel schauen. Der Unterschied heute ist, dass es im Vergleich zu vor ein paar Jahren ein paar Journalisten gab, die einen der prekären Räume innerhalb der Medien hatten, um zu hinterfragen, um ihre Arbeit als echte Journalisten zu machen. Diese Freiräume haben sich geschlossen, sie haben sich komplett aufgelöst. Ich meine, Sie haben die 30er Jahre erwähnt, in den 30er Jahren gab es mehr Freimütigkeit als heute. Es gibt jetzt mehr Medien. Und ich nehme an, der Vergleich ist nicht ganz zutreffend, denn wir haben jetzt dieses außergewöhnliche Phänomen: das Internet. Wenn man wirklich etwas herausfinden will, kann man das, aber man muss wissen, wie man sich im Internet zurechtfindet. Aber in den 1930er Jahren gab es in den Mainstream-Medien, wenn man die beiden vergleicht, freimütige Stimmen. Die Zeitung, für die ich in London gearbeitet habe, The Daily Mirror, hatte die außergewöhnlichsten Leitartikler, eine populäre Zeitung, die auf praktisch alles, was sie schrieben, pfeifen mussten. Und als der Krieg begann, wandten sie diese Pfeifen gegen das britische Oberkommando und begannen, auf inkompetente Generäle zu pfeifen. Hätten wir so etwas heute? Ganz sicher nicht.

GR: Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Versäumnis in Bezug auf den Ukraine-Krieg oder etwas anderes, das zeigt, wie schlecht wir geworden sind?

JP: Ich werde Ihnen ein Beispiel geben. Jemand, den ich kenne und mit dem ich gut befreundet bin, hat mir einen Artikel geschickt, den er geschrieben hat und mit dem er sehr zufrieden ist. Ich glaube nicht, dass er sich das anhören wird. Aber ich habe diesen Artikel mit Bestürzung gelesen. Es ging um den Krieg in der Ukraine und wie er begonnen hat. Und es ist eine Sammlung all der Annahmen, die im Westen ohne eine wirkliche kritische Diskussion über den Ukraine-Krieg akzeptiert wurden. Tatsache ist, dass er nicht mit dem Einmarsch von Wladimir Putin im Februar begann, sondern bereits 2014, das steht außer Frage. Und solange wir nicht den Kontext verstehen, warum er begonnen hat, ist fast jede Meinung dazu wertlos. Aber die Medien sind heute voll davon – mit viel schlimmeren als dem Artikel, den ich gerade gelesen habe, muss ich sagen. Zum Beispiel mit einem ungezügelten, kindischen Patriotismus, der direkt aus dem 19. Jahrhundert. Man kann sich vorstellen, wie die Leute mit ihren Tropenhelmen das schreiben. Einiges davon ist einfach lächerlich. Aber der Anti-Russland-Sinn – der selbst eine sehr starke und sehr interessante und sehr tragische Geschichte hat – aber der Russland-Hass hat sich fast zugespitzt. Und dieser Russenhass geht natürlich bis ins Jahr 1917 zurück. Apropos Invasion, es war die Invasion in die andere Richtung, 1918, 1919. Aber das Gefühl – es ist fast so, als ob der Westen die Geschichte zurückfordert, wegen der er sich ziemlich unsicher gefühlt hat. Das heißt, wer hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen? Der entscheidende Sieger des Zweiten Weltkriegs war die Rote Armee. Ich glaube, daran gibt es statistisch und in jeder anderen Hinsicht keinen Zweifel. Ohne den Sieg der Roten Armee über Hitler wäre der Krieg nicht so eindeutig gewonnen worden. Das wird uns im Westen allerdings nicht gesagt. Und seit 1945 wurde ein Großteil der Berichterstattung über die Kriege von westlichen Politikern, insbesondere von anglo-amerikanischen Politikern, aus dieser anderen großen ethischen Erfindung geschöpft, dass dies der reine Krieg war, der von den Vereinigten Staaten gewonnen wurde und von Großbritannien gewonnen wurde, und irgendwie war der wirkliche Feind die Sowjetunion, und heute ist es Russland. Dieser Russlandhass, der einen rassistischen Unterton hat, darf nie unterschätzt werden. Und er zieht sich jetzt durch alles, bis zu dem Punkt, an dem er einfach irrational ist. Ein Großteil der Berichterstattung.

