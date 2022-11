AP Editor Said She “Can’t Imagine” A US Intelligence Official Being Wrong ❖ The Associated Press journalist who reported a US intelligence official’s false claim that Russia had launched missiles at Poland last week has been fired. As we discussed previously, AP’s anonymously sourced report which said “A senior U.S.

AP-Redakteurin sagt, sie könne sich nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter falsch liege

Von Caitlin Johnstone

23. November 2022

❖

Die Journalistin der Associated Press, die über die falsche Behauptung eines US-Geheimdienstmitarbeiters berichtete, Russland habe letzte Woche Raketen auf Polen abgefeuert, ist entlassen worden.

Wie wir bereits besprochen haben, ging der anonyme AP-Bericht, in dem es hieß: “Ein hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter sagt, dass russische Raketen in das NATO-Mitglied Polen eingedrungen sind und zwei Menschen getötet haben”, wegen der massiven Auswirkungen eines direkten heißen Krieges zwischen Russland und dem NATO-Bündnis viral. AP zog daraufhin seine Meldung zurück, als die etablierte politische und mediale Klasse akzeptierte, dass es sich tatsächlich um eine ukrainische Rakete handelte, die in Polen eingeschlagen war.

Die Entlassung des Reporters James LaPorta durch AP scheint zum jetzigen Zeitpunkt der Endpunkt jeglicher Verantwortlichkeit für die Verbreitung dieser äußerst gefährlichen Unwahrheit zu sein. Laut AP-Sprecherin Lauren Easton werden keine disziplinarischen Maßnahmen gegen die Redakteure ergriffen, die die Falschmeldung durchgewunken haben, und bis heute wird die Öffentlichkeit über die Identität des US-Beamten im Unklaren gelassen, der die Öffentlichkeit über die Mainstream-Presse mit solch ungeheuerlichen Fehlinformationen/Desinformationen versorgt hat.

Es ist völlig unentschuldbar, dass AP weiterhin die Anonymität eines Regierungsbeamten schützt, der die Öffentlichkeit mit einer so schwerwiegenden Unwahrheit versorgt hat. Dies betraf nicht nur die Mitarbeiter von AP, sondern die ganze Welt; wir verdienen es zu wissen, was passiert ist und wer dafür verantwortlich war, und AP hat kein Recht, uns dieses Wissen vorzuenthalten.

Die Entlassung von LaPorta scheint ein weiterer Fall zu sein, in dem die am wenigsten mächtige Person, die in ein Debakel verwickelt ist, dafür den Kopf hinhalten muss. Ein mächtiger Geheimdienstmitarbeiter wird keine Konsequenzen dafür tragen müssen, dass er falsche Informationen an die Presse weitergegeben hat – womit sichergestellt ist, dass dies wieder passieren wird – und es werden keine disziplinarischen Maßnahmen gegen LaPortas Vorgesetzte ergriffen, trotz der absoluten Possen, die die anschließende Berichterstattung über sie enthüllt hat.

In einem Artikel mit der Überschrift “Associated Press reporter fired over erroneous story on Russian attack”, berichtet die Washington Post das Folgende (Hervorhebung hinzugefügt):

Interne AP-Kommunikation, die von der Post eingesehen wurde, zeigt einige Verwirrung und Missverständnisse während der Vorbereitungen des fehlerhaften Berichts.

LaPorta teilte den Hinweis des US-Beamten in einer elektronischen Nachricht gegen 13:30 Uhr Eastern Time mit. Ein Redakteur fragte sofort, ob AP eine Warnung zu seinem Hinweis herausgeben sollte, “oder ob wir eine Bestätigung von einer anderen Quelle und/oder Polen benötigen”.

Nach weiterer Diskussion sagte eine zweite Redakteurin, dass sie für die Veröffentlichung einer Warnung stimmen würde und fügte hinzu: “Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter in dieser Sache falsch liegt.”

“Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter in dieser Sache Unrecht hat.”

Können Sie sich nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter sich irren könnte? Dies wäre eine inakzeptable Position für jeden gebildeten Erwachsenen, geschweige denn für einen Journalisten, noch weniger für einen Redakteur, und noch weniger für einen Redakteur einer der einflussreichsten Nachrichtenagenturen der Welt.

Das sind die Leute, die die Nachrichten veröffentlichen, die wir lesen, um zu erfahren, was in der Welt passiert. Das ist das kindliche Niveau des Denkens, mit dem diese Leute dem öffentlichen Interesse dienen.

