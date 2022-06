Gerade eine deutsche grüne Außenministerin, wie AA Baerbock, müsste sich angesichts dieser “Rassegesetze” erinnert fühlen und ihre kreischende Stimme gegen das jüdische Aprtheidregime zu erheben, so wie sie es in fast täglichen Hasstiraden gegen Russland tut.

Evelyn Hecht-Galinski



“Israels strenge neue Reisebeschränkungen sind eklatant rassistisch und entmenschl, sagteichend und diskriminieren palästinensische Reisende in einem Versuch, ihre kostbare Verbindung zu ihren Familien und ihrem Heimatland abzuschneiden” Iman Abid, Leiterin der US-Kampagne für palästinensische Rechte, gegenüber Mondoweiss.

Bild: Ein israelischer Soldat steht am Eingang des Grenzübergangs König-Hussein-Brücke, dem wichtigsten Grenzübergang für Palästinenser aus dem Westjordanland, die nach Jordanien reisen, im März 2014 (AP-Foto)

Apartheid in Aktion”: Die Gefahr der neuen israelischen Reisebeschränkungen für das Westjordanland

Von Michael Arria und Yumna Patel

3. Juni 2022



Die neuen israelischen Beschränkungen für Palästinenser mit ausländischen Pässen werden von Rechtsexperten verurteilt, während die Regierung Biden wenig tut, um die Rechte von US-Bürgern zu verteidigen.

Wenn ein palästinensischer Amerikaner in das besetzte Westjordanland reisen möchte, um seine Familie zu besuchen, muss er demnächst bei der israelischen Regierung eine Vorabgenehmigung beantragen und die persönlichen Daten der Verwandten, die er zu besuchen gedenkt, sowie die Daten von Grundstücken, die er in dem Gebiet besitzt oder erben wird, offenlegen.

Und selbst dann könnte ihnen die Einreise aus “relevanten Gründen” verweigert werden, wie die israelischen Behörden meinen.

Dies sind nur einige der einschneidenden Beschränkungen, denen Palästinenser mit ausländischen Pässen laut einer neuen Verordnung unterworfen werden sollen, die von der Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), der für die Durchsetzung der israelischen Politik in den besetzten Gebieten zuständigen israelischen Regierungsbehörde, veröffentlicht wurde.

Die neuen Vorschriften sollen am 5. Juli in Kraft treten. Die von COGAT Anfang des Jahres veröffentlichten Beschränkungen sollten ursprünglich am 22. Mai in Kraft treten, wurden jedoch durch eine Petition der Menschenrechtsgruppe HaMoked an den Obersten Gerichtshof Israels vorübergehend gestoppt.

Die Änderungen des COGAT wurden von Menschenrechtsgruppen und Rechtsexperten heftig kritisiert, da sie das Leben der Palästinenser noch schwieriger machen würden. Das Westjordanland gehört nicht zu Israel, aber das Land kontrolliert seit Jahrzehnten die Einreise in das Gebiet und die Bewegungsfreiheit innerhalb des Gebiets und erlegt der Bevölkerung drakonische Beschränkungen auf.

Das siebenundneunzig Seiten umfassende Regelwerk der COGAT gilt nicht für Personen, die eine der zahlreichen jüdischen Siedlungen im Westjordanland besuchen. In der Richtlinie wird das Gebiet als “Judäa und Samaria” bezeichnet, ein biblischer Name, der von der israelischen Regierung bevorzugt wird.

“Das ist Apartheid in Aktion”, sagte Ahmed Abofoul, ein Anwalt der palästinensischen Menschenrechtsorganisation Al-Haq, zu Mondoweiss über die neue Politik.

“Nehmen wir zum Beispiel an, ein amerikanischer Palästinenser und ein amerikanischer Jude kommen zusammen [ins Westjordanland]. Der Palästinenser würde anders behandelt werden als der Jude”, sagte er.