GR: Der verstorbene Robert Parry war, als er noch lebte, ein erstaunlicher Reporter. Aber das Material, das er mit Consortium News über die Ukraine vorgelegt hat, war, obwohl es korrekt war, die Quelle einer Menge Kontroversen, und die Desinformationsbeauftragten da draußen, die Agenturen und so weiter, haben die Arbeit von Consortium News und anderen unabhängigen Medien als Fehlinformation oder als Propaganda für Wladimir Putin bezeichnet. Ich meine, das ist der Grad der Kontrolle, den sie jetzt haben. Ich meine, ich wage zu fragen, wie viel schlimmer das noch werden kann? Ich meine, werden wir erleben, dass unabhängige Journalisten, Sie wissen schon, ich meine, vielleicht sogar Sie selbst, die nicht mit der westlichen Darstellung der Ukraine übereinstimmen, tatsächlich ins Gefängnis kommen?

JP: Nun, ich denke, wir haben es mit einem zu tun, der im Moment im Gefängnis sitzt. Und ihn aus dem Gefängnis zu holen, ist wirklich unser Bestreben. Aber ja, das ist das Ende der Fahnenstange, ob Leute wie ich und andere, die einfach nur ihren Job machen, sich so bedroht fühlen. Nun, im Moment sind wir natürlich bedroht, wir sind vom Schweigen bedroht. Es ist sehr schwierig, eine Arbeit zu veröffentlichen, und es gibt keine größere Sanktion als diese. Also, wissen Sie, Parry hat die Wahrheit gesagt, und die Leute, die Sie – nun ja, Sie haben sie nicht zitiert, aber Sie verweisen auf sie – sind Nobodies. Parry war ein sehr angesehener Journalist, der größtenteils für die Enthüllungen über Irangate verantwortlich war, und in den 1990er Jahren gründete er Consortium News, das nach seinem Tod unter seinem Herausgeber Joe Lauria diese Tradition fortgesetzt hat. Und ja, sie ist bedroht, denn wir haben eine Form des heimtückischen McCarthyismus, der sich heute durch alles zieht. Journalisten werden beobachtet, und wenn sie nicht gehorchen, wenn sie nicht das so genannte Narrativ verbreiten, werden sie wahrscheinlich im ersten Moment auffliegen. Oder wenn nicht, werden sie auf die Art und Weise schikaniert, wie es Consortium News getan hat. Das ist eine sehr schlimme Situation, die aus dem Bereich der Medien herausgenommen werden sollte. Und ich denke, die Öffentlichkeit muss verstehen, dass es sie betrifft, denn es geht um unrechtmäßige Macht, dunkle Macht, Macht hinter der Fassade von Demokratien, die nach außen drängt und zum Schweigen bringt. Dafür gibt es in der Geschichte viele Präzedenzfälle.

GR: Abschließend möchte ich sagen, dass Julian Assange inhaftiert wurde, und er hat nichts veröffentlicht, was Daniel Ellsberg getan hat, er hat nichts getan, was Daniel Ellsberg getan hat – nicht getan hat. Er hat nur durchgesickerte Informationen veröffentlicht, und trotzdem wird er durch die Hölle geschickt. Jetzt frage ich mich, wie wir das als Journalisten ändern können oder wie wir eine zivilere und – eine Gesellschaft schaffen können, in der Journalismus, echter Journalismus, praktiziert wird und nicht nur Propaganda?

JP: Nun, Robert Parry war nicht nur ein Nebenkriegsschauplatz, er hat diese Ereignisse auch interpretiert. Und einige seiner besten Arbeiten waren Interpretationen, Erklärungen, was die Aufgabe eines Journalisten ist. Nicht einfach nur der Überbringer der Nachricht zu sein, sondern sie auch zu erklären. Und genau das hat Robert Parry getan, was ihn zu einem so hervorragenden Journalisten machte. Und eine Antwort auf Ihre weitergehende Frage: Sehen Sie, solange ich lebe, sind die Medien ein Arm der herrschenden Ordnung, der Macht. Als ich in den 1960er Jahren zum ersten Mal als Korrespondent in den Vereinigten Staaten arbeitete, war ich erstaunt, wie sehr alle Zeitungen, die damals vom Fernsehen abstammten und es natürlich noch keine sozialen Medien gab, übereinstimmten. Und sie stimmten alle miteinander überein. Und es gibt eine recht amüsante Geschichte über eine Menge Russen, die aus der Sowjetunion kamen und völlig verblüfft waren, dass sie – dass sie in den Vereinigten Staaten diese Uniformität hinbekommen konnten, ohne Leute ins Gefängnis zu stecken, was sie damals nicht taten. In diesem Land und in Großbritannien ist es dasselbe: Die Medien waren schon immer ein Imperium mächtiger, wohlhabender Interessen, Konzerne. Und das ist auch heute noch so, genauso wie die sozialen Medien. Echter Journalismus ist also in vielerlei Hinsicht ein Irrweg. Er bricht mit der Form. Es gab also bereits ein System, und es war kein gutes System, das schlecht geworden ist. Das System war schon immer so, wie es heute ist, aber die Lücken darin, in denen unabhängige journalistische Stimmen gehört werden konnten, haben sich geschlossen. Das ist der Punkt.

