Antisemitismus, die höchste Stufe des Zionismus

von Joseph Massad

15. Juni 2023

Es gibt viele Fälle, in denen Israel von seinen Befürwortern wegen seines Judentums herausgegriffen wird, während palästinensische Opfer und ihre Unterstützer beschuldigt werden, Israel wegen seines Judentums und nicht wegen seiner kolonialen und rassistischen Politik Widerstand zu leisten.

Der kanadisch-amerikanische Milliardär und Verleger Mortimer Zuckerman hat beispielsweise behauptet, Israel könne keinen Frieden mit den Palästinensern schließen, weil diese “einen virulenten dschihadistischen Hass auf Juden und den jüdischen Staat” hegten. Auch dieses Thema wird von der Biden-Strategie ignoriert.

Befürworter Israels, wie der amerikanische Akademiker Daniel J. Elazar, argumentieren, dass Israel “auf der Grundlage jüdischer Werte gegründet wurde”, eine Behauptung, die die kolonialen Grundsätze des israelischen Staates auf kontroverse Weise mit dem Judentum und der jüdischen Identität gleichsetzt. Aber er ist nicht allein. Andere wie der amerikanische Rabbiner Irving Greenberg, der später als Direktor der President’s Commission on the Holocaust fungierte, glaubten, dass Gott selbst Israel im Krieg unterstützt, weil er das jüdische Volk liebt und um wiedergutzumachen, dass er die Juden nicht gegen Hitler verteidigt hat.

Nach Israels Sieg im Krieg von 1967 verband Greenberg das Schicksal des Weltjudentums, einschließlich der amerikanischen Juden, mit dem Israels. Er behauptete: “In Europa hatte [Gott] versagt, seine Aufgabe zu erfüllen…., und wenn er im Juni [1967] versagt hätte, wäre das eine noch entscheidendere Zerstörung des Bundes gewesen.”

Der amerikanisch-jüdische Schriftsteller Elie Wiesel identifizierte sich so sehr mit dem israelischen Kolonialismus, dass er 1967 diejenigen, die sich Israel widersetzen und gegen es kämpfen, um ihre Rechte wiederherzustellen, zu Feinden des jüdischen Volkes in seiner Gesamtheit erklärte: “Die amerikanischen Juden verstehen jetzt, dass Nassers Krieg nicht nur gegen den jüdischen Staat, sondern gegen das jüdische Volk gerichtet ist.”

Während des Krieges von 1973, als Ägypten und Syrien in ihre eigenen, von Israel besetzten Gebiete einmarschierten, um sie zu befreien, schrieb Wiesel, er habe zum ersten Mal in seinem Leben als Erwachsener “Angst, dass der Albtraum wieder von vorne beginnen könnte”. Für Juden, sagte er, “ist die Welt unverändert geblieben … gleichgültig gegenüber unserem Schicksal”.

Andere amerikanische Unterstützer Israels, wie der jüdische Literaturkritiker Irving Howe, bestanden darauf, dass diejenigen, die Israel nicht unterstützen, Juden hassen: Israels internationale Isolation, so erklärte er, sei “eine saure Apotheke: in den wärmsten Herzen gibt es einen kalten Fleck für die Juden”.

Israelische Gräueltaten und Kriege als “jüdische” Errungenschaften zu preisen, unterscheidet sich nicht davon, sie als “jüdische” Verbrechen zu verurteilen. Beides ist verabscheuungswürdig antisemitisch.

Die Anerkennung der Politik Israels als “jüdisch” oder als eine Politik, die zur Verteidigung des jüdischen Volkes betrieben wird, geht über die amerikanisch-jüdischen Unterstützer hinaus. Auch viele amerikanische christliche Fundamentalisten unterstützen Israel, eben weil es jüdisch ist.