“Das ist alles Teil des Apartheidsystems. Was wir hier sehen, ist repräsentativ dafür, wie Israel seine Apartheidgesetze überall auf Palästinenser anwendet, sowohl in den besetzten Gebieten als auch im Ausland. Israel nimmt Palästinenser ins Visier, nur weil sie Palästinenser sind.”



De facto Annexion

Nach Ansicht von Menschenrechtsexperten sind die neuen Beschränkungen der COGAT besonders gefährlich, da sie die israelische Souveränität und Gerichtsbarkeit über das gesamte besetzte Westjordanland voraussetzen.

Nach Ansicht von Menschenrechtsexperten sind die neuen von der COGAT festgelegten Beschränkungen besonders gefährlich, da sie die israelische Souveränität und Gerichtsbarkeit über das gesamte besetzte Westjordanland voraussetzen.

Seit Jahren versucht Israel, das besetzte Gebiet de jure zu annektieren, stößt aber auf erheblichen politischen Widerstand. Rechtsgruppen sagen jedoch, dass die Regierung im Westjordanland seit Jahrzehnten eine De-facto-Annexion praktiziert, da Millionen von Palästinensern israelischen Gesetzen und politischen Maßnahmen unterworfen sind, aber nach dem Gesetz keine Rechte genießen.

Durch die Verwendung von Begriffen wie Judäa und Samaria wird versucht, die Grenzen zu verwischen und das besetzte Gebiet als Teil Israels zu behandeln. Israel hat zwar schon immer die Grenzen zwischen dem Westjordanland und der Außenwelt kontrolliert, doch mit diesen umfassenden neuen Beschränkungen formalisiert der Staat, was er als seine Souveränität über das Gebiet betrachtet.

“Israel versucht, seine De-facto-Kontrolle über das gesamte palästinensische Land zu bürokratisieren, indem es neue Verfahren der geheimdienstlichen Erfassung einführt, die eingesetzt werden, um die Palästinenser weiter ihres Landes und ihrer Identität zu berauben.



Dr. Osama Abuirshaid

“Israel versucht, seine De-facto-Kontrolle über das gesamte palästinensische Land zu bürokratisieren, indem es neue Verfahren der nachrichtendienstlichen Erfassung einführt, die eingesetzt werden, um die Palästinenser weiter von ihrem Land und ihrer Identität zu enteignen”, sagte Dr. Osama Abuirshaid, Geschäftsführer von Americans for Justice in Palestine Action (AJP Action), gegenüber Mondoweiss.

“Die israelischen Behörden wissen, dass sie nach internationalem Recht keinen Rechtsanspruch auf die Souveränität über die besetzten palästinensischen Gebiete haben. Daher versuchen sie, diese Realität durch subversive Taktiken zu umgehen, die palästinensisches Land als ihr eigenes behandeln.”

“Israel setzt auf die Komplizenschaft der internationalen Gemeinschaft, weil es jahrzehntelang nicht in der Lage war, Verstöße gegen seine rechtlichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht zu unterbinden”, fuhr er fort. “Es glaubt, dass dieser neue Verstoß gegen die Palästinenser nach einem Sturm im Wasserglas vorübergehen wird, ähnlich wie der Sturm, der auf die amerikanische Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt folgte. Die neuen COGAT-Regeln sind Teil der umfassenderen Bemühungen Israels, die besetzten palästinensischen Gebiete zu judaisieren und inaktive und offensichtlich unwirksame internationale Resolutionen von innen heraus zu demontieren, eine nach der anderen.”

Die Regeln

Sind Sie ein Palästinenser mit einem ausländischen Pass? Wenn Sie reisen wollen, müssen Sie die Namen und die Personalausweisnummern Ihrer Familie angeben. Planen Sie, in dieselbe Wohnung wie Ihr palästinensischer Partner zu ziehen? Sie haben 30 Tage Zeit, um die israelische Regierung zu informieren. Möchten Sie an einer Universität im Westjordanland studieren? Ihre Möglichkeiten sind auf bestimmte Fächer beschränkt, vorausgesetzt, Israel hat seine eigene Studentenquote noch nicht erfüllt.