GR: Herr Pilger, wir haben keine Zeit mehr, aber Ihre Stimme ist eine seltene und wichtige Stimme. Ich danke Ihnen nochmals sehr, sehr dafür, dass Sie Ihre Gedanken zu diesem Thema mit der Global Research News Hour teilen.

JP: Sehr gern geschehen. Auf Wiedersehen.

Abschrift von Max Blumenthal. 27. September 2022.

Global Research: Mein Gast ist Max Blumenthal. Er ist der Gründer und Chefredakteur von The Gray Zone. Er ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller “Republic Gomorrah”, “Goliath”, “The 51-Day War” und “The Management of Savagery”. In den letzten Monaten sah sich seine Gruppe The Gray Zone mit einer Kampagne konfrontiert, die darauf abzielte, sie von der Plattform zu entfernen, zusammen mit MintPress News, Consortium News und anderen unabhängigen Medien, die alternative Fakten in einem Krieg der Lügen präsentieren. Die Behörden behaupten, dass diese Medien wissentlich oder unwissentlich “falsche Fakten” und “Desinformationen” auf Geheiß des russischen Präsidenten Wladimir Putin verbreiten. Die Kunst, sie auf diese Weise zu präsentieren, ist also die beste Methode, um ihre Entdeckungen zum Schmelzen zu bringen, ohne einer guten, altmodischen Debatte ausgesetzt zu sein. Max Blumenthal geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem er die Aufdecker entlarvt und herausgefunden hat, dass diese durchsichtigen Journalisten und Desinformationsaufdecker ihre Informationen in Kontakt mit – und tatsächlich auf Geheiß des britischen Geheimdienstes – betreiben. Max Blumenthal ist jetzt bei uns, um zu beschreiben, was er herausgefunden hat. Ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind, Max. Willkommen zur Global Research News Hour.

Max Blumenthal: Danke, dass ich wieder dabei sein darf, Michael.

GR: Wie lange ist es her, dass Sie merkten, dass diese Leute es auf Ihren Journalismus abgesehen hatten?