Die zionistische Eroberung des Landes der Palästinenser wurde von dem kürzlich verstorbenen Führer der israelfreundlichen christlichen Fundamentalisten Pat Robertson als “ein Wunder Gottes” bezeichnet. Er behauptete: “Die bemerkenswerten Siege der jüdischen Armeen gegen eine überwältigende Übermacht in den aufeinander folgenden Schlachten von 1948, 1967 und 1973 sind eindeutig Wunder Gottes”.

Robertson bezeichnete nicht nur die israelischen Militärangriffe als Teil von Gottes Plan für das jüdische Volk, sondern stellte auch die israelischen Errungenschaften als jüdische Errungenschaften dar: “Die technologischen Wunderwerke der israelischen Industrie, die militärischen Leistungen, der Reichtum der israelischen Landwirtschaft, die Früchte und Blumen und die Fülle des Landes sind ein Zeugnis für Gottes wachsame Sorge über diese neue Nation und das Genie dieses Volkes.”

Die Biden-Strategie scheint sich der Tatsache nicht bewusst zu sein, dass die Lobpreisung israelischer Gräueltaten und Kriege als “jüdische” Errungenschaften nichts anderes ist als deren Verurteilung als “jüdische” Verbrechen. Beide Behauptungen sind verabscheuungswürdig antisemitisch.

Evangelikale christliche Verpflichtungen

Ein weiterer Plan, der in der neuen “Strategie” von Biden skizziert wird, ist das Bemühen der US-Regierung, “weiterhin Antisemitismus im Ausland und in internationalen Foren zu bekämpfen – einschließlich der Bemühungen, den Staat Israel zu delegitimieren”. Dazu gehöre “ein unerschütterliches Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel, zu seiner Legitimität und zu seiner Sicherheit. Darüber hinaus anerkennen und würdigen wir die tiefen historischen, religiösen, kulturellen und sonstigen Bindungen, die viele amerikanische Juden und andere Amerikaner zu Israel haben.”

Aussagen wie diese verallgemeinern erneut über alle amerikanischen Juden, indem sie diejenigen ignorieren, die keine “tiefe” oder auch nur oberflächliche Bindung zu Israel haben – oder deren Bindung an Israel sie dazu zwingt, die Behauptungen des Landes über Juden oder seine Politik gegenüber den Palästinensern nicht zu unterstützen. Anstatt Antisemitismus zu bekämpfen, bekräftigt eine solche Verbindung amerikanischer Juden mit Israel zionistische jüdische und US-amerikanische christliche und evangelikale Ansichten über Juden, die viele amerikanische Juden ablehnen.

Gallup-Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der amerikanischen Protestanten, die Israel unterstützen, dies tun, weil Israel “jüdisch” ist. Dies gilt sowohl für den Durchschnittsbürger als auch für evangelikale und fundamentalistische christliche US-Präsidenten. 1977 bestand Jimmy Carter entgegen Blausteins Vereinbarung von 1950 mit Ben-Gurion darauf, dass “unsere jüdischen Bürger” – ohne irgendeine Qualifikation hinzuzufügen – “diese tiefe Verpflichtung gegenüber Israel haben”, was teilweise Carters schockierende Aussage rechtfertigte, dass “ich eher Selbstmord begehen würde, als Israel zu schaden”.

Der ehemalige Präsident Bill Clinton erklärte seinerseits: “Die Wahrheit ist, dass das einzige Mal, dass meine Frau und ich vor heute nach Israel gekommen sind, vor 13 Jahren mit meinem Pastor in religiöser Mission war.” Clinton fügte hinzu: “Wir haben die heiligen Stätten besucht. Ich habe die Geschichte der Bibel, Ihrer und meiner Schrift, neu erlebt. Und ich habe ein Band zu meinem Pastor geknüpft.”

Später, als der Pastor sehr krank wurde, sagte er zu Clinton: “Wenn Sie Israel verlassen, wird Gott Ihnen niemals vergeben”, und dass “es Gottes Wille ist, dass Israel, die biblische Heimat des Volkes Israel, für immer und ewig bestehen bleibt”. Dieses evangelikale christliche Engagement für Israel mag viele Zionisten zufrieden stellen, aber nicht unbedingt alle amerikanischen Juden.