Der Antikriegskommentator Daniel Larison schreibt zu dem schockierenden Zitat des AP-Redakteurs Folgendes:

Skepsis gegenüber offiziellen Behauptungen sollte immer die Parole für Journalisten und Analysten sein. Dies sind Behauptungen, die eher mehr als weniger als üblich geprüft werden müssen. Wenn Sie sich nicht vorstellen können, dass ein Geheimdienstmitarbeiter etwas Wichtiges falsch machen könnte, sei es aus Versehen oder absichtlich, dann nehmen Sie viel zu viele Dinge als selbstverständlich hin, die zuerst hinterfragt und überprüft werden müssen.

Geheimdienstmitarbeiter vieler Regierungen geben Informationen an Journalisten weiter, und zwar praktisch seit es eine populäre Presse gibt, an die man Informationen weitergeben kann, und diesen Informationen sollte man keinesfalls vertrauen, nur weil eine offizielle Quelle sie weitergibt. Es ist auch immer möglich, dass Geheimdienstmitarbeiter sich irren, sei es, weil sie sich auf fehlerhafte Informationen stützen oder weil sie zu voreilige Schlüsse über das gezogen haben, was sie zu wissen glauben.

Unabhängig davon, ob die Quelle der AP ihnen etwas vorgespielt hat oder ob sie sich einfach nur geirrt hat, hätte eine so provokante und schwerwiegende Behauptung wie diese viel gründlicher überprüft werden müssen, bevor sie auch nur in die Nähe einer Veröffentlichung kam. Der AP-Bericht in diesem Fall scheint eine Kombination aus einer Geschichte zu sein, die “zu gut war, um sie zu überprüfen”, und einer Kultur der Ehrerbietung gegenüber offiziellen Quellen, in der sich die Redakteure nicht veranlasst sahen, sich die Mühe zu machen, sie zu überprüfen.

Der einzige Grund, warum die Presse in der US-Verfassung so ausdrücklich geschützt wird, ist, dass sie die Mächtigen zur Rechenschaft ziehen soll. Wenn die Redakteure einer sehr einflussreichen Nachrichtenagentur unhinterfragt alles nachplappern, was ihnen von Regierungsvertretern vorgesetzt wird, während sie gleichzeitig diese Beamten durch Anonymität schützen, ziehen sie die Mächtigen nicht zur Rechenschaft und unterscheiden sich in der Tat nicht wesentlich von staatlichen Propagandisten.

Sie sind Staatspropagandisten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie in der AP-Redaktion an einem Milchkaffee nippen, während Julian Assange im Gefängnis schmachtet.

Wie Branko Marcetic von Jacobin feststellte, ist dies bei weitem nicht das erste Mal, dass AP den US-Regierungsbeamten, die falsche Behauptungen von potenziell gefährlicher Tragweite verbreiten, den Deckmantel der Anonymität gegeben hat, so wie damals, als sie die beweisfreie Behauptung eines Beamten meldeten, die sich später als falsch herausstellte, dass der Iran einen Angriff auf vier Öltanker vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate verübt habe, oder wie damals, als sie einen anderen Beamten anonym behaupten ließen, dass “der Iran versuchen könnte, Amerikas Truppenabzug aus dem Irak und Afghanistan auszunutzen.”

Um es noch einmal zusammenzufassen.

Mächtiger Regierungsbeamter, der AP mit einer falschen Geschichte gefüttert hat: Keine Rechenschaftspflicht

AP-Redakteur, der fragte, ob ein Bericht sofort nach Erhalt der Geschichte veröffentlicht werden sollte: Null Verantwortlichkeit

Zweite AP-Redakteurin, die sagt, sie könne sich nicht vorstellen, dass ein US-Geheimdienstmitarbeiter sich irren würde: Null Verantwortlichkeit

Journalist, der die Geschichte geschrieben hat: Singuläre Verantwortlichkeit

In einer vernünftigen Gesellschaft würden Macht und Verantwortung Hand in Hand gehen. Eine Katastrophe würde den mächtigsten Menschen angelastet werden, die an ihrem Eintreten beteiligt sind. In unserer Gesellschaft ist es im Allgemeinen genau umgekehrt: Die einfachen Leute tragen die ganze Verantwortung und haben keine Macht.

Unsere Machthaber belügen uns, propagieren uns, gefährden uns, verarmen uns, zerstören den Journalismus, zetteln Kriege an, zerstören unsere Biosphäre und machen unsere Welt dunkel und unübersichtlich, und sie haben keine Konsequenzen dafür zu tragen. Wir können nicht zulassen, dass sie weiterhin die ganze Macht haben und keine Verantwortung tragen. Das ist rückwärtsgewandt und muss ein Ende haben. Übersetzt mit Deepl.com

_____________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag also gefallen hat, dann teilen Sie ihn bitte weiter, folgen Sie mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube, kaufen Sie eine Ausgabe meines monatlichen Magazins oder werfen Sie etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...