MB: Nun, wir wurden seit dem Syrischen Schmutzigen Krieg ins Visier genommen, das war ungefähr zu der Zeit, als wir als The Gray Zone Project bei Alternet unter dem Dach einer progressiven Mainstream-Publikation auftauchten. Diese Publikation ging unter, wie so viele progressive Institutionen aufgrund einer dysfunktionalen Kultur innerhalb der Institution, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir machten uns unabhängig, setzten unsere Arbeit gegen den Schmutzigen Krieg in Syrien fort und ich wurde zur Zielscheibe einer offensichtlich koordinierten Kampagne, an der auch Leiharbeiter des britischen Geheimdienstes beteiligt waren, die in den Schmutzigen Krieg verwickelt waren. Wir werden dies in der Grauzone ausführlich erklären. Aber was wir schließlich tun konnten, und wovon ich immer geträumt hatte, war – wie Sie es ausdrücken – die Entlarver zu entlarven, harte Beweise für die Koordination und Kollusion zwischen Personen, die scheinbar unabhängig als Journalisten und Social Media Influencer agierten, und den Geheimdiensten zu erhalten. Und wir haben diese harten Beweise in Form einer Reihe von E-Mails erhalten. Diese folgte eigentlich auf eine separate Tranche über Intrigen des britischen Geheimdienstes und illegale Aktivitäten von Personen in hohen Positionen im britischen Staat und in der NATO. Wir bekamen – wir bekamen eine Tranche über ein anonymes E-Mail-Konto, das sich auf den angeblich linken britischen Journalisten Paul Mason bezog, einen altgedienten Trotzkisten, der eine Kampagne koordinierte, um, wie er es ausdrückte, “die Grauzone unerbittlich vom Netz zu nehmen”. Das war eigentlich – das sind – nein, es tut mir leid. Das sind eigentlich die Worte von jemandem, mit dem er zusammenarbeitete, Amil Khan, der einer dieser Auftragnehmer war. Er leitete eine Firma, die mit dem britischen Außenministerium unter Vertrag stand und sich sogar mit dschihadistischen Elementen in Syrien verbündet hatte, und war maßgeblich an der Einrichtung von Medienfronten in Syrien beteiligt, um die Anti-Assad-Darstellung voranzutreiben und die Kampagne für einen Regimewechsel über mehrere Jahre hinweg voranzutreiben. Wir haben ihn wegen einer separaten Operation enttarnt. Er hat sich also mit Paul Mason zusammengetan, und dann sind sie zu einer Person gegangen, die anscheinend Paul Masons Betreuer war, namens Andy Price, der im Außenministerium arbeitet, das – wie Kenner des britischen Geheimdienstes wissen – im Grunde genommen die Dachorganisation des MI5 und des MI6 ist und viele Leute beherbergt, die in den Geheimdiensten arbeiten. Und Andy Price hatte tatsächlich einen Posten inne, der der angeblichen Bekämpfung von Desinformationsoperationen gewidmet war. Das waren auf jeden Fall nachrichtendienstliche Operationen, und er ist jemand, der die Macht hat, zu YouTube zu gehen, zu Social-Media-Plattformen zu gehen und sie anzuweisen, wen sie von den Plattformen entfernen sollen. Ich werde darauf eingehen, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber was wir herausgefunden haben, war, dass Paul Mason und Amil Khan, der britische Auftragnehmer, der britische Geheimdienstauftragnehmer, vorgeschlagen haben, einen Anti-Gray-Zone-Gipfel in London zu veranstalten, mit Persönlichkeiten und Organisationen wie Bellingcat, die sich als eine Open-Source-Basis-Medienorganisation ausgibt, die gegen schlechte Akteure in Russland und Syrien vorgeht, die Paul Mason aber korrekt als “Geheimdienste-by-Proxy” identifiziert hat. Mit anderen Worten, sie sind ein Abklatsch des britischen Geheimdienstes und der US-Geheimdienste. Und wie wir wissen, ist dies eine feststehende Tatsache, es steht in den finanziellen Offenlegungen von Bellingcat. Sie werden in erster Linie von der US-Regierung über das National Endowment for Democracy finanziert, dem Regimewechsel-Arm der US-Regierung. Sie schlagen dieses Gipfeltreffen also auch mit einer BBC-Mitarbeiterin namens Chloe Hadjimatheou vor, die als Produzentin an mehreren Sondersendungen beteiligt war, in denen diejenigen angegriffen wurden, die die syrischen Weißhelme enttarnt hatten, mich angriffen, mich als russischen Agenten darstellten und so weiter. Ich glaube nicht, dass dieser Gipfel jemals stattgefunden hat, aber er war sehr aufschlussreich. Und was sie vorhatten, war, die wahren russischen Verbindungen zwischen der Grauzone und Putins FSB oder dem Militärgeheimdienst GRU aufzudecken. Sie hatten diese Theorie – die vor allem von Paul Mason aufgestellt wurde – dass jeder, der ihn kritisierte oder den Stellvertreterkrieg in der Ukraine öffentlich kritisierte, ein russischer Agent gewesen sein musste. Und so dachten sie, dass sie, wenn sie diesen Gipfel abhielten, die Wahrheit über uns herausfinden würden, was in Wirklichkeit eine gigantische Lüge und Verleumdung war. Und dann würden sie – in den Worten von Amil Khan – uns schonungslos entlarven, Gerichtsverfahren gegen uns anstrengen, und sie hatten auch eine fingierte verdeckte Operation geplant, um mich und andere Leute, die mit der Grauzone verbunden sind, in Verlegenheit zu bringen, was –

GR: (nicht hörbar) –

MB: – Ich denke – ich werde es nur vage andeuten, ich denke, sie haben das bereits versucht und sie sind nicht sehr klug. Aber – das ist also der übergreifende Angriff auf uns, und Sie wissen, dass er sich auf verschiedene Weise abgespielt hat, nachdem wir sie entlarvt hatten.

GR: Ich meine, Sie haben Amil Khan erwähnt. Gab es eine bestimmte Geschichte, an der Sie gearbeitet haben, die anscheinend den Zorn der Leute hervorgerufen hat, und sie sagten: “Hey, wir müssen diesen Typen verfolgen.” Ich meine, es ist nicht nur – ich meine, es ist nicht nur, dass sie – die Grauzone wird unter anderem ins Visier genommen, ich meine, sie scheinen einen besonderen Schwerpunkt auf die Grauzone zu legen. An welcher Geschichte haben Sie gearbeitet, würden Sie sagen?