Die Beschränkungen begrenzen die Zahl der Studierenden und Lehrkräfte, die jährlich an palästinensischen Universitäten studieren und unterrichten dürfen, auf 150 bzw. 100 und begrenzen die Zeit, die Gastprofessoren und Studierende im Westjordanland bleiben dürfen.

Die Regeln besagen auch, dass israelische Beamte bestimmen können, welche Fächer die Gastprofessoren unterrichten dürfen und welche nicht.

“Sie bestimmen, was die Leute studieren dürfen, wer unterrichten darf und wie viele Leute studieren dürfen”, sagte Abofoul. “Und laut den Vorschriften werden diese Entscheidungen ‘zur Zufriedenheit des autorisierten COGAT-Beamten’ getroffen.”

“Im Grunde genommen entscheidet ein einziger Militäroffizier für ein ganzes Land, wie die Art der akademischen Ausbildung und der akademischen Einrichtungen aussehen wird.”



Ahmed Abofoul

“Im Grunde genommen entscheidet ein einziger Militäroffizier für eine ganze Nation, wie die akademischen und akademischen Einrichtungen aussehen werden. Sie entscheiden, welche Fächer Palästinenser studieren dürfen, welche Professoren kommen dürfen und welche Studenten aus dem Ausland kommen dürfen.”

“Das ist eine sehr gefährliche und eklatante Form der Beherrschung”, sagte Abofoul.

Abofoul wies auf die Absurdität einiger Vorschriften hin, darunter eine Vorschrift, nach der ausländische Staatsangehörige jede neue Beziehung mit einem Palästinenser innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Beziehung der israelischen Regierung melden müssen, da sie sonst Gefahr laufen, im Falle einer Heirat keinen Aufenthaltsstatus mehr zu erhalten.

“Derartige Vorschriften sind ungeheuerlich und aufdringlich”, sagte Abofoul. “Es ist lächerlich, dass sie erwarten, dass man innerhalb von 30 Tagen nach Beginn einer Beziehung schon weiß, was die Zukunft bringen wird.”

Abofoul sagte, wie bei den anderen Beschränkungen gehe es nicht um die Beziehung selbst, sondern um die Kontrolle über das Leben der Palästinenser.

“Es geht darum, den Palästinenser in der Beziehung und die palästinensische Natur der Beziehung ins Visier zu nehmen. Wir haben das schon bei den Verboten der Familienzusammenführung für ausländische Ehepartner von Palästinensern gesehen, aber das hier ist eine ganz neue Stufe”, sagte er.

“Diese Regeln gelten nicht, wenn Sie als Ausländer eine Beziehung mit einem israelischen Juden eingehen wollen. Man muss diese speziellen Formulare nicht ausfüllen, keine Genehmigungen beantragen und keine zusätzlichen Verfahren durchlaufen.”

Überwachung und Zensur

Seit der Veröffentlichung der neuen Verordnung haben Palästinenser auch ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die neuen Verfahren Teil des jüngsten Versuchs der israelischen Regierung sind, die Überwachung ihrer Gemeinschaften zu verstärken.

Israel hat in den letzten Jahren die Überwachung von Palästinensern verstärkt. Im November 2021 berichtete die Washington Post über Blue Wolf, ein Gesichtserkennungssystem, das mit Hilfe von Smartphones Bilder von Palästinensern aufnimmt und versucht, sie in einer vom israelischen Militär erstellten Datenbank abzugleichen.

Die Regierung wurde auch beschuldigt, palästinensische Menschenrechtsaktivisten zu überwachen.

“Sie haben nicht nur die Macht, Menschen den Besuch zu verweigern, sondern sie sammeln auch Informationen über sie und diejenigen, die sie besuchen wollen”.