Die Tatsache, dass Bidens Strategie impliziert, dass Israels jüdische Vorherrschaft Teil der jüdischen Identität ist, entlarvt diesen Teil seines Plans als eine Kriegserklärung an amerikanische Juden, die Israel kritisieren

Indem er seine unsterbliche Liebe zu Israel erklärte, verstand Barack Obama, dass Israel nicht das israelische Volk – israelische Juden und israelische Palästinenser – repräsentiert, sondern dass es, im Gegensatz zu Blausteins Vereinbarung mit Ben-Gurion, das “jüdische Volk” weltweit repräsentiert. Obama betonte: “Ich bin sicher und zuversichtlich, wie sehr mir Israel und das jüdische Volk am Herzen liegen.”

Als die deutsch-amerikanische jüdische Wissenschaftlerin Hannah Arendt, eine kritische Unterstützerin Israels, beschuldigt wurde, das jüdische Volk nicht zu “lieben”, erklärte sie im Gegensatz zu Obama, dass sie kein Volk liebe, da “ich nur meine Freunde liebe”.

Auch Biden ließ sich nicht lumpen, als er erklärte: “Wenn ich Jude wäre, wäre ich Zionist”, womit er andeutete, dass diejenigen amerikanischen Juden, die keine Zionisten sind, schuld sind. Er fügte hinzu: “Mein Vater hat mich darauf hingewiesen, dass ich kein Jude sein muss, um Zionist zu sein”.

Ironischerweise sind es die Juden und Nichtjuden, die darauf bestehen, dass der israelische Kolonialismus und die Enteignung der Ureinwohner nichts mit dem Judentum zu tun haben, dass der Diebstahl von fremdem Land keine inhärente jüdische Eigenschaft ist, die von denjenigen, die auf der Jüdischkeit Israels und auf der Jüdischkeit aller seiner Politiken und Handlungen bestehen, sofort als “selbsthassend” und “antisemitisch” gebrandmarkt werden.

Heute versucht eine wachsende Zahl amerikanischer Juden, sich von Israel, seinem jüdischen Vorherrschaftsregime und seinen kolonialen Verbrechen zu distanzieren. Da sie wegen ihrer politischen Positionen von Pro-Israel-Lobbys angegriffen und als “selbsthassend” verleumdet werden, scheint es für die Regierung Biden ein unpassender Moment zu sein, die amerikanisch-jüdischen Unterstützer Israels auf Kosten der amerikanisch-jüdischen Kritiker zu verteidigen.

Wie Clinton, Carter und Obama – ganz zu schweigen von der Bush-Dynastie – will Biden mit seiner Strategie die amerikanisch-jüdischen Unterstützer Israels verteidigen, während er seine amerikanisch-jüdischen Kritiker unterdrückt – eine bedauerliche und hasserfüllte Botschaft.

Die überwältigende Verurteilung Israels als Apartheidstaat durch die westliche Menschenrechtsindustrie hätte Biden zu denken geben müssen.

Die Tatsache, dass Bidens neue Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus zu implizieren scheint, dass Israels jüdische Vorherrschaft Teil der jüdischen Identität ist, oder die noch ungeheuerlichere Unterstellung, dass der israelische Kolonialismus und die Enteignung der einheimischen Bevölkerung Teil des Jüdischseins sind, entlarvt diesen Teil seines Plans als nichts weniger als eine Kriegserklärung an amerikanische Juden, die Israel kritisieren, ganz zu schweigen von jenen Nicht-Juden, die dies tun.

Die jüdischen Kritiker des Zionismus haben ihn seit mehr als einem Jahrhundert als antisemitische Ideologie angegriffen und immer wieder bewiesen, dass Antisemitismus die höchste Stufe des Zionismus ist. Bidens Strategie beweist dieses Diktum nur einmal mehr.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.