MB: Nun, wir haben im Laufe der Jahre eine Menge zwielichtiger Gestalten entlarvt, also haben sie alle ihre Messer gegen uns in der Hand. Paul Mason war eigentlich jemand, den wir – ich und Aaron Mate – auf Twitter kritisiert oder verspottet haben. Er hielt diese linke Kundgebung zur Unterstützung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine ab und forderte ein direktes militärisches Eingreifen der NATO mit, Sie wissen schon, Gewerkschaftern, und wir haben uns über ihn lustig gemacht und das hat ihn ausgelöst. Aber dann ist da noch Amil Khan, den wir tatsächlich entlarvt haben – nicht wir, sondern Kit Klarenberg und ich. Kit ist einer der besten Journalisten, die sich heute mit britischen Geheimdienstangelegenheiten aus einem kritischen Blickwinkel heraus beschäftigen. Im Gegensatz zu anderen britischen Journalisten ist er kein Stenograph für die Geheimdienste, sondern er deckt tatsächlich auf, was sie tun. Und wir haben berichtet, dass Amil Khan über die Royal Institution unter Vertrag genommen wurde, die unter der Aufsicht des damaligen Prinzen Charles, jetzt König Charles, finanziert wurde, um eine Medienpropagandakampagne gegen Kritiker der COVID-Beschränkungen und Impfstoffmandate zu starten. Und sie rekrutierten einen selbsternannten sozialistischen Influencer auf YouTube, der sehr populär war und diese hochproduzierten Geschichtslektionen und auch so genannte De-Radikalisierungsseminare durchführte, um die Menschen von der extremen Linken und der extremen Rechten, insbesondere der extremen Rechten, wegzuziehen. Und Amil Khan hat mit Geldern der Royal Institution, die ihrerseits vom britischen Staat unter der Aufsicht des damaligen Prinzen Charles finanziert wurde, einen ganzen Kanal für diese YouTube-Influencer eingerichtet, um sich als basisdemokratisch und organisch auszugeben, und sie sind im Grunde genommen – also im Grunde genommen hat der britische Staat YouTube-Influencer finanziert, um Kritiker der COVID-Beschränkungen im Vereinigten Königreich anzugreifen und sie als Extremisten darzustellen und zu versuchen, die Menschen von dieser Denkweise abzubringen. Und wir haben die Dokumente bekommen – Kit Klarenberg hatte die Dokumente, er hatte alle Akten, die zeigen, dass dies stattfand. Das ist – ich meine, es ist nicht illegal, aber es ist offensichtlich eine Art von Operation Mockingbird-ähnlicher Manipulation der Öffentlichkeit durch den Staat, die durch eine Reihe von Ausschnitten funktioniert und den Anschein erweckt: “Oh, wir werden nur von Leuten beeinflusst, die keine besonderen Anreize erhalten und keine Verbindung zu irgendeiner Regierung haben.” Und das war der Auslöser, der ihn irgendwie mit Paul Mason zusammenbrachte. Wir wissen nicht, wie sie zusammenkamen. Aber es ist einfach so – es gibt hier Schichten und Schichten von illegalen Aktivitäten von Geheimdiensten, Intrigen und im Grunde von der verdeckten Unterwanderung der Öffentlichkeit durch Leute, die sich als Journalisten und demokratische Akteure ausgeben und alles andere als das sind.

GR: Ja, ich habe viel von Ihrer Arbeit gelesen. Ich meine, ich weiß, dass Paul Mason in seinem eigenen Bericht eine epische Liste von Verbindungen vorgelegt hat, die einem Spinnennetz von Quellen und Verbindungen und Beeinflussung ähnelt. Ich stelle fest, dass Jeremy Corbyn, der frühere Labour-Führer, der jetzt bei “Stop the War” ist, eine große Zielscheibe auf diesem Radarschirm ist. Wie passt er Ihrer Meinung nach in all das hinein?