Ahmed Abofoul

“Sie haben nicht nur die Macht, Menschen den Besuch zu verweigern, sondern sie sammeln auch Informationen über sie und diejenigen, die sie besuchen wollen”, sagte Abofoul gegenüber Mondoweiss und warnte vor den unheilvollen Folgen, die sich daraus ergeben könnten, dass Palästinenser ihr Eigentum oder ihr Erbrecht angeben müssen.

Er sagte, dass es ernsthafte Bedenken unter Rechtsgruppen gebe, dass die gesammelten Informationen über Grund und Boden von der israelischen Regierung in Zukunft genutzt werden könnten, um palästinensisches Land in Privatbesitz zu konfiszieren und es in staatliches Land für die Nutzung von Siedlungen oder Militärzonen umzuwandeln.

“Die Information über den eigenen Besitz und das eigene Erbe ist Teil der israelischen Expansions- und Siedlungspolitik”, sagte Abofoul. “Israel hat nicht die Absicht, seine Landkonfiszierung und den Diebstahl von palästinensischem Privateigentum zu stoppen.”

“Das geschah nach 1948 mit dem Gesetz über abwesendes Eigentum, als Palästinenser, die Eigentum besaßen, aber außer Landes waren, ihr Land konfisziert wurde. Das ist das Land, das zu Israel wurde”, sagte er.

“Jetzt könnte das Gleiche im Westjordanland passieren”.

Abofoul sagte, dass die neuen Beschränkungen auch Auswirkungen auf den palästinensischen Aktivismus und die internationale Solidaritätsarbeit haben.

“Israel ist sich bewusst, dass Besuche von Ausländern in den besetzten Gebieten die Apartheidpolitik Israels aufdecken, und diese Solidarität mit den Palästinensern wirkt sich auf der internationalen Bühne auf Israel aus, und das wollen sie nicht”, sagte er.

“Mit diesen Regeln können sie Daten über Menschen, die Palästinenser besuchen oder Solidaritätsarbeit im Westjordanland leisten, überwachen und sammeln, die sie in Zukunft nutzen können, um Menschen daran zu hindern, zurückzukommen und sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen”, sagte Abofoul.

“Das ist eine Möglichkeit, Palästinenser und ihre Unterstützer in der ganzen Welt zu zensieren. Es wird schwieriger werden, der Welt zu zeigen, was in Palästina vor sich geht”, fuhr er fort. “Man kann eine Million Jahre lang darüber berichten, was passiert, aber es ist nicht so effektiv, wie wenn man kommt und es persönlich sieht”.



Die Antwort der USA

Als der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, am 2. Mai nach der Haltung der Regierung Biden zu der neuen Politik gefragt wurde, hatte er nur wenig zu sagen. “Wir sind uns der neuen Verfahren für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Westjordanland bewusst, die vor kurzem von der israelischen COGAT veröffentlicht wurden und die, soweit wir wissen, bald in Kraft treten werden”, sagte er gegenüber Reportern. “Wir werden sie weiter prüfen. Wir arbeiten mit den israelischen Kollegen zusammen, um ihre Anwendung und ihre Auswirkungen zu verstehen.”

Am 27. Mai schickten zwölf Demokraten des Repräsentantenhauses ein Schreiben an Außenminister Antony Blinken, Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Bildungsminister Miguel Cardona, in dem sie ihre Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der neuen Reisebestimmungen auf die akademische Freiheit zum Ausdruck brachten. “Wir sind nach wie vor besorgt darüber, dass die israelische Regierung eine Einreisepolitik verfolgt, die US-Bürger aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer nationalen Herkunft, ihrer Religion und/oder ihres politischen Standpunkts diskriminiert”, heißt es in dem Schreiben, das von dem Abgeordneten Jamaal Bowman (D-NY) verfasst wurde. “Wie auf der Website des Außenministeriums zu lesen ist, sind wir uns bewusst, dass diese Politik unverhältnismäßig viele palästinensische Amerikaner betrifft, die häufig demütigenden und aufdringlichen Kontrollen und Befragungen durch israelische Behörden ausgesetzt sind und denen häufig die Möglichkeit verwehrt wird, ihre angestammte Heimat zu besuchen.”