MB: Nun, er steht im Mittelpunkt dieser Paul Mason Mind-Map, die Kit Klarenberg in einer der E-Mails, die wir erhalten haben, gefunden hat. Paul Mason zeichnete, wie er es nannte, eine Mind-Map, die den russischen und chinesischen Einfluss auf die Antikriegs-Linke, insbesondere die britische Linke, illustriert. Und dies ist ein absolut verrücktes Diagramm. Es beginnt mit dem russischen und chinesischen Staat auf der linken Seite und bewegt sich dann über eine Reihe von Linien und Verbindungen durch die Antikriegsbewegung. Ich weiß nicht, wer sie gezeichnet hat, ich glaube nicht, dass Paul Mason die technischen Möglichkeiten dazu hat, aber er hat sie von jemandem als eine Art professionell aussehendes Dokument erstellen lassen. Und man sieht Figuren wie Medea Benjamin oder Morningstar UK, eine sozialistische Zeitung in Großbritannien, die mit dem russischen oder chinesischen Staat verbunden sind, und dann eine weitere Linie, die auf Dianne Abbott zeigt, die eine der wichtigsten Unterstützerinnen von Jeremy Corbyn im britischen Parlament ist. Und wenn man nach rechts geht, bewegt sich die Linie in Richtung Mitte und Jeremy Corbyn sitzt genau in der Mitte, was höchst beunruhigend und aufschlussreich ist, weil Paul Mason sich als einer der Top-Unterstützer von Corbyn und Corbynismus in den britischen Medien ausgab. Und die ganze Zeit über sah er Jeremy Corbyn als einen Agenten des russischen Einflusses an. Hat er also Jeremy Corbyns Kampagne infiltriert? Dann bewegt sich die Karte weiter nach rechts, um zu zeigen, wen dies in der britischen Gesellschaft beeinflusst, und ganz rechts befindet sich die schwarze Gemeinschaft. Es gibt die junge, vernetzte Linke, die Laptop-Klasse der Linken – linke Sozialisten, die hinter der Corbyn-Manie stehen. Sie haben schottische Nationalisten, Gewerkschaften. Und im Grunde genommen wies Paul Mason auf all diese wichtigen Wählergruppen von Jeremy Corbyn – und Labour im Allgemeinen – als Vehikel für russischen und chinesischen Einfluss hin. Das ist es, was er von der Linken hält. War Paul Mason also von Anfang an ein Infiltrator? Aus diesen E-Mails geht ziemlich klar hervor, dass er zumindest ein Kollaborateur des Sicherheitsstaates ist. Und es gibt noch eine weitere sehr aufschlussreiche E-Mail, in der Paul Mason die Person, die offenbar sein Vorgesetzter im Außenministerium ist, Andy Price, über eine Konferenz von Podemos unterrichtet, einer Art sozialdemokratischer spanischer Partei, die sie mit vielen weiteren linken oder marxistischen Elementen gegen den Stellvertreterkrieg in der Ukraine einberufen hat. Mason berichtete, dass er die Konferenz für ermutigend hält, dass sie gescheitert ist, dass ihre Forderungen, keine Waffen in die Ukraine zu liefern, bei der spanischen Regierung auf taube Ohren gestoßen sind und dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand auf dieser Konferenz, der Paul Mason begegnete, wusste, dass er dort war, um einem Beamten eines der Länder, die einen Stellvertreterkrieg mit Russland führen, Bericht zu erstatten. Es hat also den Anschein, dass er sich eingeschleust hat.

GR: Ich weiß nicht, ob er das alles wirklich glaubt oder nicht. Aber auf jeden Fall hat er all diese Verbindungen. Und ich stelle fest, dass er auch hinter Akademikern her ist, die gegen den Krieg sind. Können Sie vielleicht beschreiben, wie er vorgeht – oder haben wir diese Art von Angriffen schon einmal gesehen? Ist es wie die Rückkehr des – wie hieß es noch – McCarthyismus?

MB: Nun, es ist McCarthyismus, aber er wird nicht offen ausgetragen. Joseph McCarthy und Roy Cohn und ihr Team beim HUAC haben nicht gerade verheimlicht, was sie zu tun versuchten. Paul Mason ist es, und er sagt unter vier Augen zu Andy Price, der anscheinend sein Betreuer ist, dass er es auf die “abtrünnigen Akademiker” abgesehen hat, das sind seine Worte. Und mit “abtrünnigen Akademikern” meint er die Gruppe von – die Propaganda-Arbeitsgruppe, die aus einer Handvoll britischer Akademiker bestand, die dem Syrischen Dreckskrieg kritisch gegenüberstanden und die verschiedene Propagandamachen des britischen Geheimdienstes veröffentlichten, um die Unterstützung der britischen Öffentlichkeit für den Krieg zu kultivieren und um im Wesentlichen die syrischen Weißhelme als Informationsoperation zu schaffen. Sie untersuchten die verschiedenen Behauptungen über chemische Angriffe in Syrien und deckten Lücken in der offiziellen Darstellung auf, woraufhin sie massiv angegriffen wurden. Auf der Titelseite der Times of London wurde ein scharfer und mit Unwahrheiten gespickter Angriff auf diese Wissenschaftler veröffentlicht. Und Mason hat den Angriff offenbar mit verschiedenen Mitarbeitern ausgeweitet, wie Kit Klarenberg in The Gray Zone dargelegt hat, wobei er sich auf durchgesickerte E-Mails und harte Beweise stützte, die zeigen, dass Mason durch diese Pipeline von Figuren arbeitete, die bis zur BBC reichten, um Akademiker anzugreifen, die den Stellvertreterkrieg in der Ukraine kritisierten, darunter Justin Schlosberg, der es tatsächlich geschafft hat, die BBC zu einer Entschuldigung und verschiedenen Korrekturen in ihrem verleumderischen Bericht zu zwingen. Und wer hat das produziert? Es ist die Produzentin, die ich bereits erwähnt habe, die mich als russischen Agenten in Bezug auf Syrien verleumdet hat, die alle Kritiker des schmutzigen Krieges in Syrien verleumdet hat, ihr Name ist Chloe Hadjimatheou. Und sie ist jemand, den Kit Klarenberg auch als jemanden entlarvt hat, der eine enge, langfristige Arbeitsbeziehung zu ARK hat, einem britischen Geheimdienst, der im Syrischen Schmutzigen Krieg aktiv war. Was wir hier aufdecken, ist also viel größer als all die Namen, die Sie hören. Wir decken eine neue Art von Operation Mockingbird auf, bei der die Medien als Werbeträger für die Geheimdienste fungieren, die diese verschiedenen Stellvertreterkriege und verdeckten Kriege führen und ganze Regionen des Nahen Ostens destabilisieren. Und dies ist ein Krieg gegen den Verstand der – gegen die Wahrnehmung, gegen das kritische Denken von uns selbst und unseren Freunden und Nachbarn, und deshalb halte ich es für so wichtig, dies aufzudecken. Und es ist trotzdem ein Krieg.

GR: Warum glauben Sie, dass der britische Geheimdienst – Sie wissen schon – im Mittelpunkt steht. Aber wissen Sie etwas über Operationen in den Vereinigten Staaten, wo sie etwas Ähnliches tun?

MB: Nun, natürlich, und wir haben einfach nicht die harten Beweise, um eine Reihe von Geschichten zu produzieren, die das aufdecken, aber wir wissen, dass das der Fall ist. Politico EU hat einen Artikel über Kit veröffentlicht, weil er all dieses antidemokratische Verhalten und die Aktivitäten nicht nur von Paul Mason und all den anderen Personen, die ich aufgezählt habe, aufgedeckt hat, sondern auch von anderen Personen wie dem ehemaligen MI6-Chef Richard Dearlove. Wir haben eine Serie über ihn und seine Freunde innerhalb der NATO und des britischen öffentlichen Dienstes gemacht, wie sie versucht haben, Theresa May zu sabotieren, weil sie einen harten Brexit wollten, und wissen Sie… Das sind einfach Geschichten, die meiner Meinung nach im öffentlichen Interesse sind. Die Öffentlichkeit verdient dieses Maß an Transparenz bei diesen wichtigen Themen wie dem Brexit oder der Ukraine, und wir bieten ihr das, ob Sie mit uns einverstanden sind oder nicht. Und Politico griff ihn an, weil er buchstäblich nur Journalismus betrieb, und verleumdete ihn, verleumdete uns. Sie haben alle ihre Pseudo-Gegendesinformations-Experten hinzugezogen, die alle vom britischen Staat finanziert werden, und sie haben gefordert, dass wir des-platformed werden. Leute wie Ross Burley von dieser falschen Organisation namens “Centre for Information Resilience”. Und das Interessante an diesem Artikel ist, dass er natürlich in erster Linie das Vereinigte Königreich betrifft, denn Kit Klarenberg ist Brite. Einer der ersten Accounts, wenn nicht sogar der erste Account, der ihn getwittert hat, war die Abteilung für Cyber-Kriegsführung der US-Armee. Ich gehe also davon aus, dass sie uns auf dem Radar haben und sich sehr für diese Sache interessieren.

Aber mit dem Ukraine-Krieg, ich meine, wir wissen, dass die USA die Führung übernehmen, aber der britische Staat, zumindest unter Boris Johnson und ich nehme an, unter Liz Truss, versucht immer, die Grenzen zu verschieben und die Parameter dessen zu erweitern, was die NATO und die USA dort tun. Und ich denke, das hat mit der historischen Beziehung zwischen Großbritannien und Russland zu tun und mit dem verzweifelten Bestreben Großbritanniens, seinen neokolonialen Einfluss wiederherzustellen.

GR: Ein letzter Punkt, Max: Sie waren Anfang des Jahres in Kanada, wo Sie an einem Treffen der Mainstream-Medien teilnahmen. Erzählen Sie uns etwas über die Dinge, die Sie gesagt haben, und über die Reaktionen, die Sie von Ihren Kollegen erhalten haben.