Am 27. Mai richteten zwölf Demokraten des Repräsentantenhauses ein Schreiben an Außenminister Antony Blinken, Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Bildungsminister Miguel Cardona, in dem sie ihre Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der neuen Reisebestimmungen auf die akademische Freiheit zum Ausdruck brachten. "Wir sind nach wie vor besorgt darüber, dass die israelische Regierung eine Einreisepolitik verfolgt, die US-Bürger aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer nationalen Herkunft, ihrer Religion und/oder ihres politischen Standpunkts diskriminiert", heißt es in dem Schreiben, das von dem Abgeordneten Jamaal Bowman (D-NY) verfasst wurde. "Wie auf der Website des Außenministeriums zu lesen ist, sind wir uns bewusst, dass diese Politik unverhältnismäßig viele palästinensische Amerikaner betrifft, die häufig demütigenden und aufdringlichen Kontrollen und Befragungen durch israelische Behörden ausgesetzt sind und denen häufig die Möglichkeit verwehrt wird, ihre angestammte Heimat zu besuchen."

Das Schreiben von Bowman ist nur ein Beispiel für die wachsende Besorgnis der Demokraten über Bidens Politik gegenüber Israel und Palästina. Im Mai erhielt die Verwaltung zwei Briefe, in denen sie aufgefordert wurde, in den Masafer Yatta-Dörfern im Westjordanland tätig zu werden, wo etwa 1.000 Palästinenser gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben werden sollen, damit das Land vom israelischen Militär genutzt werden kann. Der gemäßigtere der beiden Briefe wurde von der liberalen zionistischen Gruppe J Street unterstützt und erhielt 83 Unterschriften. Der zweite Brief wurde von der Abgeordneten Cori Bush (D-MO) angeführt und von 15 progressiven Abgeordneten unterzeichnet. Im Gegensatz zur J Street-Bemühung bezeichnet er die Zwangsumsiedlung als “Kriegsverbrechen” und fordert die Regierung der Vereinigten Staaten auf, Israels Militärhilfe zu konditionieren.

Biden wurde auch unter Druck gesetzt, eine unabhängige Untersuchung des Todes der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh einzuleiten, die Anfang Mai von israelischen Streitkräften getötet wurde. Reps. Andre Carson (D-IN) und Lou Correa (D-CA) führten kürzlich ein von fast 60 Demokraten des Repräsentantenhauses unterzeichnetes Schreiben an, in dem das Außenministerium und das FBI aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen. “Als Mitglieder des Kongresses sind wir tief besorgt über den Tod von Frau Abu Akleh”, heißt es darin. “Journalisten auf der ganzen Welt müssen um jeden Preis geschützt werden”.

Eine der Unterzeichnerinnen, die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), sprach in einem Live-Feed auf Instagram auch die Politik der Regierung gegenüber Israel an. “Wir können in den Vereinigten Staaten nicht einmal eine Gesundheitsversorgung bekommen. Und wir finanzieren das”, sagte sie den Zuschauern. “Es muss eine Art Grenze geben, die wir ziehen, es muss irgendwann aufhören…es war immer diese politische No-Go-Zone für alle Parteien, so lange, dass man nicht darüber reden durfte.”

Biden wird Ende des Monats zu einem Besuch in Israel erwartet.

Michael Arria ist der US-Korrespondent von Mondoweiss. Seine Arbeiten sind in In These Times, The Appeal und Truthout erschienen. Er ist der Autor von Medium Blue: Die Politik von MSNBC. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @michaelarria.

Yumna Patel ist die Direktorin für Palästina-Nachrichten bei Mondoweiss.