MB: Ja, die Veranstaltung hieß “Collision”, und – als mein Seminar mit Aaron Mate stattfand, bekamen wir etwa 15 Minuten auf der Bühne. Wir mussten eine Frage-und-Antwort-Runde mit Eric Schmidt verpassen, einem der Gründer von Alphabet Google, der mit dem Pentagon an seinem vierten Offset arbeitet, um eine KI-Waffe für den Einsatz gegen China zu entwickeln. Ich hatte ihn schon früher an diesem Tag sprechen sehen, und Eric Schmidt sagte eine Zukunft voraus – und warb sogar dafür, dass wir alle einen KI-Zwilling haben werden, der uns durch unser Leben führen wird. Eine zutiefst dystopische Konferenz, aber für mich sehr lehrreich und interessant. Und, wissen Sie, am Tag zuvor hat auch die Obama-Stiftung ihre Anti-Desinformations-Agenda vorgestellt. Es waren Leute vom Institute for Strategic Dialogue anwesend, die meinen Kollegen Aaron Mate als den “größten Verbreiter von Desinformationen über Syrien” bezeichnet hatten. Sie werden vom Außenministerium des Vereinigten Königreichs finanziert. Das sind die Leute, die bei der Konferenz auf der Bühne stehen. Aaron und ich hatten also 15 Minuten Zeit, um auf sie einzudreschen. Und wir haben so viel wie möglich hineingepackt, zusammen mit einem Aufruf zur Freiheit von Julian Assange und der Betonung, wie wichtig es ist, seine Verfolgung zu bekämpfen. Und ich warnte die Leute, die an unserem Seminar teilnahmen – viele von ihnen waren junge Leute, die nach Investitionen für ihre Start-ups suchten. Andere waren nur auf der Suche nach Aufträgen für Programmierarbeiten. Und nicht jeder dort war eine transnationale Reptilienelite. Ich habe ihnen gesagt, dass die Politik, die Leute wie Eric Schmidt oder die Biden-Administration und die Trudeau-Administration verfolgen, ob in Taiwan oder in der Ukraine, wir werden sie machen, und ihre Start-ups werden nicht starten, und sie werden nicht in der Lage sein, Hausbesitzer zu sein, und sie werden sich nicht leisten können, ihre Häuser zu heizen, auf jeden Fall, und sie werden leiden. Und dass sie aufhören müssen, den Konzernmedien zu folgen, die versuchen, ihre Empörung über ihre eigene Situation auf falsche Bösewichte umzulenken, und erkennen müssen, dass ihr Feind nicht irgendein Trumper in der Kneipe war. Es war ein herzloser Anzugträger in der Vorstandsetage. Das war sozusagen die Botschaft, die ich dort vermitteln wollte. Da die Sitzungen nur 15 Minuten dauerten, gab es eine weitere Sitzung mit hochrangigen ABC-Führungskräften und Leuten von Reuters, die über, ich weiß nicht, “Desinformation” sprechen sollten. In der Sitzung vor uns ging es um den 6. Januar, und der leitende ABC-Produzent erörterte, wie sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Wirkung der Anhörungen vom 6. Januar zu maximieren, damit die Öffentlichkeit so viel wie möglich davon mitbekommt. Und ich sagte: “Warum konzentrieren wir uns immer noch auf den 6. Januar, wenn die USA den 6. Januar auf Steroiden in der ganzen Welt bekämpfen? Haben wir jemals davon gehört?’, und das hat die Leute wirklich beleidigt. Die Stimmung im Green Room war danach angespannt, und ich bekam eisige Blicke von Kollegen der Mainstream-Medien. Ich hörte, wie eine Person von ABC in der Ecke des Raumes über uns schimpfte, und wir wurden sofort hinauskomplimentiert. Dann ging eine Reihe von Medienvertretern zu den Planern der Konferenz und beschwerte sich über uns und war sehr verärgert. Das gab mir ein gutes Gefühl, das war ein (unhörbar, 24:38).

GR: Heh heh!

MB: Und außerhalb des Raumes lud ich jeden ein, zu einer informellen Frage- und Antwortrunde mit mir zu kommen, und wer mich anschreien oder seine Ablehnung zum Ausdruck bringen wollte, auf den würde ich im Flur warten. Und was wir bekamen, waren eine Handvoll junger Leute, die an der Konferenz teilnahmen. Sie alle hatten einen Migrationshintergrund, vor allem aus dem Nahen Osten, aber auch aus Südasien, und sie sagten uns, dass sie sich mit unserer Sichtweise identifizieren können und dass es wirklich erschütternd ist, zu sehen, was in den Ländern passiert, die ihre Familien jetzt ihr Zuhause nennen.

GR: Wow, das ist interessant. Wissen Sie, Gandhi hat einmal gesagt: “Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du.” Es scheint also, dass diese Leute, die das westliche Mediennarrativ aufrechterhalten wollen, sich in Phase 3 befinden. Max, –

MB: Ja.

GR: – es war – abgesehen von den technischen Aspekten – ein Vergnügen, Sie bei uns zu haben. Danke, dass Sie bei der Global Research News Hour dabei sind.

MB: Nun, ich freue mich darauf, wieder bei Ihnen zu sein, wenn wir noch in Phase 3 sind!

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Copyright © Michael Welch, Max Blumenthal, und John Pilger, Global Research, 2022

